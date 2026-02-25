89-годишният крал на Норвегия Харалд е приет в болница на остров Тенерифе

Кралят на Норвегия Харалд бе приет в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация, обяви норвежкият кралски двор, цитиран от Ройтерс и dariknews.bg.
Кралят, който е „на частна“ почивка в Испания заедно със съпругата си кралица Соня, е в добро състояние, добави норвежкият кралски двор.
89-годишният монарх е церемониалният държавен глава на Норвегия от 1991 година.
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти да видиш
Боли ни фара за краля на Норвегия хаха
04:20 25.02.2026
2 Ама
05:45 25.02.2026
3 Чичо
08:19 25.02.2026