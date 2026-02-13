Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
„Продължаваме Промяната“ пусна петиция за международно разследване на случая „Петрохан“

„Продължаваме Промяната“ пусна петиция за международно разследване на случая „Петрохан“

13 Февруари, 2026 12:39 1 326 80

  • продължаваме промяната - демократична българия-
  • продължаваме промяната-
  • петрохан-
  • полиция-
  • разследване-
  • масово убийство-
  • самоубийство

Липса на прозрачност

„Продължаваме Промяната“ пусна петиция за международно разследване на случая „Петрохан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме Промяната“ пусна петиция за независимо международно разследване по случая „Петрохан“. В петицията се казва:

Ченгеджийската операция за прикриване на истината около хижа „Петрохан“ струва живота на шест души, сред които и дете.

Появиха се данни, че ДАНС е имала свои вербувани лица в организацията, свързана със случая, което поставя тежки въпроси за това какво е знаела държавата и кога. На изслушване в пленарна зала Деньо Денев не успя да отговори с твърдо „не“ на въпроса дали това е истина.

Въпроси без отговор

До момента липсват ясни отговори и конкретни резултати от разследването.

Не е ясно:

  • Защо не са били предприети навременни мерки?
  • Дали е имало институционално бездействие?
  • Дали не е бил опънат чадър над дейността на тази група?

Липса на прозрачност

Вместо прозрачност и поемане на отговорност, виждаме опити трагедията да бъде политизирана и използвана за атаки срещу ПП–ДБ. Активирани са политически говорители и медийни канали, докато по същество липсва обяснение за провала на службите и за действията на ръководствата на институциите.

Обяснение дължат ръководителите на компетентните институции, включително Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов и Калин Стоянов, за когото има свидетелства, че е получил първия сигнал срещу хижата още като директор на ГДБОП.

Необходимост от независимо разследване

Начинът, по който се управлява информацията по случая, създава усещане, че се прави опит да се отклони вниманието от същинските въпроси. Това не изглежда като импровизация, а като предварително изградена акция.

Именно затова е необходимо независимо международно разследване, което да установи фактите обективно.

Нашето искане

Настояваме бъдещият министър на вътрешните работи, който и да бъде той, да изиска независимо международно разследване по случая „Петрохан“.

„Продължаваме Промяната“ призовава всички граждани, които искат цялата истина по случая „Петрохан“ да излезе наяве да подпишат петицията на адрес: https://www.peticiq.com/petrohan#form


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 15 Отговор
    ПеПера$ти, сър❗

    12:41 13.02.2026

  • 2 хдхн

    44 4 Отговор
    Ами айде да пуснат записи кой са посещавали хижата?

    12:41 13.02.2026

  • 3 хдхн

    20 18 Отговор
    За какво ви е петиция Гюро нали е ваш човек?

    12:42 13.02.2026

  • 4 Ген. Наско

    11 26 Отговор
    днес ясно каза: няма външна намеса, самоубийство в секта.

    Тия за какво се пънат още?

    Защото са гузни и за да защитят шефа си Радев!

    Коментиран от #14, #70

    12:43 13.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 11 Отговор
    Обективно и независимо....
    СМЕНИХА ПОКАЗАНИЯТА НА СВИДЕТЕЛИ....
    СМЕНИХА КАЛИБЪРА НА ОРЪЖИЕТО .....
    СМЕНИХА ИСТИНАТА С НАТРИВКИТЕ.....

    Властта се стреми да СКРИЕ , а не да РАЗКРИЕ
    И С Т И Н А Т А ❗

    Коментиран от #15, #17

    12:44 13.02.2026

  • 8 Майна

    15 9 Отговор
    Молба до лондонсити?

    12:44 13.02.2026

  • 9 Инспектор Дюдю

    11 11 Отговор
    Език на жестовете !:))

    12:45 13.02.2026

  • 10 Майна

    14 3 Отговор
    Кои са институциите?

    12:45 13.02.2026

  • 11 след дъжд качулка казват хората

    10 8 Отговор
    мисля че докато се поканят външни служби ако изобщо го допуснат нашите то ще е вече добре прикрито всичко което крият и ше се установи само че не са се самоубили а са ги убили…

    12:45 13.02.2026

  • 12 Промяна

    17 16 Отговор
    ГНУСНИ ИЗВРАТЕНИ ШАРЛАТАНИ АЛАБАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ СЪС ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ПО ПРОТЕКЦИИ НА РАДЕВ И ТОВА В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ЕДНИ ОЛИГАРСИ ОТ 5 ГОДИНИ РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ

    12:45 13.02.2026

  • 13 Майна

    7 9 Отговор
    Ония от Истанбулската конвенция?

    12:46 13.02.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ген. Наско":

    Наско-нИското, днес ГРОМИ кУмунягите и ДС ,
    а той влезе ВИШУ като протеже на БКП и ДС ❗

    12:47 13.02.2026

  • 15 за натривките има лесно обяснение

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    след убийствата се произвежда изтрел от ръката на убития прибират се гилза и патрон и готово и втори вариант ами те са си любители на оръжията защо да не са стреляли по-рано през деня за тренировка очаквайки евентуално пососещение …

    Коментиран от #24

    12:48 13.02.2026

  • 16 Майна

    8 7 Отговор
    Пуснете до Тръмп, той ще се зарадва- обяви се срещу педофилията, смяна на пола, зелената енергия ..
    Или само там - не..

    12:48 13.02.2026

  • 17 най-важния въпрос

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    който никой не задава е защо не показват видеото от самоубийствата??? това трябва да се питат службите !!!

    Коментиран от #19, #27

    12:49 13.02.2026

  • 18 Браво

    13 13 Отговор
    Браво! Да се затворят устаците тъшонкови и копейкини

    12:50 13.02.2026

  • 19 Майна

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "най-важния въпрос":

    Сега пък и ти..
    Как ще покажат как са ги самоубивали..

    12:51 13.02.2026

  • 20 хехе

    13 12 Отговор
    идват избори и ппдебейците се чудят как да намалят щетите от случая Петрохан

    12:51 13.02.2026

  • 21 Европейца

    8 13 Отговор
    Що бе, искайте си направо Рашков трезвеника да разследва.... палячовци, пак надигнаха глава благодарение на фатмака и оная крава заместничката му и пак ще омажат всичко

    12:51 13.02.2026

  • 22 Мирчо

    8 6 Отговор
    Тази женица до теб на снимката е виновникът за регистрацията на тези!

    12:52 13.02.2026

  • 23 Стенли

    7 9 Отговор
    Абе от пп дб само п ,дерасти и д ,е или това ли означава абривиатурата ппдб😁

    12:53 13.02.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "за натривките има лесно обяснение":

    Натривки се взимат още при ОГЛЕДА на местопрестъплението и резултатите излизат за минути ❗
    Тук КРИЯТ десет дни ВЗЕМАТИ ЛИ СА ИЗОБЩО натривки❗ При това и на двете ръце❗
    А дори не е нужна АЛАБАЛАТОРИЯ за да различиш входно/изходни следи на 22 калибър и 9 мм ❗

    12:54 13.02.2026

  • 25 Ами нали ВИЕ ги създадохте

    12 8 Отговор
    Това НПО е създадено точно от Надка патка ,Сендов, Терзиев ,Безуханова....все ваши хора. Това ще се докаже ,ваш проект си е. А езика на тялото казва всичко , нещо там отпред държите, ама прилично. Шарлатани и една шарлатанка.

    12:54 13.02.2026

  • 26 Браво на Продължаваме Промяната!

    15 8 Отговор
    Мафиотите Боко и Шиши се изпокриха, техния министър на вътрешните работи се скри гузен, секретаря на МВР се крие...

    12:54 13.02.2026

  • 27 Монк

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "най-важния въпрос":

    Защото самоубийствата са от другата страна на сградата!

    Коментиран от #33, #36, #37

    12:54 13.02.2026

  • 28 Тия са ясни!

    7 10 Отговор
    Чудят се как да замажат гафа ,в цялата тая история,с участието на своите хора-
    Терзиев и Сандов...!

    Коментиран от #41

    12:55 13.02.2026

  • 29 SDEЧЕВ

    6 7 Отговор
    Убавец до убавеца. ОПГ

    12:55 13.02.2026

  • 30 Само така ПП!

    11 8 Отговор
    "Бой по канчетата" на Мафията ГЕРБ-ДПС НН и техните мажоретки ИТН и Възраждане!!!

    Коментиран от #51

    12:55 13.02.2026

  • 31 аааа

    4 4 Отговор
    Ние петицията ще си я пуснем на изборите измекяри гнусни. Вие си пускайте петиции до когото си искате жалки латентни руски подлоги.

    12:56 13.02.2026

  • 32 Цвете

    7 4 Отговор
    ИДЕЯТА Е ПОЛОЖИТЕЛНА.ПИТАМ ,КАТО ИМА КАМЕРИ, ЗАЩО НЕ СЕ ВИДИ, КОЙ КОГО ПЪРВИ Е РАЗСТРЕЛЯЛ ? ВИДЕОТО, КОЕТО ПОКАЗВАТ Е НАГЛАСЕНО. ТО СЕ ВИЖДА С ПРОСТО ОКО, ЧЕ ТЕ СА РАДОСТНИ И НИКОЙ НЕ Е ИМАЛ НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ САМОУБИВА.

    12:56 13.02.2026

  • 33 Поаро

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Монк":

    Какви са тия удивителни?
    Вместо- не питай , бе , а..

    12:59 13.02.2026

  • 34 предлагам

    3 0 Отговор
    Предлагам и политици да си внесем. Нашите явно са тотал щета.

    12:59 13.02.2026

  • 35 Далавера

    1 0 Отговор
    Абцолютно правилно -ама Бойковците няма да го допуснат в никакъв случай - ще се позоват на държавна тайна!

    12:59 13.02.2026

  • 36 Айде сега

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Монк":

    Абе тези са имали една камара с камери, мислиш ли че нямат 360 градуса наблюдение на сградата? това го знае и второкласник

    12:59 13.02.2026

  • 37 Поаро

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Монк":

    Значи са ги самоубили където няма камери?

    13:00 13.02.2026

  • 38 съвет към ППДБ

    4 1 Отговор
    Мао е казал: Когати ти влезе не шавай, колкото повече шаваш, повече ти влиза!

    13:01 13.02.2026

  • 39 !!!

    5 1 Отговор
    След всичко видяно и чуто дотук, едно е сигурно - държавата е замесена. Няма как да има справедливо разследване, водено от собствените и силови мафиотски структури.

    Коментиран от #44

    13:01 13.02.2026

  • 40 Убиха момчетата за нищо !

    5 4 Отговор
    Държавата , ако това е остатъци от държа , лъже и маже за да прикрие убийците които са извършили това !

    13:01 13.02.2026

  • 41 Истината

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тия са ясни!":

    Що бре шефката на Агенцията дето е вписала тези рейнджъри като "НОЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ..." е от ГЕРБ.
    Сигналите подавани през 2022 г. в ГДБОП, тогава кой е бил шеф, яяя Калин Стоянов - ДПС Ново Начало.

    Коментиран от #69

    13:02 13.02.2026

  • 42 Данъкоплатец

    5 2 Отговор
    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
    твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
    коено е грубо нарушение на закона!

    Защо ДАНС умишлено са нарушили закона?

    Какви доказателства са зачистили ДАНС?
    Има ли нещо общо агент Буда
    с разкрития от убитите рейнджъри наркоканал край Петрохан

    Коментиран от #47

    13:02 13.02.2026

  • 43 ЧОВЕК

    2 1 Отговор
    ТОВА Е НАЙ ПРАВИЛНОТО, КОЕТО Е СТАВАЛО ДО СЕГА ЗА СЛУЧАЯ, НО ТОВА ТРЯБВАШЕ ОТДАВНА - ОЩЕ НА 02.02.26 Г., ЗАЩОТО ДАНС, КОЯТО ОТИДЕ ПЪРВА ТАМ, ТРИ ЧАСА ПРЕДИ МВР, СЪДЕБНА МЕДИЦИНА , ПРОКУРАТУРА, А ИЗОБЩО НА ДАНС НЕ И Е БИЛА РАБОТАТА ТАМ Е ПОКРИЛА СЛЕДИТЕ!

    13:02 13.02.2026

  • 44 Разумен

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "!!!":

    Държавата - не, а политици подвластни на Мяфията - Боко и Шиши.

    13:03 13.02.2026

  • 45 Сарафов е за затвора !

    4 2 Отговор
    Сарафов и вътрешния министър митов които бяга и се крие като мишок при бай Ставри !!!!!!

    13:03 13.02.2026

  • 46 с две ръце

    5 1 Отговор
    Възраждане да пусне петиция за закриване на ППДБ

    13:03 13.02.2026

  • 47 а ти знаеш ли

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Данъкоплатец":

    кога се викат поемните лица?!? Научи и тогава дрънкай!

    13:03 13.02.2026

  • 48 Е, паа

    3 2 Отговор
    Всичко гнусно в тази държава, започва с буквата П - PDFили, PeDали, Промяната, Пеевски.

    Обявявам буквата П за буква на соросоидната губерния!

    13:03 13.02.2026

  • 49 Ззз

    4 2 Отговор
    Принципно добра идея, но както е известно подобни случаи дори в САЩ никога не биват разкрити - Епстийн още го водят "самоубил се".

    13:04 13.02.2026

  • 50 ЧОВЕК

    1 3 Отговор
    ВСИЧКО ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА ЯВЕ! ПОД ПРИКРИТИЕТО СЕКТА ТАМ СА СЕ СЛУЧВАЛИ МНОГО ГОЛЕМИ НЕЩА - НАРКОТРАФИК, МНОГО ПАРИ! ХОРАТА, КОИТО СА ВИНОВНИ ЗА ТОВА НЕ СА ПП-ДБ. ТАМ НЕЩАТА СА СТАВАЛИ МНОГО ПРЕДИ ДА СЕ ПОЯВЯТ ПП-ДБ ИЛИ САМО ПП. РЕГИСТРАЦИЯТА НА "СЕКТАТА" Е ОТ 2022 ГАД, НО ТЯ Е СЪЩЕСТВУВАЛА ПРЕДИ 2019-2020 ГОД., КОГАТО И ПОМЕН НЕ Е ИМАЛО, ЧЕ ПАРТИЯТА НА ПП ЩЕ СЕ ПОЯВИ. НЕЩАТА СА НА МНОГО ВИСОКО НИВО, ПП -ДБ СА НИКАКВИ В ИГРАТА! ПРАВИ ЛИ ВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ КОИ НАЙ-МНОГО ПЛЮЯТ ПП-ДБ, ЗАЩО? ТЕЗИ ЗАЩО НЕ ПЛЮЯТ ПО МВР, ПРОКУРАТУРА И Т.Н., КОИТО НЕ СА СИ СВЪРШИЛИ РАБОТА, ДОРИ И СИГНАЛИ ОТ ХОРАТА ДА НЯМА? НА ТЯХ НЕ ИМ ЛИ Е РАБОТА ТОВА, А? ДА СТЕ ЧУВАЛИ ПАРТИИТЕ ОТ КАБИНЕТА ЖЕЛЯЗКОВ И ПАТЕРИЦАТА ИМ ДПС-НН ДА СЕ ИЗКАЗВАТ ПО СЛУЧАЯ ПЕТРОХАН, ОСВЕН ДА ПЛЮЯТ ПП-ДБ - НЕ И ЗАЩО? СПОРЕД МЕН ТЕ СА НАЙ-НАЯСНО ТАМ КАКВО Е СТАНАЛО, А НАЙ-ВЕРОЯТНО ДА ИМА ДОГОВОРКА ЗА МЪЛЧАНИЕ! И ПИТАМ ЗАЩО? ДАЛИ ПЪК ТОВА НЕ Е ДЕЛО НА ДВАМА ОТ ЛИДЕРИТЕ НА ТЕЗИ ПАРТИИ, А?
    ПРОЧЕТЕТЕ ИНТЕРВЮТО НА ГАМИЗОВ В АКТУАЛНО КОМ/09.02.26 Г. : Петрохан, тайни къщи за складиране на милиарди, версиите: Специален анализ на Стефан Гамизов

    Коментиран от #56, #58

    13:05 13.02.2026

  • 51 Майна

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Само така ПП!":

    Възраждане ще съзират ЦРУ/ Тръмп за опит за заличаване на доказателства по Епщайн
    Всички други служби май ..изскачат там ,точно по Епщайн..

    13:05 13.02.2026

  • 52 Ми че то

    5 3 Отговор
    ППДБ си значи точно партия на Пед@расите пед@филите и д@билите в България...

    Коментиран от #55

    13:05 13.02.2026

  • 53 Задайта си въппоса??

    4 0 Отговор
    На КОЙ са шефовете на (министър, който се крие упорито) МВР, ДАНС (също се крие), Прокуратурата (този се показа, но е нелигитимен, Шиши и Боко не дават да го барнете от стола му)??

    13:05 13.02.2026

  • 54 Неразбрал

    5 1 Отговор
    Абе някои да ми обясни защо министъра на мвр Митов избяга и се скри за да не дава обяснение във парламента ? Толкова много ли е уплашен и го е страх от случая Петрохан ?

    Коментиран от #64

    13:05 13.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 гхкд

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "ЧОВЕК":

    Преди да се появи ПП повечето от сегашните лица са гравитирали по други либерални партии , ти вчера ли се роди.

    13:07 13.02.2026

  • 57 Злодеи под слънцето

    0 3 Отговор
    Намесата на външни разследващи органи, ако някой се навие, ще създаде надежда в хората за справедливост. Българските разследващи органи са доказали, че разследват по измислени "обвинения" и с купени "свидетели", само неудобните на ББ и ДП. Цялата трагедия вече по един грозен начин се употребява отново за нападки срещу неудобните на ББ и ДП и представлява истинска инквизиция за близките на загиналите. А дали виновните за убийствата не са - винаги покровителстваните приятечета на ББ и ДП????

    Коментиран от #61

    13:07 13.02.2026

  • 58 Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "ЧОВЕК":

    Напротив- ПП точно сформират тези клетки на религиозна основа
    Това не означава, че са били в кобина с другите
    Цялото управление са

    13:08 13.02.2026

  • 59 Абе да не би гербаджиите и оная сви.....

    2 3 Отговор
    Да са забъркани и нагазили яко в л@й.....N...@ ...та по случая Петрохан ?????????

    13:09 13.02.2026

  • 60 Хмм

    4 0 Отговор
    Защо Сандов е сключил споразумението с тях, за да ги финансира с европари ли за удовлетворяване на хобитата им, кой е дал разрешително за оръжието, какъв е тоя дето са му дали разрешение за цял арсенал,защо след като служебната министърка е прекратила дейността им, сглобката с правителство на ПП я възстановява, какво правят политици там

    13:10 13.02.2026

  • 61 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Злодеи под слънцето":

    Питам кои?
    Само Тръмп в момента е против тези сатанисти,картели, които унищожават държавите
    Що изкара Епщайн?
    Бил там- бил , ама не е..

    13:10 13.02.2026

  • 62 Хи хи хи

    2 2 Отговор
    Сарафов тупа коирука и чака от тиквата да го направи легитимен прокурор - престъпник !!!!!

    Коментиран от #68

    13:10 13.02.2026

  • 63 Даниел Митов се крие!!

    4 2 Отговор
    Като министър на вътрешните работи, Даниел Митов носи пряка политическа отговорност за действията и бездействията на МВР. В ситуация като случая край Петрохан обществото очаква яснота, прозрачност и лична позиция от министъра, а не отсъствие от парламентарен контрол.

    Липсата на пряко обяснение създава усещане за укриване и подкопава доверието в институциите. Когато има обществено напрежение и съмнения, лидерството се проявява чрез открит диалог и поемане на отговорност, а не чрез мълчание.

    Министър Даниел Митов дължи обяснени на гражданите. И ако няма какво да крие, най-силният ход е да застане пред парламента и обществото и да отговори на всички въпроси ясно и конкретно.

    13:10 13.02.2026

  • 64 Ззз

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Неразбрал":

    Дeбeлият така му е наредил. Къдравият, още докато беше в Реформаторския блок, беше обществено известно, че е кадър на дeбeлия.

    13:11 13.02.2026

  • 65 Гюров

    4 1 Отговор
    Извратени лицемери

    13:11 13.02.2026

  • 66 Продължаваме Промяната Петрохан

    5 1 Отговор
    Шайка Некадърници Измамници и Лицемери

    13:11 13.02.2026

  • 67 Анонимен

    3 1 Отговор
    Тази снимка от хижата ли е?

    13:11 13.02.2026

  • 68 Така е! Прав си!

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Хи хи хи":

    Сарафчо е човек на Боко и Шиши. Те не дават на ПП-ДБ да го махнат, защото им опъва чадър да не ги разследват.

    13:12 13.02.2026

  • 69 Кога ще им носиш венци

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Истината":

    На горките?

    Коментиран от #72

    13:12 13.02.2026

  • 70 Филип

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ген. Наско":

    Абе,всичко е точно,ама да ги нямаше тия четири джипа,за които никой не ще да споменава...

    13:12 13.02.2026

  • 71 Острова Петрохан epstein

    2 1 Отговор
    Кой докара и спонсорира педофилите от Петрохан?
    Разкрийте всички файлове, свързани с Петрохан. Парламентът да разсекретява всички досиета.Острова Петрохан epstein не бива да остава в тайна “за да защитим децата си”.
    ПЕДОФИЛИЯТА НА КАЛУШЕВ Е БИЛА КОМПРОМАТ

    Коментиран от #75

    13:14 13.02.2026

  • 72 Засрамете се!

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Кога ще им носиш венци":

    Не е време за цинизъм, а за отговорност, затова убийците да понесат наказание, а не на подигравки!

    13:14 13.02.2026

  • 73 хдбн

    2 0 Отговор
    В блиц им твърдения че дарението от Терзиев не е декларирано?!

    13:14 13.02.2026

  • 74 Е ВСЕ ПАК!

    2 1 Отговор
    Е, все пак преди да започне това разследване не е ли редно терзийски да обясни поради що им е давал пари, а другите промянаджии порди що са разписвали в полза на разни педофили!!!

    13:15 13.02.2026

  • 75 КОЙ?!

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Острова Петрохан epstein":

    КОЙ нареди мвр Монтана да провежда съвместни учения с убитите-рейнджъри?

    13:16 13.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Тези

    1 0 Отговор
    не са добре. Позволиха чужди сили да ни командват, какво можем и какво не можем да правим.Чужди армии да ни пазят. Чужди дългове да плащаме. С чужда валута да търгуваме и т.н. Сега искат и чужди разследващи.

    13:17 13.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Никой

    0 0 Отговор
    Придавате свръх-качества на ДАНС - те са чиновници - просто взимат заплатки и си ги харчат прите - нямат такива способности. Който веднъж е "помирисал" - някаква "службица" - остава завинаги мързелив и неадекватен. Какви пък са тези "герои" - имаше атентат в Сарафово - преди 10 години и повече - как се влиза с взрив на границата не са ги проверили. Това са аматьори - на практика, ама - на заплатка, доста се измъчихме с тези Агенции.

    13:18 13.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове