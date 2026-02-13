Стоян Тончев: Службите "закриха" клетката на Иво Калушев с шест трупа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Групата на шестимата убити, като изключим 15-годишния младеж, е била “клетка”. Звено от нещо много по-голямо и сериозно, свързано с много пари и под контрола на служби (не само български). Позиционирани на стратегически бази до две български граници - сръбската и турската, много добре оборудвани, със специални умения, които са били използвани за операциите.

Това коментира във "Фейсбук" Стоян Тончев.

Сексуалните гей-игри ми изглеждат по-скоро като нещо странично, извън основната им дейност, както и духовните практики. Те са за употреба на вътрешния им затворен кръг и свят, а момченцата, представяни понякога като синове, са били алиби в различни моменти - “работим с деца с проблеми и им помагаме”.

Интересът към пещерите и природазащитността е прераснал в нещо много по-голямо и е материализиран.

А и Валери подчерта, че Иво Калушев е имал и специални компютърни умения.

В един момент “отгоре” е решено “клетката” да бъде закрита. Както стана с КПК, но тъй като организацията е легална, случи се по законов ред. А при организацията на Калушев, която явно се е занимавала с престъпна дейност - по другия начин, с шест трупа.

Затова са си казвали: “За мен беше чест”. (да работим заедно) Защото са знаели, че ги закриват. И трябва да се пръснат. В крайна сметка ги закриха и физически, а доказателствата за същинската им дейност - унищожени, както и свидетелите-изпълнители.

Това е моята хипотеза и моя анализ по случая. И затова е толкова красноречиво и объркващо всичко, което излиза от официалните власти и никой не им вярва.

Останалите истерии за секта и педофилство са фон към сърцевината. Затова и сигналите към институциите са били потулвани и смачквани в продължение на години.