Предизборен хаос в Унгария! В Будапеща се скараха за цената на горивата в България

"Виктор Орбан напоследък плаши унгарците с растящи цени на горивата, а във Виена може да се зареди на същата цена като в Будапеща. В Чехия, България и Полша горивата са значително по-евтини, отколкото в Унгария". Това заяви лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр в разгара на предизборната кампания в страната, съобщава БГНЕС.

Той подчерта, че днес световната цена на суровия петрол е по-ниска, отколкото през 2010 г., когато Орбан е поел управлението. Въпреки това на бензиностанциите цената на бензин А95 била почти двойно по-висока спрямо 2010 г.

"Защо? Защото Орбан значително увеличи всички данъци върху горивата, включително акциза и ДДС, а курсът на форинта също отслабна сериозно", отбеляза Мадяр.

Той бе категоричен, че Орбан не управлява ефективно и не проявява интерес към непрекъснато влошаващото се положение на унгарските граждани и предприятия.

"Вместо това той избира да лъже, да насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа", изтъкна опозиционният политик.

Припомняме, че парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април. Повечето социологически проучвания сочат, че партията "Тиса" на Мадяр води с около 10% срещу "Фидес" на Орбан.