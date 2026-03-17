Румъния потвърди, че 21 руски дрона са се насочили към въздушното ѝ пространство

Румънският министър на отбраната Раду Мируца съобщи днес, че през изминалата нощ радарите са засекли 21 руски дрона, които са се насочили към Румъния, но нито един от тях не е навлязъл във въздушното пространство на страната, съобщава сайтът Зиаре, цитиран от БТА.

Редица зони в южната част на Украйна бяха обект на вълна от атаки с дронове от страна на Русия през нощта, което предизвика безпокойство сред румънските власти, отбелязва изданието.

По-рано днес Министерството на отбраната съобщи, че части от дронове са открити в района на село Плауру, окръг Тулча, след нова серия атаки през изминалата нощ срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна в близост до речната граница с Румъния. Министерството уточни, че са били вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, а населението в района е получило предупреждение чрез системата РО-Алърт (RO-Alert).

"Ситуацията в Плауру миналата нощ не включваше навлизане в румънското въздушно пространство. През нощта към Румъния идваха 21 дрона, но не влязоха в Румъния. Случва се понякога да навлязат в една много тясна ивица. Не винаги можем да засечем с радарите подобни ситуации. Това зависи от релефа, зависи и от зоната, в която може да се реагира на един дрон, защото не можеш да свалиш дрон, ако това предполага експлозия над две-три къщи. Румънската армия анализира всички тези сценарии", обясни министърът на отбраната.

Руските въоръжени сили извършиха през нощта нападение с дронове срещу пристанищната и енергийната инфраструктура в Измаилски район, Одеска област, Южна Украйна, в резултат на което бяха поразени енергийни, промишлени и пристанищни инфраструктурни обекти, съобщиха местните власти.