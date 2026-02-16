Новини
Опозицията в Молдова се опасява от украински сценарий за страната

16 Февруари, 2026 05:29, обновена 16 Февруари, 2026 05:34 359 2

  • игор додон-
  • молдова-
  • опозиция

Най-много ме тревожи властите и политиците да не повтарят грешките на другите, заяви Игор додон, лидер на Социалистическата партия

Опозицията в Молдова се опасява от украински сценарий за страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическият курс на управляващата в Молдова партия ПАС може да доведе страната до повторение на украинския конфликт, заяви в интервю за РИА Новости Игор Додон, ръководител на републиката от 2015 до 2020 г. и лидер на Социалистическата партия.

„Най-много ме тревожи молдовските власти и политици да не повтарят грешките на другите. Защото виждам в Молдова елементи от сценария, който вече беше реализиран в Украйна: затваряне на медии, забрана на партии, натиск върху опозицията, атаки срещу църквата“, каза политикът.

Отношенията между Москва и Кишинев започнаха да се влошават, след като президентът Мая Санду, която се придържа към проевропейска политика, дойде на власт в края на 2020 г.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сандуту

    1 0 Отговор
    ще ви хвърли в огъня без да трепне......

    05:36 16.02.2026

  • 2 С продажни политици

    0 0 Отговор
    лъжещи на избори като санду и изпълняващи чужди поръчки, точно по пътя на наркомана се върви.

    05:40 16.02.2026