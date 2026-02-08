САЩ обмислят нова голяма продажба на оръжия на Тайван

САЩ обмислят голяма нова продажба на оръжие на Тайван на стойност до 20 милиарда щатски долара – ход, за който Пекин предупреди, че може да застраши планираната среща между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин през април.
Си повдигна въпроса по време на телефонен разговор с Тръмп миналата седмица, подчертавайки, че САЩ трябва да се справят с продажбите на оръжие на Тайван с „предпазливост“.
Райън Хас, експерт по Китай в Института Брукингс, заяви, че Китай отдавна се стреми да окаже натиск върху Вашингтон преди срещи на високо ниво, за да избегне действия, на които той категорично се противопоставя, включително продажбите на оръжие на Тайван. „Това не е ново, но прямотата и публичният характер на предупреждението са забележителни“, каза Хас.
Новият пакет от оръжия идва на фона на нарастващото разочарование във Вашингтон от политическите вътрешни борби в Тайпе, които забавиха одобряването на бюджета за отбрана на Тайван. Бюджетът беше предназначен отчасти за финансиране на покупки на оръжие от САЩ.
Източници, запознати с обсъжданията във Вашингтон, заявиха, че администрацията на Тръмп иска да обяви следващия кръг от продажби на оръжия, преди Тайван да получи необходимото финансиране, за да противодейства на аргументите на опозиционните партии в Тайван.
Законодатели от Тайванската народна партия и Гоминдана заявиха, че подкрепят увеличаването на разходите за отбрана, но обвиниха президента Лай Чинг-те в липса на прозрачност и издаване на това, което те определиха като „празни чекове“ за покупки на оръжие.
Въпреки, че се съобщава за продажба на оръжия в размер на 20 милиарда щатски долара, други източници предупредиха, че крайната цифра остава несигурна и може да е по-близо до 11 милиарда щатски долара, както бе обявено миналия декември.
Съобщава се, че пакетът включва усъвършенствана система за ракети земя-въздух (NASAMS), ракети Patriot и две допълнителни оръжейни системи. Източници съобщиха, че администрацията на Тръмп първоначално е планирала да уведоми Конгреса за продажбата през февруари, но някои анализатори смятат, че Тръмп може да отложи уведомяването до завръщането си от Китай.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Асен Иванов разказва как се случва това.
На 7 декември 1972 година САЩ изпраща последната си мисия от серията "Аполо" - "Аполо 17". Двамата астронавти Юджийн Сърман и Харисън Шмит прекарват на Луната 3 дни и събират 110 килограма лунни камъни и лунна почва. А преди края на експедицията екипажът отправя специално послание за мир. Послание, което има продължение и на Земята.
"Избрани са 40 страни, чиито флагове за занесени от астронавтите на лунбата и след това са върнати и късчета от лунна скала са подарени на тези страни", разказва д-р Алекси Попов, директор на Природонаучния музей.
Българският флаг също е летял до Луната, въпреки, че по това време със Съединените щати сме във враждуващи политически лагери. През януари 1974 година посланика на САЩ у нас Мартин Хърц дарява на директора на новосъздадения Национален природонаучен музей Ангел Балевски къс от Луната.
"От президента на САЩ Джералд Форд. Официалната формулировка е от американския народ за българския народ", посочва още Попов.
На българския лунен камък пише, че е взет от лунната долина Тавър Литроу. Директорът на музея Алекси Попов разказва, че подаръкът идва в момент, в който космическата война между САЩ и тогавашния СССР е в разгара си. И няма как съв
Коментиран от #2
18:04 08.02.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":копеи , излизайте от коя петилетка сте вече ми е загадка , и ме коментирайте
18:05 08.02.2026
3 Тия ще излязат по- пр сти и
Коментиран от #4
18:10 08.02.2026
4 И защо
До коментар #3 от "Тия ще излязат по- пр сти и":Нека да си имат оръжия, какво лошо има да си обновиш военната техника.
Коментиран от #5
18:14 08.02.2026
5 скопея
До коментар #4 от "И защо":го сърби ивицата Гаza
18:22 08.02.2026
6 .....
18:45 08.02.2026
7 Да питам
А пренебрегват две неща човешка алчност корупция която
Предаде своя президент за да стане президент и пари без нито един изстрел
Нови оръжия без инструктори и без време и пари за тренировки са куп ненужен не ефективен инструмент.
И не на последно място китайското разузнаване намиращи се на в двата небостъргача.
Ако не беше толкова голяма съпротива на бушоните на Китай бюджет ще ше да има.
Защо ли България упорито избягва да купува подводници а купи стари ракети с бързина 16 минути до целта.
За сравнение други модели под 8 минути.
16 минути е като да изстреляш ракета да си направиш или купиш закуска и пак да чакаш
При стратегия изстреляна ракета от български територии се прихваща от сателитно / човешко рибари разузнаване
При стратегии подводници под минути за цел.
НЕЗАВИСИ от военния министър.
Така и Тайван.
03:14 09.02.2026