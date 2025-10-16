Мъж беше екзекутиран публично в Афганистан от близки на жертвите

Мъж беше екзекутиран тази сутрин на препълнен стадион в Северозападен Афганистан, а с това броят на публично убитите затворници след завръщането на талибаните на власт през 2021 г. достигна 11 души, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Върховният съд съобщи, че мъж, обвинен за две убийства, е екзекутиран в Кала и Нау, главен град на провинция Бадгис, "в присъствието на жителите" на града.

"Убиецът е отнел живота на двама души – мъж и жена, която е била бременна в седмия или осмия месец", каза пред АФП Матиула Мутаки, официален представител на талибанските власти в провинция Бадгис. "Решението за екзекуцията е взето три или четири години, след като (случаят) е разгледан от три съдилища. След това е предадено на канцеларията на върховния лидер (на талибаните), който го е одобрил", добави той.

Според свидетели, на стадиона дошли десетки хиляди хора. Мъжът е застрелян с три куршума от семейството на жертвите, след като близките на убитите отказали да му простят в съответствие с ислямския принцип за възмездие.

Ден по-рано властите призоваха жителите в социалните мрежи да "участват в събитието", но както обикновено забраниха внасянето на фотоапарати и мобилни телефони, за да попречат на разпространението на снимки.

Въпреки че публичните екзекуции са често срещани по време на режима на талибаните в периода между 1996 и 2001 г., те намаляха драстично след връщането им на власт през лятото на 2021 г. До момента десет мъже са застреляни в различни провинции в страната, включително четирима в един ден през април.

"Талибаните продължават да извършват екзекуции при явно погазване на човешкото достойнство и международното право", предупреди през април правозащитната организация "Амнести интернешънъл" и призова международната общност да окаже натиск на Кабул да спре тези наказания.

От август 2021 г. властите често извършват публични бичувания за други престъпления като кражби, изневяра или консумация на алкохол. Заповедите за екзекуция са подписани от върховния лидер на талибаните емир Хайбатула Ахундзада, който живее в уединение в южния град Кандахар и управлява страната с укази и инструкции.