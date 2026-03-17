Новини
Свят »
Турция »
Хакан Фидан: Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг руско-украински преговори

17 Март, 2026 16:55 499 10

  • турция-
  • хакан фидан-
  • русия-
  • украйна-
  • преговори-
  • сергей лавров

Хакан Фидан обсъди с Лавров рисковете от продължаващата война и енергийната сигурност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският министър на външните работи Хакан Фидан проведе телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, като отново потвърди готовността на Турция да приеме следващия кръг преговори между Русия и Украйна, съобщава Ройтерс, цитирайки Турското външно министерство, предава БТА.

Фидан акцентира върху рисковете, които продължителният конфликт създава както за региона, така и за международната общност. Освен това двамата министри обсъдиха и въпроси, свързани с енергийната сигурност, се посочва в официалното съобщение.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    ПО ДОБРЕ СЪБЕРИ ИРАН С ОБОРА И ЮДЕИТЕ,ЧЕ ПЕРСИТЕ ГИ ПОПИЛЯХА!

    16:57 17.03.2026

  • 2 Ще, ще

    4 3 Отговор
    Преговорите ще се водят на връх Бузлуджа в останките от летящата чиния там. Каква е Турция? Ние сме по-добрият вариант!

    16:58 17.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    9 2 Отговор
    Плана за мир има само една точка - капитулация

    Коментиран от #8

    17:02 17.03.2026

  • 5 Вашето мнение

    6 2 Отговор
    Следващ кръг преговори няма да има. Цял свят видя, че докато сащпреговарят убиват жени и деца под измислен предлог. Украйна ще бъде унищожена за благото на всички нормални хора.

    17:02 17.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дориана

    6 0 Отговор
    Отдавна няма никакъв смисъл от преговори, не го ли разбраха или искат само да си припишат някакъв актив. Войната продължава с пълна сила.

    17:03 17.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    "...изхода е един, капитулация...."

    Ама разбира се, Русийката вече Капитулира ☝️
    С.А.Щ и подхвърлиха разрешително за нефт да не плаче.

    Коментиран от #9

    17:05 17.03.2026

  • 9 Шопо

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Безусловна капитулация на Украйна

    17:07 17.03.2026

  • 10 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Следващата подобна среща ще е за капитулацията на орхйана или фалита ма ЕС...

    17:08 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания