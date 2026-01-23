Румъния ще уважава мнението на гражданите на Молдова, заяви Никушор Дан

Република Молдова е суверенна държава и мнението на нейните граждани ще бъде уважавано от Румъния, заяви президентът Никушор Дан след участието си в неформалния Европейски съвет в Брюксел, предава БТА.

Коментарът му идва ден след изказването на президентката Мая Санду в Кишинев, че мнозинството от населението на страната не подкрепя обединението с Румъния. Тя се позова на последния Барометър на общественото мнение от септември 2025 г., според който почти 46% от молдовските граждани са против идеята, а над 33% я подкрепят. По-рано този месец Санду каза в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се проведе референдум по темата.

„Моята основна цел за Република Молдова е страната и гражданите ѝ да живеят в мир и безопасност, да останем част от свободния свят. Това може да се осигури чрез присъединяване към Европейския съюз и евентуално чрез подкрепата на Румъния. За европейската интеграция имаме подкрепата на мнозинството граждани на Молдова“, коментира Санду.

Днес Никушор Дан подчерта, че Румъния ще подкрепи интеграцията на Молдова в ЕС, тъй като това е цел, одобрена от мнозинството от гражданите на страната.

„Оптимист съм, че това ще се реализира. Ако в бъдеще мнозинството граждани променят мнението си, ще се съобразим със ситуацията. Засега уважаваме суверенитета, изразен чрез волята на гражданите“, добави Дан.