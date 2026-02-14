Лондон не изключва възможността британските войски да превземат кораби на руския "сенчест флот"

Британският министър на външните работи Ивет Купър не изключва възможността британските войски да превземат кораби на руския "сенчест флот", предаде БНР.



В интервю за "Скай нюз" Купър най-напред похвали украинците за тяхната "смелост и издръжливост".



"Мисля, че Путин на всеки етап е подценявал Украйна и украинския народ, а също така е подценявал решимостта на приятелите на Украйна", заяви британският дипломат номер едно.



Тя каза, че европейците знаят, че "трябва да инвестират повече в отбрана", но предупреди, че вярва, че мирът не може да бъде постигнат без гаранции за сигурност. Министърът добави, че е "изключително скептична, че Путин е ангажиран с мира" и продължава да смята, че ще трябва да бъде засилен икономическият натиск върху Русия.



На въпрос дали британските войски биха могли да конфискуват кораби на руския "сенчест флот" в бъдеще, Ивет Купър отговори, че Обединеното кралство "вече е предоставило подкрепа за действия срещу този флот". Тя не се ангажира да уточни дали британските войски биха били склонни да спрат, нападнат и конфискуват кораб, но утвърдително заяви, че се търси всякаква възможност да се окаже натиск върху "сенчестия флот", свързан с нарушенията на наложените санкции на Русия.

Постоянният представител на САЩ в НАТО изрази мнение, че Русия може никога да не бъде готова да сключи споразумение за край на войната в Украйна, започната преди четири години от Москва, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства", каза посланик Матю Уитакър по време на кръгла маса в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. "Но не съм убеден, че и Русия е готова да сключи споразумение или че изобщо някога ще бъде."



Това послание контрастира със заявката на президента на САЩ Доналд Тръмп от по-рано през вчерашния ден, отбелязва Франс прес.



Той призова украинския си колега Володимир Зеленски "да се задейства" за сключване на споразумение с Русия. През новата седмица предстои пореден кръг преговори за уреждане на конфликта.

Още новини от Украйна

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от пълномащабното руско нахлуване в Украйна, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.



Коща обяви това в Екс след среща на световни лидери с украинския президент Володимир Зеленски, организирана от германския канцлер Фридрих Мерц в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.



"Важна среща, организирана от канцлера Мерц за запознаване с обстановката в Украйна и актуалните събития около мирните преговори. Приветстваме всички усилия за постигане на траен мир. Наскоро сключеното споразумение за размяна на военнопленници е добре дошла стъпка напред", посочи председателят на Евросъвета.



Той подчерта, че целта на ЕС е Украйна да бъде достатъчно силна по пътя към постигането на мир.



"Ще продължим да оказваме всестранна подкрепа на Украйна – политическа, военна и финансова – в това число и подкрепа за присъединяването ѝ към ЕС", написа Коща. "Уважаеми господин президент, на 24 февруари ще бъда в Киев, за да застана до Вас на Майдана (площад "Независимост" в Киев) и заедно да почетем годишнината от руската военна агресия", добави той, обръщайки се към Зеленски.



По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви след среща с украинския лидер в Мюнхен, че целта на ЕС е Украйна да може да преговаря при изгодни за Киев условия, от позиция на силата, и безопасно, надеждно и благоденстващо бъдеще за гражданите ѝ в рамките на ЕС, посочва Укринформ.