ЦСКА на прага на исторически рекорд: Легионерите превземат "Армията"

28 Февруари, 2026 13:27 665 5

ЦСКА на прага на исторически рекорд: Легионерите превземат "Армията" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА е на път да впише нова златна страница в клубната си история, като се доближава до безпрецедентен рекорд по брой чуждестранни футболисти, използвани в рамките на един сезон. Днес, в символичното си гостуване на Националния стадион "Васил Левски", "червените" се изправят срещу Септември София в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига, който стартира в 17:30 часа.

Любопитното е, че ако новото попълнение Факундо Родригес получи шанс да дебютира дори за кратко, той ще се превърне в 26-ия чужденец, облякъл екипа на ЦСКА през настоящата кампания. Това ще бъде абсолютен рекорд за клуба, който досега не е регистрирал толкова много легионери в рамките на един сезон. Досегашното върхово постижение датираше от сезон 2023/24, когато 22-ма чуждестранни футболисти защитиха цветовете на "армейците", припомня "Мач Телеграф".

С началото на пролетния полусезон обаче, благодарение на новите зимни попълнения, тази бройка вече достигна 25, а с евентуалната поява на Родригес – ще бъде подобрена още веднъж. Освен това, Факундо Родригес ще стане 38-ият различен играч, който ще вземе участие в официален мач за ЦСКА през този сезон – още едно доказателство за динамиката и разнообразието в състава.

Статистиката е категорична: чужденците вече съставляват внушителните 68,42% от всички използвани футболисти от началото на първенството. Това е най-високият процент в историята на клуба, като предишният рекорд – 64,71% – бе поставен през миналия сезон, когато под ръководството на Саша Илич, Нестор Ел Маестро и Стамен Белчев, от общо 34 играчи само 12 бяха българи.

Без съмнение, ЦСКА се намира на прага на нова ера, в която легионерите играят все по-ключова роля. Дали този подход ще донесе успехи на "червените" – предстои да разберем, но едно е сигурно: рекордите са, за да бъдат чупени, а ЦСКА е готов да го направи отново.


  Народна армия

    Отговор
    Антирекорд! Трагедия!

    13:31 28.02.2026

  Пешо

    Отговор
    И защо това е златна страница и повод за радост?

    Много жалък опит за манипулация.

    Пълна трагедия е, че няма български футболисти, а просперира бизнеса с чужденци, който е доходоносен за много по веригата

    13:47 28.02.2026

  Златна страница?!

    Отговор
    Вие сигурно се шегувате!? Какво "златно" има в това ЛИТЕКС (под името ЦСКАминусСОФИЯ) или който и да е друг наш отбор, да е пълен с легионери, за които са пръснати на вятъра милиони, при това БЕЗ НИКАКЪВ РЕЗУЛТАТ!!!

    13:55 28.02.2026

  Тони

    Отговор
    Каква златна страница. Това е абсолютен срам. Има мачове в които няма нито един българин. Това български отбор ли е ?

    14:37 28.02.2026

  Някой

    Отговор
    Златна страница в убиването на българския футбол.

    14:42 28.02.2026

