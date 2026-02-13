Румъния купува единственото молдовско пристанище на река Дунав

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще продаде молдовското дунавско пристанище Джурджулещ на съседна Румъния, предават местните медии. Бордът на директорите на пристанище Констанца е одобрил споразумението за покупка на акциите в четвъртък. Сделката трябва да приключи скоро, предаде БТА.
Румъния се стреми да засили логистичната си роля в Централна и Югоизточна Европа, отбелязва агенция Ройтерс и допълва, че страната е един от най-силните съюзници на Молдова и поддръжник на нейното присъединяване към ЕС.
Пристанище Джурджулещ е близо до границите на Молдова с Румъния и Украйна. Намира се на 134 километра от Черно море и е достъпно с речни и морски плавателни съдове.
Пристанище Констанца е поело ангажимент да направи значителни дългосрочни инвестиции в по-нататъшното развитие на Джурджулещ. Стратегическата цел е разширяване на капацитета му, подобряване на инфраструктурата му и укрепване на позицията му в Черноморския регион и Дунавския басейн.
Инвестициите в инфраструктура и износ на украинско зърно след руската инвазия през 2022 г. укрепиха пристанище Констанца, което би могло да се превърне в логистичен център за възстановяване на Украйна, отбелязва агенцията.
В момента то е основният алтернативен маршрут за износ на зърно на Украйна. Въпреки че износът е спаднал рязко миналата година, Констанца е улеснила превоза на над 30 милиона тона от 2022 г. насам.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
15:48 13.02.2026
2 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
15:48 13.02.2026
3 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:48 13.02.2026
4 Подправения кантар
15:48 13.02.2026
5 Ще почакаме
15:50 13.02.2026
6 Иван
Коментиран от #8
15:50 13.02.2026
7 Конфети "Земя-въздух-земя "
15:50 13.02.2026
8 Мръсни предатели
До коментар #6 от "Иван":Както е тръгнало, Македония ще купи България заради многото предатели.
15:51 13.02.2026
9 Хм,странно!
15:53 13.02.2026
10 А Ганьо
15:53 13.02.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #18
15:55 13.02.2026
12 Миндич
Коментиран от #15
15:58 13.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния Софиянец
16:02 13.02.2026
15 миндилч
До коментар #12 от "Миндич":и задния ти двор?
16:03 13.02.2026
16 Евродебил
16:03 13.02.2026
17 Посетител
Коментиран от #19
16:07 13.02.2026
18 Посетител
До коментар #11 от "Последния Софиянец":А що? Че тя си е румънка, има румънски паспорт... Въпросът е защо един чужд гражданин бе допуснат до върха на държавността в Молдова? Грузинците - слава Богу! - се отърваха от тяхната баба французойка...
16:12 13.02.2026
19 Урсула от брюксел
До коментар #17 от "Посетител":А бе той Хитлер им обеща компенсация в СССР и предимно Молдова,за връщането на Южна Добруджа,ама каква я мислеха тогавашните евроатлантици воглаве с Антунеску,а тя каква стана.Че като ги подпука Червената армия от Сталинград насетне.Че като ги запуцаха амрериканци и англичани от въздуха...че като тръгнаха мужиците през яш-Кишинев-Букурещ и минаха дунава....и като се срути тогавашния модел на ЕС -райха...кой ти е мислил за Молдова.
16:19 13.02.2026