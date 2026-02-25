Турски F-16 се разби след излитане от авиобазата си, пилотът е загинал ВИДЕО

Турски F-16 се разби тази нощ след излитане от авиобаза, а пилотът е загинал, съобщи Министерството на отбраната на страната.
„В 0:56 ч. сутринта радиовръзка и информация относно местоположението на нашия самолет F-16, излетял от 9-та главна авиобаза в Балъкесир, бяха загубени. В резултат на незабавно започнатите операции по търсене и спасяване беше установено, че нашият самолет е катастрофирал и останките му бяха открити“, се казва в изявление на министерството.
В него се подчертава, че пилотът не е оцелял.
Комисията за разследване на авиационни произшествия разследва причината за инцидента.
1 Ти да видиш
05:20 25.02.2026
2 Лопата Орешник
05:24 25.02.2026
3 фъ-16 трета ръка втори капитален ремонт
Коментиран от #9
05:31 25.02.2026
4 жоро
излитат трудно, падат лесно!
05:33 25.02.2026
5 чок гюзел огън
05:38 25.02.2026
6 грехове
05:47 25.02.2026
7 анализиращ
05:58 25.02.2026
8 гласоподавател
Коментиран от #12, #14
06:22 25.02.2026
9 Мишел
До коментар #3 от "фъ-16 трета ръка втори капитален ремонт":Вероятно е нов, оригиналдъ, от произведените в Турция. В турската военна авиация има само нови F16.
06:25 25.02.2026
10 курм
06:25 25.02.2026
11 Кенеф16
06:27 25.02.2026
12 мюрето
До коментар #8 от "гласоподавател":във всяка "основна група" има и "патици"!
Това са примамките по които се стреля лесно!
Ф16 е "патица"!
06:41 25.02.2026
13 Хи хи
06:51 25.02.2026
14 Ф117
До коментар #8 от "гласоподавател":Концепцията на ф16 е остаряла, колкото и да го модернизират е по-слаб от МиГ29 примерно. А ф22 са за самолетоносачи. Като не разбираш, защо коментираш?
07:00 25.02.2026
15 Избори
Не дай боже нашите да излетят. Кой ще ги научи да кацат
07:03 25.02.2026
16 Мноо жалко
07:48 25.02.2026
17 Трътлю
08:05 25.02.2026
18 любител шофьор
08:13 25.02.2026