Позоваването на вековната история на откриването на Гренландия не помага за разрешаването на споровете относно териториалната собственост на острова, тъй като много хора, включително руснаци, са акостирали там в миналото, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Ръководителят на външното министерство смята, че историческите съображения не накланят везните в ничия полза.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп правилно каза, че там са акостирали с лодки, вероятно са били индианци“, отбеляза той. „Ние също акостирахме там, норвежците са притежавали тази територия през 13 век – кой не е бил там?“

Опитите на Дания да убеди всички, че най-големият остров в света принадлежи изключително на нея, не се срещат с всеобщо разбиране или подкрепа, включително сред жителите на самата Гренландия, отбеляза Лавров. „Гренландците са разделени“, заяви той. „Има гласове в полза на това да остане част от датското кралство, но има и такива, които казват: „Нека сами се определим.“