Иран: Няма определена дата за нов кръг преговори със САЩ

Катарската телевизия „Ал Джазира“ цитира изявление на иранския външен министър Абас Арагчи, според което все още не е определена дата за следващия кръг преговори с Вашингтон относно ядрената програма на Техеран. Това се съобщава ден след провеждането на диалог между двете страни в Оман, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В интервю за сателитния канал ръководителят на иранската дипломация уточни, че САЩ и Ислямската република очакват новият тур на разговорите да се проведе скоро.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тук пари за писане няма
важното е зеления наркоман как е? добре ли е спал във бункера във полша, днес къде ще ходи на разходка и да проси пари и дали руснаците днес пак не се бомбили бременни жени
те там в тая украйна всички бременни бе ха ха ха
и децата им брадати щото като талибани
със право ви бие император путин със право всеки ден трябва да е така
13:45 07.02.2026