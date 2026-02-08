САЩ обмислят нова голяма продажба на оръжия на Тайван

САЩ обмислят голяма нова продажба на оръжие на Тайван на стойност до 20 милиарда щатски долара – ход, за който Пекин предупреди, че може да застраши планираната среща между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин през април.

Си повдигна въпроса по време на телефонен разговор с Тръмп миналата седмица, подчертавайки, че САЩ трябва да се справят с продажбите на оръжие на Тайван с „предпазливост“.

Райън Хас, експерт по Китай в Института Брукингс, заяви, че Китай отдавна се стреми да окаже натиск върху Вашингтон преди срещи на високо ниво, за да избегне действия, на които той категорично се противопоставя, включително продажбите на оръжие на Тайван. „Това не е ново, но прямотата и публичният характер на предупреждението са забележителни“, каза Хас.

Новият пакет от оръжия идва на фона на нарастващото разочарование във Вашингтон от политическите вътрешни борби в Тайпе, които забавиха одобряването на бюджета за отбрана на Тайван. Бюджетът беше предназначен отчасти за финансиране на покупки на оръжие от САЩ.

Източници, запознати с обсъжданията във Вашингтон, заявиха, че администрацията на Тръмп иска да обяви следващия кръг от продажби на оръжия, преди Тайван да получи необходимото финансиране, за да противодейства на аргументите на опозиционните партии в Тайван.

Законодатели от Тайванската народна партия и Гоминдана заявиха, че подкрепят увеличаването на разходите за отбрана, но обвиниха президента Лай Чинг-те в липса на прозрачност и издаване на това, което те определиха като „празни чекове“ за покупки на оръжие.

Въпреки, че се съобщава за продажба на оръжия в размер на 20 милиарда щатски долара, други източници предупредиха, че крайната цифра остава несигурна и може да е по-близо до 11 милиарда щатски долара, както бе обявено миналия декември.

Съобщава се, че пакетът включва усъвършенствана система за ракети земя-въздух (NASAMS), ракети Patriot и две допълнителни оръжейни системи. Източници съобщиха, че администрацията на Тръмп първоначално е планирала да уведоми Конгреса за продажбата през февруари, но някои анализатори смятат, че Тръмп може да отложи уведомяването до завръщането си от Китай.