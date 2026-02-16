Политическият курс на управляващата в Молдова партия ПАС може да доведе страната до повторение на украинския конфликт, заяви в интервю за РИА Новости Игор Додон, ръководител на републиката от 2015 до 2020 г. и лидер на Социалистическата партия.

„Най-много ме тревожи молдовските власти и политици да не повтарят грешките на другите. Защото виждам в Молдова елементи от сценария, който вече беше реализиран в Украйна: затваряне на медии, забрана на партии, натиск върху опозицията, атаки срещу църквата“, каза политикът.

Отношенията между Москва и Кишинев започнаха да се влошават, след като президентът Мая Санду, която се придържа към проевропейска политика, дойде на власт в края на 2020 г.