Тунизиец бе осъден на смърт заради публикации във Фейсбук, критикуващи президента

Тунизиец беше осъден на смърт по обвинения за обида на президента и посегателство срещу сигурността на държавата чрез публикации в социалните мрежи, заяви днес неговият адвокат и ръководител на Тунизийската лига за човешки права Усама Буталджа, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Съдебното решение е безпрецедентно за Тунис, където ограниченията върху свободата на словото бяха затегнати, откакто през 2021 г. президентът Каис Сайед съсредоточи в ръцете си почти цялата власт в държавата.

Осъденият 56-годишен работник Сабер Шушане е слабо образован обикновен гражданин, който просто е писал критични към президента публикации в социалните мрежи, преди да бъде арестуван миналата година, каза адвокатът му пред Ройтерс.



“Съдията в съда в Набеул осъди човека на смърт заради публикации във “Фейсбук“. Това е шокиращо и безпрецедентно решение“, каза Буталджа.

Адвокатът добави, че е обжалвал присъдата. Тунизийското министерство на правосъдието засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата. Макар в Тунис съдилищата понякога да издават смъртни присъди, нито една от тях не е била изпълнявана от повече от три десетилетия.

“Не можем да повярваме“, каза по телефона пред Ройтерс братът на Сабер Шушане - Джамал, и добави: “Ние сме семейство, живеещо в бедност, а сега ни застигна и такава несправедливост“.

Присъдата веднага предизвика вълна от критики и насмешки в социалните мрежи сред активисти и обикновени тунизийци. Мнозина в страната описват присъдата на Шушане като умишлен опит за сплашване на критиците на Сайед и предупреждават, че подобни сурови мерки задушават свободата на словото и задълбочават политическото напрежение, посочва Ройтерс.

Откакто Сайед разпусна демократично избрания парламент и започна да управлява с укази, тунизийските власти са подложени на засилена критика от страна на правозащитни организации за подкопаване на независимостта на съдебната система. Опозицията определи действията на Сайед, с които си осигури разширени правомощия през 2021 г. като държавен преврат. Повечето опозиционни лидери в страната, които президентът нарича предатели, са вкарани в затвора по различни обвинения, припомня Ройтерс.