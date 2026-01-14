Иран: първа смъртна присъда за протестиращ, САЩ изчакват

Около 2000 души са били убити по време на протестите в Иран , които продължават повече от две седмици. Информацията идва от властите в страната, които твърдят, че сред жертвите има както цивилни, така и представители на силите за сигурност, а според тях отговорни за насилието били "терористи".

Според изчисления на американска неправителствена организация, досега в масовите протести в Иран са загинали най-малко 2571 души . От загиналите 2403 са антиправителствени демонстранти, а 147 са "свързани с ръководството в Техеран", съобщава Агенцията за новини на активистите за правата на човека (HRANA). Арестувани са над 18 100 души. Продължаващият интернет блекаут в страната прави независимата проверка на тези данни изключително трудна.

Обвинения и първа смъртна присъда?

Прокуратурата в Техеран вече повдига обвинения срещу арестувани по време на протестите. Още през миналата седмица ръководителите на съдебната власт заявиха, че ще използват "максимална сила" срещу демонстрантите. Много от протестиращите, които властите наричат "бунтовници", ще бъдат обвинени във "война срещу Бог" , която се наказва със смърт.

Правозащитни организации съобщават, че вече има поне един осъден на смърт за участието си в протестите . 26-годишният иранец Ерфан Солтани потенциално ще бъде екзекутиран, опасяват се активисти. Правозащитната организация "Хенгав", която е базирана в Норвегия, заяви, че източник, близък до семейството, е съобщил, че сестрата на Солтани е адвокат, но ѝ е бил отказан достъп до досието на брат ѝ. "От момента на ареста си Ерфан Солтани е лишен от основните си права, включително достъп до адвокат, право на защита и други фундаментални гаранции за справедлив процес. Семейството му също е умишлено държано в неведение относно съдебния процес”, съобщава организацията. Тя посочва, че на семейството е било разрешено само едно последно посещение преди планираната му екзекуция на младия мъж .

Намеса на САЩ?

Американският президент Доналд Тръмп предупреди режима в Техеран, че ако бъдат извършени екзекуции, САЩ ще "реагират много остро". Тръмп не даде подробности как би изглеждала реакцията на Вашингтон. Откакто преди малко повече от две седмици започнаха протестите срещу авторитарния режим на Ислямската република, Тръмп многократно заплашваше Иран с намеса на САЩ, ако демонстранти бъдат убити. Вчера той отново обеща подкрепа на протестиращите, като заяви, че "помощта е на път" . Какво има предвид с това обаче остава неясно.

По информация на американския новинарски канал ЕнБиСи представители на Израел и арабските държави съветват САЩ да изчакат с потенциалните си удари срещу Иран, докато режимът бъде отслабен още повече. Източници на медията съобщават за разговори, в които представителите на държавите от Близкия изток са изразили притеснения, че ако Вашингтон удари Техеран сега, това няма да е достатъчно , за да бъде окончателно свален режимът.

Един от представителите на арабските държави е заявил, че в момента "съседните страни не проявяват ентусиазъм" по отношение на американски удари в Иран. Друг изразил загриженост, че "всяка атака или ескалация от страна на Израел или САЩ ще обедини иранците" и отбелязал, че след американската и израелската атака през юни в Иран се е наблюдавал ефект на консолидация около властта.

Край със сателитната телевизия, опит да се саботира и "Старлинк"

Телекомуникациите са възстановени до някаква степен. Жителите на Техеран разказват, че са преживели "ужасяващи дни". Текстови съобщения обаче продължават да не могат да се изпращат, изходящите повиквания от Иран към чуждестранни телефонни номера също продължават да са блокирани . Някои иранци продължават да се осведомяват за случващото се от сателитна телевизия, като гледат канали, поддържани от иранци в изгнание. Силите за сигурност обаче вече са започнали да конфискуват сателитни чинии от покривите на сградите и официално са забранили използването им.

Интернетът остава блокиран в страната. Затова хората в Иран разчитат в голяма степен на сателитната услуга "Старлинк" на Илон Мъск , за да споделят видеоклипове от протестите с целия свят. Според Bloomberg компанията SpaceX на Мъск е предоставила услугата безплатно на страната. Според медийни съобщения обаче иранските власти са успели да прекъснат частично връзката.

Автор: Мина Киркова