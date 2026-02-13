Румъния купува единственото молдовско пристанище на река Дунав

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще продаде молдовското дунавско пристанище Джурджулещ на съседна Румъния, предават местните медии. Бордът на директорите на пристанище Констанца е одобрил споразумението за покупка на акциите в четвъртък. Сделката трябва да приключи скоро, предаде БТА.

Румъния се стреми да засили логистичната си роля в Централна и Югоизточна Европа, отбелязва агенция Ройтерс и допълва, че страната е един от най-силните съюзници на Молдова и поддръжник на нейното присъединяване към ЕС.

Пристанище Джурджулещ е близо до границите на Молдова с Румъния и Украйна. Намира се на 134 километра от Черно море и е достъпно с речни и морски плавателни съдове.

Пристанище Констанца е поело ангажимент да направи значителни дългосрочни инвестиции в по-нататъшното развитие на Джурджулещ. Стратегическата цел е разширяване на капацитета му, подобряване на инфраструктурата му и укрепване на позицията му в Черноморския регион и Дунавския басейн.

Инвестициите в инфраструктура и износ на украинско зърно след руската инвазия през 2022 г. укрепиха пристанище Констанца, което би могло да се превърне в логистичен център за възстановяване на Украйна, отбелязва агенцията.

В момента то е основният алтернативен маршрут за износ на зърно на Украйна. Въпреки че износът е спаднал рязко миналата година, Констанца е улеснила превоза на над 30 милиона тона от 2022 г. насам.