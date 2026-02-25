Стрес от скандала с Епстийн вкара в болница експремиера на Норвегия Турбьорн Ягланд ВИДЕО

Бившият премиер на Норвегия Турбьорн Ягланд е бил приет в болница поради „стрес, причинен от скандала с Епстийн“, съобщи норвежката новинарска агенция НТБ (NTB) и други местни медии, позовавайки се на изявление на неговия адвокат.



Ягланд е една от най-известните личности, замесени в скандала, разкрит след публикуването на документи за покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.



Норвежките власти разследват обвинения за сериозна корупция.



Бившият висш норвежки политик е посещавал апартаментите на Епстийн в Париж и Ню Йорк и е пребивавал в имението му в Палм Бийч, в американския щат Флорида, по времето, когато е бил генерален секретар на Съвета на Европа, водещата организация за защита на човешките права.



Американският мултимилионер Епстийн, починал в затвора през 2019 г., е управлявал мрежа за сексуално насилие в продължение на години с все още неизвестен брой жертви, някои от които са били непълнолетни.



Адвокатът на Ягланд заяви, че клиентът му сътрудничи на разследващите органи, но не смята, че има основания за наказателно преследване срещу него.



Служители на норвежката служба за икономически престъпления извършиха претърсвания в жилищата на Ягланд.



След като бе премиер на Норвегия от 1996 г. до 1997 г., Турбьорн Ягланд оглавяваше Съвета на Европа от 2009 г. до 2019 г. и бе председател на норвежкия Нобелов комитет в продължение на много години.



По искане на Норвегия Съветът на Европа неотдавна отмени имунитета на Ягланд за 10-те години, през които е бил начело на организацията.

Британската полиция обяви, че претърсването на бившия дом на Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Югоизточна Англия е приключило, след като бившият принц беше арестуван миналата седмица по подозрение в злоупотреба с власт, предаде Ройтерс.



Арестът на Маунтбатън-Уиндзор в четвъртък беше във връзка с полицейското разследване на отношенията му с покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн.



„Полицаите напуснаха мястото, което претърсвахме в Бъркшир. С това приключва претърсването, което започна след ареста на мъж на около 60 години от Норфолк в четвъртък“, се казва в изявление на заместник-началника на полицията в Темз Вали Оливър Райт.



Според документи от досиетата на Епстийн, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ миналия месец, по-малкият брат на крал Чарлз изглежда е изпращал поверителни правителствени документи на осъдения финансист, докато е работил като търговски пратеник.



Маунтбатън-Уиндзор винаги е отричал да е извършил каквото и да било нередно във връзка с Епстийн и казва, че съжалява за тяхното приятелство.