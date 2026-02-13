Новини
Мнения »
Стоян Тончев: Службите "закриха" клетката на Иво Калушев с шест трупа

Стоян Тончев: Службите "закриха" клетката на Иво Калушев с шест трупа

13 Февруари, 2026 10:01 1 019 12

  • петрохан-
  • масово убийство-
  • екзекуция-
  • самоубийство-
  • педофилия-
  • секс с деца-
  • спецслужби-
  • данс

Интересът към пещерите и природазащитността е прераснал в нещо много по-голямо и е материализиран

Стоян Тончев: Службите "закриха" клетката на Иво Калушев с шест трупа - 1
Снимка: Фейсбук
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Групата на шестимата убити, като изключим 15-годишния младеж, е била “клетка”. Звено от нещо много по-голямо и сериозно, свързано с много пари и под контрола на служби (не само български). Позиционирани на стратегически бази до две български граници - сръбската и турската, много добре оборудвани, със специални умения, които са били използвани за операциите.

Това коментира във "Фейсбук" Стоян Тончев.

Сексуалните гей-игри ми изглеждат по-скоро като нещо странично, извън основната им дейност, както и духовните практики. Те са за употреба на вътрешния им затворен кръг и свят, а момченцата, представяни понякога като синове, са били алиби в различни моменти - “работим с деца с проблеми и им помагаме”.

Интересът към пещерите и природазащитността е прераснал в нещо много по-голямо и е материализиран.

А и Валери подчерта, че Иво Калушев е имал и специални компютърни умения.

В един момент “отгоре” е решено “клетката” да бъде закрита. Както стана с КПК, но тъй като организацията е легална, случи се по законов ред. А при организацията на Калушев, която явно се е занимавала с престъпна дейност - по другия начин, с шест трупа.

Затова са си казвали: “За мен беше чест”. (да работим заедно) Защото са знаели, че ги закриват. И трябва да се пръснат. В крайна сметка ги закриха и физически, а доказателствата за същинската им дейност - унищожени, както и свидетелите-изпълнители.

Това е моята хипотеза и моя анализ по случая. И затова е толкова красноречиво и объркващо всичко, което излиза от официалните власти и никой не им вярва.

Останалите истерии за секта и педофилство са фон към сърцевината. Затова и сигналите към институциите са били потулвани и смачквани в продължение на години.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧатЖиПиТи отговаря

    6 4 Отговор
    Откакто Интернет и компютрите станаха евтини всеки ку-ку бенд може да напише, каквото си поиска! Пък с този ИИ може да се генерира безкрайно количество фентъзи-научна-мастердебателна фантастика.

    10:05 13.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    На 29 ти януари отвъд границата заловиха 5 тона наркотици.Явно са решили че предателите са в Петрохан.Три дни са ги съжали на хляб и чай и са ги мъчили с огън.

    10:05 13.02.2026

  • 3 хххх

    1 1 Отговор
    Ако това е така, браво на службите!

    Коментиран от #4, #5

    10:05 13.02.2026

  • 4 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "хххх":

    Когато един актив се превърне в пасив за службите, то те се оттървават от него. Та аз да не ти кавам всеким ден браво, като си изхвъргаш торбата с боклука.

    10:08 13.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "хххх":

    На язовир Искър има същата клетка.

    10:08 13.02.2026

  • 6 така е

    7 0 Отговор
    Единственото разумно обяснение, а и всички факти водят до това.

    Коментиран от #9

    10:09 13.02.2026

  • 7 гейлорд кукорчу

    1 0 Отговор
    давам пещера за изследване

    10:09 13.02.2026

  • 8 ццц

    5 1 Отговор
    Абсолютно съгласен! Това е екзекуция. Не трябва да оставяме властта на мира докато не кажат истината. Полицейските версии са съшити с бели конци. Човек с толкова имоти и средства не се самоубива ей така.

    10:09 13.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    Школата Роук работи от 1992 г основана от българският Епщайн -Дими Паница.

    10:10 13.02.2026

  • 10 цццц

    0 0 Отговор
    Абе по вероятно звучи български вариант на Епщайн , да не мислите че е бил само острова му , тези са като октопод.

    Коментиран от #12

    10:12 13.02.2026

  • 11 вярно на 100%

    0 0 Отговор
    басолютно подкрепям тази теория !!! дори педофилията е била слабост само на “ламата” ламтящ за пари постоянно !!! основната им дейност за която са създадени никога няма да я разберем вероятно защото службите ще я пазят дълги години в тайна!!!

    10:13 13.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "цццц":

    Епщайн е човек на службите.Българският Епщайн -Дими Паница е спонсора на Калушев.Дими Паница го самоубиха в Париж 2011 г.

    10:14 13.02.2026