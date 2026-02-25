Новини
89-годишният крал на Норвегия Харалд е приет в болница на остров Тенерифе

25 Февруари, 2026 05:14, обновена 25 Февруари, 2026 04:18

Монархът се е почувствал зле по време на семейна почивка

89-годишният крал на Норвегия Харалд е приет в болница на остров Тенерифе - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кралят на Норвегия Харалд бе приет в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация, обяви норвежкият кралски двор, цитиран от Ройтерс и dariknews.bg.

Кралят, който е „на частна“ почивка в Испания заедно със съпругата си кралица Соня, е в добро състояние, добави норвежкият кралски двор.

89-годишният монарх е церемониалният държавен глава на Норвегия от 1991 година.


Норвегия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ти да видиш

    8 3 Отговор
    Синдромът на Епщайн работи безпощадно!

    Боли ни фара за краля на Норвегия хаха

    04:20 25.02.2026

  • 2 Ама

    3 3 Отговор
    харно му е било кога си го е бутал в малки дечица

    05:45 25.02.2026

  • 3 Чичо

    0 0 Отговор
    Абе този дали знае ,че съществуваме.

    08:19 25.02.2026

