Русия: Брюксел румънизира Молдова

15 Февруари, 2026 07:53, обновена 15 Февруари, 2026 08:00 726 10

  • румъния-
  • молдова-
  • русия-
  • брюксел

Москва очаква "народът да защити своята идентичност"

Русия: Брюксел румънизира Молдова - 1
Михаил Галузин, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кишинев и неговите брюкселски посредници несъмнено ще продължат курса си на румънизация в Молдова. Москва очаква молдовският народ да защити своята идентичност, заяви руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин в интервю за ТАСС.

„Няма съмнение, че официален Кишинев и неговите брюкселски посредници ще продължат курса си на елиминиране на молдовската държавност, нейния суверенитет, национална идентичност и културния код на молдовците“, отбеляза Галузин. „Този ​​антинароден процес среща съзнателна съпротива сред жителите на страната. Според социологически проучвания, над 70% от молдовците не подкрепят идеята за „унирей“.“

„Заслужава да се отбележи и позицията на самия Букурещ. Там, въпреки ангажимента на националния елит за румънизация на Молдова, те не бързат да подкрепят прибързаните декларации на ръководството на Кишинев за необходимостта от обединение на двете страни, предпочитайки да се позовават на необходимостта от волята на молдовския народ по този въпрос“, каза високопоставеният дипломат. „Надявам се, че ще успеят да защитят своята идентичност.“

Според него, продължаващите опити за изкуствено румънизиране на Молдова от страна на прозападните сили на страната са жалки.

„Всички ръководни позиции в републиката са заети от притежатели на румънски паспорти“, отбеляза Галузин. „Увеличават се инициативите за насилствено заменяне на моралните и ценностни идеали на молдовците със западни, либерални. През март 2023 г. представители на управляващата партия „Действие и солидарност“ решиха да премахнат молдовския език и да обявят румънския за държавен език.“


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    12 5 Отговор
    Ми да. Няма да се оркизира.

    08:03 15.02.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    16 5 Отговор
    Разпадаща се Русия с претенции

    08:04 15.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    16 6 Отговор
    Аз пък влезнах в Историята !!!
    Като най-глупавия съществувал някога президент.

    08:07 15.02.2026

  • 4 Разделяй

    14 4 Отговор
    и владей. Сепаратисти в Донбас, сепаратисти в Приднестровието, сепаратисти в Грузия. Ако сепаратистите се провалят, вкарай войски и вземи територията със сила

    08:08 15.02.2026

  • 5 Учуден

    14 4 Отговор
    А защо руснаците се управляват от такива идиоти?

    08:08 15.02.2026

  • 6 Ами

    12 4 Отговор
    Това не е ваша работа
    Гледайте си блатната кочина.
    СВОБОДА ЗА ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ!

    08:10 15.02.2026

  • 7 Инж1

    11 4 Отговор
    Молдова просто иска да влезе в ЕС. Не им трябва руския мир!!!!

    08:14 15.02.2026

  • 8 Знаещ

    7 3 Отговор
    Ами Молдова си е румънска територия.. Когато русия я е заграбила от Румъния, на нас са ни взели Добруджа и са я дали на Румъния като компенсация..

    08:25 15.02.2026

  • 9 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Както Тайван са китайци, така и Молдова са румънци. Дали ще се обединят трябва да го решат молдовците. Същото важи и Тайван. И в СМ са предимно българи. Те също сами ще решат съдбата си.

    08:30 15.02.2026

  • 10 мордорки

    2 0 Отговор
    ваз кво ви брига

    08:32 15.02.2026

