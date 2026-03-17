Хакан Фидан: Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг руско-украински преговори

Турският министър на външните работи Хакан Фидан проведе телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, като отново потвърди готовността на Турция да приеме следващия кръг преговори между Русия и Украйна, съобщава Ройтерс, цитирайки Турското външно министерство, предава БТА.

Фидан акцентира върху рисковете, които продължителният конфликт създава както за региона, така и за международната общност. Освен това двамата министри обсъдиха и въпроси, свързани с енергийната сигурност, се посочва в официалното съобщение.