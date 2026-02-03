Бившият премиер на Молдова: Номинацията на Санду за Нобелова награда е „манипулация“

Бившият министър-председател на Молдова и лидер на проевропейската Либерално-демократическа партия Владимир Филат определи като подвеждащи публикациите в молдовските медии за предполагаема номинация на президента Мая Санду за Нобелова награда за мир от норвежкия депутат Арилд Хермстад, съобщава ТАСС, предава Фокус.
В коментар в своя канал в „Телеграм“ Филат нарече темата „балон, представен като новина“, определяйки я като пример за целенасочена манипулация. Той подчерта, че писмото, изпратено от представител на норвежката Зелена партия, няма реална тежест и не гарантира дори включване в краткия списък на номинираните, въпреки внушенията в проправителствените медии.
Филат, който в началото на политическата кариера на Санду я назначи за министър в своя кабинет през 2012 г., но по-късно се превърна в неин критик, заяви, че страната не бива да се заблуждава с очаквания за награди и отличия, докато икономическите, социалните и институционалните проблеми остават нерешени.
„Лесно е да се раздават символични награди за кураж, когато не се живее с доходите на хората тук“, добави бившият премиер, поставяйки под съмнение реалната стойност на подобни жестове.
1 честен ционист
Коментиран от #3
16:30 03.02.2026
2 Още новини от Украйна
16:31 03.02.2026
3 Атина Палада
До коментар #1 от "честен ционист":Тя не е ли румънка?
16:36 03.02.2026
4 А какво направи!
16:37 03.02.2026
5 ?????
Да я дадат и на Санду тая нищо не струваща фалшива награда, та съвсем да я дискредитират.
16:47 03.02.2026
6 Да бе , да ! 😜
16:51 03.02.2026
7 604
16:54 03.02.2026
8 Българин
Той върна нормалността в международнна политика, с което спаси света от Трета световна война!
Това се признава от всички, най-вече от Китай, Русия и Индия!
17:03 03.02.2026