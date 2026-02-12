Русия предупреждава: Нова военна операция на САЩ в Иран не може да бъде изключена

Нова военна операция в Иран не може да бъде изключена заради нарастващия натиск на Съединените щати в региона, заяви днес заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков, цитиран от ТАСС, предава БТА.
„Ситуацията в Близкия изток изглежда тревожна. Американците отново преместват огромно количество ударни системи, увеличават натиска ден след ден, отправят заплахи за употреба на сила и продължават опитите да разклатят вътрешнополитическата ситуация в Иран. Нова военна операция там не може да бъде изключена“, каза той по време на международен форум.
Рябков подчерта, че основният инструмент на външната политика на Вашингтон е силата. „Сегашната администрация на (президента на САЩ Доналд) Тръмп прави това, което преди година изглеждаше немислимо. И това я вдъхновява за нови авантюри“, добави той, като посочи, че действията на САЩ подкопават цялата система на международното право, създадена след Втората световна война.
Заместник-министърът отбеляза също, че натискът на САЩ върху Китай се е засилил, особено в търговската и технологичната област. „Въпреки постигнатото примирие за митата, въпросът е колко дълго ще продължи то. В същото време американците и техните съюзници увеличават военния си потенциал в Азиатско-тихоокеанския регион, което създава рискове не само за Китай, но и за Русия“, заяви Рябков.
Той добави, че стремежът на Запада да запази своята хегемония настройва срещу него страните от световното мнозинство. „С безразсъдните си действия западният лагер настройва срещу себе си държавите от световното мнозинство“, каза руският заместник-министър на външните работи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ако стане мелето
Коментиран от #5, #15
14:42 12.02.2026
2 си дзън
14:45 12.02.2026
3 Ха-ха
14:46 12.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Герги
До коментар #1 от "ако стане мелето":Руснаците може да са прости,но не са луди,няма да си вкарат такъв автогол..
Коментиран от #18
14:48 12.02.2026
6 Аятолаха
14:49 12.02.2026
7 1234
Коментиран от #17
14:53 12.02.2026
8 Ей Ватенки
Коментиран от #11
14:56 12.02.2026
9 гост
Коментиран от #12
14:57 12.02.2026
10 ужас
14:58 12.02.2026
11 разбрали анадъкмов
До коментар #8 от "Ей Ватенки":в сирия дирихме дир ни ка на м...... ти.
15:00 12.02.2026
12 оня с коня
До коментар #9 от "гост":Е ако няма Световен Жандарм Кой ще озапти Дивите руснаци?
15:01 12.02.2026
13 Нищо ново по света
Сега - Тръмп - ВСИЧКИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА НА ЩАТИТЕ!
15:04 12.02.2026
14 РаZпутин
15:11 12.02.2026
15 Ще потопят
До коментар #1 от "ако стане мелето":На Дядо Рижавия
Кюфтета в Гащите.
Хаха хахахахаха хахахахаха
15:24 12.02.2026
16 ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ
От Блатните Уроди.
А Спецназ седяха и гледаха Шоуто на
Делта Форс .
15:27 12.02.2026
17 А като се появи медведев какво значи
До коментар #7 от "1234":Сподели 🤣🤣🤣🤣🤣
15:41 12.02.2026
18 А бе
До коментар #5 от "Герги":копейката толкова има горе,забележки и съвети не му действат.
16:16 12.02.2026
19 НО ТАМ МОЖЕ ДА ЗАПАЛИ 😁👇
16:20 12.02.2026