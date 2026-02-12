Новини
Свят »
Русия »
Русия предупреждава: Нова военна операция на САЩ в Иран не може да бъде изключена

Русия предупреждава: Нова военна операция на САЩ в Иран не може да бъде изключена

12 Февруари, 2026 14:39 979 19

  • русия-
  • военна операция-
  • сащ-
  • иран-
  • предупреждава

Русия предупреждава: Нова военна операция на САЩ в Иран не може да бъде изключена

Русия предупреждава: Нова военна операция на САЩ в Иран не може да бъде изключена - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нова военна операция в Иран не може да бъде изключена заради нарастващия натиск на Съединените щати в региона, заяви днес заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Ситуацията в Близкия изток изглежда тревожна. Американците отново преместват огромно количество ударни системи, увеличават натиска ден след ден, отправят заплахи за употреба на сила и продължават опитите да разклатят вътрешнополитическата ситуация в Иран. Нова военна операция там не може да бъде изключена“, каза той по време на международен форум.

Рябков подчерта, че основният инструмент на външната политика на Вашингтон е силата. „Сегашната администрация на (президента на САЩ Доналд) Тръмп прави това, което преди година изглеждаше немислимо. И това я вдъхновява за нови авантюри“, добави той, като посочи, че действията на САЩ подкопават цялата система на международното право, създадена след Втората световна война.

Заместник-министърът отбеляза също, че натискът на САЩ върху Китай се е засилил, особено в търговската и технологичната област. „Въпреки постигнатото примирие за митата, въпросът е колко дълго ще продължи то. В същото време американците и техните съюзници увеличават военния си потенциал в Азиатско-тихоокеанския регион, което създава рискове не само за Китай, но и за Русия“, заяви Рябков.

Той добави, че стремежът на Запада да запази своята хегемония настройва срещу него страните от световното мнозинство. „С безразсъдните си действия западният лагер настройва срещу себе си държавите от световното мнозинство“, каза руският заместник-министър на външните работи.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ако стане мелето

    17 5 Отговор
    сте длъжни да потопите поне един самолетоносач..... независимо с чеи ръце

    Коментиран от #5, #15

    14:42 12.02.2026

  • 2 си дзън

    12 21 Отговор
    И иранците изостави русийката.

    14:45 12.02.2026

  • 3 Ха-ха

    13 18 Отговор
    Русийката само предупреждава, нищо друго не може да направи.!

    14:46 12.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Герги

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "ако стане мелето":

    Руснаците може да са прости,но не са луди,няма да си вкарат такъв автогол..

    Коментиран от #18

    14:48 12.02.2026

  • 6 Аятолаха

    7 9 Отговор
    Путинеее, памаги!

    14:49 12.02.2026

  • 7 1234

    9 7 Отговор
    Появи ли се Рябков , това е признак за сериозни изменения в ситуацията. Той е тежката артилерия на руската дипломация. Захарова е детската градина, а Лавров е детския лагер Артек, където почиват деца от цял свят.

    Коментиран от #17

    14:53 12.02.2026

  • 8 Ей Ватенки

    5 9 Отговор
    Вас кой ви пита бе.Вие чий го дирехте в Сирия.Какво правите в Африка.Тихо Ватенки Отечествената си война срърши .Минаха 4 години.

    Коментиран от #11

    14:56 12.02.2026

  • 9 гост

    8 4 Отговор
    Навремето ни караха да ходим задължително на събрания и ни набиваха в канчетата ,че САЩ са световен жандарм. Прави били хората!

    Коментиран от #12

    14:57 12.02.2026

  • 10 ужас

    6 2 Отговор
    Крайно време е китайците да си разбият стената и да потърсят съюзници. Защото и техния ред ще дойде и сами няма да могат да се справят. До сега само се снишават и накрая ще се превърнат като подлога, както се случи с индия. Унижена, смачкана, сгушена, каквото й наредят-изпълнява като ученичка 1 клас.

    14:58 12.02.2026

  • 11 разбрали анадъкмов

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ей Ватенки":

    в сирия дирихме дир ни ка на м...... ти.

    15:00 12.02.2026

  • 12 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Е ако няма Световен Жандарм Кой ще озапти Дивите руснаци?

    15:01 12.02.2026

  • 13 Нищо ново по света

    6 1 Отговор
    На времето- Ленин - ЦЯЛАТА ВЛАСТ НА СЪВЕТИТЕ!
    Сега - Тръмп - ВСИЧКИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА НА ЩАТИТЕ!

    15:04 12.02.2026

  • 14 РаZпутин

    5 1 Отговор
    Иран ли предупреждаваш бре? Те това си го знаят..... Или само за да се създава впечатление, че от руснаците нещо все пак зависи.....

    15:11 12.02.2026

  • 15 Ще потопят

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ако стане мелето":

    На Дядо Рижавия

    Кюфтета в Гащите.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    15:24 12.02.2026

  • 16 ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ

    2 1 Отговор
    И аз чаках помощ

    От Блатните Уроди.

    А Спецназ седяха и гледаха Шоуто на

    Делта Форс .

    15:27 12.02.2026

  • 17 А като се появи медведев какво значи

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "1234":

    Сподели 🤣🤣🤣🤣🤣

    15:41 12.02.2026

  • 18 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Герги":

    копейката толкова има горе,забележки и съвети не му действат.

    16:16 12.02.2026

  • 19 НО ТАМ МОЖЕ ДА ЗАПАЛИ 😁👇

    0 0 Отговор
    ТРЕТА СВЕТОВНА 😂 СТИСКА ЛИ МУ НА КРАВАРЯ 😂ТОЗИ КОРАБИ МОЖЕ И ДА НЕ СА ВЪРНАТ ПОВЕЧЕ ВЪ КРАВАНИКА 😂 .... НА ЦЯЛ СВЯТ МУ ПИСНА ОТ КРАВАРСКИТЕ МАНЕВРИ . ЦЯЛ СВЯТ ГИ НАБЛЮДАВА -----ИЗ КЪСО 😂 КАКВА МАНЕВРА ЩЕ ИЗПЪЛНЯТ 😂

    16:20 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания