Тунизиец бе осъден на смърт заради публикации във Фейсбук, критикуващи президента

Тунизиец беше осъден на смърт по обвинения за обида на президента и посегателство срещу сигурността на държавата чрез публикации в социалните мрежи, заяви днес неговият адвокат и ръководител на Тунизийската лига за човешки права Усама Буталджа, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Съдебното решение е безпрецедентно за Тунис, където ограниченията върху свободата на словото бяха затегнати, откакто през 2021 г. президентът Каис Сайед съсредоточи в ръцете си почти цялата власт в държавата.
Осъденият 56-годишен работник Сабер Шушане е слабо образован обикновен гражданин, който просто е писал критични към президента публикации в социалните мрежи, преди да бъде арестуван миналата година, каза адвокатът му пред Ройтерс.
“Съдията в съда в Набеул осъди човека на смърт заради публикации във “Фейсбук“. Това е шокиращо и безпрецедентно решение“, каза Буталджа.
Адвокатът добави, че е обжалвал присъдата. Тунизийското министерство на правосъдието засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата. Макар в Тунис съдилищата понякога да издават смъртни присъди, нито една от тях не е била изпълнявана от повече от три десетилетия.
“Не можем да повярваме“, каза по телефона пред Ройтерс братът на Сабер Шушане - Джамал, и добави: “Ние сме семейство, живеещо в бедност, а сега ни застигна и такава несправедливост“.
Присъдата веднага предизвика вълна от критики и насмешки в социалните мрежи сред активисти и обикновени тунизийци. Мнозина в страната описват присъдата на Шушане като умишлен опит за сплашване на критиците на Сайед и предупреждават, че подобни сурови мерки задушават свободата на словото и задълбочават политическото напрежение, посочва Ройтерс.
Откакто Сайед разпусна демократично избрания парламент и започна да управлява с укази, тунизийските власти са подложени на засилена критика от страна на правозащитни организации за подкопаване на независимостта на съдебната система. Опозицията определи действията на Сайед, с които си осигури разширени правомощия през 2021 г. като държавен преврат. Повечето опозиционни лидери в страната, които президентът нарича предатели, са вкарани в затвора по различни обвинения, припомня Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
19:41 03.10.2025
2 ДДТ
Коментиран от #3, #5
19:43 03.10.2025
3 Ердоган
До коментар #2 от "ДДТ":Нари искате да е като Раша, що ревете
19:44 03.10.2025
4 Соваж бейби
19:45 03.10.2025
5 Соваж бейби
До коментар #2 от "ДДТ":Не мисля ,кой ще им работи на хайдутите?
19:46 03.10.2025
6 бай ви тикван
обиждайте ме
тиквата ми понася
важното е чекмеджетата да са пълни
и наивните ми миряни да ме преизбират
19:50 03.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Всеки трябва да
19:55 03.10.2025
9 Требе всички
19:59 03.10.2025
10 Професор
20:00 03.10.2025
11 Ами така е
20:04 03.10.2025
12 Честито
20:06 03.10.2025
13 А не бе....
20:08 03.10.2025
14 Артилерист
Коментиран от #16
20:09 03.10.2025
15 Ъхъъъъъ
На всякъде са кървави диктатури и терор на НАТО ...
20:15 03.10.2025
16 Аман
До коментар #14 от "Артилерист":Постът те е една мoзъчнa констипация.
20:22 03.10.2025