Предизборен хаос в Унгария! В Будапеща се скараха за цената на горивата в България

Предизборен хаос в Унгария! В Будапеща се скараха за цената на горивата в България

24 Февруари, 2026 19:35

Повечето социологически проучвания сочат, че партията "Тиса" на Петер Мадяр води с около 10% срещу "Фидес" на Виктор Орбан

Предизборен хаос в Унгария! В Будапеща се скараха за цената на горивата в България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

"Виктор Орбан напоследък плаши унгарците с растящи цени на горивата, а във Виена може да се зареди на същата цена като в Будапеща. В Чехия, България и Полша горивата са значително по-евтини, отколкото в Унгария". Това заяви лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр в разгара на предизборната кампания в страната, съобщава БГНЕС.

Той подчерта, че днес световната цена на суровия петрол е по-ниска, отколкото през 2010 г., когато Орбан е поел управлението. Въпреки това на бензиностанциите цената на бензин А95 била почти двойно по-висока спрямо 2010 г.

"Защо? Защото Орбан значително увеличи всички данъци върху горивата, включително акциза и ДДС, а курсът на форинта също отслабна сериозно", отбеляза Мадяр.

Той бе категоричен, че Орбан не управлява ефективно и не проявява интерес към непрекъснато влошаващото се положение на унгарските граждани и предприятия.

"Вместо това той избира да лъже, да насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа", изтъкна опозиционният политик.

Припомняме, че парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април. Повечето социологически проучвания сочат, че партията "Тиса" на Мадяр води с около 10% срещу "Фидес" на Орбан.


Украйна
Оценка 3.3 от 55 гласа.
Оценка 3.3 от 55 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    59 43 Отговор
    Щом го взеха на прицел, значи върши нещо правилно (политиката за стопляне на отношенията с Русия).

    Коментиран от #14, #49

    19:37 24.02.2026

  • 2 !!!?

    52 23 Отговор
    Орбан: Да идват танковете...руските !!!?

    19:38 24.02.2026

  • 3 Т Живков

    31 32 Отговор
    ЛУДОТО СИ ЗАМИНАВА

    19:38 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    34 37 Отговор
    И България иска да ползва с удоволствие скъп руски петрол защото са ни " освободили ", като унгарците .

    Коментиран от #23

    19:40 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 от село

    15 29 Отговор
    Добре ,че е бащицата , защото имаме най-евтините горива .Дано живее още сто години !!

    Коментиран от #13

    19:40 24.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    45 8 Отговор
    Ами то в България цената на бензина е все около 2.50 лв и при 140$ за барел и при 70$ за барел❗

    Коментиран от #60

    19:42 24.02.2026

  • 9 Дааа

    40 46 Отговор
    Унгарците имат кофти ген ,щом разрешиха на орбан да ги управлява

    19:42 24.02.2026

  • 10 Курти

    26 24 Отговор
    Копеите нещо не пишат

    Коментиран от #17

    19:42 24.02.2026

  • 11 Пепи Волгата

    26 31 Отговор
    Хаха смахнати тролове копейкаджии, аз отдавана съм на евро.

    Коментиран от #35

    19:43 24.02.2026

  • 12 Пич

    42 25 Отговор
    Когато Урсулианците наложат тотална забрана за руския петрол, това не включва само газта която коментирате, а и горивата !!! Кой ли идиот от нашите ще разпише?! И откъде и България, и Европа въобще ще получава петрол?! Дори и САЩ нямат капацитет за такива доставки , и то през подставени лица!!! Урсулианците стават все по унищожителни за Европа!

    19:43 24.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 3 Отговор

    До коментар #7 от "от село":

    ... и най-ниските заплати❗

    Коментиран от #20

    19:43 24.02.2026

  • 14 Да ходи

    24 25 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    При ватенките, и бензина ще е много евтин, но няма да го има. Нищо няма да има. Тия забравиха как ги трепеха братушките.

    Коментиран от #47

    19:44 24.02.2026

  • 15 Кръчмаря

    26 14 Отговор
    Малеии, двама оядени толупи на снимката.Мразени и презрени, нямащи намерение да си ходят.

    19:44 24.02.2026

  • 16 Дас Хаген

    32 22 Отговор
    Води дръжки! Това проучване е на сороски статистически агенции!

    19:45 24.02.2026

  • 17 Копейко

    14 14 Отговор

    До коментар #10 от "Курти":

    Как да пишем ,като тьотя пари и за интернет не дава ,цял ден ровим по кофите

    19:45 24.02.2026

  • 18 Бонев

    13 23 Отговор
    Дано се махне вече този слон!

    19:45 24.02.2026

  • 19 Орбан дойде в София

    30 5 Отговор
    и наби канчето на Тиквата за турската тръба!

    19:47 24.02.2026

  • 20 Ами

    8 17 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ниски са зерплатите на тролеите ,време е да се хващат на истинска работа,аз като плочкаджия 5000€ не ги харесвам

    Коментиран от #41

    19:47 24.02.2026

  • 21 прилики

    13 9 Отговор
    Орбан се съюзява със позицията на Сърбия по глобални въпроси на политиката, ала титовите шикалкавения на благоденствените времена са отдавна отминали.

    19:48 24.02.2026

  • 22 Стокхолмски синдром

    14 17 Отговор
    Трябваше руснаците повече да тепат маджарите 1957 г.!

    19:48 24.02.2026

  • 23 Е все пак

    11 14 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    При нас е с 50 стинки е по-евтин литъра от на маджарите.

    19:49 24.02.2026

  • 24 БРАВО НА ОРБАН

    4 23 Отговор
    СТАТИЯТА МИ ХАРЕСА.
    ДАНО ДА ОСТАНЕ ДА УПРАВЛЯВА.
    ИСКАМ ДА МАЧКА УНГАРЦИТЕ.

    БЕДНИ УНГАРЦИ.
    ЕВТИНИ УНГАРКИ€

    19:49 24.02.2026

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 19 Отговор
    ДЕБЕЛАКА ОРБАН Е ..................... ПРИЯТЕЛ НА ПУТЛЕР И ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА СА ДВОЙНИ ..................... СЪЩОТО ЩЕ СТАНЕ И С........................ ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ ЧОРАПА И ФАШИСТА ПУТЛЕР .......................... ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА ЩЕ ХВРЪКНАТ В НЕБЕСАТА ..................... ТОВА Е ЧОРАПА ......................... ФАКТ !

    19:50 24.02.2026

  • 26 Добре де, написано е че

    24 6 Отговор
    (Орбан значително увеличи всички данъци върху горивата, включително акциза и ДДС) Па напишете колко са че да можем да сравним с тези в родната ни кочина !

    19:50 24.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тити

    5 11 Отговор
    Ще ревна!Кой от двамата на снимката ще е обърне палачинката първи?

    19:50 24.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахаха

    24 20 Отговор
    То и Клинтъновица на 97% щеше да спечели изборите срещу Тръмп.

    Щом казват, че опозицитяа води с 10 %, значи в действителност Орбан ги бие поне с 20%

    Коментиран от #33

    19:52 24.02.2026

  • 32 Архимандрисандрит Бибиян

    9 6 Отговор
    Бацо стане ли им бащица че прокопцат,ма нема шо са още по кофти матреал мажарите!

    19:52 24.02.2026

  • 33 Стенли

    18 17 Отговор

    До коментар #31 от "Хахаха":

    Урсула и компания вият на умряло но единствено Фицо и Орбан казаха право в очите на зеления фасул че така не може храни куче да те лае те му дават ток той за"благодарност " им спира петрола от Русия

    19:56 24.02.2026

  • 34 Вярно е

    14 9 Отговор
    В Унгария горивата са по-скъпи от нашите с около 25-30 цента на литър.

    19:56 24.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Реалност

    12 11 Отговор
    Трагичното състояние на държавата се дължи на три фактора:

    - Тежката корупция от най-ниско до най-високо ниво. Никой не желае да се бори с този социален недъг, защото знае, че самият той може да намаже филията. И ще остане ненаказан.
    - Тотална липса на върховенство на закона. За 30 години няма осъден ефективно НИТО ЕДИН политик от национален мащаб. Нито един. А не е като да няма кой и да няма за какво.
    - Пълно неглижиране на факта, че България е жертвата в една много опасна за всички нас хибридна война. Водена е от зложелателна Русия, която от векове се стреми да ни превърне в Задунайская губерния и днес е по-близо до това от когато и да е било.

    Докато България не покажат ясна воля за тотална война на корупцията, желание за върховенство на закона и откъсване от тежките и пагубни руски зависимости, ще продължаваме да се молим Господ да остане българин, за да ни пази. Българската държава е тежко болна от корупционен „източен путинизъм“. Нужна е тежка хирургически интервенции в службите, в държавния апарат и в образователната система.
    Разбрахме от Чехия, че зад взривовете в българските военни заводи стои специален отдел на ГРУ. Преди това нашата Прокуратура и ДАНС ни уверяваха, че са случайни инциденти.
    За отравянето на Гебрев разбрахме от Великобритания, а Цацаров, ни уверяваше, че е "ял рукола". Цацаров се прегръщаше с Юрий Чайка и подписваха споразумения за сътрудничество и обучение на българските прокурори в най-доброто от Вишински.

    19:59 24.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тупан Орбан

    6 11 Отговор
    На 12 април Тих бял Дунав ще ме носи.

    20:01 24.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    И на 5 000 € колко данък и осигуровки плащаш❓
    Споко не съм от НАП, ама не бъркай заплата и незаконни трудови доходи❗

    20:03 24.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Българин

    1 15 Отговор
    Орбан е слуга на сорос! Въпреки категоричните желания на унгарския народ да са с Русия, орбан ги държи във фашиското нато и фашиския есес!

    Коментиран от #62

    20:05 24.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Точно защото не са забравили

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да ходи":

    действията на СССР (в който украйна бе основна действаща част), веднага надушиха как ЕС се превърна в ЕССР със същите методи. Унгарци, чехи, словаци са свободолюбиви народи,

    А сега, нито Русия е СССР, нито урсулска европа е добрата предишна Европа- и все повече хора го виждат.

    Коментиран от #52

    20:14 24.02.2026

  • 48 7777777

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "Аксиома":

    Я ми кажи една богата и просперираща държава в южна америка където командва сащ? Изключение е бразилия, защото е в брикс.

    20:15 24.02.2026

  • 49 Познат на всички

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    По същата причина ли всички нападнаха Кирил Петков?

    20:16 24.02.2026

  • 50 Уса

    3 2 Отговор
    У насгоривата са по-евтини 70 цента за литър бензин

    Коментиран от #53

    20:16 24.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Робовладелец

    2 11 Отговор

    До коментар #47 от "Точно защото не са забравили":

    Унгарци, словаци са свободни да напуснат ЕС, ама веднага! Имат и пример от британците. Защо не напускат, а лаят?

    20:17 24.02.2026

  • 53 СССР

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Уса":

    В кое сибирско село си?

    20:18 24.02.2026

  • 54 Тони Бонбона

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "Орбю":

    И аз това казвам. Що за горд народ, като дърти пеpвезници с фотоапарат карат негри и араби в Будапеща да пръскат унгарки

    20:20 24.02.2026

  • 55 Перо

    10 4 Отговор
    Джендърски глупости! Стандарта на унгарците е най-висок, в Източна Европа!

    Коментиран от #56, #66

    20:21 24.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Госあ

    7 2 Отговор
    Русо казва, че демокрация при съсредоточаване на голям капитал в частни ръце не може да има, а Волтер казва че ще се бори за правото на всеки да изказва мнението си, дори да не е прав. Аве, що за демокрация върлува на запад, след като целия капитал е в частни ръце, а правото на мнение и суверен се потъпква по всички възможни начини ?!? Планктона има ли некʼва идея ? Нали си самозакачиха значка за умнокрасиви

    Коментиран от #61

    20:30 24.02.2026

  • 58 Хахаха

    2 6 Отговор
    Руската подлога е пътник

    20:33 24.02.2026

  • 59 СССР

    3 7 Отговор
    "Стандарта на унгарците е най-висок, в Източна Европа!" ГЛУПОСТИ идете и вижте зад нас са!

    20:35 24.02.2026

  • 60 Мите

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е това е държава!

    20:40 24.02.2026

  • 61 Същата

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Госあ":

    Е, като в Руската федерация.

    Коментиран от #64

    20:41 24.02.2026

  • 62 Швейк

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    Руската пропагандна води до лудост!

    20:43 24.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Същата":

    На мен ми прилича на тази в Корейската народно демократична република 💁

    20:53 24.02.2026

  • 65 ОРБАНЕ ОРБАНЕ

    1 0 Отговор
    Откога те питат

    Къде отиват парите които крадеш от

    Унгарския Народ?

    Цените на Руския петрол
    Е много по евтин

    А ти го набутваш на Унгарците
    Със цени като във Австрия .

    Защо бре Орбане
    Кремълски Натегач ?

    Кой обира Унгарците
    Мекере Крадливо ?

    20:54 24.02.2026

  • 66 Ей Руски Мърляч

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Перо":

    Постоянно минаваме през Унгария.

    Ходи ги виж къде им е Стандарта
    Бре Рублоидиот.

    Коментиран от #70

    20:55 24.02.2026

  • 67 Руското мекере Орбан си отива...

    0 0 Отговор
    Готвят му заместник, наш Муньо Боташа/другото руско мекере/

    Коментиран от #68

    20:55 24.02.2026

  • 68 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Руското мекере Орбан си отива...":

    Боташʼа е краварска подлога. Евроатлантик.

    20:58 24.02.2026

  • 69 Даката

    1 0 Отговор
    Русофила Орбан е като нашия зелен чорап, русофила Румен Радев... ей така действат русофилите и разединяват обществото, "лъжат и насаждат омраза сред населението" вдигнал им Орбан данъците на макс и им обяснявал, че Европа била виновна, ние в България при все, че плащаме едни грешни милиарди всекидневно на "Боташ", благодарение на русофила Румен Радев, сме с по-ниски цени на горивата... не е виновна Европа, а русофилските 60клуци, като Румен Радев, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Александър Лукашенко... все отбор русофилски гъзoлизци. Надалече от тази сган русофилска... нищо добро не може да се очаква от поддържници на войната на Путин.

    Дано българите осъзнаят, че русофилите защитават руските интереси, те не са решение, те са част от проблема, защото нямаме адекватни наказания, за предателство на род и родина... нищо не се случи на българските офицери, клели се в българския флаг и Конституция, а предавали секретна военна информация в руското посолство.

    21:01 24.02.2026

  • 70 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ей Руски Мърляч":

    😂 да приемем диагнозата на въртигевреков. Можеш да дадеш някакво мнение, когато си живял някъде поне 10 месеца и работил и общувал в академични среди. С интелектуалци. Прекупвачите не са интелектуалци, да подчертая, че се бъркате.

    21:01 24.02.2026

