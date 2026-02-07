Белият дом насрочва първата среща на „Съвета на мира“ на Доналд Тръмп за 19 февруари

Белият дом подготвя първата среща на лидерите в така наречения „Съвет на мира“ на президента Доналд Тръмп, насрочена за 19 февруари, съобщава американският новинарски сайт Axios, цитиран от Ройтерс, предава OFFNews.

Плановете за събитието, което ще включва и конференция за набиране на средства за възстановяване на Газа, са в начален етап и все още могат да бъдат променени, според неназовани четирима дипломати от държавите членки на съвета.

„Съветът на мира“ бе учреден на 22 януари в Давос от президента Тръмп и лидери от около 20 държави, включително Азербайджан, Беларус, Аржентина, Пакистан, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ. От Европа се включиха само България и Унгария, представени чрез премиера в оставка Росен Желязков и унгарския министър-председател Виктор Орбан.

Срещата ще се проведе в Американския институт за мир във Вашингтон, а израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с президента Тръмп в Белия дом ден по-рано. Засега Белият дом и Държавният департамент не са коментирали информацията на Axios.

В края на януари Тръмп създаде „Съвета на мира“, който ще председателства лично и чиято цел, според него, е да посредничи при глобални конфликти. Инициативата породи опасения сред експертите, че съветът може да застраши усилията на Организацията на обединените нации.