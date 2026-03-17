Румъния потвърди, че 21 руски дрона са се насочили към въздушното ѝ пространство
Румъния потвърди, че 21 руски дрона са се насочили към въздушното ѝ пространство

17 Март, 2026 19:23

Редица зони в южната част на Украйна бяха обект на вълна от атаки с дронове от страна на Русия през нощта

Румъния потвърди, че 21 руски дрона са се насочили към въздушното ѝ пространство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският министър на отбраната Раду Мируца съобщи днес, че през изминалата нощ радарите са засекли 21 руски дрона, които са се насочили към Румъния, но нито един от тях не е навлязъл във въздушното пространство на страната, съобщава сайтът Зиаре, цитиран от БТА.

Редица зони в южната част на Украйна бяха обект на вълна от атаки с дронове от страна на Русия през нощта, което предизвика безпокойство сред румънските власти, отбелязва изданието.

По-рано днес Министерството на отбраната съобщи, че части от дронове са открити в района на село Плауру, окръг Тулча, след нова серия атаки през изминалата нощ срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна в близост до речната граница с Румъния. Министерството уточни, че са били вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, а населението в района е получило предупреждение чрез системата РО-Алърт (RO-Alert).

"Ситуацията в Плауру миналата нощ не включваше навлизане в румънското въздушно пространство. През нощта към Румъния идваха 21 дрона, но не влязоха в Румъния. Случва се понякога да навлязат в една много тясна ивица. Не винаги можем да засечем с радарите подобни ситуации. Това зависи от релефа, зависи и от зоната, в която може да се реагира на един дрон, защото не можеш да свалиш дрон, ако това предполага експлозия над две-три къщи. Румънската армия анализира всички тези сценарии", обясни министърът на отбраната.

Руските въоръжени сили извършиха през нощта нападение с дронове срещу пристанищната и енергийната инфраструктура в Измаилски район, Одеска област, Южна Украйна, в резултат на което бяха поразени енергийни, промишлени и пристанищни инфраструктурни обекти, съобщиха местните власти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    39 11 Отговор
    Е нали украинците уж бяха големи специалисти в свалянето но руски дронове ?Защо така ?

    Коментиран от #3

    19:26 17.03.2026

  • 2 Гост

    43 9 Отговор
    Ами румънците да им обявяват война и да се приключва... Нали са големи смелчаги.

    Коментиран от #6, #11, #22, #32, #34

    19:26 17.03.2026

  • 3 Гост

    42 9 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Представи си колко са специалисти щом уж летели с чипове от перални, а не могат да ги спрат....

    Коментиран от #9

    19:26 17.03.2026

  • 4 руската мечка

    13 33 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #35, #39

    19:27 17.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма нужда

    11 29 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Русия много успешно се самоунищожава и сама :)

    Коментиран от #15

    19:27 17.03.2026

  • 7 НАЛИ СЕГА НАТЮ ГИ ПАЗИ

    29 6 Отговор
    Нема страшно.

    19:28 17.03.2026

  • 8 Пич

    26 8 Отговор
    Веднага румънските военни да ида и да се под мият на Термето !!! Срамота е пред чужденците да са толкова омазани!!!

    19:28 17.03.2026

  • 9 Соваж бейби

    28 7 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    🤣👍или клоуна е натоварил всичката стока и специалисти за Израел и Дубай ,оправиха си тяхната война цяла седмица слушаме как украинци чакат договор за друга война да участва.

    19:30 17.03.2026

  • 10 Механик

    12 30 Отговор
    Абе руснака не може да произведе два еднакви пирона кви дронове

    Коментиран от #12, #25, #31, #37

    19:31 17.03.2026

  • 11 Шопо

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Дроновете са ирански Шахеди изстреляни от ирански войници.

    19:32 17.03.2026

  • 12 Той произвежда

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    щистови пирони.

    19:35 17.03.2026

  • 13 604

    22 5 Отговор
    вчера една балистика летеше към софето, ама зави към телавив....наще напълниха памперсите....

    Коментиран от #21

    19:35 17.03.2026

  • 14 Червената шапчица

    3 7 Отговор
    Членчик 5

    Коментиран от #17

    19:38 17.03.2026

  • 15 Бай Аамет

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Няма нужда":

    Това от труп соушъл ли го научи?

    19:38 17.03.2026

  • 16 Соловьов:

    5 15 Отговор
    Намаляваме производството на военни дронове в пъти, няма пари. "При мен идват наши производители на "страхотни" дронове и ми казват: "Знаеш ли, помолиха ни да намалил (обема на) производство за фронта НЯКОЛКО ПЪТИ". Това заяви с истеричен крясък емблемата на руската информационна пропаганда Владимир Соловьов. Представители на големи холдингови структури в студиото обясняват, че трябвало да получат аванси от държавата за производство на определено количество, обаче сега изведнъж това било ограничено. Дори трябвало да уволняват работници, а търсенето било огромно.

    19:39 17.03.2026

  • 17 Да бе !

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Червената шапчица":

    Ама Фи 5 , и влезе на НАТО !

    19:39 17.03.2026

  • 18 Ха Ха

    15 4 Отговор
    Дроновете са нахални и опасни, но по опасно е ако заряда първо излезе в атмосферата и после започне да пада свръх звуково към целта!

    19:40 17.03.2026

  • 19 Соловьов:

    4 17 Отговор
    "И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.

    😂

    19:40 17.03.2026

  • 20 Червената шапчица

    15 5 Отговор
    Архимед е открил следната зависимост: - Когато се наведеш и видиш, че имаш 4 топки, това не значи, че си станал голямата работа, а значи че някой е плътно зад теб и няма къде да мърдаш, дори и само за игра. Понякога боли. С времето болката отминава, но срамът остава.

    19:41 17.03.2026

  • 21 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "604":

    Откъде знаеш или си измисляш

    Коментиран от #24

    19:43 17.03.2026

  • 22 Румънски войник?!?

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Това е оксиморон. Нещо като дървено желязо.

    Коментиран от #27

    19:44 17.03.2026

  • 23 Московията

    4 9 Отговор
    ...разбира само от сила!

    19:45 17.03.2026

  • 24 604

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    ти пак, те всеки ден летят, те наще все са умазани..не ги ли слушаш по телевидениету

    Коментиран от #26

    19:45 17.03.2026

  • 25 МИГ 29

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    САМО ДВА ЕДНАКВИ МИГ 29 МОЖЕ ДА ПРОИЗВЕДЕ

    19:51 17.03.2026

  • 26 1945

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "604":

    това са любителски дронове играчки

    19:51 17.03.2026

  • 27 Град Козлодуй

    1 8 Отговор

    До коментар #22 от "Румънски войник?!?":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    19:52 17.03.2026

  • 28 Хеми значи бензин

    3 5 Отговор
    на Гърците летят ф-16 нарумънците летят само наще не летят. Още сме зависими от Рск Миг 20 години след влизането в Нато с другите оли гофрени Фицо Орбан и Бабишката

    19:54 17.03.2026

  • 29 Русия

    8 1 Отговор
    Мечтая си към тези краварски подлоги да се насочат 21 Орешника и да достигнат целта си по най бързият начин,а след това да се чува отвъд Дунава само тишина.

    19:55 17.03.2026

  • 30 Ха Ха

    2 4 Отговор
    Ще им дават визи за САЩ и други благинки, като всичко свърши в Иран ще ги наградят за смелоста им,че не се изплашиха от режима на Иран! А българите ще гледаме от страни и ще се молиме да не падне някой отклонил се от траекторията дрон на територията.

    19:56 17.03.2026

  • 31 Комично

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    И това го коментира гражданин на държава която даже пирони не може да произвежда , и е почитател на ,,велика и изключителна" нация на която официалният език е на друга нация (Англия), а политиката и е подчинена на трета нация (Израел)- голям смях за такива механици с две леви полушария в главата...

    19:56 17.03.2026

  • 32 държи

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    им влага още от втората световна....

    19:56 17.03.2026

  • 33 НАТЮ МЕ ПАЗИ, ЕС МЕ ХРАНИ

    4 2 Отговор
    Аз отивам да си полегна.

    19:59 17.03.2026

  • 34 държи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    им влага още от втората световна....

    20:04 17.03.2026

  • 35 Дик диверсанта

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "руската мечка":

    Руската мечка се оказа оръфляна, проскубана и кльощава, само пропагандата я е правила да изглежда като мечка.

    Коментиран от #36, #40

    20:11 17.03.2026

  • 36 оня с питон.я

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Дик диверсанта":

    Мамалигите яко са клали руснаци и сега се тресат от страх от наближаващото възмездие.

    20:25 17.03.2026

  • 37 Песимист

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Адмирации!Точен коментар,но няма да бъде разбран и приет от русофилите...

    20:47 17.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "руската мечка":

    ти ще гризнеш дръвцето 100%

    20:57 17.03.2026

  • 40 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дик диверсанта":

    ти ще правиш тръби на тая мечка жалък евтин трол

    21:00 17.03.2026

