Турски F-16 се разби след излитане от авиобазата си, пилотът е загинал ВИДЕО

Турски F-16 се разби тази нощ след излитане от авиобаза, а пилотът е загинал, съобщи Министерството на отбраната на страната.

„В 0:56 ч. сутринта радиовръзка и информация относно местоположението на нашия самолет F-16, излетял от 9-та главна авиобаза в Балъкесир, бяха загубени. В резултат на незабавно започнатите операции по търсене и спасяване беше установено, че нашият самолет е катастрофирал и останките му бяха открити“, се казва в изявление на министерството.

В него се подчертава, че пилотът не е оцелял.

Комисията за разследване на авиационни произшествия разследва причината за инцидента.