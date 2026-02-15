Кишинев и неговите брюкселски посредници несъмнено ще продължат курса си на румънизация в Молдова. Москва очаква молдовският народ да защити своята идентичност, заяви руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин в интервю за ТАСС.

„Няма съмнение, че официален Кишинев и неговите брюкселски посредници ще продължат курса си на елиминиране на молдовската държавност, нейния суверенитет, национална идентичност и културния код на молдовците“, отбеляза Галузин. „Този ​​антинароден процес среща съзнателна съпротива сред жителите на страната. Според социологически проучвания, над 70% от молдовците не подкрепят идеята за „унирей“.“

„Заслужава да се отбележи и позицията на самия Букурещ. Там, въпреки ангажимента на националния елит за румънизация на Молдова, те не бързат да подкрепят прибързаните декларации на ръководството на Кишинев за необходимостта от обединение на двете страни, предпочитайки да се позовават на необходимостта от волята на молдовския народ по този въпрос“, каза високопоставеният дипломат. „Надявам се, че ще успеят да защитят своята идентичност.“

Според него, продължаващите опити за изкуствено румънизиране на Молдова от страна на прозападните сили на страната са жалки.

„Всички ръководни позиции в републиката са заети от притежатели на румънски паспорти“, отбеляза Галузин. „Увеличават се инициативите за насилствено заменяне на моралните и ценностни идеали на молдовците със западни, либерални. През март 2023 г. представители на управляващата партия „Действие и солидарност“ решиха да премахнат молдовския език и да обявят румънския за държавен език.“