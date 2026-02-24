Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Урсула фон дер Лайен в Киев: ЕС ще предостави на Украйна заема от 90 милиарда евро по един или друг начин
  Тема: Украйна

24 Февруари, 2026 21:05 2 088 184

  урсула фон дер лaйен
  виктор орбан
  володимир зеленски
  владимир путин
  петролопровод дружба
  украйна
  русия
  европейска комисия

Заемът, подготвян от ЕС, е блокиран от Унгария, която се аргументира със спрените доставки на руски петрол по петролопровода "Дружба"

Урсула фон дер Лайен в Киев: ЕС ще предостави на Украйна заема от 90 милиарда евро по един или друг начин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

ЕС ще предостави на Украйна заема в размер на 90 милиарда евро по един или друг начин, каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери навръх четвъртата годишнина от началото на руско-украинската война.

Заемът, подготвян от ЕС, е блокиран от Унгария, която се аргументира със спрените доставки на руски петрол по петролопровода "Дружба".

Фон дер Лайен каза още в Киев, че съюзът работи по предоставянето на Украйна на нов енергиен пакет в размер на 920 милиона евро през следващата зима.

Висши представители на ЕС се присъединиха днес към президента Володимир Зеленски в Украйна в деня на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, като така затвърдиха подкрепата на Европа за разрушената от войната страна, предаде ДПА.

Въпреки това вътрешни разногласия относно нови санкции срещу Русия и финансова подкрепа за Украйна заплашиха да подкопаят демонстрацията на единство.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща почетоха заедно със Зеленски на площад “Независимост“ в Киев паметта на загиналите в борбата с руските сили и отдадоха почит с минута мълчание за жертвите от войната.

По-рано Зеленски и първата дама Олена Зеленска официално приветстваха чуждестранни високопоставени представители на молебен в катедралата Св. София в Киев, където представители от различни религиозни вероизповедания се помолиха за победата на Украйна и за “справедлив мир“.

Русия нахлу в Украйна на 24 февруари 2022 г. Според Зеленски около 55 000 украински военнослужещи са убити оттогава, въпреки че изчисленията на експерти показват по-голям брой жертви.

Според ООН повече от 15 000 цивилни са били убити, а други 41 000 души са били ранени в най-голямата война в Европа от Втората световна война насам.

Оценки, базирани на публично налични руски данни, сочат, че приблизително 220 000 руски войници са били убити, въпреки че западните и украинските власти дават информация за далеч по-висок брой.

“Европа остава твърдо зад Украйна - финансово, военно и в тази сурова зима“, заяви Фон дер Лайен в публикация в “Екс“ при пристигането ѝ.

Антонио Коща изрази похвала за “куража и постоянството на украинския народ“ и каза, че Украйна е постигнала впечатляващ напредък към членство в ЕС, въпреки войната.

Фон дер Лайен и Коща пътуваха до Киев с влак заедно с няколко световни лидери на страни като Дания, Швеция, Финландия и Хърватия.

Във видео обръщение Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал целите си.

“Връщайки се назад към началото на войната и гледайки обстановката днес, имаме право да кажем, че сме защитили независимостта си, не сме загубили своята държава и Путин не е постигнал целите си“, каза украинският президент.

Събитията от годишнината бяха засенчени от отказа на Унгария и Словакия да одобрят новия 20-ти пакет от санкции на ЕС към Русия и плана за финансова подкрепа за Украйна чрез заем в размер на 90 млрд. евро.

Очакваше се пакетът, който включва 60 млрд. евро за украинската армия, да получи формалното одобрение на лидерите от ЕС, след като те изразиха подкрепата си през декември. Унгария, подкрепена от Словакия, наложи вето на мерките тази седмица, като за причина посочи спирането на доставките на руски петрол по петролопровода “Дружба“ през Украйна.

Будапеща обвини Киев в блокиране на петролопровода по политически причини, докато украинските власти казаха, че прекъсванията от края на януари са причинени от бомбардировки от страна на Русия.

Зеленски призова ЕС да одобри пакета за заем, наричайки го “истинска финансова гаранция за нашата сигурност и издръжливост“.

Коща отправи остра критика към позицията на Унгария, определяйки решението на страната членка да пренебрегне споразумение на лидери на ЕС като “напълно неприемливо“.

Вместо това се очаква държавите от ЕС да обявят спешен пакет в размер на 100 млн. евро за енергийната инфраструктура на Украйна, който не изисква подкрепата на Унгария.

Лидери и министри в Европа отбелязаха годишнината с обещания за продължаваща подкрепа.

Министрите на външните работи на Германия, Франция и Полша направиха съвместно видео обръщение, в което изразиха похвала към “несломимия дух“ на Украйна и обещаха да стоят зад нея “толкова дълго, колкото е необходимо“.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър организираха среща на така наречената Коалиция на желаещите - група от повече от 30 държави, които подкрепят Украйна.

В Германия президентът Франк-Валтер Щайнмайер и външният министър Йохан Вадефул присъстваха на молитвена служба за мир във Френската катедрала в Берлин. Подобни събития имаше и в други германски градове.

Същевременно Кремъл призна, че Русия все още не е достигнала целите си.

“Целите не са изцяло изпълнени до този момент, което е причината военните действия да продължават“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред държавната информационна агенция ТАСС.

Песков каза, че Русия остава отворена към дипломатическо решение, но настоява условията да са ясни, като обвини Запада в желание да “унищожи“ Русия на фона на започващата 5-та година от конфликта.

Лидерите на страните от Г-7 потвърдиха непоколебимата си подкрепа за Украйна в защита на териториалната ѝ цялост и право на съществуване, предаде Ройтерс, позовавайки се на общо изявление, публикувано в деня на четвъртата годишнина от началото на руската инвазия.

"Изразяваме нашата продължаваща подкрепа за усилията на (американския) президент (Доналд) Тръмп да постигне тези цели, като инициира мирен процес и доведе страните до преки преговори. Европа има водеща роля в този процес, заедно с други партньори", заявиха в него лидерите на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

"Признаваме, че само Украйна и Русия, работещи заедно в добросъвестни преговори, могат да постигнат мирно споразумение", се посочва в изявлението, което изглежда е подкрепено и от Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Това е първата съвместна декларация на лидерите страните от Г-7 по въпроса за Украйна след връщането на Тръмп в Белия дом, отбелязва Франс прес.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 84 гласа.
  • 1 Баце ЕООД

    139 11 Отговор
    Чиста кражба от европейските държави.

    Коментиран от #11, #31

    21:07 24.02.2026

  • 2 Бих искал

    138 10 Отговор
    Рефендум относно отпускането на подобни суми? Кви са тия антидемократични "по един или друг начин"?!

    Коментиран от #6, #20, #83, #117

    21:08 24.02.2026

  • 3 Майна

    76 6 Отговор
    Никакъв проблем..
    Терзийски е човекът
    Той 90€к ги има за джобни, дето даже не ги и помни..

    21:09 24.02.2026

  • 4 Мдам

    102 5 Отговор
    Вноската ни стана от 1,2 млрд евро (които никога няма да бъдат върнати) на 1,5 млрд евро (които още по НЕ върнати ще останат)..

    Коментиран от #8

    21:09 24.02.2026

  • 5 Име

    51 4 Отговор
    Приятни сънища!

    21:09 24.02.2026

  • 6 Оди у Русиа

    13 81 Отговор

    До коментар #2 от "Бих искал":

    Там референдуми през седмица.

    Коментиран от #17, #81, #98

    21:09 24.02.2026

  • 7 Русодебил

    12 87 Отговор
    Джавкането на русодебилите да започне сега!

    21:10 24.02.2026

  • 8 Стайков

    7 55 Отговор

    До коментар #4 от "Мдам":

    Оплачи се на арменският поп.

    Коментиран от #21, #30

    21:10 24.02.2026

  • 9 Опелото

    6 54 Отговор
    Товарни е добро и Богоугодно делое,миряни! Много блатна ЛЕШ се очертава

    21:11 24.02.2026

  • 10 Курти

    6 57 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    21:11 24.02.2026

  • 11 И да де насе.....

    47 4 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    ....рат, резултата пак ще е същия.

    21:11 24.02.2026

  • 12 Доктор

    93 4 Отговор
    Не ви ли се повръща от този боклук?

    Коментиран от #22, #26

    21:11 24.02.2026

  • 13 ВЗРИВЯВАЙ

    7 58 Отговор
    АЛЬОША

    21:11 24.02.2026

  • 14 Майна

    81 5 Отговор
    То България няма вече собствен портфейл..

    Браво на управляващите- те аплодират!
    Ставай, народе!!!
    Щото ще си ядеш..ушите

    21:11 24.02.2026

  • 15 пешо

    57 5 Отговор
    наркото от кога ги чака

    21:11 24.02.2026

  • 16 сигурно

    66 5 Отговор
    Като се дръпне от вас Тръмп , ЕС ще се разпадне !!

    21:12 24.02.2026

  • 17 Баце ЕООД

    58 6 Отговор

    До коментар #6 от "Оди у Русиа":

    Па нали демокрацията не е там? Аз искам демокрация в Европа. Знаеш ли какво означава това? Розово нещастно пони

    21:12 24.02.2026

  • 18 Тази дърта кифла вместо да благодари на

    74 5 Отговор
    Путин ще я остави да се разхожда в Киев като принцеса вместо да го атакува продължава да злобари.
    Не знам дали сте забелязали че когато жена прескочи определени години става кисела раздразнителна и губи връзка с главния мозък. На всички ни се случва когато майките ни надхвърлят 80 да забелязват тези естествени възрастови промени в главния мозък.
    Проблемът е че плащаме за нейните грешки всички ние гражданите на Европейския съюз.

    21:12 24.02.2026

  • 19 604

    81 4 Отговор
    Да вземе парите от ваксините нъ мъжо си и дъ ги даде...дъртъ брънтиа

    21:13 24.02.2026

  • 20 Ташаков

    5 36 Отговор

    До коментар #2 от "Бих искал":

    Бащицата прави всеки ден референдуми

    Коментиран от #28

    21:13 24.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пенчо

    20 3 Отговор

    До коментар #12 от "Доктор":

    От кой от дмата?

    21:13 24.02.2026

  • 23 ООрана държава

    63 5 Отговор
    Заеми само след европейски референдум и след като е обяснено кой и как ще го плаща тоя заем

    Коментиран от #29, #39

    21:13 24.02.2026

  • 24 От страни

    6 32 Отговор
    Всъщност европейците са големи скръндзи.

    21:14 24.02.2026

  • 25 Ачо от ПП

    7 46 Отговор
    Вижте, никой не може да ни спре да даряваме заплати за Украйна. Не 90, 900 милиарда ще им дадем, това е. Някой усетил ли е в БГ, че се дават пари на Украйна?

    Коментиран от #49

    21:14 24.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе в катуна

    24 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ташаков":

    Един умен поне имате ли е? Мн ниско, то трафика не си заслужаваш ти

    21:14 24.02.2026

  • 29 Стайков 👇

    5 18 Отговор

    До коментар #23 от "ООрана държава":

    Арменският поп 😁

    Коментиран от #34

    21:15 24.02.2026

  • 30 604

    20 4 Отговор

    До коментар #8 от "Стайков":

    Кът тъ пързулнът в окопъ и смс че му пращаш...

    21:15 24.02.2026

  • 31 Ха,хаха

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Мда, схема за изнудване и изтискване.

    21:15 24.02.2026

  • 32 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 27 Отговор
    Урсулата е велика, обожавам я!💋🌈🛴🥳🤣👍

    21:15 24.02.2026

  • 33 Целта

    3 21 Отговор
    на ВоВа е никога Украйна да не влезе в НАТО и предизвиква териториален спор чрез Крим, но след като Европа срамежливо прие Крим за руски и пак привлече Украйна, той разшири агресията върху цялата страна , за да не допусне такава възможност.

    21:15 24.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Жоро

    34 4 Отговор
    Обаче Тръмп бил фашист!Хахахахахахах!Честито Европа!

    21:18 24.02.2026

  • 36 Краставо магаре и крастава магарица

    32 3 Отговор
    през девет баира се надушват.

    21:18 24.02.2026

  • 37 Дръта чанта

    46 4 Отговор
    Тази е за затвора

    21:19 24.02.2026

  • 38 90.........

    41 4 Отговор
    А колко от тез пари ще открадне

    21:19 24.02.2026

  • 39 Отец Дионисий

    6 19 Отговор

    До коментар #23 от "ООрана държава":

    Не се кахъри чадо мое.Паритебда за трепне на орки чадо мое.А това е дело богоугодно чадо мое.

    21:19 24.02.2026

  • 40 пиночет

    7 34 Отговор
    Идва краят на Кремълския ботоксов убиец -педофил с токчетата

    Коментиран от #53

    21:20 24.02.2026

  • 41 Дзак

    3 12 Отговор

    До коментар #34 от "Баце ЕООД":

    Споделяйте в групата си без притеснения!

    Коментиран от #55

    21:20 24.02.2026

  • 42 Омбре

    46 5 Отговор
    Няма логично обяснение за тази неистова подкрепа за укрите,даже и с цената на собствените икономики. Такова чудо света не е виждал. Нито една санкция за ционистите , не пакет,а една на брой и тук срещу руснаците 19 пакета и 20 ия вече е готов.И ази нелогична подкрепа е за страна, която не е в ес и нато.

    21:20 24.02.2026

  • 43 Анджо

    22 9 Отговор
    За Унгария няма да има паре, но за УКРАЙНА ЩЕ ИМА. Да 90 милиарда. БРАВО. 👍👍👍

    Коментиран от #90

    21:20 24.02.2026

  • 44 въпрос

    51 4 Отговор
    Какво ще рече по един или друг начин? Според Договора за функциониране на ЕС всяка държава може да наложи вето върху решенията на съюза. Унгария ползва едно свое право, а Урсула заявява, че няма да спазва договора, а ще намери начин да го заобиколи. От юридическа, а и политическа, гледна точка, това е основание Урсула да бъде отстранена на мига и да й се търси наказателна отговорност. Кой позволи ЕС да се превърне в кочината, в която се превърна? И какво прави България в съюз без правила и почтеност?

    Коментиран от #78, #162

    21:20 24.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тома

    23 3 Отговор
    Тези се надпреварват кой най много лъже.Я вземете и бойчето там че да ви покаже класа

    21:22 24.02.2026

  • 47 Данко Харсъзина

    8 4 Отговор
    "ЩЕ"

    21:22 24.02.2026

  • 48 Не е заем

    34 3 Отговор
    Подарък е за златни тоалетни. А ни ще видим тези пари през крив макарон. Защо още се съгласяваме, некакви други да ни ограбват???? Защо???

    21:23 24.02.2026

  • 49 Ачо или Асен

    18 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ачо от ПП":

    Само такива ли сте в Пепе. Не се учудвам че паднахте под 10% и ще е интересно ако сте четвърта политическа сила. Малко смешно но......пък доставящо удоволствие.

    21:23 24.02.2026

  • 50 Бай Ганьо

    4 21 Отговор

    До коментар #45 от "Спецназ":

    За нас важното е нашите копейки пак да хванат средния

    21:23 24.02.2026

  • 51 Българин

    4 18 Отговор
    За нас като самодоволни и оядени европейци това са дребни пари.
    Българите сме ЗА.Но може и повече.

    21:25 24.02.2026

  • 52 Берлин

    28 20 Отговор
    Две същества, разграбиха и уничтожават Европа, усмивки на хиени,а фрау усрула Менгеле прилича на ангел на смъртта.

    Коментиран от #57, #66

    21:26 24.02.2026

  • 53 Пак аз бе

    7 20 Отговор

    До коментар #40 от "пиночет":

    Има достатъчно място за още един Володя до Ленин.Ще се съберат някак си.Ако не могат ще ги обърнат на страни един срещу друг.

    21:30 24.02.2026

  • 54 ВВП

    14 3 Отговор
    Дайте им направо 1 трлн..!!Гаранция Кабинета на Гюро..

    21:30 24.02.2026

  • 55 Абе струва ми се

    15 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дзак":

    Освен с демокрацията, имате и проблем със свободата на словото.. За сметка, на това ни акъл в главата, нито умения в телата. Какви предложения, кви 5 лева бе миличък.. Вие сте пътници

    21:31 24.02.2026

  • 56 Усраула Лайненс

    17 2 Отговор
    оооооо
    ще има за златни тоалетни

    21:31 24.02.2026

  • 57 Аз съм българче

    15 16 Отговор

    До коментар #52 от "Берлин":

    Тук не е Русия.
    МАРШШШШШШ!

    Коментиран от #64

    21:31 24.02.2026

  • 58 ЕС да се закрива

    24 10 Отговор
    Западните изроди създали бате бОйко, а сега и най-верния слуга - хомо Зелката

    21:32 24.02.2026

  • 59 Карго 200

    23 22 Отговор
    Незнам дали знаете,но путин,на последно време живо се интересуваше от реферативната медицина и елексира на безсмъртието,защото трябва да живее още 350г. за да завладее Украйна.

    Коментиран от #60, #61

    21:32 24.02.2026

  • 60 Ахаха

    13 17 Отговор

    До коментар #59 от "Карго 200":

    Не знам не се пише заедно. Започни с това знание, миличък...

    21:33 24.02.2026

  • 61 Това се учи

    13 18 Отговор

    До коментар #59 от "Карго 200":

    В трети клас, не знам не се пише заедно. Имаш ли трети клас?

    21:33 24.02.2026

  • 62 ВВП

    10 19 Отговор
    Като вземах кредит за къща през 2001ва та .в Лион оставих 10%. на момента .в банката ...Тука ,в предвид положението ,и обстоятелствата .ще бъдат 50%..От там иде и далаверата ..Перверзна история.

    21:33 24.02.2026

  • 63 Браво на Урсула и ЕС !

    20 25 Отговор
    Орбан е пътник заедно с Путлер...

    Коментиран от #65

    21:35 24.02.2026

  • 64 Аз бас ловя

    11 8 Отговор

    До коментар #57 от "Аз съм българче":

    Че ти дори на картата няма да знаеш къде е Русия..

    21:35 24.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Матрьошка

    19 2 Отговор
    ЕС излишно удължава агонията на Украйна Кръвожадните англосаксонски сатанисти ще бъдат разгромени , а фашиста Месец и неговата Германия също ще бъдат освободени.

    21:37 24.02.2026

  • 68 по един или друг начин

    20 1 Отговор
    И съд и затвор за пуйката

    21:38 24.02.2026

  • 69 Дрисула

    25 3 Отговор
    Еййй, другарю Путин, приключвай с тая измислена държава, че народите да живнат...Един наркоман върти на пръста си всички невести - ,,мъже" и жени, ръководители от ЕС, а ние им сърбаме попарата

    21:39 24.02.2026

  • 70 не може да бъде

    17 1 Отговор
    Считам че вече настъпи моментът когато действията на ЕС под ръководството на г-жа Урсула трябва да се оценят в дълбочина и в перспектива!?Лично аз считам че ЕС вместо да потърси начин да потуши конфликта или като минимум да не даде възможност да се разрастне той все позиция за "нанасяна на стратегическо поражение на Русия " -формулировка която официално беше обявена вече не се среща по изявленията но действията в тази посока продължават бих казал безкомпромисно ...това означава унищожение на сегашна Русия в разни варианти!?Считам че с това те не оставят изход на Путин ..или той/Русия ще нанесе стратегическо поражение на ЕС или ЕС на Русия!!?А е възможно двете страни да си нанесат такива поражения че да не могат да се оправят повече!?....Във всеки случай аз се питам как ще се нанесе стратегическо поражение на втората по сила ядрена държава!?

    Коментиран от #74

    21:41 24.02.2026

  • 71 Сега

    3 17 Отговор
    украинците са се нагърбили да спират орките, така че пари и всякаква помощ за тях трябва да има

    Коментиран от #100

    21:41 24.02.2026

  • 72 Пак аз

    4 15 Отговор
    Путин нареди с указ рускините да раждат не в деветият,се шестият месец.Докарва един милион индийци за целта.
    Стратегът си е стратег!

    Коментиран от #77

    21:41 24.02.2026

  • 73 Гошо

    15 2 Отговор
    И кой щеги връща тези пари,нали не си мислите че ще е украйна,балъци

    Коментиран от #80

    21:42 24.02.2026

  • 74 Лесно

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "не може да бъде":

    С глад в Блатото.

    Коментиран от #92

    21:43 24.02.2026

  • 75 Време е да го наритат

    1 15 Отговор
    Кремълския Цървул ОРБАН.

    Изобщо не трябва да се съобразят
    С Крадливото Мекере.

    Коментиран от #85, #134

    21:43 24.02.2026

  • 76 Буферайна

    6 1 Отговор
    Аман от тая буферайна

    21:44 24.02.2026

  • 77 Стратег е

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "Пак аз":

    БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ.

    21:44 24.02.2026

  • 78 С плямпане няма да спреш разпада на прос

    1 5 Отговор

    До коментар #44 от "въпрос":

    ията!След цялото ти плямпане какво стана???Спря помоща ,спря таурусите или какво ....Вземай €€ и спри да подържаш изгубена русохилска кауза!

    21:44 24.02.2026

  • 79 ганев

    12 1 Отговор
    АКО..ТАЗИ БАБУШКЕРА...СИ НАПРАВИ...ЧОВЕЩИНАТА..ДА ПУКЯСА....ЦЯЛ СВЯТ ЩЕ СЕ РАДВА...И ЩЕ И БЛАГОДАРИ

    21:45 24.02.2026

  • 80 Ха,ха

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Гошо":

    Урсула фон де лаейн

    21:45 24.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 жик так

    10 0 Отговор
    Да праща на потника парите от Ковида .

    21:47 24.02.2026

  • 83 Марш към Мускалието

    0 13 Отговор

    До коментар #2 от "Бих искал":

    Там ще си искаш
    Референдумите.

    Коментиран от #89, #91, #94, #181

    21:47 24.02.2026

  • 84 констатация

    20 1 Отговор
    Путин ги излекува от Ковида , ще ги излекува и от фашизма.

    21:48 24.02.2026

  • 85 ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "Време е да го наритат":

    ОТ ЦЪРВУЛ КАТО ТЕБ.....ОБУВКА НЕ СТАВА

    Коментиран от #95

    21:48 24.02.2026

  • 86 павела митова

    7 1 Отговор
    малиииии урсуспията как препускаше в стърнищата ,хахаха аре м р и ма дърта мъстийо

    21:48 24.02.2026

  • 87 Руснаците казват

    3 10 Отговор
    На Путин му трябват не повече от 20 милиона души, които да воюват за него, да го пазят, да добиват природни изкопаеми и да поддържат мините и тръбопроводите. Останалите 120 милиона са ненужен разходен материал за Кремъл.

    21:49 24.02.2026

  • 88 какъв си бе жендьо

    13 1 Отговор
    че да казваш кой къде да ходи . Руснаците са освободили тая земя за Българите , не за козелтията .

    21:49 24.02.2026

  • 89 Абе ти нещо

    6 1 Отговор

    До коментар #83 от "Марш към Мускалието":

    Май си глупават а? Искам рефендум в Демокрацията? Какъв ти е проблемът бе навлек?

    21:49 24.02.2026

  • 90 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "Анджо":

    И той има Паре За Обосрацията .

    А За Бедния Крепостен

    Паре нема

    Дръжте се .

    21:49 24.02.2026

  • 91 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Марш към Мускалието":

    АЛООУ...ДЯЛКАНИЯТ...ЗАПРИ СЕ

    21:50 24.02.2026

  • 92 не може да бъде

    9 0 Отговор

    До коментар #74 от "Лесно":

    Бих искал да помислите по следния въпрос -дали преди да настъпи глад в блатото по голямата част от Европа няма да се превърне в едно блато а някои части като о-в Великобритания просто ще престанат да съществуват !? Други няма да са блато а пепелище!?.....А Русия има 17 млн.кв .км площ -руснаците има къде да се скрият !?

    21:50 24.02.2026

  • 93 на другата снимка урсулето как гушнала

    10 0 Отговор
    букета , гаче ще погребва потника .

    21:50 24.02.2026

  • 94 Марш

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Марш към Мускалието":

    Към вас с лопата в ръка, само така ще излекуваме братята

    21:50 24.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Берлин

    19 0 Отговор
    Окрабандеровци тотално се оляха, нямат никакъв шанс против Русия, обаче се надяват да избягат със откраднатото от европа парите,подла и нагла нация, окраинец.

    21:51 24.02.2026

  • 97 от БАН

    9 0 Отговор
    Освен това са и наркомани, русофибите, вечер по локалите на центъра, едни мътни запушени вехти дупки - и те там, фобите, дебели, рошави, безформени, грухлести мъжоря, рядко в женска компания, ревът и мучът тихичко, дискретно, докато не се проснат в таксито към 3 сутринта и не пропълзят обратно в мухлясалата си панелка. После в понеделник обсъждат с другите нешастници: "леле уикендо как се размазааме..."

    21:51 24.02.2026

  • 98 Мнение

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оди у Русиа":

    Нали уж вие урсулевите педоханци се определяте като по-добри от Русия?! Защо тогава няма допитване до европейците за техните собствени кинти?!
    Щото сте абсолютни съвременни розови фашаги, нали така?!
    Но рано или късно ще си получите заслуженото!

    21:52 24.02.2026

  • 99 Тавариши и Таварашутки

    1 12 Отговор
    ЧЕСТИТ 4ТИ РОЖДЕН ДЕН

    на

    3 ДНЕВНАТА СПЕЦ ОБОСРАЦИЯ.

    НАЗДРАВЕ

    Коментиран от #103, #104, #106

    21:52 24.02.2026

  • 100 маке

    5 1 Отговор

    До коментар #71 от "Сега":

    Могат да ги спрат само като им се придриска в техните кенефи...евентуално

    Коментиран от #135

    21:52 24.02.2026

  • 101 Франческа

    13 0 Отговор
    Не мога да разбера как има война и опасност от Русия като Урсулита пътува с влак спокойно до Киев!?

    21:53 24.02.2026

  • 102 Баце ЕООД

    5 0 Отговор
    Да държат толкова братя във факти на минимална работна заплата е дискриминация! Искаме реални опоненти във форума, с образование и реални гледни точки!! Тия за нищо не стават
    Амин

    21:53 24.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 да бе мушмул

    10 2 Отговор

    До коментар #99 от "Тавариши и Таварашутки":

    Да са живи и здрави ония 1 500 дето днес заминаха при бай Бандера . И ония два милиона дето заминаха преди тях . И четири милиона инвалида .
    Колко си смешен а горски ?!

    21:55 24.02.2026

  • 105 Уса

    15 0 Отговор
    Големи напъни да откраднат парите.Всички знаят,че това е края на ЕС

    21:56 24.02.2026

  • 106 Мнение

    12 0 Отговор

    До коментар #99 от "Тавариши и Таварашутки":

    Що питаш?!
    Щото всеки ден ЕС решава наравно с великите сили, бъдещето на укрия ли?!
    Или щото всички наемници и кинти от урсулите и жалкобританците, не бяха достатъчни да бутнат руснаците към Москва и сега единственото дето ви остана е, че СВО се прочила повече от заявеното?!
    Ами ще се проточи, първо последователите на мустакатия чичак в целия ЕС, трябва да бъдат ... и тогава ще приключи!

    Коментиран от #110

    21:56 24.02.2026

  • 107 Значи

    12 1 Отговор
    Държавите в ЕС са независими, защото нищо не зависи от тях!

    21:57 24.02.2026

  • 108 от БАН

    15 0 Отговор
    Съсловието АТЛАНТИЦИТЕ Е ....столичани от селата . Повечето са бивши студенти в Сф, не работят по специалността си, понеже тя е социални дейности или библиотекарство, но са останали в голямото село, тъй като за 4 години са завъдили евтина мухлясала квартира и стабилна кариера в клекшоп. Нямат кола, деца, къща, даже кухня нямат, ядат от хранилките за готвено. Най-ги е страх да не се върнат на село и да ги накарат да оплевят 2 квадрата. Гласуват за либералите. Веднъж са били на автобусна екскурзия до Виена.

    21:57 24.02.2026

  • 109 Двама луди

    7 0 Отговор
    се събрали върху бали от злоба

    21:58 24.02.2026

  • 110 Марк Мили

    3 1 Отговор

    До коментар #106 от "Мнение":

    Заяви "заявеното" и бе чинно уволнен...

    21:58 24.02.2026

  • 111 То западът

    10 0 Отговор
    Африка загуби (там са ресурсите) , така или иначе на никой не му дреме за Украйна

    21:59 24.02.2026

  • 112 от БАН

    8 1 Отговор
    Другата група АТЛАНТИЦИ са шопски ганчуги . Първо-второ поколение столичани, изкарани от царския кирпич и навряни в соц. панела. Шофьори, бакшиши, готвачи, нагаждачи, пиячи и свиркачи. Познават се по разплутите им шкембаци и вечно празните тумбаци. Все за пари говорят, все пари обсъждат, все имоти и тухли им в главите. Официални одежди: мръсен ангуНг адибас.

    Коментиран от #118

    21:59 24.02.2026

  • 113 Зелен наркоман

    10 1 Отговор
    Ох, баня, ох, кеф! Златната баня, златен кенеф!

    Коментиран от #119, #124

    22:00 24.02.2026

  • 114 Джамбаза

    7 5 Отговор
    Заемът ще бъде изтеглен ва българско име!

    22:00 24.02.2026

  • 115 УдоМача

    9 0 Отговор
    "официално приветстваха чуждестранни високопоставени представители на молебен в катедралата Св. София в Киев, където представители от различни религиозни вероизповедания се помолиха" - ще погинете, вероотстъпници!!!

    22:02 24.02.2026

  • 116 Артилерист

    22 0 Отговор
    Фашистката наследница Урсула, която открадна милиарди от сделката с ковид ваксините, е кукла на конци в ръцете на любителите на войната. Тя и господарите й използват тези милиарди, както Пеевски с откраднатите от КТБ. Те подкупват, корупционират и подчиняват властолюбиви и прочие безморалници, като финландеца Стуб например, за своите порочни цели. За всеки нормален човек е очевидно, че Русия печели на фронта, но те използват свикналият да е в светлината на прожекторите комичен артист Зеленски, за продължаване на войната. Има ли нещо по-разумно да се използват тези 90милиарда за въстановяване от войната, отколкото за продължаването й? Няма! Но Урсула, за пореден път, е отишла на терен да надъхва бандеровците и да заблуждава украинците, че ще ги поддържат докато победят. И то не кой да е, а ЯДРЕНА Русия! Представяте ли си до каква низост и безумие са стигнали тез "миротворци"???

    Коментиран от #120

    22:02 24.02.2026

  • 117 Българин

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "Бих искал":

    Аз пък искам, който работи срещу сигурността на Европа в интересите на агресор застрашаващ Европа - да бъде публично осъждан и линчуван. Ако това са цели нации да бъдат изключвани от Европейския съюз, а ако продължават да работят или се присъединят към врага, да бъдат жестоко наказвани с мълниеносно СВО.

    Коментиран от #136, #182

    22:02 24.02.2026

  • 118 ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #112 от "от БАН":

    .....МНОГО....ТОЧНО

    22:03 24.02.2026

  • 119 Мда

    9 0 Отговор

    До коментар #113 от "Зелен наркоман":

    Още много златни кенефи ще им направим.

    22:03 24.02.2026

  • 120 Лелче

    0 7 Отговор

    До коментар #116 от "Артилерист":

    Имаш ли доказателства или си селска клюкарка? Артилерист - означава мъж, защо клюкариш слухчета като чистачка в детска градина? Да не си лелка?

    Коментиран от #179

    22:03 24.02.2026

  • 121 Тавариши и Таварашутки

    1 8 Отговор
    Последно

    1462 ДНЯ

    НА това какво му се Вика

    БЛИЦКРИГ ИЛИ

    ИЛИ

    БЛЯДСКРИГ ?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:04 24.02.2026

  • 122 Георги

    1 17 Отговор
    Трябва до сме цяла Европа до Украйна.Трябва Украйна да е във Европейския съюз .Трябва такива като Орбан и Фица да нямат правото да стъпват във Европейския парламент .Трябва да се въоръжи Европа.Трябва да се сложи Путин на мястото му .На мечката отзад

    Коментиран от #125, #126, #128, #130

    22:04 24.02.2026

  • 123 Питар

    14 0 Отговор
    Сигурно от личните си спестявания Урсула ще финансира Украйна
    Иначе няма как.
    Населението на Европа се събуди.

    22:06 24.02.2026

  • 124 ЗЛАТНИТЕ КЕНЕФИ

    0 7 Отговор

    До коментар #113 от "Зелен наркоман":

    Са в КРЕМЪЛ.

    КУЦОТО МАГАРЕ

    ПУСЯ

    КАТО ДРУСА

    ДА СА МУ ЗЛАТНИ ФЕКАЛИИТЕ.

    Коментиран от #131

    22:06 24.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 от БАН

    12 0 Отговор
    Друго познато съсловие АТЛАНТИЦИ са софийски поплювковци . Това са дърти ергени, дребни реститути, живеещи с непоносимите си майки. Обличат се като от соца, но са твърди паветници. Говорят на едва разбираем шопски диалект и имат Костов татуиран на гьзь. Обират примоцийте в Билла още в понеделник сутринта. Тия нямат ден работен стаж, но скоро ще започнат да църкат, че държавата не им плаща пенсии.

    22:09 24.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 ганев

    5 0 Отговор

    До коментар #95 от "Кремълски Цървул":

    НЯМА..СТРАШНО....ЩЕ БЪДЕШ...ЛЮБЕН

    22:11 24.02.2026

  • 130 разбира се

    10 1 Отговор

    До коментар #122 от "Георги":

    Европа е плътно зад Украйна и й диша тежко във врата ..... малоумна работа ...

    22:11 24.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 на сърбела

    12 0 Отговор
    майката му е чесането . Тия няма да се спрат докато не подпалят голяма война .

    22:12 24.02.2026

  • 133 Ъъъъъъ

    16 1 Отговор
    "Урсула фон дер Лайен в Киев: ЕС ще предостави на Украйна заема от 90 милиарда евро по един или друг начин"

    На инат дупе се наси.... рало, ама Акушерката няма как знае тези сентенции.... 🤣

    22:13 24.02.2026

  • 134 ганев

    7 1 Отговор

    До коментар #75 от "Време е да го наритат":

    ..ОООУ..ОБЗАВЕЛ СИ ...3...ТОАЛЕТНА...ЧЕСТИТО

    22:13 24.02.2026

  • 135 Някой

    1 9 Отговор

    До коментар #100 от "маке":

    може и да се хване на тия слабителни ако не знаеше, че четири години се мъчат блатните и се нуждаят от севернокорейчета, за да устискат

    22:13 24.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 какви пари , какви пет лева

    18 1 Отговор
    обраха ни държавата и ги подариха на зеленото недоразумение

    22:16 24.02.2026

  • 138 Блез Паскал

    13 1 Отговор
    Тия двамата - Урсуза и Наркомана ще
    Унищожат ЕС Икономически

    22:20 24.02.2026

  • 139 Щом Урсула каже

    10 1 Отговор
    Може би ше изтегли от тези които открадна с ваксините

    22:22 24.02.2026

  • 140 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 8 Отговор
    Где мочата, а ботокса где❗

    22:22 24.02.2026

  • 141 Последния Софиянец

    3 8 Отговор
    Само от млатене разбира ватата и копейката им продажна!

    Коментиран от #155

    22:23 24.02.2026

  • 142 604

    12 1 Отговор
    то скоро няма да има ЕС мъ пътчъ...и ти го докара до тая дилемъ!

    22:24 24.02.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Чудя се само

    6 2 Отговор
    Второ обединение на Германия, дали ще има?

    22:31 24.02.2026

  • 146 Ти да видиш

    10 1 Отговор
    За внучката на хитлерист и нацист - Урсула не сме имали други очаквания.
    Ние сме също ЗА ! Колкото повече пари се наливат в тази κлоаκа наречена Украйна толкова по-зле за ЕС и България, а това всъщност е добре за нас, защото толкова по-бързо ще се разпадне това нацистко образование - ЕС.
    За възстановяването на бивша Украйна ще са нужни приблизително около един трилион евро, а още един трилион вече са закопани там безвъзвратно.
    Желая успех на квачките Урсула и Калас!

    22:35 24.02.2026

  • 147 Справедлив

    8 1 Отговор
    Мама и прасе немско. Скоро ще быдеш победена от доброто.исчадие на ада.

    22:37 24.02.2026

  • 148 факт

    16 3 Отговор
    За смъртта на всеки украински войник лична отговорност носят Борис Джонсън, Урсула, Макрон Мерц и всички, които продължават да дават пари на Украйна, за да се избиват украински мъже, да остават стотици хиляди деца сираци и осиротели майки и бащи. Този грях ще тежи на съвестта на всеки, който поддържа тази трагедия на украинския народ. Нормалните украинци не искат война, не искат да избиват децата им, братята им, бащите им... Това искат англосаксите и лудите урсули. Нека на тях тежи този грях. Българите не искаме война, не искаме проливане на славянска кръв, не искаме да вземаме страна във войната между превославни. Който го прави от името на българския народ, да си носи греха и поколенията му да плащат, ние не искаме това.

    Коментиран от #154, #161, #165, #171

    22:41 24.02.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Бай онзи

    9 1 Отговор
    Не лъжете!!!Не е заем,това е подарък!!!Никой няма да върне тези пари.Всички ще пием много дълго студена вода!

    22:48 24.02.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 доктор

    2 5 Отговор

    До коментар #148 от "факт":

    Руснаците не са славяни

    22:49 24.02.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Справедлив

    5 1 Отговор
    Борис Ельцин Ако небеше прибрал войск те от ГДР тогава Фашистите щяха да ядат дядовия. Но нещата сё повтарят.Ай с Здравие Европе..... Ли

    Коментиран от #160

    22:51 24.02.2026

  • 157 Смешник

    10 0 Отговор
    Няма ли кой да я махне тая корумпирана вещица

    22:51 24.02.2026

  • 158 90 милиарда евро по един или друг начин

    9 0 Отговор
    Кво да му коментираш..... престъпници

    22:56 24.02.2026

  • 159 Добре,добре даавт!

    0 4 Отговор
    Морът по рашистите ще продължи с пълна пара.Добре,добре.

    22:56 24.02.2026

  • 160 Ха ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #156 от "Справедлив":

    Прибра ги, защото бяха започнали да ядат асфалт и бетон. Много бързо забравихте, братушки, какъв глад ви гонеше, как проституираха жените ви за комат хляб и как просехте и крадяхте, за да оцелеете.
    Западът ви помогна да застанете на колене, а вие решихте пак да го охапите, пияни aлкaши.

    22:57 24.02.2026

  • 161 Ха ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #148 от "факт":

    Путин какъв се явява в тая схема? Ангел Хранител?

    22:58 24.02.2026

  • 162 Кравар

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "въпрос":

    Какво прави България в еврообора ли. ами доим я.

    22:59 24.02.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Горски

    9 1 Отговор
    Тези на снимката какво им е толкова весело? Че раздават пари извън ЕС, да може още украински момчета да губят живота си? Браво. Нашите млади лидери изпълняват плана по задачата към Нет Зиро, четвъртата индустриална революция и се грижат ДА НЕ ПРИТЕЖАВАТЕ НИЩО И ДА СТЕ ХЕПИ. Да Русия още не са постигнали целите си щом СВО продължава, затова пък Урсула преизпълни целите си с инфлацията, деинструализацията, заборчляването , понижаването на жизненото равнище в ЕС , за кражбите, подкупите също преизпълни плана, също и с човешките жертви в Украйна плана е преизпълнен. Четвъртият райх вече не се крие. Заявява открито за установяване на диктатура. Време е за разпад. България няма какво да прави в такъв "съюз". Тоест ЕС вече официално е организация, която не зачита правните норми, в това число собствените си разпоредби. Разбира се, по пътя на логиката, това изключва напълно смисъла от съществуването ѝ. Щом лидерите започнаха да декларират публично, че грубо ще погазят основни закони, тогава за какъв демократичен европейски съюз можем да говорим?

    Коментиран от #167

    23:00 24.02.2026

  • 165 Она утонула

    3 4 Отговор

    До коментар #148 от "факт":

    20 години такива като тебе разправяха наляво и надясно, че руснаците само да решели за 2 седмици пак щели да превземат Берлин. То не бяха военни паради, то не бяха по 5 нови филма за войната седмично по руската телевизия.

    Сега разправяте, че някои си Мерц, Джонсън и други били виновни, а за тия преди 20 години не бях чувал.

    На мислищите ни е ясно, че над 20 години се надъхвате, как Русия пак ще воюва и накрая Путин реши да възпроизведе Втората световна в Украйна. Няма Джонсън, няма Мерц... има само Путин.

    Коментиран от #172

    23:03 24.02.2026

  • 166 Йотова пуйката

    5 5 Отговор
    Ще набутаме българите с 1% от 90 милиарда евро по един или друг начин. Така правят кухите атлантически подлоги

    Коментиран от #168

    23:04 24.02.2026

  • 167 Градски

    3 5 Отговор

    До коментар #164 от "Горски":

    Какво? Да гледат грустно като обсрания Путин ли?

    23:04 24.02.2026

  • 168 Ха ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #166 от "Йотова пуйката":

    Имате и друга опция - пак да изхранвате 3ти Украински фронт на СССР от 600 000 души в продължение на 5 и повече години.

    23:05 24.02.2026

  • 169 Уникално

    1 4 Отговор
    Детекрадецът си е поръчал нови токчета да надзърта от бункера мръсникът

    23:06 24.02.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Украинец

    1 5 Отговор

    До коментар #148 от "факт":

    Вие вече взехте страната на Путин и ще си платите затова.

    Коментиран от #178

    23:09 24.02.2026

  • 172 Откакто утрепаха готвачо

    2 7 Отговор

    До коментар #165 от "Она утонула":

    Руснаците са превзели две села и половина.
    Измряха над 1 Милион руски войници.Два милиона кой без ръце,кой без крак,кой без очи..
    В ерата на интернет нищо не може да остане скрито.Даже и от руснаците.

    Коментиран от #174

    23:09 24.02.2026

  • 173 Дърта пастърма

    5 0 Отговор
    И така мирише!

    23:20 24.02.2026

  • 174 БПФ

    2 0 Отговор

    До коментар #172 от "Откакто утрепаха готвачо":

    Можеш ли да обясниш, oлигoфрен, как 2 милиона армия дава 1 милион yбити и два милиона инвaлиди...и още съществува и гази?

    23:21 24.02.2026

  • 175 Хаха

    7 0 Отговор
    Защо му казва "заем" тая? Как и кога укpoпските нахални проcяци ще върнат 90 милиарда? Защо не ги даде тя?

    23:23 24.02.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Перо

    7 0 Отговор
    ЕС не ни дават полагаемите ни се пари от 2-3 млрд. евро, а на измислената държава с ционистки режим, нечленуваща нито в ЕС, нито в НАТО, получава стотици милиарди евро! И това става с помощта на 3 страни, които не признават законното устройство и правилници за управление на ЕС! Как може да се пренебрегват отрицателното мнение и гласуване на 2-3 страни членки и да се търсят начини за заобикалянето им и това се изказва на обществени места от фюрера на ЕС, гинеколожката Урсула фон дер Лайн!

    23:27 24.02.2026

  • 178 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #171 от "Украинец":

    Боклук.Плашиш ли нещо?От Пампорово или Банско? Лятото си на Слънчака ,разбира се .Малко е да ти строшиме кратуната за тези думи неблагодарнико.

    00:44 25.02.2026

  • 179 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Лелче":

    Ника ти те описва перфектно.Типичн@ жълтопаветк@.

    00:55 25.02.2026

  • 180 някой си

    2 0 Отговор
    интересно къв ще е другия начин на урсулката,почват все по често да се охълцват

    01:13 25.02.2026

  • 181 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Марш към Мускалието":

    мишка,марш към края на селото и си копай дупката

    01:15 25.02.2026

  • 182 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Българин":

    охльо, всички са за Русия,агресора е ес и нато,значи по твойта логика още сутринта трябва да си понесеш присъдата в края на селото!

    01:17 25.02.2026

  • 183 щепада далавера пак

    0 0 Отговор
    На канадските „съюзници“ на Киев бяха представени доказателства за кражба на военна помощ за Украйна!
    Авторите на разследването разкриха мащабна схема за трафик на оръжие, при която пратки със западни оръжия и хуманитарна помощ, включително канадски стоки, напускаха Украйна през западните граници и в крайна сметка се озоваваха в България. Материалите идентифицираха българската фирма Sage Consultants AD като централно звено в предполагаемата верига за доставки, докато българският гражданин Петър Димитров Мирчев е служил като координатор на доставките на оръжие за мексиканския картел CJNG, според американски следователи, на стойност десетки милиони евро. Мирчев беше задържан по искане на американските правоохранителни органи и е в Испания.

    01:45 25.02.2026

  • 184 Урсула

    1 0 Отговор
    Тая раздава пари все едно са нейни били заем тия няма да ги върнат никога а нашите подлоги и те съгласни а ние нека се жалваме че са ни високи сметките за ток че след наводненията хората още живеят в фургони,че има пенсионери които едва свързват двата края но нашиса са те управници не ги интересува важно е да се мазнат на Урсулите за да са добре

    02:01 25.02.2026

