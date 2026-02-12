Русия предупреждава: Нова военна операция на САЩ в Иран не може да бъде изключена

Нова военна операция в Иран не може да бъде изключена заради нарастващия натиск на Съединените щати в региона, заяви днес заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Ситуацията в Близкия изток изглежда тревожна. Американците отново преместват огромно количество ударни системи, увеличават натиска ден след ден, отправят заплахи за употреба на сила и продължават опитите да разклатят вътрешнополитическата ситуация в Иран. Нова военна операция там не може да бъде изключена“, каза той по време на международен форум.

Рябков подчерта, че основният инструмент на външната политика на Вашингтон е силата. „Сегашната администрация на (президента на САЩ Доналд) Тръмп прави това, което преди година изглеждаше немислимо. И това я вдъхновява за нови авантюри“, добави той, като посочи, че действията на САЩ подкопават цялата система на международното право, създадена след Втората световна война.

Заместник-министърът отбеляза също, че натискът на САЩ върху Китай се е засилил, особено в търговската и технологичната област. „Въпреки постигнатото примирие за митата, въпросът е колко дълго ще продължи то. В същото време американците и техните съюзници увеличават военния си потенциал в Азиатско-тихоокеанския регион, което създава рискове не само за Китай, но и за Русия“, заяви Рябков.

Той добави, че стремежът на Запада да запази своята хегемония настройва срещу него страните от световното мнозинство. „С безразсъдните си действия западният лагер настройва срещу себе си държавите от световното мнозинство“, каза руският заместник-министър на външните работи.