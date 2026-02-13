Доналд Тръмп: Гаранции за сигурност на Украйна само след мирна сделка с Русия! Зеленски да се задейства

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства", отбелязвайки, че Русия иска споразумение по въпроса за продължаващата война в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Русия иска да сключи сделка, а Зеленски ще трябва да се задейства. В противен случай ще пропусне голям шанс. Той трябва да действа", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.
Освен това американският държавен глава заяви, че в момента САЩ са в "много добри" отношения с Венецуела и той признава временната президентка Делси Родригес и нейното правителство за легитимни.
"Имаме много добри взаимоотношения с президента на Венецуела", каза американският президент, посочвайки, че Вашингтон "работи в тясно сътрудничество" с Родригес по въпроса за петрола.
Попитан от Ройтерс дали ще признае Родригес и правителството ѝ за легитимни, той отговори: "Да, ние вече го направихме. Работим с тях и наистина точно сега вършим страхотна работа. Отношенията, които тъкмо сега имаме с Венецуела, са с оценка 10."
Източници на "Политико" съобщават, че администрацията на Тръмп не възнамерява да подписва споразумение за гаранции за сигурност за Украйна, докато Киев не постигне споразумение с Русия за условията за прекратяване на войната.
Според двама неназовани европейски дипломати и висш американски служител, Вашингтон е заявил това ясно на Украйна.
Изданието пише още, че мирният процес е в застой, защото основният въпрос остава нерешен: исканията на Русия украинските войски да се изтеглят от целия регион на Донбас, включително от районите, които не са окупирани от руската армия.
"И двете страни заемат доста твърда позиция, но мисля, че всички вярват, че има път напред", цитира "Политико" един от своите източници.
Източниците на изданието не очакват никакви пробиви на Мюнхенската конференция по сигурността, на която в петък присъстваха украинският президент Володимир Зеленски и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, наред с други. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър също ще участват.
Украйна настоява, че всяко споразумение за прекратяване на войната трябва да изисква надеждни гаранции за сигурност от САЩ и други западни съюзници, за да се направи невъзможно повторното руско нахлуване.
"Политико" описва преговорите между Украйна, Русия и администрацията на Тръмп по следния начин:
"Откакто встъпи в длъжност миналата година, Тръмп се опита да накара Украйна и Русия да прекратят войната, често оказвайки натиск върху Киев да направи отстъпки. Дипломацията последователно следва познат цикъл: Тръмп определя краен срок и призовава за бързо прекратяване на военните действия; Украйна бързо се съгласява да участва, но Русия се въздържа; в последния момент Русия предлага преговори, след което дискусиите не водят до никъде, защото двете страни не са в състояние да съгласуват позициите си."
