Новини
Свят »
Молдова (Република) »
Бившият премиер на Молдова: Номинацията на Санду за Нобелова награда е „манипулация“

Бившият премиер на Молдова: Номинацията на Санду за Нобелова награда е „манипулация“

3 Февруари, 2026 16:27, обновена 3 Февруари, 2026 16:27 590 8

  • молдова-
  • мая санду-
  • нобелова награда-
  • манипулация-
  • номинация

Бившият премиер на Молдова призова да не се създават илюзии за международни отличия на фона на вътрешните проблеми на страната

Бившият премиер на Молдова: Номинацията на Санду за Нобелова награда е „манипулация“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател на Молдова и лидер на проевропейската Либерално-демократическа партия Владимир Филат определи като подвеждащи публикациите в молдовските медии за предполагаема номинация на президента Мая Санду за Нобелова награда за мир от норвежкия депутат Арилд Хермстад, съобщава ТАСС, предава Фокус.

В коментар в своя канал в „Телеграм“ Филат нарече темата „балон, представен като новина“, определяйки я като пример за целенасочена манипулация. Той подчерта, че писмото, изпратено от представител на норвежката Зелена партия, няма реална тежест и не гарантира дори включване в краткия списък на номинираните, въпреки внушенията в проправителствените медии.

Филат, който в началото на политическата кариера на Санду я назначи за министър в своя кабинет през 2012 г., но по-късно се превърна в неин критик, заяви, че страната не бива да се заблуждава с очаквания за награди и отличия, докато икономическите, социалните и институционалните проблеми остават нерешени.

„Лесно е да се раздават символични награди за кураж, когато не се живее с доходите на хората тук“, добави бившият премиер, поставяйки под съмнение реалната стойност на подобни жестове.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 7 Отговор
    Молдовската Фандъчка научи английски и се оправи в живота, докато нашата Фандъчка наблега на руския и си остана само с иди сюда, эй, мистер!

    Коментиран от #3

    16:30 03.02.2026

  • 2 Още новини от Украйна

    11 1 Отговор
    Този път бай Дончо ще бъде много сърдит на Санду.

    16:31 03.02.2026

  • 3 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тя не е ли румънка?

    16:36 03.02.2026

  • 4 А какво направи!

    7 0 Отговор
    Та да я номинират. Кучето ми заслужава повече тази награда. Безлична и лицемерна сган!

    16:37 03.02.2026

  • 5 ?????

    6 0 Отговор
    Ха ха.
    Да я дадат и на Санду тая нищо не струваща фалшива награда, та съвсем да я дискредитират.

    16:47 03.02.2026

  • 6 Да бе , да ! 😜

    3 0 Отговор
    То това ще поредното доказателство колко смешна е станала Нобеловата награда . Румънката , русофобия Санду "спечели" с нагласени , предварително решени избори с манипулация и ограничаване на местата на изборните секции .

    16:51 03.02.2026

  • 7 604

    2 0 Отговор
    Тоя гъргэмел и нобел....вече му викъм новел...

    16:54 03.02.2026

  • 8 Българин

    0 2 Отговор
    Следващите 10 години може да има само един лауреат на Нобеловата награда за мир и това е Доналд Тръмп!
    Той върна нормалността в международнна политика, с което спаси света от Трета световна война!
    Това се признава от всички, най-вече от Китай, Русия и Индия!

    17:03 03.02.2026