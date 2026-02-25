Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Турски F-16 се разби след излитане от авиобазата си, пилотът е загинал ВИДЕО

Турски F-16 се разби след излитане от авиобазата си, пилотът е загинал ВИДЕО

25 Февруари, 2026 04:48, обновена 25 Февруари, 2026 04:53

Инцидентът е станал рано тази сутрин местно време

Турски F-16 се разби след излитане от авиобазата си, пилотът е загинал ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турски F-16 се разби тази нощ след излитане от авиобаза, а пилотът е загинал, съобщи Министерството на отбраната на страната.

„В 0:56 ч. сутринта радиовръзка и информация относно местоположението на нашия самолет F-16, излетял от 9-та главна авиобаза в Балъкесир, бяха загубени. В резултат на незабавно започнатите операции по търсене и спасяване беше установено, че нашият самолет е катастрофирал и останките му бяха открити“, се казва в изявление на министерството.

В него се подчертава, че пилотът не е оцелял.

Комисията за разследване на авиационни произшествия разследва причината за инцидента.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    4 9 Отговор
    Да е жив и здрав!

    05:20 25.02.2026

  • 2 Лопата Орешник

    22 5 Отговор
    50 годишни бараки! Жалко за комшу!

    05:24 25.02.2026

  • 3 фъ-16 трета ръка втори капитален ремонт

    17 4 Отговор
    боли ме резервоара и капе керосин а платката ми даде на късо.... излъгаха ги, че им продават нова тенекия

    Коментиран от #9

    05:31 25.02.2026

  • 4 жоро

    22 3 Отговор
    те така правят тия бараки ф16,
    излитат трудно, падат лесно!

    05:33 25.02.2026

  • 5 чок гюзел огън

    2 4 Отговор
    все едно е уцелил мусала тепе

    05:38 25.02.2026

  • 6 грехове

    8 4 Отговор
    Гръцките медии пишат, че F-16 е бил насочен към източното Средиземноморие – където се намират гръцките острови. Според тях този изтребител на турските военновъздушни сили многократно е нарушавал границите на гръцкото въздушно пространство. През годината гърците регистрират стотици нарушения на въздушните си граници от турската авиация.

    05:47 25.02.2026

  • 7 анализиращ

    6 1 Отговор
    Турция притежава 230 самолета Ф-16, от старите модели, някойн от които сама си е произвела. Тя има поръчка за още 40 ф-16 блок 70. Евентуалните причини за падане на самолет след излитане, при които пилота не успява да се катапултира са, отказ на управлението, отказ на двигател, загуба на пространственна ориентировка на пилота нощем или обстрелване от земята!

    05:58 25.02.2026

  • 8 гласоподавател

    2 7 Отговор
    А, "50 годишните бараки", както наричаш F 16, са основната част в групата с F 22 и F 35, с която САЩ извършиха атаките в Иран миналата година, както и основната част в същата група, за атаките, които САЩ подготвят и тая година, ако Иран не се съгласи да преустанови добива на уран, за военни цели!

    Коментиран от #12, #14

    06:22 25.02.2026

  • 9 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "фъ-16 трета ръка втори капитален ремонт":

    Вероятно е нов, оригиналдъ, от произведените в Турция. В турската военна авиация има само нови F16.

    06:25 25.02.2026

  • 10 курм

    8 1 Отговор
    "нелетящ доларов скраб" с пробити резервуари.

    06:25 25.02.2026

  • 11 Кенеф16

    9 0 Отговор
    Разбирачите от МО и геродъпъсъ купиха най-яките самолети на пазаря. Още дълго ще се изплаща лизинга.

    06:27 25.02.2026

  • 12 мюрето

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "гласоподавател":

    във всяка "основна група" има и "патици"!
    Това са примамките по които се стреля лесно!
    Ф16 е "патица"!

    06:41 25.02.2026

  • 13 Хи хи

    10 2 Отговор
    А наште ф-ки не падат щото не могат да излетят !!!

    06:51 25.02.2026

  • 14 Ф117

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "гласоподавател":

    Концепцията на ф16 е остаряла, колкото и да го модернизират е по-слаб от МиГ29 примерно. А ф22 са за самолетоносачи. Като не разбираш, защо коментираш?

    07:00 25.02.2026

  • 15 Избори

    6 4 Отговор
    Турските самолети поне излитат, а нашите и това не могат.

    Не дай боже нашите да излетят. Кой ще ги научи да кацат

    07:03 25.02.2026

  • 16 Мноо жалко

    3 2 Отговор
    Заклещил му се е на чиляка и6pика в кормилото.

    07:48 25.02.2026

  • 17 Трътлю

    1 1 Отговор
    Това е оня същият който свали руския МиГ над Сирия. Господ забавя, но не забравя!

    08:05 25.02.2026

  • 18 любител шофьор

    0 0 Отговор
    Автомобилите Порше, се произвеждт от близо вече 80 години, и те ли са бараки?

    08:13 25.02.2026

