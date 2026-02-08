Ужас! Линдзи Вон падна секунди след старта, наложи се да я откарат с хеликоптер

Американската ски легенда Линдзи Вон преживя истинска драма в спускането на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, след като падна секунди след старта си.

41-годишната Вон, която направи грандиозно завръщане, реши да се състезава въпреки разкъсана предна кръстосана връзка на лявото коляно, получена само преди седмица. Мобилизацията и характерът не успяха да ѝ помогнат, тъй като коляното ѝ отказа.

Само 13 секунди след старта и непосредствено след преминаването на втория завой, 41-годишната състезателка изгуби контрол. С висока скорост тя прелетя и се блъсна в един от пластмасовите маркери встрани от трасето, преди да падне тежко на земята.

Настъпи пълна тишина сред публиката в Кортина. Медицинските екипи реагираха светкавично, втурвайки се към падналата звезда. Вон беше видяна да лежи на снега със ските си, все прикрепени на нея, а ясните звуци на болка и плач, докато медиците я обгрижваха на пистата, предизвикаха дълбоко притеснение и съчувствие у всички.

Свита в агония, с глава, отпусната назад, картината беше ужасяваща и сърцераздирателна. Зрителите на трибуните останаха стъписани от инцидента с Вон, чието състояние наложи спешно извозване с носилка и медицински хеликоптер.

Състезанието беше прекъснато за кратко, докато ѝ бъде оказана помощ.

Вон, която се завърна, за да участва в Игрите, получи тежка контузия при инцидент от Световната купа в Швейцарските Алпи. Въпреки тежката контузия, тя изрази увереност, че може да завърши състезанието с помощта на специална наколенка, демонстрирайки несломим дух и невероятна сила на волята.

Това не е първият път, в който американката се изправя срещу болката и предизвикателствата. Преди оттеглянето си през 2019 година, Вон се състезава с разкъсана частично връзка, три фрактури на пищяла и оток, успявайки да спечели дори бронзов медал.