Иран: Няма определена дата за нов кръг преговори със САЩ

Катарската телевизия „Ал Джазира“ цитира изявление на иранския външен министър Абас Арагчи, според което все още не е определена дата за следващия кръг преговори с Вашингтон относно ядрената програма на Техеран. Това се съобщава ден след провеждането на диалог между двете страни в Оман, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за сателитния канал ръководителят на иранската дипломация уточни, че САЩ и Ислямската република очакват новият тур на разговорите да се проведе скоро.