Новини
Свят »
Тунис »
Тунизиец бе осъден на смърт заради публикации във Фейсбук, критикуващи президента

Тунизиец бе осъден на смърт заради публикации във Фейсбук, критикуващи президента

3 Октомври, 2025 19:39 594 16

  • смъртна присъда-
  • тунис-
  • каис сайед-
  • тунизиец-
  • фейсбук

Присъдата веднага предизвика вълна от критики в социалните мрежи сред активисти и обикновени тунизийци

Тунизиец бе осъден на смърт заради публикации във Фейсбук, критикуващи президента - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тунизиец беше осъден на смърт по обвинения за обида на президента и посегателство срещу сигурността на държавата чрез публикации в социалните мрежи, заяви днес неговият адвокат и ръководител на Тунизийската лига за човешки права Усама Буталджа, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Съдебното решение е безпрецедентно за Тунис, където ограниченията върху свободата на словото бяха затегнати, откакто през 2021 г. президентът Каис Сайед съсредоточи в ръцете си почти цялата власт в държавата.

Осъденият 56-годишен работник Сабер Шушане е слабо образован обикновен гражданин, който просто е писал критични към президента публикации в социалните мрежи, преди да бъде арестуван миналата година, каза адвокатът му пред Ройтерс.

“Съдията в съда в Набеул осъди човека на смърт заради публикации във “Фейсбук“. Това е шокиращо и безпрецедентно решение“, каза Буталджа.

Адвокатът добави, че е обжалвал присъдата. Тунизийското министерство на правосъдието засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата. Макар в Тунис съдилищата понякога да издават смъртни присъди, нито една от тях не е била изпълнявана от повече от три десетилетия.

“Не можем да повярваме“, каза по телефона пред Ройтерс братът на Сабер Шушане - Джамал, и добави: “Ние сме семейство, живеещо в бедност, а сега ни застигна и такава несправедливост“.

Присъдата веднага предизвика вълна от критики и насмешки в социалните мрежи сред активисти и обикновени тунизийци. Мнозина в страната описват присъдата на Шушане като умишлен опит за сплашване на критиците на Сайед и предупреждават, че подобни сурови мерки задушават свободата на словото и задълбочават политическото напрежение, посочва Ройтерс.

Откакто Сайед разпусна демократично избрания парламент и започна да управлява с укази, тунизийските власти са подложени на засилена критика от страна на правозащитни организации за подкопаване на независимостта на съдебната система. Опозицията определи действията на Сайед, с които си осигури разширени правомощия през 2021 г. като държавен преврат. Повечето опозиционни лидери в страната, които президентът нарича предатели, са вкарани в затвора по различни обвинения, припомня Ройтерс.


Тунис
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 8 Отговор
    И в русията е като в Тунис - една публикация и на въжето.

    19:41 03.10.2025

  • 2 ДДТ

    7 0 Отговор
    И в ЕУ то натам ще тръгне с тези хлебарки.

    Коментиран от #3, #5

    19:43 03.10.2025

  • 3 Ердоган

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "ДДТ":

    Нари искате да е като Раша, що ревете

    19:44 03.10.2025

  • 4 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Добре че в Европа не е така 🙈🤪.От цял континент ще останат хора колкото едно малко село, действащите и..и иколегите им .

    19:45 03.10.2025

  • 5 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДДТ":

    Не мисля ,кой ще им работи на хайдутите?

    19:46 03.10.2025

  • 6 бай ви тикван

    7 0 Отговор
    критикувайте ме колкото си искате
    обиждайте ме
    тиквата ми понася
    важното е чекмеджетата да са пълни
    и наивните ми миряни да ме преизбират

    19:50 03.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Всеки трябва да

    2 0 Отговор
    бъде осъден на смърт заради публикации във Фейсбук срещу неадекватното премиерче дЖилезку ... нали ?

    19:55 03.10.2025

  • 9 Требе всички

    3 0 Отговор
    българи да се страхуваме като тунизийци да не станем нали? С тая атлантическо нацистка диктатура ? ..

    19:59 03.10.2025

  • 10 Професор

    2 1 Отговор
    В Русия падаш от терасата. В Турция ако убиеш човек си свободен ама за публикация в Туитър си в затвора. В Тунис направо те застрелват. В Северна Корея пък не можеш да мислиш различно от Лидера. В България можеш да пишеш каквото си искаш. И да пишеш и да не пишеш на управниците не им пука

    20:00 03.10.2025

  • 11 Ами така е

    3 0 Отговор
    Тунис не беше ли стратегически партньор на ЕС заедно с Мароко ? А?

    20:04 03.10.2025

  • 12 Честито

    1 0 Отговор
    Гласете се и вие а критикуваш у фейса си мъртъв

    20:06 03.10.2025

  • 13 А не бе....

    3 0 Отговор
    Но иначе Тунис е верен партньор на САЩ нали?

    20:08 03.10.2025

  • 14 Артилерист

    2 0 Отговор
    В България не съм чувал още за осъдени, но просто не им дават трибуна, изгонват ги от работа, не ги публикуват или ги изтриват, ако хвалят президента Радев и Русия или се осмелят да критикуват американците, украинската хунта, Израел или Урсула...

    Коментиран от #16

    20:09 03.10.2025

  • 15 Ъхъъъъъ

    2 0 Отговор
    Тунис е стратегически партньор на ЕС заедно с Мароко....
    На всякъде са кървави диктатури и терор на НАТО ...

    20:15 03.10.2025

  • 16 Аман

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Артилерист":

    Постът те е една мoзъчнa констипация.

    20:22 03.10.2025