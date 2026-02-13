Канцлерът: Тази война ще приключи само когато Русия е икономически и потенциално военно изтощена и този момент наближава

Германският канцлер Фридрих Мерц води разговори с френския президент Еманюел Макрон за създаването на съвместен европейски ядрен възпиращ механизъм.
Той призова Европа да възстанови отношенията си със своя съюзник САЩ, съобщава "Ройтерс".
"Не правим това, като отписваме НАТО. Правим го, като изграждаме силен, самоподдържащ се европейски стълб в рамките на Алианса", изтъкна той в реч при откриването на Мюнхенската конференция по сигурността.
Той обяви, че старият световен ред, основан на правила, "вече не съществува".
"Заедно навлязохме в ера, която отново е белязана от сила и политика на големите сили",отбеляза Мерц във връзка с руската война в Украйна и увереността на Китай. Той посочи, че тези въпроси оформят международната система и допълни, че всеки кратък "еднополюсен момент" след края на Студената война е отминал и Европа трябва да спре да се държи така, сякаш е на "ваканция от световната история".
Мерц заяви, че в този контекст природните ресурси, технологиите и веригите за доставки се превръщат в инструменти за договаряне в играта с нулева сума на големите сили.
Германският канцлер посочи, че макар понякога хората "автоматично да изискват" Европа да "отпише" Съединените щати като партньор, това не е правилно.
"Разбирам безпокойството и съмненията, които водят до подобни твърдения. И споделям някои от тях. Но въпреки това тези мнения не са добре обмислени. Те не вземат под внимание трудните геополитически реалности в Европа", отбеляза той и добави, че тези твърдения "подценяват потенциала, който партньорството със САЩ продължава да има въпреки всички трудности".
По повод защитата на Стария континент Мерц настоя тя да бъде укрепена. Той отбеляза, че макар брутният вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз да е почти 10 пъти по-висок от този на Русия, блокът не е "10 пъти по-силен от Русия".
Мерц заяви още, че ЕС не "вярва в митата и протекционизма, а в свободната търговия". Той посочи, че културната война на MAGA "не е наша" и че свободата на словото в Европа приключва, когато "изречените думи са насочени срещу човешкото достойнство и нашия основен закон".
"Дори САЩ достигат границите на собствените си сили, ако действат сами", предупреди Мерц. "Да бъдеш част от НАТО е не само конкурентно предимство на Европа, но и конкурентно предимство на Съединените щати. Затова нека заедно поправим и съживим трансатлантическото доверие. Ние, европейците, изпълняваме своята част", подчерта той и добави, че президентът на САЩ Тръмп "може да има лоялни последователи, но демокрациите имат партньори и съюзници".
Мерц изрази мнение, че Русия "все още не е готова да преговаря сериозно" за прекратяване на войната в Украйна и изтъкна, че смислени преговори ще бъдат възможни само след като Москва е изправена пред достатъчен натиск.
"Тази война ще приключи само когато Русия е поне икономически, потенциално военно изтощена", прогнозира Мерц и добави, че този момент наближава.
Мерц изтъкна, че Европа е готова за преговори, но настоя, че Москва първо трябва да демонстрира истинска готовност да договори прекратяване на огъня, преди да премине към по-широк мирен план.
