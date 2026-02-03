Бившият премиер на Молдова: Номинацията на Санду за Нобелова награда е „манипулация“

Бившият министър-председател на Молдова и лидер на проевропейската Либерално-демократическа партия Владимир Филат определи като подвеждащи публикациите в молдовските медии за предполагаема номинация на президента Мая Санду за Нобелова награда за мир от норвежкия депутат Арилд Хермстад, съобщава ТАСС, предава Фокус.

В коментар в своя канал в „Телеграм“ Филат нарече темата „балон, представен като новина“, определяйки я като пример за целенасочена манипулация. Той подчерта, че писмото, изпратено от представител на норвежката Зелена партия, няма реална тежест и не гарантира дори включване в краткия списък на номинираните, въпреки внушенията в проправителствените медии.

Филат, който в началото на политическата кариера на Санду я назначи за министър в своя кабинет през 2012 г., но по-късно се превърна в неин критик, заяви, че страната не бива да се заблуждава с очаквания за награди и отличия, докато икономическите, социалните и институционалните проблеми остават нерешени.

„Лесно е да се раздават символични награди за кураж, когато не се живее с доходите на хората тук“, добави бившият премиер, поставяйки под съмнение реалната стойност на подобни жестове.