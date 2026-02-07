Белият дом насрочва първата среща на „Съвета на мира“ на Доналд Тръмп за 19 февруари

Белият дом подготвя първата среща на лидерите в така наречения „Съвет на мира“ на президента Доналд Тръмп, насрочена за 19 февруари, съобщава американският новинарски сайт Axios, цитиран от Ройтерс, предава OFFNews.
Плановете за събитието, което ще включва и конференция за набиране на средства за възстановяване на Газа, са в начален етап и все още могат да бъдат променени, според неназовани четирима дипломати от държавите членки на съвета.
„Съветът на мира“ бе учреден на 22 януари в Давос от президента Тръмп и лидери от около 20 държави, включително Азербайджан, Беларус, Аржентина, Пакистан, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ. От Европа се включиха само България и Унгария, представени чрез премиера в оставка Росен Желязков и унгарския министър-председател Виктор Орбан.
Срещата ще се проведе в Американския институт за мир във Вашингтон, а израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с президента Тръмп в Белия дом ден по-рано. Засега Белият дом и Държавният департамент не са коментирали информацията на Axios.
В края на януари Тръмп създаде „Съвета на мира“, който ще председателства лично и чиято цел, според него, е да посредничи при глобални конфликти. Инициативата породи опасения сред експертите, че съветът може да застраши усилията на Организацията на обединените нации.
1 РОСКО РОЗОВАТА ПАНТЕРА
17:26 07.02.2026
2 Да питам само
17:26 07.02.2026
3 Мурка
17:26 07.02.2026
4 Симо
17:31 07.02.2026
5 Сатана Z
Бай Дончо изобщо няма да ги бави такива като ГЕРБавия Желязков,а ги привиква да “снасят” пари за голф игрището,което трябва да се построи на място на Га—за
Коментиран от #10
17:32 07.02.2026
6 Хасковски каунь
Коментиран от #11
17:32 07.02.2026
7 Майна
Сега ще видите как нашите ще са там!
Тръмп срещу ционистите
Израел няма да присъства
Там ще е Орбан
17:34 07.02.2026
8 ХейТър
17:35 07.02.2026
9 менда
17:35 07.02.2026
10 Майна
До коментар #5 от "Сатана Z":Това с парите беше блъф за да свалят санкционираните, блокирани сметки на Русия
Такса ..няма
Ще има участие, инвестиции, за участниците ако имат компании и желаят
17:36 07.02.2026
11 Укрофоб
До коментар #6 от "Хасковски каунь":Мойка ти ли ти го каза тоя лаф
Коментиран от #16
17:36 07.02.2026
12 Геро
Коментиран от #15
17:39 07.02.2026
13 тошко ,хажи тошко
17:39 07.02.2026
14 Промяна
17:40 07.02.2026
15 Майна
До коментар #12 от "Геро":Престанете с простотиите си
Без да искат( т.е. искат да отърват кожите) направиха добро за България
Или искаш да си с Брюксел?
Израел?
Те го йойкотират
17:42 07.02.2026
16 шопо
До коментар #11 от "Укрофоб":Женка ти
17:44 07.02.2026
17 минувачът 🌟
17:46 07.02.2026
18 Водопад
17:51 07.02.2026
19 С чужда пита
17:53 07.02.2026
20 КИРО ЖЪРТЪ
ВАШИНГТОН. ДА. МОЛЯТ. ДА. ГИ. ЗАЧЕРКНАТ. ОТ. СПИСЪКА. ТИЯ. ПРОДАДОХА. БЪЛГАРИЯ. ЗА. СОБСТВЕНА. ИЗГОДА.
18:32 07.02.2026
21 Бай. Танас
18:36 07.02.2026
22 измета
19:30 07.02.2026
23 Първа среща в клуба на силните
19:33 07.02.2026
24 Защо никоя друга страна
19:33 07.02.2026
25 Първа среща в клуба на силните
19:34 07.02.2026