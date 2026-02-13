Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румъния купува единственото молдовско пристанище на река Дунав

Румъния купува единственото молдовско пристанище на река Дунав

13 Февруари, 2026 15:46 854 19

Намира се на 134 километра от Черно море и е достъпно с речни и морски плавателни съдове

Румъния купува единственото молдовско пристанище на река Дунав - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще продаде молдовското дунавско пристанище Джурджулещ на съседна Румъния, предават местните медии. Бордът на директорите на пристанище Констанца е одобрил споразумението за покупка на акциите в четвъртък. Сделката трябва да приключи скоро, предаде БТА.

Румъния се стреми да засили логистичната си роля в Централна и Югоизточна Европа, отбелязва агенция Ройтерс и допълва, че страната е един от най-силните съюзници на Молдова и поддръжник на нейното присъединяване към ЕС.

Пристанище Джурджулещ е близо до границите на Молдова с Румъния и Украйна. Намира се на 134 километра от Черно море и е достъпно с речни и морски плавателни съдове.

Пристанище Констанца е поело ангажимент да направи значителни дългосрочни инвестиции в по-нататъшното развитие на Джурджулещ. Стратегическата цел е разширяване на капацитета му, подобряване на инфраструктурата му и укрепване на позицията му в Черноморския регион и Дунавския басейн.

Инвестициите в инфраструктура и износ на украинско зърно след руската инвазия през 2022 г. укрепиха пристанище Констанца, което би могло да се превърне в логистичен център за възстановяване на Украйна, отбелязва агенцията.

В момента то е основният алтернативен маршрут за износ на зърно на Украйна. Въпреки че износът е спаднал рязко миналата година, Констанца е улеснила превоза на над 30 милиона тона от 2022 г. насам.


Румъния
  • 1 Подправения кантар

    5 4 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    15:48 13.02.2026

  • 2 Подправения кантар

    4 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:48 13.02.2026

  • 3 Подправения кантар

    6 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:48 13.02.2026

  • 4 Подправения кантар

    6 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:48 13.02.2026

  • 5 Ще почакаме

    8 3 Отговор
    Русия да си върне Одеска област и пак ще си говорим за износа на укрозърно ...

    15:50 13.02.2026

  • 6 Иван

    9 0 Отговор
    Кога България ще купи нещо в Македония?

    Коментиран от #8

    15:50 13.02.2026

  • 7 Конфети "Земя-въздух-земя "

    7 3 Отговор
    Купувайте,че скоро и Молдова няма да я има

    15:50 13.02.2026

  • 8 Мръсни предатели

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Както е тръгнало, Македония ще купи България заради многото предатели.

    15:51 13.02.2026

  • 9 Хм,странно!

    7 1 Отговор
    Това пристанище, да не би да е било заложено че банката ще го продава?

    15:53 13.02.2026

  • 10 А Ганьо

    8 0 Отговор
    ще прави тунел за железниците до Македония - стотици милиони европейски пари и накрая - за гражданите - дупката му .

    15:53 13.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Мая Санду трябва да се съди за държавна измяна.

    Коментиран от #18

    15:55 13.02.2026

  • 12 Миндич

    5 3 Отговор
    Няма страшно,руснаците пак ще си го вземат барабар с цялата ти.н "Молдова".Там където е тегло,пак ще тече.

    Коментиран от #15

    15:58 13.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    да да могат американските самолетоносачи да нападат оттам!

    16:02 13.02.2026

  • 15 миндилч

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Миндич":

    и задния ти двор?

    16:03 13.02.2026

  • 16 Евродебил

    4 0 Отговор
    Като свършиха цялата тази лудост с евроинтеграцията няма да има ни Молдова,ни Румъния ни България.При срутването на райха някък си оцеляване,но сега просто ще ни махнат от картата.

    16:03 13.02.2026

  • 17 Посетител

    1 0 Отговор
    Румъния се е засилила да направи Anschluss с Молдова. И то не съюз а поглъщане.

    Коментиран от #19

    16:07 13.02.2026

  • 18 Посетител

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    А що? Че тя си е румънка, има румънски паспорт... Въпросът е защо един чужд гражданин бе допуснат до върха на държавността в Молдова? Грузинците - слава Богу! - се отърваха от тяхната баба французойка...

    16:12 13.02.2026

  • 19 Урсула от брюксел

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Посетител":

    А бе той Хитлер им обеща компенсация в СССР и предимно Молдова,за връщането на Южна Добруджа,ама каква я мислеха тогавашните евроатлантици воглаве с Антунеску,а тя каква стана.Че като ги подпука Червената армия от Сталинград насетне.Че като ги запуцаха амрериканци и англичани от въздуха...че като тръгнаха мужиците през яш-Кишинев-Букурещ и минаха дунава....и като се срути тогавашния модел на ЕС -райха...кой ти е мислил за Молдова.

    16:19 13.02.2026

