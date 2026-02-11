Във Флорида бе изпълнена първата екзекуция за годината

Смъртна присъда бе изпълнена във Флорида - първа за южния американски щат и втора за страната от началото на тази година, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Роналд Хийт, на 64 години, получил най-тежкото наказание през 1990 г. за убийството на амбулантен търговец през предходната година. Присъдата му бе изпълнена вчера следобед местно време със смъртоносна инжекция - повече от 35 години по-късно.
Брат му Кенет Хийт бе осъден на доживотен затвор като съучастник в убийството на Майкъл Шеридан.
Миналата година във Флорида бяха екзекутирани 19 души - повече отколкото във всеки друг американски щат, отбелязва АФП. В щата е насрочено изпълнението на още две смъртни присъди - на 24 февруари и на 3 март.
Губернаторът републиканец Рон Десантис, който подписва заповедите за екзекуциите, заяви, че смъртното наказание позволява да бъде въздадена справедливост за семействата на жертвите.
Миналата година в САЩ бяха изпълнени общо 47 смъртни присъди - най-много от 2009 г., когато броят им е бил 52.
Първата за тази година екзекуция в страната бе на 28 януари в Тексас.
Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те щата на САЩ. Три други - Калифорния, Орегон и Пенсилвания, спазват мораториум върху екзекуциите по заповед на губернатора, посочва Франс прес.
Освен САЩ, Япония е другата държава от Г-7, където има екзекуции.
1 Ъхъ!!!
07:45 11.02.2026
2 Механик
Защо казвам РИТУАЛНО ли? Защото е точно така. Осъденият бива РИТУАЛНО нахранен (за последно). Дори имат термин "последен прием на храна". И осъденият е ЗАДЪЛЕБ да "приеме" тая храна. Няма не искам, няма недей. Разира се през това време леко го упояват за да не РИПА и да не прави циркове, докато "служителите" на затвора (частен затвор), го повеждат по ЗЕЛЕНАТА пътека (задължително зелена) към "средството" за изпълнение на наказанието. Така се нарича машината с която се убиват хора.
После пред очите на многобройно "жури", жертвата се привързва за средството. Да се "последна дума" на бъдещия умрял. После всички (журито и персонала) се оттеглят зад остъклената и изолирана кабина в кяото се намира "средството", а специално обучения персонал задейства машината.
И тогава почва най-големия кеф за журито. Наблюдават агонията на жертвата и душите и м се изпълват с кеф.
И ако мислите, че осъдения умира без да усети нищо, значи много силно се лъжете. Жертвата умира в адска агония пред очите на феновете зад остъклението.
А с ега нека меизтрият, понеже такива истини не бива да се говорят за "големия брат".
Коментиран от #3
08:09 11.02.2026
3 Те са господари или поне,
До коментар #2 от "Механик":за такива се мислят и за тях законите не важат. Ние сме роби и техните закони трябва да ги изпълняваме без да мъркаме. Демокрация, такава до някъде е имало по време на Римската империя, а днес е дума зад която се крият изродите които налагат терор на неугодните роби дръзнал да навдигнат глава. За шефовете демокрацията не важи.
08:38 11.02.2026
4 нормално
08:43 11.02.2026
5 Мдаа
08:50 11.02.2026