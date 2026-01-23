Новини
Румъния ще уважава мнението на гражданите на Молдова, заяви Никушор Дан

23 Януари, 2026 10:56 781 11

  • румъния-
  • молдова-
  • никушор дан

Президентът подчертава суверенитета на Молдова и подкрепата на Румъния за европейската интеграция на страната

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Република Молдова е суверенна държава и мнението на нейните граждани ще бъде уважавано от Румъния, заяви президентът Никушор Дан след участието си в неформалния Европейски съвет в Брюксел, предава БТА.

Коментарът му идва ден след изказването на президентката Мая Санду в Кишинев, че мнозинството от населението на страната не подкрепя обединението с Румъния. Тя се позова на последния Барометър на общественото мнение от септември 2025 г., според който почти 46% от молдовските граждани са против идеята, а над 33% я подкрепят. По-рано този месец Санду каза в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се проведе референдум по темата.

„Моята основна цел за Република Молдова е страната и гражданите ѝ да живеят в мир и безопасност, да останем част от свободния свят. Това може да се осигури чрез присъединяване към Европейския съюз и евентуално чрез подкрепата на Румъния. За европейската интеграция имаме подкрепата на мнозинството граждани на Молдова“, коментира Санду.

Днес Никушор Дан подчерта, че Румъния ще подкрепи интеграцията на Молдова в ЕС, тъй като това е цел, одобрена от мнозинството от гражданите на страната.

„Оптимист съм, че това ще се реализира. Ако в бъдеще мнозинството граждани променят мнението си, ще се съобразим със ситуацията. Засега уважаваме суверенитета, изразен чрез волята на гражданите“, добави Дан.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    А България ще си вземе Македония.

    Коментиран от #4, #10

    10:57 23.01.2026

  • 2 Трол

    0 3 Отговор
    Молдова е необходима на Румъния за нейната сигурност.

    10:58 23.01.2026

  • 3 Мамалигите

    9 1 Отговор
    Ще се окажат по големи мижитаци
    И от нашите подложковци

    След касирането на изборите
    И подмяната на вота в молдова
    Трудно ще убедите някой че това е демокрация

    11:00 23.01.2026

  • 4 А не сакаме

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Имаме си достатъчно ро ми

    11:00 23.01.2026

  • 5 Гетлост

    4 1 Отговор
    Тия глупости ще ги разправяш на някой който не ви знае атлантиците че сте най големите диктатори облечени с фалшива демокрация само че забрави да питате мецан какво мисли по въпроса докато разиграваш демократичен театър.

    11:04 23.01.2026

  • 6 Лудия козел

    2 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:06 23.01.2026

  • 7 Лудия козел

    0 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:06 23.01.2026

  • 8 Лудия козел

    3 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:06 23.01.2026

  • 9 Софийски селянин,

    7 1 Отговор
    Нагледен пример как от Брюксел назначиха този Женчо за президент на Румъния...

    11:09 23.01.2026

  • 10 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как "ще си вземем Македония", след като сме поне 10 пъти по-тъпи от тях?!? То и за това те искат да се върнат в Югославия, и са толкова срещу нас, колко ние сме срещу нашите управляващи!

    12:01 23.01.2026

  • 11 опала

    0 0 Отговор
    Ако ние се заиграем да си върнем македония, ще ни тропнат трета балканска и този път наистина ще си поделят цяла българия, както са искали след втората-румъния до балкана, софия и пиринско за сърбия, източна румелия за турция, родопите за гърция. Затова нашата официална позиция и действия по въпроса са такава. Заобиколени сме от неприятели с имперски амбиции.

    12:24 23.01.2026

Новини по държави:
