Дама влетя с колата си в магазин в Лос Анджелис и уби трима. Мъж вряза умишлено автомобила си в пешеходци

Дама влетя с колата си в магазин в Лос Анджелис и уби трима. Мъж вряза умишлено автомобила си в пешеходци

8 Февруари, 2026 04:52, обновена 8 Февруари, 2026 05:08 2 297 21

Младеж рани с нож четирима студенти и двама полицаи в студентско общежитие в руската република Башкирия

Дама влетя с колата си в магазин в Лос Анджелис и уби трима. Мъж вряза умишлено автомобила си в пешеходци - 1
Снимка: YouTube
Автомобил се е врязал в хора пред входа на хранителен магазин в град Тръки, в американския щат Калифорния, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на полицията.

Четирима души, включително деца, са били ранени.

Полицията заяви, че смята, че мъжът, управлявал автомобила и който е от град Коалинга, в долината Сан Хоакин, умишлено е ударил с колата си пешеходците пред магазина. Нападателят е на 49 години и е бил задържан. Мъжът е пратен в ареста в град Невада, административен център на окръг Невада, който се намира на около час път с кола от Тръки.

Град Тръки, с население около 17 000 души, е близо до езерата Тахо и Донър.

В четвъртък следобед кола влетя в магазина за хранителни стоки в Лос Анджелис, оставяйки трима мъртви и шестима ранени, след като се сблъска с велосипедист в Лос Анджелис.

Инцидентът е станал следобед на пазара в квартала Уестууд в града, според говорителят на пожарната в Лос Анджелис Линдзи Ланц.

Трите жертви са загинали на мястото, съобщи Ланц.

В последващ доклад за инцидента от пожарната се казва, че четирима души са откарани в болници - двама в тежко състояние и двама с леки наранявания.

Лейтенантът от полицията Антъни Еспиноза заяви, че шофьорът на Toyota Prius е загубил контрол, след като е ударил велосипедиста и след това е излязъл в пекар

Шофирала е жена, която съдейства на разследващите и се подлага на медицински тест, съобщиха служители на мястото на инцидента. Състоянието на велосипедиста не е известно.

"Сърцето ми е с жертвите, техните семейства и всички, които бяха засегнати от смъртоносната катастрофа на пазара днес следобед", казва кметът на града Бас.

Катастрофата е станала близо до кампуса на Калифорнийския университет в Лос Анджелис Никой от загиналите или ранените не е бил студент от университета, съобщи Еспиноза.

Въоръжен с нож младеж е проникнал в студентско общежитие на Башкирския държавен медицински университет в административния център на руската република Башкирия - град Уфа и е ранил четирима студенти и двама служители на полицията, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от ТАСС и БТА.

"В болниците в Уфа се оказва медицинска помощ на четиримата пострадали при инцидента в общежитието на БДМУ, състоянието на един от които лекарите оценяват като тежко. Проведена е консултация със специалисти от Националния медицински изследователски център по хирургия "Вишневски" в Москва, разработена е тактика за оперативно лечение. Трима от пострадалите са в средно тежко състояние", съобщи пред журналисти преслужбата на здравното министерство на Русия.

Оттам добавиха, че още един пострадал е освободен за амбулаторно лечение.

Следственият комитет на Русия съобщи, че е образувано наказателно дело за опит за убийство на две и повече лица и посегателство върху живота на служител на провоприлагащите органи.


САЩ
