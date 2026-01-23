Румъния ще уважава мнението на гражданите на Молдова, заяви Никушор Дан

Република Молдова е суверенна държава и мнението на нейните граждани ще бъде уважавано от Румъния, заяви президентът Никушор Дан след участието си в неформалния Европейски съвет в Брюксел, предава БТА.
Коментарът му идва ден след изказването на президентката Мая Санду в Кишинев, че мнозинството от населението на страната не подкрепя обединението с Румъния. Тя се позова на последния Барометър на общественото мнение от септември 2025 г., според който почти 46% от молдовските граждани са против идеята, а над 33% я подкрепят. По-рано този месец Санду каза в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се проведе референдум по темата.
„Моята основна цел за Република Молдова е страната и гражданите ѝ да живеят в мир и безопасност, да останем част от свободния свят. Това може да се осигури чрез присъединяване към Европейския съюз и евентуално чрез подкрепата на Румъния. За европейската интеграция имаме подкрепата на мнозинството граждани на Молдова“, коментира Санду.
Днес Никушор Дан подчерта, че Румъния ще подкрепи интеграцията на Молдова в ЕС, тъй като това е цел, одобрена от мнозинството от гражданите на страната.
„Оптимист съм, че това ще се реализира. Ако в бъдеще мнозинството граждани променят мнението си, ще се съобразим със ситуацията. Засега уважаваме суверенитета, изразен чрез волята на гражданите“, добави Дан.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #10
10:57 23.01.2026
2 Трол
10:58 23.01.2026
3 Мамалигите
И от нашите подложковци
След касирането на изборите
И подмяната на вота в молдова
Трудно ще убедите някой че това е демокрация
11:00 23.01.2026
4 А не сакаме
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Имаме си достатъчно ро ми
11:00 23.01.2026
5 Гетлост
11:04 23.01.2026
6 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
11:06 23.01.2026
7 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:06 23.01.2026
8 Лудия козел
11:06 23.01.2026
9 Софийски селянин,
11:09 23.01.2026
10 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как "ще си вземем Македония", след като сме поне 10 пъти по-тъпи от тях?!? То и за това те искат да се върнат в Югославия, и са толкова срещу нас, колко ние сме срещу нашите управляващи!
12:01 23.01.2026
11 опала
12:24 23.01.2026