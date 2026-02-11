Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия за Гренландия: Ние също сме акостирали там, Дания няма всеобща подкрепа, че островът е "изключително неин"

11 Февруари, 2026 06:53, обновена 11 Февруари, 2026 06:59 2 324 25

  • русия-
  • лавров-
  • гренландия-
  • дания

Историческите съображения не накланят везните в ничия полза, заяви руският външен министър

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Позоваването на вековната история на откриването на Гренландия не помага за разрешаването на споровете относно териториалната собственост на острова, тъй като много хора, включително руснаци, са акостирали там в миналото, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Ръководителят на външното министерство смята, че историческите съображения не накланят везните в ничия полза.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп правилно каза, че там са акостирали с лодки, вероятно са били индианци“, отбеляза той. „Ние също акостирахме там, норвежците са притежавали тази територия през 13 век – кой не е бил там?“

Опитите на Дания да убеди всички, че най-големият остров в света принадлежи изключително на нея, не се срещат с всеобщо разбиране или подкрепа, включително сред жителите на самата Гренландия, отбеляза Лавров. „Гренландците са разделени“, заяви той. „Има гласове в полза на това да остане част от датското кралство, но има и такива, които казват: „Нека сами се определим.“


Русия
  • 1 Референдум

    11 3 Отговор
    И анексиране е решение

    Коментиран от #11

    07:02 11.02.2026

  • 2 Първо бой

    7 3 Отговор
    После референдум

    07:04 11.02.2026

  • 3 Доналд Тръмп, Президентът

    8 18 Отговор
    Русия.....
    Какво е това Русия, Пугин, че си не спомням....
    Кто это ? 🤣

    07:25 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    13 14 Отговор
    Дания когато е акостирала там, Русия изобщо не е съществувала 😂

    07:40 11.02.2026

  • 6 Факти

    13 2 Отговор
    Да се замислим защо Лавров подкрепя Тръмп. Защо Русия подкрепя САЩ за Гренландия? Нали Русия и САЩ са големите врагове с големия атом? САЩ искат Гренландия за да се пазят от Русия. Това не е ли заплаха за Русия? Защо Русия иска САЩ да вземе Гренландия и да я въоръжи до зъби? Защо Русия се страхува повече от микроскопичната Дания, която няма атом? Всичко е един голям цирк. Путин и Тръмп са комбина срещу Европа.

    07:51 11.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пръчат

    7 4 Отговор
    Инуитите са в Гренландия от4500 години, но сега чакат да разберат от генеколозите тръндю и пyндю дали са гренландци и ква националност са!

    Коментиран от #13

    07:54 11.02.2026

  • 9 Гпсъ

    6 1 Отговор
    Китайците немат ли и те претенция..

    07:57 11.02.2026

  • 10 Мдаааа

    6 11 Отговор
    Тия руснаци не се наядоха. Но някой ден ще им преседне!

    Коментиран от #12, #17

    08:03 11.02.2026

  • 11 Ще има и още

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Референдум":

    Хъм, доскоро бяха категорични че разглеждат острова като неделима част от Дания.......сега - тоз акустирал, онзи акустирал.
    Нейсе, то така беше и през Февруари 22-ра година - ква, кви пет лева, внушения, глупости, измислици.......и една сутрин.....та до наши дни...

    08:07 11.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ИНУИТИТЕ СА БРАТЯ С ЧУКЧИТАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пръчат":

    ИНО към ИНО са....

    Коментиран от #14

    08:35 11.02.2026

  • 14 А ЯКУТИТЕ ХОДЕХА ПО МАЛКА

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ИНУИТИТЕ СА БРАТЯ С ЧУКЧИТАТА":

    НУЖДА ТАМ ОЩЕЕЕЕ ПРЕДИ СТО ВЕКА.......

    08:36 11.02.2026

  • 15 Дъртият грозен съветски катър Ларвов

    2 5 Отговор
    Катъре, Гренландия е на гренландците, бе просстако мос калски! Не се напъвай да се подмилкващ на Оранжевият циркаджия, защото газонефтът ви умре, маймуни мос.калски...

    Коментиран от #23

    08:39 11.02.2026

  • 16 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Ай сега, Гренландия делчо межди Русия и сащ 😅

    дания и смешния ес с пръст в .... където най-обичат обратните евро лидери 😂

    Коментиран от #20

    08:40 11.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 а ма..

    4 1 Отговор
    Смотаната и да търкаш и да не търкаш и тоо месец още 500км от бандерско ще поемат към имперята

    08:43 11.02.2026

  • 20 Мръщи московски

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Нали - както навремето Райхът и пРосия започнаха ВСВ с подялбата на Полша.
    Ама "големите" москивски борци с фашизма забравиха съюза си с фашистите чак до юни 1941г, т.е. до средата на войната, а???

    08:44 11.02.2026

  • 21 БенГун

    2 1 Отговор
    Българинът Дончо Папазов акостира с яхтата си при Гренландия преди 1500 години!

    08:48 11.02.2026

  • 22 Пръчат

    2 2 Отговор
    Русия коментира кво ли не, но се притеснява да коментира американските санкции и арестуваните кораби, да не би да разгневят най силният мъж на планетата Тръндю! Е те това е руският несломим дyx!

    08:53 11.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Русия за Гренландия:

    1 0 Отговор
    Големи сме тролове да знаете!

    09:16 11.02.2026

  • 25 Инж1

    1 0 Отговор
    Безумната кремълска пропаганда не пречи монголите да си върнат руските улуси и да се възроди Златната орда!?!?!?!?! Това са исконни монголски земи!!!

    10:17 11.02.2026

Новини по държави:
