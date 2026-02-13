Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Канцлерът: Тази война ще приключи само когато Русия е икономически и потенциално военно изтощена и този момент наближава
  Тема: Украйна

Канцлерът: Тази война ще приключи само когато Русия е икономически и потенциално военно изтощена и този момент наближава

13 Февруари, 2026 17:16 1 386 112

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • германия-
  • фридрих мерц-
  • ракети-
  • дронове

"Европа сякаш е на ваканция от световната история“: Германия иска създаване на европейски ядрен щит

Канцлерът: Тази война ще приключи само когато Русия е икономически и потенциално военно изтощена и този момент наближава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц води разговори с френския президент Еманюел Макрон за създаването на съвместен европейски ядрен възпиращ механизъм.

Той призова Европа да възстанови отношенията си със своя съюзник САЩ, съобщава "Ройтерс".

Още новини от Украйна

"Не правим това, като отписваме НАТО. Правим го, като изграждаме силен, самоподдържащ се европейски стълб в рамките на Алианса", изтъкна той в реч при откриването на Мюнхенската конференция по сигурността.

Той обяви, че старият световен ред, основан на правила, "вече не съществува".

"Заедно навлязохме в ера, която отново е белязана от сила и политика на големите сили",отбеляза Мерц във връзка с руската война в Украйна и увереността на Китай. Той посочи, че тези въпроси оформят международната система и допълни, че всеки кратък "еднополюсен момент" след края на Студената война е отминал и Европа трябва да спре да се държи така, сякаш е на "ваканция от световната история".

Мерц заяви, че в този контекст природните ресурси, технологиите и веригите за доставки се превръщат в инструменти за договаряне в играта с нулева сума на големите сили.

Германският канцлер посочи, че макар понякога хората "автоматично да изискват" Европа да "отпише" Съединените щати като партньор, това не е правилно.

"Разбирам безпокойството и съмненията, които водят до подобни твърдения. И споделям някои от тях. Но въпреки това тези мнения не са добре обмислени. Те не вземат под внимание трудните геополитически реалности в Европа", отбеляза той и добави, че тези твърдения "подценяват потенциала, който партньорството със САЩ продължава да има въпреки всички трудности".

По повод защитата на Стария континент Мерц настоя тя да бъде укрепена. Той отбеляза, че макар брутният вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз да е почти 10 пъти по-висок от този на Русия, блокът не е "10 пъти по-силен от Русия".

Мерц заяви още, че ЕС не "вярва в митата и протекционизма, а в свободната търговия". Той посочи, че културната война на MAGA "не е наша" и че свободата на словото в Европа приключва, когато "изречените думи са насочени срещу човешкото достойнство и нашия основен закон".

"Дори САЩ достигат границите на собствените си сили, ако действат сами", предупреди Мерц. "Да бъдеш част от НАТО е не само конкурентно предимство на Европа, но и конкурентно предимство на Съединените щати. Затова нека заедно поправим и съживим трансатлантическото доверие. Ние, европейците, изпълняваме своята част", ​​подчерта той и добави, че президентът на САЩ Тръмп "може да има лоялни последователи, но демокрациите имат партньори и съюзници".

Мерц изрази мнение, че Русия "все още не е готова да преговаря сериозно" за прекратяване на войната в Украйна и изтъкна, че смислени преговори ще бъдат възможни само след като Москва е изправена пред достатъчен натиск.

"Тази война ще приключи само когато Русия е поне икономически, потенциално военно изтощена", прогнозира Мерц и добави, че този момент наближава.

Мерц изтъкна, че Европа е готова за преговори, но настоя, че Москва първо трябва да демонстрира истинска готовност да договори прекратяване на огъня, преди да премине към по-широк мирен план.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бен Вафлек

    8 35 Отговор
    АМИН!

    Коментиран от #39

    17:17 13.02.2026

  • 2 Товаришч

    32 4 Отговор
    А бе така е ама Кримь наш.

    17:17 13.02.2026

  • 3 шегаджията

    49 8 Отговор
    това изказване на Шмерц ми прилича на виц

    17:18 13.02.2026

  • 4 Мога да ви кажа

    33 4 Отговор
    че се ехете от неправилната страна, сър!

    17:19 13.02.2026

  • 5 Тя е изтощена вече докрай

    17 17 Отговор
    Накъде повече? Яйца и бензин дори нямат вече!

    Коментиран от #19

    17:19 13.02.2026

  • 6 Яяяяяяя

    45 3 Отговор
    Канцлерът озвучи мечтите си. От векове се опитват да обсебят богатствата на Русия

    17:19 13.02.2026

  • 7 Хахаха

    29 24 Отговор
    Този дженджар с 60 милиона долара,а немците картофи ще ядат !😂😂😂

    Коментиран от #88

    17:20 13.02.2026

  • 8 Този тип

    35 25 Отговор
    просто няма връзка с реалният свят!

    17:20 13.02.2026

  • 9 име

    41 22 Отговор
    Браво, шмерц, само че, кака мъpcyла още в началото на 202ег каза че руснаците са на колене... вземи измисли нещо ново, че да се посмее, тия глупости се изтъркаха за 4г повтаряне.

    17:20 13.02.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    32 6 Отговор
    Запада направо е фалирал с деградирала капиталистическа система, пред разпад на всички нива и съюзи!

    17:20 13.02.2026

  • 11 хмммм

    24 3 Отговор
    Говори си колкото да не заспи.

    17:21 13.02.2026

  • 12 Вашето мнение

    31 6 Отговор
    Нациския отрок, тоя с дядото и защитника на пакистанските педофили вече слагат наколенките да пълзят в Кремъл. Иначе бодро подготвят местния жинжирляк за мир.

    17:21 13.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    31 4 Отговор
    Тази година 500 млрд евро бюджет на Германия и 500 млрд евро заеми.

    17:21 13.02.2026

  • 14 Швейк

    5 26 Отговор
    Новата революция в Русия ще оправи всичко

    Коментиран от #21

    17:22 13.02.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    29 3 Отговор
    Този пак е спал отвит... твоя приятел Макрон иска да теглиш заеми и да му даваш, не Путин

    17:23 13.02.2026

  • 16 Мхм, кога изтриеш сапуна

    19 4 Отговор
    Много има още да търкаш, ти си внук на първите опитали и твойте внуци няма да са живи да го видят.

    17:23 13.02.2026

  • 17 и този момент наближава

    23 3 Отговор
    гладна кокошка просо сънува

    смешни комарджии отчаяно залагат в бункерните чекмеджета
    парите на наивните данъкплатци
    заради тях загиват урк мъже

    17:23 13.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мурка

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тя е изтощена вече докрай":

    И РАКЕТИ НЯМАТ И ЧИПОВЕОТ ПЕРАЛНИ НЯМАТ-----ДА СЕ ЧУДИ ЧОВЕК С КВО ЛОМЯТ ПО БАНДЕРИСТАН

    17:23 13.02.2026

  • 20 Сатана Z

    31 4 Отговор
    Всички войни в Европа започват и приключват в Дойчланд.
    Така е било,така и ще бъде.
    Русия ще осигури ядрен щит над Германия за следващите 1000 години ако немците продължават да трупат войски и оръжие на източната граница с Русия

    17:24 13.02.2026

  • 21 не бе

    21 3 Отговор

    До коментар #14 от "Швейк":

    Новия пакет санкции включва влизането на Русия в ЕССР, щого само така могат да ги накажат ефективно.

    17:24 13.02.2026

  • 22 Опа

    5 28 Отговор
    В момента Китай подържа Русия на изкуствено дишане.

    17:25 13.02.2026

  • 23 Минуеач

    19 1 Отговор
    Смешник … болен индивид , тежко болен !

    17:26 13.02.2026

  • 24 За вас ще приключи

    23 3 Отговор
    когато Четвъртия ви фашистки райх под името ЕС рухне от борчове заради черната дупка окраина, която даже не е член на същия тоя неофашистки райх

    17:26 13.02.2026

  • 25 Ивелин Михайлов

    19 2 Отговор
    То дотогава няма да останат украинци 😅🤣😂😂🤣

    17:26 13.02.2026

  • 26 Тити

    4 21 Отговор
    Рашистите отдавна карат на последни издихания техният враг не е Украйна а врагът им седи в Кремъл или в бункера.

    17:27 13.02.2026

  • 27 37.51т

    20 2 Отговор
    Mерц сигурно мисли,че Путин се е шегувал като каза ...."без Русия света......също..... няма да съществува....

    17:27 13.02.2026

  • 28 Икономист

    21 2 Отговор
    Русия спечели 400 милиарда $ от скока на златото 😉 чакайте да фалира 😅🤣😂🤣🤣🤣🤣

    17:27 13.02.2026

  • 29 Хаха

    3 19 Отговор
    Европа бълха ги е ухапала. Дават само 0.25% от БВП за Украйна. Това е все едно да взима 4000 евро заплата и да даваш по 10 евро на месец. Но русофилите обясняват как Европа се самозатривала заради Украйна.

    Коментиран от #42, #43

    17:28 13.02.2026

  • 30 Исторически парк

    17 5 Отговор
    Европа фалира преди Русия ес е пред разпад

    17:28 13.02.2026

  • 31 Европрестъпниците едно си знаят

    15 3 Отговор
    И само него си лаят

    17:28 13.02.2026

  • 32 Газ

    2 17 Отговор
    Колко дни останаха до превземането на Киев?

    Коментиран от #40, #57

    17:28 13.02.2026

  • 33 Минаващ

    12 2 Отговор
    Какво значи Русия да прояви истинска готовност за преговори?
    Или да го разбираме, когато Русия се съгласи на нашите условия ( прояви истинска готовност), тогава ще запознат преговорите.
    А нашите условия са...?

    Коментиран от #53

    17:31 13.02.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    2 21 Отговор
    Мерц направо ми взе думите от устата.
    Такава Катастрофа Русия не е изживявала от Втората Световна насам !!! Но не е време да се радваме - мечката трябва да бъде доубита. Щото най-добрия руснак е не живия руснак 😁👍

    Коментиран от #66

    17:31 13.02.2026

  • 35 САНДОКАН

    16 2 Отговор
    Такива вицове и Шкумбата не може да разказва

    17:32 13.02.2026

  • 36 Смъркача

    8 3 Отговор
    Ще си върнем всичко до полската бразда … хихи

    17:33 13.02.2026

  • 37 Един

    2 14 Отговор
    Така е. Те затова рашките бомбят като бесни, щото знаят, че краят наближава. Правят се на силни, за да им се вържат и да сключат изгоден за тях мир преди да се сринат.

    17:34 13.02.2026

  • 38 Има да чакате

    15 1 Отговор
    Европа 10 пъти ще фалира, преди Русия да падне! Те имат всичко там. А Европа има само едни барбулани, които само се размножават експоненциално и ядат и всичко получават безплатно.
    Самите европейци вече са силно демотивирани от лошото управление и основното население, коренното население, което изобщо работи нещо, престава да плаща данаци и всичките тези "умни" политици също падат!

    17:34 13.02.2026

  • 39 Канселарията ..

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бен Вафлек":

    Това канцлер ли е? Навремето какви канцлери имаше..

    17:34 13.02.2026

  • 40 Буда

    2 10 Отговор

    До коментар #32 от "Газ":

    Колко дни останаха русите да вземат останалите 15% от Донбас ? Що не коментираш за Покровск и Купянск ? Хихи !

    17:35 13.02.2026

  • 41 БАНко

    13 1 Отговор
    ЦЯЛАТА НАТОВСКА СБИРЩИНА СРЕЩУ РУСИЯ !!! ПЛАЩАЙТЕ МАЛКО УМНИТЕ ОТ СКАПАНА ЕВРОПА ЗА ВОЙНАТА НА УРСУЛИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ !!!

    17:35 13.02.2026

  • 42 Шушумиго

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Това за БВП го повтаряш от няколко години и си мислиш,че изглеждаш умен.Ама,кажи го на хората от западна Европа,дето загубиха работата си и на тия,дето стоят на студено,че им поскъпна тока и газта!

    17:36 13.02.2026

  • 43 Лука

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Би ли мигго олли гаввил хуубаво за 50 €врака ако преведа парите по сметка за дарения за Украйна ?

    17:36 13.02.2026

  • 44 Тихо бре немски педал

    10 1 Отговор
    Когато и да напляскаш германец е късно.Гнусни хора студени със скапан език.И колите им са 🚾.

    17:36 13.02.2026

  • 45 Извинете

    9 0 Отговор
    Може ли някой да предположи този на каква дрога е? Това ще да е направо някакъв чук...

    17:37 13.02.2026

  • 46 Олга

    9 0 Отговор
    Масова истерия у въобразилите, че са елит, глупост, ненавист и славянофобия набира обороти и ги превръща в озверяло стадо готово за нападение и реванш..

    Коментиран от #58

    17:37 13.02.2026

  • 47 Никой

    9 1 Отговор
    Русия не е враг на никого - това е германско виждане.

    17:37 13.02.2026

  • 48 Пора

    2 11 Отговор
    Путинова русия умира.Нищо не може да я спаси.

    Коментиран от #56

    17:37 13.02.2026

  • 49 Тръмп

    6 1 Отговор
    Обясних му на смърко да се изтегли ама не слуша … то не че му дреме , два млн урки са безследно изчезнали …

    17:37 13.02.2026

  • 50 Наркотиците

    9 0 Отговор
    Не прощават на никого . За последното тримесечие на 2025 г най - много злато е купено от РФ за 450 милиарда се оценяват златните й резерви .

    17:38 13.02.2026

  • 51 Квартал 95

    8 1 Отговор
    Мераклиите така успокояват Зеленото - "Търпи още малко да те катят руснаците, те скоро ще се уморят и ще се предадат.. и тогава ще станеш герой, като Бандера"

    17:38 13.02.2026

  • 52 Надарена кака

    8 0 Отговор
    Този пълшок ли е идеала за истинският чист ариец ?

    17:38 13.02.2026

  • 53 Урсула фон дер Лайен, председател

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Минаващ":

    ".. А нашите условия са ?..."

    Русия напуска Украйна, напуска Крим, отстъпва Суджа и Курска област, плаща 10 трилиона $ репарации може в злато, вписва в Конституцията мовата като втори официален език, отказва се от ЯО, ограничава армията на 400 000 души, предава Путин, Герасимов, Лавров, Песков и Маша в Хага срещу сваляне на някои от санкциите. Ферхщен ?

    Коментиран от #64, #70

    17:38 13.02.2026

  • 54 Край

    9 1 Отговор
    Ще приключи с руски байрак на Райстага

    Коментиран от #63

    17:39 13.02.2026

  • 55 Червените Хълмове

    0 0 Отговор
    Грешка ли направи Английската лодка ⛵ че акостира през 1607 край Индианските брегове на днешния американски континент 🤔

    17:39 13.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 БАНко

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Газ":

    РУСКИТЕ ВОЙСКИ БЯХА ОБСАДИЛИ КИЕВ НА 15.03.2022 !!! ПОМНИШ ЛИ ,,БУЧА" - КВАРТАЛ НА КИЕВ ???? И СЕ ИЗТЕГЛИХА СЛЕД ПОДПИСАНИЯ ОТ ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА МИРЕН ДОГОВОР В ИСТАНБУЛ !!!

    17:40 13.02.2026

  • 58 Там пишеше

    1 7 Отговор

    До коментар #46 от "Олга":

    Че Русия е кочина.

    Коментиран от #62

    17:40 13.02.2026

  • 59 Помнещ

    10 0 Отговор
    "и този момент наближава"

    Е хайде де аз още от 2022 го чакам този момент а тогава обещавахте че Русия ще фалира и ще се разпадне максимум до 3 месеца. Сега след 4 години колко е наближил този момент. Военно също през лятото на 2022 казахте че Русия е свършила ракетите и се биели само с лопатки ама страшни ми се видят тези лопатки оставиха Киев на тъмно и студено.

    17:40 13.02.2026

  • 60 Дон Турболенто

    6 0 Отговор
    Пак нечий мокри сънища.

    17:41 13.02.2026

  • 61 ЯСНО Е ЧЕ

    8 0 Отговор
    ШВАБИТЕ ЩЕ УДАРЯТ ЯКО ДЪНОТО...........СКОРО....!

    17:41 13.02.2026

  • 62 Зевзек

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Там пишеше":

    Ама пък попиля НАТО-то ви и фалира ЕС

    Коментиран от #72, #79

    17:41 13.02.2026

  • 63 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Край":

    "...Ще приключи с руски байрак на Райстага..."

    Хайде първо боцнем байряка в Купянск, става ли ? 😁

    Коментиран от #71, #81

    17:41 13.02.2026

  • 64 Абре

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Димитрееее събуди се ,Димитрее огромен черен пикап паркира в зад Ния тии двор .

    Коментиран от #68

    17:41 13.02.2026

  • 65 12345

    7 1 Отговор
    Руската федерация практически нямат външен дълг, супер смешен е, само златните им резерви са близо трилион, а Шмерц пак дрънка утопии! Да си погледне фашистките държави в ЕС - Нидерландия, Дания, Франция, Италия, а дори и Германия с какви дългове са, много е вероятно точно ЕС да сдаде багажа, това ще ви го каже всеки икономист.

    17:42 13.02.2026

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Само нацист, като тебе също, може да иска да доубива и да нарича някого" получовек", Как-то ти наричаш руснаците. Не мога да разбера, защо Факти го толерират. Надя вам се да си платите

    Коментиран от #76

    17:42 13.02.2026

  • 67 ОК,Мерц...!

    8 0 Отговор
    Така мислеше и дядо ти-офицера от СС на Хитлерова Германия...!
    Ех тия родови комплекси от поражението ви през ВСВ,от Русия-не ви дават мира...

    17:43 13.02.2026

  • 68 Па я съм Димитричка.......

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Абре":

    ...бе пич, къв Димитър ?

    Коментиран от #75

    17:43 13.02.2026

  • 69 Топчията

    6 0 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш ,отпери пу един яккк,все ще се намери реален повод !

    17:44 13.02.2026

  • 70 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Е така де ама не ще и не ще пуста Русия нито да фалира нито да се предаде - пък вие нищо не можете да направите защото сте просто лаещи пудели.

    17:44 13.02.2026

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "Владимир Путин, президент":

    Що, сигурно по данни на укрите, вече сте си го върнали и наближавате Москва? А ток и канал няма в Киев

    17:44 13.02.2026

  • 72 Руската пропаганда

    2 7 Отговор

    До коментар #62 от "Зевзек":

    Има за цел глупака 😄.Руснаците настъпиха от Киев до Купянск.Ефин милион от тях бяха малко поизбити,ама кой ги брои за хора😁

    Коментиран от #85, #91

    17:45 13.02.2026

  • 73 Главуняка фашист

    6 0 Отговор
    е за три ча не пред райхстага

    17:45 13.02.2026

  • 74 Шалтето

    4 0 Отговор
    Пе доф или бесни! Да земеш да се г ръ м неш!

    17:46 13.02.2026

  • 75 Абре

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Па я съм Димитричка.......":

    Димитре ,събуди се ,Димитре огромен черен пикап се опитва да паркира в задд Ния тии тесенн двор и прави маневри напред назад !

    17:46 13.02.2026

  • 76 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "....може да иска да доубива..."

    Ние руснаците спокойно убиваме мирни украинци с ракети и бомби, получаваме медали за "храброст" и се не притесняваме много. Кой сега е фашиста ?

    Коментиран от #89, #92, #94

    17:46 13.02.2026

  • 77 До мерт завецът Фридрих

    7 1 Отговор
    Тази война ще приключи когато сменим проклетите лидери на Европа . И този момент наближава.

    Коментиран от #87

    17:46 13.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 А дано, ама надали

    3 0 Отговор
    Добре е да си оптимист, ама не пак толкова, че да изглеждаш като глупак.

    17:47 13.02.2026

  • 81 Санитаря от Карлуково

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин беше от втора или от пета стая че имаме двама.

    Коментиран от #83

    17:47 13.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Владимир Путин, президент

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Санитаря от Карлуково":

    "...ти кой Путин беше..."

    Па я съм Путин Четирите Года 😁

    17:49 13.02.2026

  • 84 Тази война ше приключи когато

    3 0 Отговор
    Путин ви метне 100 мегатона и ефропата стане пустиня

    17:49 13.02.2026

  • 85 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Руската пропаганда":

    Би ли дал да проникна в теб при условие че преведа 100 €вро по сметка за дарения към Украйна ?Не се притеснавай викат ми шеговито и Спийди Гонзалес .

    17:50 13.02.2026

  • 86 Наркокартелът на Зеленко

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Слава Украина":

    След ядрената война ще оцелеят само хлебарките и идиотите, за да се гърчат още малко.

    17:50 13.02.2026

  • 87 Шалтето

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "До мерт завецът Фридрих":

    Долу европейските пе до фи ли!Вън кривокракото Фека лен!

    17:50 13.02.2026

  • 88 Розовото пони Путин 🦄

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    И аз съм джендър, но ме избраха за президент на РФ.🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    17:50 13.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Точно ти ли говориш за глупаци?

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Руската пропаганда":

    Продължавай да си броиш руските загуби. През това време в Укра гробищните паркове постоянно се разрастват, военкомите ловят хора по улиците като трапери, а територията и бавно, но систематично се редуцира. Не демонстрираш висок интелект, а говориш за глупаци.

    Коментиран от #100

    17:51 13.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Затова загубиха всв

    1 1 Отговор
    Внук на дядо си, отново ще са губещи.

    17:52 13.02.2026

  • 97 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Накратко":

    Нали умря бре поне 10 пъти до сега че и няколко от двойниците му уморихте.

    17:52 13.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Надълго и нашироко

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Накратко":

    Ами тичай да го трепеш. Включи се в армията от реститути на Ал Йорданоff

    17:53 13.02.2026

  • 100 Руската пропаганда

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Точно ти ли говориш за глупаци?":

    Има за цел глупака.

    17:53 13.02.2026

  • 101 Пенчо

    3 1 Отговор
    Пак се групират и издигат лозунги за поход към Москва! Пази боже!

    17:53 13.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Пора

    0 3 Отговор
    Русия загуби отдавна тази война.Позорно.

    Коментиран от #107

    17:53 13.02.2026

  • 104 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Обаче пък разпиля силното и сплотено НАТО и фалира ЕС

    Коментиран от #111

    17:54 13.02.2026

  • 105 Долу ЕС

    3 1 Отговор
    и Хитлер така си мислеше.... да не шриключи германия преди това

    17:54 13.02.2026

  • 106 Бизнес Инсайдър

    4 1 Отговор
    През септември месец 2025 г. Зелен със Ски откри мега проект край Киев ,военно гробище с капацитет 150000-250000 места .Да си го ползват с кеф по предназначение !

    17:54 13.02.2026

  • 107 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "Пора":

    Че защо европуделите се натискат да говорели с Путин тогава

    17:55 13.02.2026

  • 108 Долу ЕС

    2 0 Отговор
    скоро в крайна ня а да има никкаъв ток! да видим което пръв ше развее бялата кърпа

    17:55 13.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Българин

    1 0 Отговор
    Господа швабен - вие сте вече за мустакен!

    17:55 13.02.2026

  • 111 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Запознат":

    Натовците сме по курортите, стадионите, концертните зали, ресторантите,на Олимпиадата..
    Орките в окопите четири години.

    17:56 13.02.2026

  • 112 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Когда Пабеда ? 😁

    17:56 13.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания