Новини
Свят »
САЩ »
Във Флорида бе изпълнена първата екзекуция за годината

Във Флорида бе изпълнена първата екзекуция за годината

11 Февруари, 2026 07:31 1 649 5

  • смъртна присъда-
  • екзекуция-
  • флорида-
  • сащ-
  • роналд хийт

Миналата година във Флорида бяха екзекутирани 19 души - повече от всеки друг американски щат

Във Флорида бе изпълнена първата екзекуция за годината - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смъртна присъда бе изпълнена във Флорида - първа за южния американски щат и втора за страната от началото на тази година, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Роналд Хийт, на 64 години, получил най-тежкото наказание през 1990 г. за убийството на амбулантен търговец през предходната година. Присъдата му бе изпълнена вчера следобед местно време със смъртоносна инжекция - повече от 35 години по-късно.

Брат му Кенет Хийт бе осъден на доживотен затвор като съучастник в убийството на Майкъл Шеридан.

Миналата година във Флорида бяха екзекутирани 19 души - повече отколкото във всеки друг американски щат, отбелязва АФП. В щата е насрочено изпълнението на още две смъртни присъди - на 24 февруари и на 3 март.

Губернаторът републиканец Рон Десантис, който подписва заповедите за екзекуциите, заяви, че смъртното наказание позволява да бъде въздадена справедливост за семействата на жертвите.

Миналата година в САЩ бяха изпълнени общо 47 смъртни присъди - най-много от 2009 г., когато броят им е бил 52.

Първата за тази година екзекуция в страната бе на 28 януари в Тексас.

Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те щата на САЩ. Три други - Калифорния, Орегон и Пенсилвания, спазват мораториум върху екзекуциите по заповед на губернатора, посочва Франс прес.

Освен САЩ, Япония е другата държава от Г-7, където има екзекуции.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ!!!

    7 3 Отговор
    Точно така! Правосъдие е, когато се мисли за жертвите, а не да се жалят престъпниците.

    07:45 11.02.2026

  • 2 Механик

    12 3 Отговор
    Обърнете внимание, че държавата която ни размахва гневно пръст и ни учи на демокрация и човеколюбие, убива РИТУАЛНО хора дори през 21-ви век.
    Защо казвам РИТУАЛНО ли? Защото е точно така. Осъденият бива РИТУАЛНО нахранен (за последно). Дори имат термин "последен прием на храна". И осъденият е ЗАДЪЛЕБ да "приеме" тая храна. Няма не искам, няма недей. Разира се през това време леко го упояват за да не РИПА и да не прави циркове, докато "служителите" на затвора (частен затвор), го повеждат по ЗЕЛЕНАТА пътека (задължително зелена) към "средството" за изпълнение на наказанието. Така се нарича машината с която се убиват хора.
    После пред очите на многобройно "жури", жертвата се привързва за средството. Да се "последна дума" на бъдещия умрял. После всички (журито и персонала) се оттеглят зад остъклената и изолирана кабина в кяото се намира "средството", а специално обучения персонал задейства машината.
    И тогава почва най-големия кеф за журито. Наблюдават агонията на жертвата и душите и м се изпълват с кеф.
    И ако мислите, че осъдения умира без да усети нищо, значи много силно се лъжете. Жертвата умира в адска агония пред очите на феновете зад остъклението.
    А с ега нека меизтрият, понеже такива истини не бива да се говорят за "големия брат".

    Коментиран от #3

    08:09 11.02.2026

  • 3 Те са господари или поне,

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    за такива се мислят и за тях законите не важат. Ние сме роби и техните закони трябва да ги изпълняваме без да мъркаме. Демокрация, такава до някъде е имало по време на Римската империя, а днес е дума зад която се крият изродите които налагат терор на неугодните роби дръзнал да навдигнат глава. За шефовете демокрацията не важи.

    08:38 11.02.2026

  • 4 нормално

    0 2 Отговор
    щом е убиец . тук калашев е бил психопат . докторите се бъркат с разни диагнози и прихрумки . на културно мероприятие се ходи без оръжие . в парка, на концерт, в планината . да плашоти хората в гората не е голяма помощ за гранична полиция . явно е гледал да замеси поне 100 души с неговите занимания . в канада е същото . миналата година в училище в сръбска е същото . над един убит от въоръжен малолетен или пълнолетен . може да е финансирал и партии . щом е намесена партия .рано е да се анализира подробно .

    08:43 11.02.2026

  • 5 Мдаа

    7 0 Отговор
    Не си отмъщавайте, а дайте място на Божия гняв, както е писано:"На Мене принадлежи въздаянието, Аз ще отмъстя, но света, начело с ФАЩ е безбожен.

    08:50 11.02.2026