„Продължаваме Промяната“ пусна петиция за международно разследване на случая „Петрохан“

„Продължаваме Промяната“ пусна петиция за независимо международно разследване по случая „Петрохан“. В петицията се казва:

Ченгеджийската операция за прикриване на истината около хижа „Петрохан“ струва живота на шест души, сред които и дете.

Появиха се данни, че ДАНС е имала свои вербувани лица в организацията, свързана със случая, което поставя тежки въпроси за това какво е знаела държавата и кога. На изслушване в пленарна зала Деньо Денев не успя да отговори с твърдо „не“ на въпроса дали това е истина.

Въпроси без отговор

До момента липсват ясни отговори и конкретни резултати от разследването.

Не е ясно:

Защо не са били предприети навременни мерки?

Дали е имало институционално бездействие?

Дали не е бил опънат чадър над дейността на тази група?

Липса на прозрачност

Вместо прозрачност и поемане на отговорност, виждаме опити трагедията да бъде политизирана и използвана за атаки срещу ПП–ДБ. Активирани са политически говорители и медийни канали, докато по същество липсва обяснение за провала на службите и за действията на ръководствата на институциите.

Обяснение дължат ръководителите на компетентните институции, включително Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов и Калин Стоянов, за когото има свидетелства, че е получил първия сигнал срещу хижата още като директор на ГДБОП.

Необходимост от независимо разследване

Начинът, по който се управлява информацията по случая, създава усещане, че се прави опит да се отклони вниманието от същинските въпроси. Това не изглежда като импровизация, а като предварително изградена акция.

Именно затова е необходимо независимо международно разследване, което да установи фактите обективно.

Нашето искане

Настояваме бъдещият министър на вътрешните работи, който и да бъде той, да изиска независимо международно разследване по случая „Петрохан“.

„Продължаваме Промяната“ призовава всички граждани, които искат цялата истина по случая „Петрохан“ да излезе наяве да подпишат петицията на адрес: https://www.peticiq.com/petrohan#form