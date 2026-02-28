Новини
RAYE загатва нова музикална посока с втори сингъл от предстоящия си албум

28 Февруари, 2026 13:29 467 0

„Nightingale Lane“ е въздействаща, емоционална балада

RAYE загатва нова музикална посока с втори сингъл от предстоящия си албум - 1
Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската суперзвезда RAYE разкрива нов акцент от предстоящия ѝ втори студиен албум THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE, който излиза на 27 март. „Nightingale Lane“ е въздействаща, емоционална балада, разкриваща още една дълбока страна от артистичния ѝ свят. Песента показва RAYE в уязвимата и искрена светлина, с деликатна продукция и текст, който докосва темите за надеждата, любовта и вътрешната сила.

Само ден след премиерата британката ще излезе на сцената на BRIT Awards, където е номинирана за „Song of the Year“ и „Best Pop Act“ благодарение на британския №1 хит „WHERE IS MY HUSBAND!“. Сингълът вече има над 800 милиона стрийма, достига №13 в Billboard Hot 100 и отбелязва второ влизане на RAYE в Топ 10 на Pop Airplay класацията. Парчето е сертифицирано с двоен платинен статус в Австралия, платинено в САЩ, Великобритания, Франция, Норвегия и Нова Зеландия и златно в още седем територии.

Успоредно с това RAYE продължава разпродаденото си турне THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC в Европа и Обединеното кралство, включително шест поредни вечери в лондонската The O2. Предстои ѝ и напълно разпродадена обиколка в Северна Америка, както и участие като специален гост на Bruno Mars в рамките на стадионното му турне The Romantic Tour.

С над 10 милиарда общи стрийма, 20 сингъла в Топ 40 на Великобритания и рекордните шест награди от BRIT Awards за една година, RAYE продължава да изгражда кариера, белязана от творческа независимост и международно признание, а „Nightingale Lane.“ е следващата стъпка в тази история.


