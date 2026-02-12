Новини
Тежък жребий за България за Купа „Дейвис"

12 Февруари, 2026 14:23

Българските тенисисти загубиха от Белгия през уикенда при дебюта си сред най-добрите отбори в турнира, който има статут на Световно първенство

Снимка: БГНЕС
България ще гостува на Дания в мач от Световна група I на отборния турнир по тенис за Купа „Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий. Двубоят ще се проведе на 18-19 или 19-20 септември.

Българските тенисисти загубиха от Белгия през уикенда при дебюта си сред най-добрите отбори в турнира, който има статут на Световно първенство. Въпреки поражението България се изкачи с три позиции и вече заема рекордното 31-во място в ранглистата на Купа „Дейвис".

Тимът на Дания отстъпи на Хърватия с 1:3 победи и в момента заема 21-ва позиция в ранглистата. Първата ракета на скандинавците е Холгер Руне, който пропусна двубоя заради скъсан ахилес и се очаква да отсъства продължително от корта.

При успех срещу Дания България ще се завърне в Световната група, а при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

България и Дания са се срещали само веднъж в историята на Купа „Дейвис" – през 1982 година, когато българският отбор губи в София с 1:4.


