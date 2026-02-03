Шойгу приключи визитата си в Мианма, предава послание от Путин

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу завърши двудневната си визита в Мианма, където предаде на лидера на страната Мин Аун Хлайн послание от руския президент Владимир Путин. В него се потвърждава ангажиментът на Москва за задълбочаване на двустранното сътрудничество във всички сфери, предава БТА.

Шойгу пристигна вчера и заяви, че основната цел на посещението е да покаже подкрепата на Москва към правителството на Мианма след приключването на третия етап от парламентарните избори. Страната остава разкъсвана от насилие след военния преврат през 2021 г., който свали правителството на Нобеловата лауреатка Аун Сан Су Чжи. Генералите, водени от Мин Аун Хлайн, се сблъскват с въоръжена съпротива, а международната общност критикува изборите заради репресии срещу опозицията и доминацията на про-хунтата формации.

Последният етап от изборите се проведе на 25 януари, а след обявяването на резултатите на следващия ден партията, подкрепяна от хунтата, обяви победата си. В интервю за ТАСС Шойгу обвини Запада, че се опитва да наложи „лъжливи наративи“ за Мианма и да изолира страната.

„Предадох послание от президента Путин, който потвърди, че Русия ще продължи да развива всички аспекти на руско-мианмаските отношения според вече постигнатите споразумения на най-високо равнище“, каза Шойгу. Той добави, че зад лозунгите за защита на народа стоят „цинични планове на Запада да смени ръководството на Мианма с лоялни демократични лидери“.

Руският политик подчерта стратегическото значение на Мианма за Китай, тъй като през територията ѝ минава най-краткият път от Китай до Европа, заобикаляйки протока Малака, който при евентуален конфликт може да бъде блокиран от САЩ.

Шойгу определи изборите като „открити и прозрачни“, като във вота участваха 57 партии, а наблюдатели бяха изпратени от Русия, Беларус, Казахстан, Китай, Индия, Никарагуа и три държави от АСЕАН - Виетнам, Камбоджа и Тайланд.

Междувременно външната министърка на Филипините Тереса Ласаро припомни, че АСЕАН „не признава трите фази на изборите“ в Мианма, без да уточни как би могла да се промени тази позиция.