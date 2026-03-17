Хакан Фидан: Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг руско-украински преговори

Турският министър на външните работи Хакан Фидан проведе телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, като отново потвърди готовността на Турция да приеме следващия кръг преговори между Русия и Украйна, съобщава Ройтерс, цитирайки Турското външно министерство, предава БТА.
Фидан акцентира върху рисковете, които продължителният конфликт създава както за региона, така и за международната общност. Освен това двамата министри обсъдиха и въпроси, свързани с енергийната сигурност, се посочва в официалното съобщение.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
16:57 17.03.2026
2 Ще, ще
16:58 17.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шопо
Коментиран от #8
17:02 17.03.2026
5 Вашето мнение
17:02 17.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дориана
17:03 17.03.2026
8 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Шопо":"...изхода е един, капитулация...."
Ама разбира се, Русийката вече Капитулира ☝️
С.А.Щ и подхвърлиха разрешително за нефт да не плаче.
Коментиран от #9
17:05 17.03.2026
9 Шопо
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":Безусловна капитулация на Украйна
17:07 17.03.2026
10 ООрана държава
17:08 17.03.2026