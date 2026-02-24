"Урсула фон дер Лайен в Киев: ЕС ще предостави на Украйна заема от 90 милиарда евро по един или друг начин"

ЕС ще предостави на Украйна заема в размер на 90 милиарда евро по един или друг начин, каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери навръх четвъртата годишнина от началото на руско-украинската война.

Заемът, подготвян от ЕС, е блокиран от Унгария, която се аргументира със спрените доставки на руски петрол по петролопровода "Дружба".

Фон дер Лайен каза още в Киев, че съюзът работи по предоставянето на Украйна на нов енергиен пакет в размер на 920 милиона евро през следващата зима.

Висши представители на ЕС се присъединиха днес към президента Володимир Зеленски в Украйна в деня на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, като така затвърдиха подкрепата на Европа за разрушената от войната страна, предаде ДПА.

Въпреки това вътрешни разногласия относно нови санкции срещу Русия и финансова подкрепа за Украйна заплашиха да подкопаят демонстрацията на единство.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща почетоха заедно със Зеленски на площад “Независимост“ в Киев паметта на загиналите в борбата с руските сили и отдадоха почит с минута мълчание за жертвите от войната.

По-рано Зеленски и първата дама Олена Зеленска официално приветстваха чуждестранни високопоставени представители на молебен в катедралата Св. София в Киев, където представители от различни религиозни вероизповедания се помолиха за победата на Украйна и за “справедлив мир“.

Русия нахлу в Украйна на 24 февруари 2022 г. Според Зеленски около 55 000 украински военнослужещи са убити оттогава, въпреки че изчисленията на експерти показват по-голям брой жертви.

Според ООН повече от 15 000 цивилни са били убити, а други 41 000 души са били ранени в най-голямата война в Европа от Втората световна война насам.

Оценки, базирани на публично налични руски данни, сочат, че приблизително 220 000 руски войници са били убити, въпреки че западните и украинските власти дават информация за далеч по-висок брой.

“Европа остава твърдо зад Украйна - финансово, военно и в тази сурова зима“, заяви Фон дер Лайен в публикация в “Екс“ при пристигането ѝ.

Антонио Коща изрази похвала за “куража и постоянството на украинския народ“ и каза, че Украйна е постигнала впечатляващ напредък към членство в ЕС, въпреки войната.

Фон дер Лайен и Коща пътуваха до Киев с влак заедно с няколко световни лидери на страни като Дания, Швеция, Финландия и Хърватия.

Във видео обръщение Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал целите си.

“Връщайки се назад към началото на войната и гледайки обстановката днес, имаме право да кажем, че сме защитили независимостта си, не сме загубили своята държава и Путин не е постигнал целите си“, каза украинският президент.

Събитията от годишнината бяха засенчени от отказа на Унгария и Словакия да одобрят новия 20-ти пакет от санкции на ЕС към Русия и плана за финансова подкрепа за Украйна чрез заем в размер на 90 млрд. евро.

Очакваше се пакетът, който включва 60 млрд. евро за украинската армия, да получи формалното одобрение на лидерите от ЕС, след като те изразиха подкрепата си през декември. Унгария, подкрепена от Словакия, наложи вето на мерките тази седмица, като за причина посочи спирането на доставките на руски петрол по петролопровода “Дружба“ през Украйна.

Будапеща обвини Киев в блокиране на петролопровода по политически причини, докато украинските власти казаха, че прекъсванията от края на януари са причинени от бомбардировки от страна на Русия.

Зеленски призова ЕС да одобри пакета за заем, наричайки го “истинска финансова гаранция за нашата сигурност и издръжливост“.

Коща отправи остра критика към позицията на Унгария, определяйки решението на страната членка да пренебрегне споразумение на лидери на ЕС като “напълно неприемливо“.

Вместо това се очаква държавите от ЕС да обявят спешен пакет в размер на 100 млн. евро за енергийната инфраструктура на Украйна, който не изисква подкрепата на Унгария.

Лидери и министри в Европа отбелязаха годишнината с обещания за продължаваща подкрепа.

Министрите на външните работи на Германия, Франция и Полша направиха съвместно видео обръщение, в което изразиха похвала към “несломимия дух“ на Украйна и обещаха да стоят зад нея “толкова дълго, колкото е необходимо“.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър организираха среща на така наречената Коалиция на желаещите - група от повече от 30 държави, които подкрепят Украйна.

В Германия президентът Франк-Валтер Щайнмайер и външният министър Йохан Вадефул присъстваха на молитвена служба за мир във Френската катедрала в Берлин. Подобни събития имаше и в други германски градове.

Същевременно Кремъл призна, че Русия все още не е достигнала целите си.

“Целите не са изцяло изпълнени до този момент, което е причината военните действия да продължават“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред държавната информационна агенция ТАСС.

Песков каза, че Русия остава отворена към дипломатическо решение, но настоява условията да са ясни, като обвини Запада в желание да “унищожи“ Русия на фона на започващата 5-та година от конфликта.

Лидерите на страните от Г-7 потвърдиха непоколебимата си подкрепа за Украйна в защита на териториалната ѝ цялост и право на съществуване, предаде Ройтерс, позовавайки се на общо изявление, публикувано в деня на четвъртата годишнина от началото на руската инвазия.

"Изразяваме нашата продължаваща подкрепа за усилията на (американския) президент (Доналд) Тръмп да постигне тези цели, като инициира мирен процес и доведе страните до преки преговори. Европа има водеща роля в този процес, заедно с други партньори", заявиха в него лидерите на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

"Признаваме, че само Украйна и Русия, работещи заедно в добросъвестни преговори, могат да постигнат мирно споразумение", се посочва в изявлението, което изглежда е подкрепено и от Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Това е първата съвместна декларация на лидерите страните от Г-7 по въпроса за Украйна след връщането на Тръмп в Белия дом, отбелязва Франс прес.