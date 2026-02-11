Русия за Гренландия: Ние също сме акостирали там, Дания няма всеобща подкрепа, че островът е "изключително неин"

Позоваването на вековната история на откриването на Гренландия не помага за разрешаването на споровете относно териториалната собственост на острова, тъй като много хора, включително руснаци, са акостирали там в миналото, заяви руският външен министър Сергей Лавров.
Ръководителят на външното министерство смята, че историческите съображения не накланят везните в ничия полза.
„Президентът на САЩ Доналд Тръмп правилно каза, че там са акостирали с лодки, вероятно са били индианци“, отбеляза той. „Ние също акостирахме там, норвежците са притежавали тази територия през 13 век – кой не е бил там?“
Опитите на Дания да убеди всички, че най-големият остров в света принадлежи изключително на нея, не се срещат с всеобщо разбиране или подкрепа, включително сред жителите на самата Гренландия, отбеляза Лавров. „Гренландците са разделени“, заяви той. „Има гласове в полза на това да остане част от датското кралство, но има и такива, които казват: „Нека сами се определим.“
Референдум
07:02 11.02.2026
Първо бой
07:04 11.02.2026
Доналд Тръмп, Президентът
Какво е това Русия, Пугин, че си не спомням....

Кто это ? 🤣
Кто это ? 🤣
07:25 11.02.2026
Факти
07:40 11.02.2026
Факти
07:51 11.02.2026
Пръчат
07:54 11.02.2026
Гпсъ
07:57 11.02.2026
Мдаааа
08:03 11.02.2026
Ще има и още
До коментар #1 от "Референдум":Хъм, доскоро бяха категорични че разглеждат острова като неделима част от Дания.......сега - тоз акустирал, онзи акустирал.
Нейсе, то така беше и през Февруари 22-ра година - ква, кви пет лева, внушения, глупости, измислици.......и една сутрин.....та до наши дни...
08:07 11.02.2026
ИНУИТИТЕ СА БРАТЯ С ЧУКЧИТАТА
До коментар #8 от "Пръчат":ИНО към ИНО са....
08:35 11.02.2026
А ЯКУТИТЕ ХОДЕХА ПО МАЛКА
До коментар #13 от "ИНУИТИТЕ СА БРАТЯ С ЧУКЧИТАТА":НУЖДА ТАМ ОЩЕЕЕЕ ПРЕДИ СТО ВЕКА.......
08:36 11.02.2026
Дъртият грозен съветски катър Ларвов
08:39 11.02.2026
стоян георгиев
дания и смешния ес с пръст в .... където най-обичат обратните евро лидери 😂
08:40 11.02.2026
а ма..
08:43 11.02.2026
Мръщи московски
До коментар #16 от "стоян георгиев":Нали - както навремето Райхът и пРосия започнаха ВСВ с подялбата на Полша.
Ама "големите" москивски борци с фашизма забравиха съюза си с фашистите чак до юни 1941г, т.е. до средата на войната, а???
08:44 11.02.2026
БенГун
08:48 11.02.2026
Пръчат
08:53 11.02.2026
Русия за Гренландия:
09:16 11.02.2026
Инж1
10:17 11.02.2026