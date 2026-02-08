Дама влетя с колата си в магазин в Лос Анджелис и уби трима. Мъж вряза умишлено автомобила си в пешеходци

Автомобил се е врязал в хора пред входа на хранителен магазин в град Тръки, в американския щат Калифорния, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на полицията.
Четирима души, включително деца, са били ранени.
Полицията заяви, че смята, че мъжът, управлявал автомобила и който е от град Коалинга, в долината Сан Хоакин, умишлено е ударил с колата си пешеходците пред магазина. Нападателят е на 49 години и е бил задържан. Мъжът е пратен в ареста в град Невада, административен център на окръг Невада, който се намира на около час път с кола от Тръки.
Град Тръки, с население около 17 000 души, е близо до езерата Тахо и Донър.
В четвъртък следобед кола влетя в магазина за хранителни стоки в Лос Анджелис, оставяйки трима мъртви и шестима ранени, след като се сблъска с велосипедист в Лос Анджелис.
Инцидентът е станал следобед на пазара в квартала Уестууд в града, според говорителят на пожарната в Лос Анджелис Линдзи Ланц.
Трите жертви са загинали на мястото, съобщи Ланц.
В последващ доклад за инцидента от пожарната се казва, че четирима души са откарани в болници - двама в тежко състояние и двама с леки наранявания.
Лейтенантът от полицията Антъни Еспиноза заяви, че шофьорът на Toyota Prius е загубил контрол, след като е ударил велосипедиста и след това е излязъл в пекар
Шофирала е жена, която съдейства на разследващите и се подлага на медицински тест, съобщиха служители на мястото на инцидента. Състоянието на велосипедиста не е известно.
"Сърцето ми е с жертвите, техните семейства и всички, които бяха засегнати от смъртоносната катастрофа на пазара днес следобед", казва кметът на града Бас.
Катастрофата е станала близо до кампуса на Калифорнийския университет в Лос Анджелис Никой от загиналите или ранените не е бил студент от университета, съобщи Еспиноза.
Въоръжен с нож младеж е проникнал в студентско общежитие на Башкирския държавен медицински университет в административния център на руската република Башкирия - град Уфа и е ранил четирима студенти и двама служители на полицията, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от ТАСС и БТА.
"В болниците в Уфа се оказва медицинска помощ на четиримата пострадали при инцидента в общежитието на БДМУ, състоянието на един от които лекарите оценяват като тежко. Проведена е консултация със специалисти от Националния медицински изследователски център по хирургия "Вишневски" в Москва, разработена е тактика за оперативно лечение. Трима от пострадалите са в средно тежко състояние", съобщи пред журналисти преслужбата на здравното министерство на Русия.
Оттам добавиха, че още един пострадал е освободен за амбулаторно лечение.
Следственият комитет на Русия съобщи, че е образувано наказателно дело за опит за убийство на две и повече лица и посегателство върху живота на служител на провоприлагащите органи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шофьор
05:12 08.02.2026
2 демократ
Коментиран от #3, #10
05:16 08.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Трябвало е
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":теб с шутовете.
05:36 08.02.2026
5 Ей, и помнете !
05:37 08.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мхм
И да - опасни са. Кошмарно некадърни.
Една я гледах как не може да направи завой. Трябва да се включи от малка уличка в булевард и стои 2 метра преди знака СТОП. Няма никаква видимост, естествено. Стоя, стоя, стоя... не можа нищо да измисли, затвори очи и влезе в булеварда с мръсна газ и без да гледа какво има насреща й!
Това може да е доцентка по нам кваси наука, шефка в общна, директорка и прочее. предвид колата, дрескода и наглостта. Предпочита да рискува животи, не и да си признае, чен ещо не го може, нито да изчака докато се увери, чен няма да убие някого. Тъ па нарка с напомпано самочувствие.
06:52 08.02.2026
10 това е идеята на статията
До коментар #2 от "демократ":Но реалността е малко по-различна.
У нас и по други по-източни страни има много повече жертви от ПТП-та.
Не че в САЩ са малко, и те са напред в тази класация. Но нашя регион е "лидер".
Присмял се хърбел на щърбел е малко работата.
06:54 08.02.2026
11 Пламен
,,Младеж рани с нож четирима студенти и двама полицаи в студентско общежитие в руската република Башкирия"
Може би защото малките буквички трудно се четат на мобилен.
06:54 08.02.2026
12 Смърфиета
06:55 08.02.2026
13 ти па
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Всеки русофоб се оказва някакъв постояннен турист там и първи чужд език руски. Е, Инджев е същия. Освен ако ти не си Инджев?
Аз , примерно, не ходя по държави котио ме притесняват или не ги харесвам. Не им уча и езиците.
Коментиран от #15
06:56 08.02.2026
14 Смърфиета
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Защо не вървиш да ядеш на онази, която ти е дарила живот, най-милото! Тук да не е форум за престъпници и кγpви?
П.П. Шакти, нима няма някаква останала нормалност? Това е заявка за склоняване към самообийство, което е тежко криминално предстъпление.
07:01 08.02.2026
15 Смърфиета
До коментар #13 от "ти па":Не знам дали е шизито Инджев, но виждам, че е рядко л-но.
07:03 08.02.2026
16 “Дама”?!
08:18 08.02.2026
17 “Дама” е
08:22 08.02.2026
18 ,,Върховно"
Пълен ,,Миш-Маш"...!
За главата,за краката...
08:46 08.02.2026
19 Ха, ха…
09:18 08.02.2026
20 кравария
09:46 08.02.2026
21 Само малоумник от Шуменския ПУЦ
09:50 08.02.2026