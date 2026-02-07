Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран: Няма определена дата за нов кръг преговори със САЩ

Иран: Няма определена дата за нов кръг преговори със САЩ

7 Февруари, 2026 13:23 772 1

Изказване на външния министър след последния диалог в Оман

Иран: Няма определена дата за нов кръг преговори със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Катарската телевизия „Ал Джазира“ цитира изявление на иранския външен министър Абас Арагчи, според което все още не е определена дата за следващия кръг преговори с Вашингтон относно ядрената програма на Техеран. Това се съобщава ден след провеждането на диалог между двете страни в Оман, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за сателитния канал ръководителят на иранската дипломация уточни, че САЩ и Ислямската република очакват новият тур на разговорите да се проведе скоро.


Иран (Ислямска Република)
