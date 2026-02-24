Предизборен хаос в Унгария! В Будапеща се скараха за цената на горивата в България

"Виктор Орбан напоследък плаши унгарците с растящи цени на горивата, а във Виена може да се зареди на същата цена като в Будапеща. В Чехия, България и Полша горивата са значително по-евтини, отколкото в Унгария". Това заяви лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр в разгара на предизборната кампания в страната, съобщава БГНЕС.
Той подчерта, че днес световната цена на суровия петрол е по-ниска, отколкото през 2010 г., когато Орбан е поел управлението. Въпреки това на бензиностанциите цената на бензин А95 била почти двойно по-висока спрямо 2010 г.
"Защо? Защото Орбан значително увеличи всички данъци върху горивата, включително акциза и ДДС, а курсът на форинта също отслабна сериозно", отбеляза Мадяр.
Той бе категоричен, че Орбан не управлява ефективно и не проявява интерес към непрекъснато влошаващото се положение на унгарските граждани и предприятия.
"Вместо това той избира да лъже, да насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа", изтъкна опозиционният политик.
Припомняме, че парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април. Повечето социологически проучвания сочат, че партията "Тиса" на Мадяр води с около 10% срещу "Фидес" на Орбан.
1 Анонимен
Коментиран от #14, #49
19:37 24.02.2026
2 !!!?
19:38 24.02.2026
3 Т Живков
19:38 24.02.2026
5 Никой
Коментиран от #23
19:40 24.02.2026
7 от село
Коментиран от #13
19:40 24.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #60
19:42 24.02.2026
9 Дааа
19:42 24.02.2026
10 Курти
Коментиран от #17
19:42 24.02.2026
11 Пепи Волгата
Коментиран от #35
19:43 24.02.2026
12 Пич
19:43 24.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "от село":... и най-ниските заплати❗
Коментиран от #20
19:43 24.02.2026
14 Да ходи
До коментар #1 от "Анонимен":При ватенките, и бензина ще е много евтин, но няма да го има. Нищо няма да има. Тия забравиха как ги трепеха братушките.
Коментиран от #47
19:44 24.02.2026
15 Кръчмаря
19:44 24.02.2026
16 Дас Хаген
19:45 24.02.2026
17 Копейко
До коментар #10 от "Курти":Как да пишем ,като тьотя пари и за интернет не дава ,цял ден ровим по кофите
19:45 24.02.2026
18 Бонев
19:45 24.02.2026
19 Орбан дойде в София
19:47 24.02.2026
20 Ами
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ниски са зерплатите на тролеите ,време е да се хващат на истинска работа,аз като плочкаджия 5000€ не ги харесвам
Коментиран от #41
19:47 24.02.2026
21 прилики
19:48 24.02.2026
22 Стокхолмски синдром
19:48 24.02.2026
23 Е все пак
До коментар #5 от "Никой":При нас е с 50 стинки е по-евтин литъра от на маджарите.
19:49 24.02.2026
24 БРАВО НА ОРБАН
ДАНО ДА ОСТАНЕ ДА УПРАВЛЯВА.
ИСКАМ ДА МАЧКА УНГАРЦИТЕ.
БЕДНИ УНГАРЦИ.
ЕВТИНИ УНГАРКИ€
19:49 24.02.2026
25 ЕДГАР КЕЙСИ
19:50 24.02.2026
26 Добре де, написано е че
19:50 24.02.2026
29 Тити
19:50 24.02.2026
31 Хахаха
Щом казват, че опозицитяа води с 10 %, значи в действителност Орбан ги бие поне с 20%
Коментиран от #33
19:52 24.02.2026
32 Архимандрисандрит Бибиян
19:52 24.02.2026
33 Стенли
До коментар #31 от "Хахаха":Урсула и компания вият на умряло но единствено Фицо и Орбан казаха право в очите на зеления фасул че така не може храни куче да те лае те му дават ток той за"благодарност " им спира петрола от Русия
19:56 24.02.2026
34 Вярно е
19:56 24.02.2026
36 Реалност
- Тежката корупция от най-ниско до най-високо ниво. Никой не желае да се бори с този социален недъг, защото знае, че самият той може да намаже филията. И ще остане ненаказан.
- Тотална липса на върховенство на закона. За 30 години няма осъден ефективно НИТО ЕДИН политик от национален мащаб. Нито един. А не е като да няма кой и да няма за какво.
- Пълно неглижиране на факта, че България е жертвата в една много опасна за всички нас хибридна война. Водена е от зложелателна Русия, която от векове се стреми да ни превърне в Задунайская губерния и днес е по-близо до това от когато и да е било.
Докато България не покажат ясна воля за тотална война на корупцията, желание за върховенство на закона и откъсване от тежките и пагубни руски зависимости, ще продължаваме да се молим Господ да остане българин, за да ни пази. Българската държава е тежко болна от корупционен „източен путинизъм“. Нужна е тежка хирургически интервенции в службите, в държавния апарат и в образователната система.
Разбрахме от Чехия, че зад взривовете в българските военни заводи стои специален отдел на ГРУ. Преди това нашата Прокуратура и ДАНС ни уверяваха, че са случайни инциденти.
За отравянето на Гебрев разбрахме от Великобритания, а Цацаров, ни уверяваше, че е "ял рукола". Цацаров се прегръщаше с Юрий Чайка и подписваха споразумения за сътрудничество и обучение на българските прокурори в най-доброто от Вишински.
19:59 24.02.2026
39 Тупан Орбан
20:01 24.02.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Ами":И на 5 000 € колко данък и осигуровки плащаш❓
Споко не съм от НАП, ама не бъркай заплата и незаконни трудови доходи❗
20:03 24.02.2026
43 Българин
Коментиран от #62
20:05 24.02.2026
47 Точно защото не са забравили
До коментар #14 от "Да ходи":действията на СССР (в който украйна бе основна действаща част), веднага надушиха как ЕС се превърна в ЕССР със същите методи. Унгарци, чехи, словаци са свободолюбиви народи,
А сега, нито Русия е СССР, нито урсулска европа е добрата предишна Европа- и все повече хора го виждат.
Коментиран от #52
20:14 24.02.2026
48 7777777
До коментар #37 от "Аксиома":Я ми кажи една богата и просперираща държава в южна америка където командва сащ? Изключение е бразилия, защото е в брикс.
20:15 24.02.2026
49 Познат на всички
До коментар #1 от "Анонимен":По същата причина ли всички нападнаха Кирил Петков?
20:16 24.02.2026
50 Уса
Коментиран от #53
20:16 24.02.2026
52 Робовладелец
До коментар #47 от "Точно защото не са забравили":Унгарци, словаци са свободни да напуснат ЕС, ама веднага! Имат и пример от британците. Защо не напускат, а лаят?
20:17 24.02.2026
53 СССР
До коментар #50 от "Уса":В кое сибирско село си?
20:18 24.02.2026
54 Тони Бонбона
До коментар #46 от "Орбю":И аз това казвам. Що за горд народ, като дърти пеpвезници с фотоапарат карат негри и араби в Будапеща да пръскат унгарки
20:20 24.02.2026
55 Перо
Коментиран от #56, #66
20:21 24.02.2026
57 Госあ
Коментиран от #61
20:30 24.02.2026
58 Хахаха
20:33 24.02.2026
59 СССР
20:35 24.02.2026
60 Мите
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Е това е държава!
20:40 24.02.2026
61 Същата
До коментар #57 от "Госあ":Е, като в Руската федерация.
Коментиран от #64
20:41 24.02.2026
62 Швейк
До коментар #43 от "Българин":Руската пропагандна води до лудост!
20:43 24.02.2026
64 Госあ
До коментар #61 от "Същата":На мен ми прилича на тази в Корейската народно демократична република 💁
20:53 24.02.2026
65 ОРБАНЕ ОРБАНЕ
Къде отиват парите които крадеш от
Унгарския Народ?
Цените на Руския петрол
Е много по евтин
А ти го набутваш на Унгарците
Със цени като във Австрия .
Защо бре Орбане
Кремълски Натегач ?
Кой обира Унгарците
Мекере Крадливо ?
20:54 24.02.2026
66 Ей Руски Мърляч
До коментар #55 от "Перо":Постоянно минаваме през Унгария.
Ходи ги виж къде им е Стандарта
Бре Рублоидиот.
Коментиран от #70
20:55 24.02.2026
67 Руското мекере Орбан си отива...
Коментиран от #68
20:55 24.02.2026
68 Госあ
До коментар #67 от "Руското мекере Орбан си отива...":Боташʼа е краварска подлога. Евроатлантик.
20:58 24.02.2026
69 Даката
Дано българите осъзнаят, че русофилите защитават руските интереси, те не са решение, те са част от проблема, защото нямаме адекватни наказания, за предателство на род и родина... нищо не се случи на българските офицери, клели се в българския флаг и Конституция, а предавали секретна военна информация в руското посолство.
21:01 24.02.2026
70 Госあ
До коментар #66 от "Ей Руски Мърляч":😂 да приемем диагнозата на въртигевреков. Можеш да дадеш някакво мнение, когато си живял някъде поне 10 месеца и работил и общувал в академични среди. С интелектуалци. Прекупвачите не са интелектуалци, да подчертая, че се бъркате.
21:01 24.02.2026