89-годишният крал на Норвегия Харалд е приет в болница на остров Тенерифе

Кралят на Норвегия Харалд бе приет в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация, обяви норвежкият кралски двор, цитиран от Ройтерс и dariknews.bg.

Кралят, който е „на частна“ почивка в Испания заедно със съпругата си кралица Соня, е в добро състояние, добави норвежкият кралски двор.

89-годишният монарх е церемониалният държавен глава на Норвегия от 1991 година.