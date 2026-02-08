Новини
Ужас! Линдзи Вон падна секунди след старта, наложи се да я откарат с хеликоптер

Ужас! Линдзи Вон падна секунди след старта, наложи се да я откарат с хеликоптер

8 Февруари, 2026

41-годишната Вон, която направи грандиозно завръщане, реши да се състезава въпреки разкъсана предна кръстосана връзка на лявото коляно, получена само преди седмица

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Американската ски легенда Линдзи Вон преживя истинска драма в спускането на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, след като падна секунди след старта си.

41-годишната Вон, която направи грандиозно завръщане, реши да се състезава въпреки разкъсана предна кръстосана връзка на лявото коляно, получена само преди седмица. Мобилизацията и характерът не успяха да ѝ помогнат, тъй като коляното ѝ отказа.

Само 13 секунди след старта и непосредствено след преминаването на втория завой, 41-годишната състезателка изгуби контрол. С висока скорост тя прелетя и се блъсна в един от пластмасовите маркери встрани от трасето, преди да падне тежко на земята.

Настъпи пълна тишина сред публиката в Кортина. Медицинските екипи реагираха светкавично, втурвайки се към падналата звезда. Вон беше видяна да лежи на снега със ските си, все прикрепени на нея, а ясните звуци на болка и плач, докато медиците я обгрижваха на пистата, предизвикаха дълбоко притеснение и съчувствие у всички.

Свита в агония, с глава, отпусната назад, картината беше ужасяваща и сърцераздирателна. Зрителите на трибуните останаха стъписани от инцидента с Вон, чието състояние наложи спешно извозване с носилка и медицински хеликоптер.

Състезанието беше прекъснато за кратко, докато ѝ бъде оказана помощ.

Вон, която се завърна, за да участва в Игрите, получи тежка контузия при инцидент от Световната купа в Швейцарските Алпи. Въпреки тежката контузия, тя изрази увереност, че може да завърши състезанието с помощта на специална наколенка, демонстрирайки несломим дух и невероятна сила на волята.

Това не е първият път, в който американката се изправя срещу болката и предизвикателствата. Преди оттеглянето си през 2019 година, Вон се състезава с разкъсана частично връзка, три фрактури на пищяла и оток, успявайки да спечели дори бронзов медал.


