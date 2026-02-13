„Продължаваме Промяната“ пусна петиция за международно разследване на случая „Петрохан“

„Продължаваме Промяната“ пусна петиция за независимо международно разследване по случая „Петрохан“. В петицията се казва:
Ченгеджийската операция за прикриване на истината около хижа „Петрохан“ струва живота на шест души, сред които и дете.
Появиха се данни, че ДАНС е имала свои вербувани лица в организацията, свързана със случая, което поставя тежки въпроси за това какво е знаела държавата и кога. На изслушване в пленарна зала Деньо Денев не успя да отговори с твърдо „не“ на въпроса дали това е истина.
Въпроси без отговор
До момента липсват ясни отговори и конкретни резултати от разследването.
Не е ясно:
- Защо не са били предприети навременни мерки?
- Дали е имало институционално бездействие?
- Дали не е бил опънат чадър над дейността на тази група?
Липса на прозрачност
Вместо прозрачност и поемане на отговорност, виждаме опити трагедията да бъде политизирана и използвана за атаки срещу ПП–ДБ. Активирани са политически говорители и медийни канали, докато по същество липсва обяснение за провала на службите и за действията на ръководствата на институциите.
Обяснение дължат ръководителите на компетентните институции, включително Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов и Калин Стоянов, за когото има свидетелства, че е получил първия сигнал срещу хижата още като директор на ГДБОП.
Необходимост от независимо разследване
Начинът, по който се управлява информацията по случая, създава усещане, че се прави опит да се отклони вниманието от същинските въпроси. Това не изглежда като импровизация, а като предварително изградена акция.
Именно затова е необходимо независимо международно разследване, което да установи фактите обективно.
Нашето искане
Настояваме бъдещият министър на вътрешните работи, който и да бъде той, да изиска независимо международно разследване по случая „Петрохан“.
„Продължаваме Промяната“ призовава всички граждани, които искат цялата истина по случая „Петрохан“ да излезе наяве да подпишат петицията на адрес: https://www.peticiq.com/petrohan#form
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:41 13.02.2026
2 хдхн
12:41 13.02.2026
3 хдхн
12:42 13.02.2026
4 Ген. Наско
Тия за какво се пънат още?
Защото са гузни и за да защитят шефа си Радев!
Коментиран от #14, #70
12:43 13.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
СМЕНИХА ПОКАЗАНИЯТА НА СВИДЕТЕЛИ....
СМЕНИХА КАЛИБЪРА НА ОРЪЖИЕТО .....
СМЕНИХА ИСТИНАТА С НАТРИВКИТЕ.....
Властта се стреми да СКРИЕ , а не да РАЗКРИЕ
И С Т И Н А Т А ❗
Коментиран от #15, #17
12:44 13.02.2026
8 Майна
12:44 13.02.2026
9 Инспектор Дюдю
12:45 13.02.2026
10 Майна
12:45 13.02.2026
11 след дъжд качулка казват хората
12:45 13.02.2026
12 Промяна
12:45 13.02.2026
13 Майна
12:46 13.02.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Ген. Наско":Наско-нИското, днес ГРОМИ кУмунягите и ДС ,
а той влезе ВИШУ като протеже на БКП и ДС ❗
12:47 13.02.2026
15 за натривките има лесно обяснение
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":след убийствата се произвежда изтрел от ръката на убития прибират се гилза и патрон и готово и втори вариант ами те са си любители на оръжията защо да не са стреляли по-рано през деня за тренировка очаквайки евентуално пососещение …
Коментиран от #24
12:48 13.02.2026
16 Майна
Или само там - не..
12:48 13.02.2026
17 най-важния въпрос
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":който никой не задава е защо не показват видеото от самоубийствата??? това трябва да се питат службите !!!
Коментиран от #19, #27
12:49 13.02.2026
18 Браво
12:50 13.02.2026
19 Майна
До коментар #17 от "най-важния въпрос":Сега пък и ти..
Как ще покажат как са ги самоубивали..
12:51 13.02.2026
20 хехе
12:51 13.02.2026
21 Европейца
12:51 13.02.2026
22 Мирчо
12:52 13.02.2026
23 Стенли
12:53 13.02.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "за натривките има лесно обяснение":Натривки се взимат още при ОГЛЕДА на местопрестъплението и резултатите излизат за минути ❗
Тук КРИЯТ десет дни ВЗЕМАТИ ЛИ СА ИЗОБЩО натривки❗ При това и на двете ръце❗
А дори не е нужна АЛАБАЛАТОРИЯ за да различиш входно/изходни следи на 22 калибър и 9 мм ❗
12:54 13.02.2026
25 Ами нали ВИЕ ги създадохте
12:54 13.02.2026
26 Браво на Продължаваме Промяната!
12:54 13.02.2026
27 Монк
До коментар #17 от "най-важния въпрос":Защото самоубийствата са от другата страна на сградата!
Коментиран от #33, #36, #37
12:54 13.02.2026
28 Тия са ясни!
Терзиев и Сандов...!
Коментиран от #41
12:55 13.02.2026
29 SDEЧЕВ
12:55 13.02.2026
30 Само така ПП!
Коментиран от #51
12:55 13.02.2026
31 аааа
12:56 13.02.2026
32 Цвете
12:56 13.02.2026
33 Поаро
До коментар #27 от "Монк":Какви са тия удивителни?
Вместо- не питай , бе , а..
12:59 13.02.2026
34 предлагам
12:59 13.02.2026
35 Далавера
12:59 13.02.2026
36 Айде сега
До коментар #27 от "Монк":Абе тези са имали една камара с камери, мислиш ли че нямат 360 градуса наблюдение на сградата? това го знае и второкласник
12:59 13.02.2026
37 Поаро
До коментар #27 от "Монк":Значи са ги самоубили където няма камери?
13:00 13.02.2026
38 съвет към ППДБ
13:01 13.02.2026
39 !!!
Коментиран от #44
13:01 13.02.2026
40 Убиха момчетата за нищо !
13:01 13.02.2026
41 Истината
До коментар #28 от "Тия са ясни!":Що бре шефката на Агенцията дето е вписала тези рейнджъри като "НОЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ..." е от ГЕРБ.
Сигналите подавани през 2022 г. в ГДБОП, тогава кой е бил шеф, яяя Калин Стоянов - ДПС Ново Начало.
Коментиран от #69
13:02 13.02.2026
42 Данъкоплатец
твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
коено е грубо нарушение на закона!
Защо ДАНС умишлено са нарушили закона?
Какви доказателства са зачистили ДАНС?
Има ли нещо общо агент Буда
с разкрития от убитите рейнджъри наркоканал край Петрохан
Коментиран от #47
13:02 13.02.2026
43 ЧОВЕК
13:02 13.02.2026
44 Разумен
До коментар #39 от "!!!":Държавата - не, а политици подвластни на Мяфията - Боко и Шиши.
13:03 13.02.2026
45 Сарафов е за затвора !
13:03 13.02.2026
46 с две ръце
13:03 13.02.2026
47 а ти знаеш ли
До коментар #42 от "Данъкоплатец":кога се викат поемните лица?!? Научи и тогава дрънкай!
13:03 13.02.2026
48 Е, паа
Обявявам буквата П за буква на соросоидната губерния!
13:03 13.02.2026
49 Ззз
13:04 13.02.2026
50 ЧОВЕК
ПРОЧЕТЕТЕ ИНТЕРВЮТО НА ГАМИЗОВ В АКТУАЛНО КОМ/09.02.26 Г. : Петрохан, тайни къщи за складиране на милиарди, версиите: Специален анализ на Стефан Гамизов
Коментиран от #56, #58
13:05 13.02.2026
51 Майна
До коментар #30 от "Само така ПП!":Възраждане ще съзират ЦРУ/ Тръмп за опит за заличаване на доказателства по Епщайн
Всички други служби май ..изскачат там ,точно по Епщайн..
13:05 13.02.2026
52 Ми че то
Коментиран от #55
13:05 13.02.2026
53 Задайта си въппоса??
13:05 13.02.2026
54 Неразбрал
Коментиран от #64
13:05 13.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 гхкд
До коментар #50 от "ЧОВЕК":Преди да се появи ПП повечето от сегашните лица са гравитирали по други либерални партии , ти вчера ли се роди.
13:07 13.02.2026
57 Злодеи под слънцето
Коментиран от #61
13:07 13.02.2026
58 Майна
До коментар #50 от "ЧОВЕК":Напротив- ПП точно сформират тези клетки на религиозна основа
Това не означава, че са били в кобина с другите
Цялото управление са
13:08 13.02.2026
59 Абе да не би гербаджиите и оная сви.....
13:09 13.02.2026
60 Хмм
13:10 13.02.2026
61 Майна
До коментар #57 от "Злодеи под слънцето":Питам кои?
Само Тръмп в момента е против тези сатанисти,картели, които унищожават държавите
Що изкара Епщайн?
Бил там- бил , ама не е..
13:10 13.02.2026
62 Хи хи хи
Коментиран от #68
13:10 13.02.2026
63 Даниел Митов се крие!!
Липсата на пряко обяснение създава усещане за укриване и подкопава доверието в институциите. Когато има обществено напрежение и съмнения, лидерството се проявява чрез открит диалог и поемане на отговорност, а не чрез мълчание.
Министър Даниел Митов дължи обяснени на гражданите. И ако няма какво да крие, най-силният ход е да застане пред парламента и обществото и да отговори на всички въпроси ясно и конкретно.
13:10 13.02.2026
64 Ззз
До коментар #54 от "Неразбрал":Дeбeлият така му е наредил. Къдравият, още докато беше в Реформаторския блок, беше обществено известно, че е кадър на дeбeлия.
13:11 13.02.2026
65 Гюров
13:11 13.02.2026
66 Продължаваме Промяната Петрохан
13:11 13.02.2026
67 Анонимен
13:11 13.02.2026
68 Така е! Прав си!
До коментар #62 от "Хи хи хи":Сарафчо е човек на Боко и Шиши. Те не дават на ПП-ДБ да го махнат, защото им опъва чадър да не ги разследват.
13:12 13.02.2026
69 Кога ще им носиш венци
До коментар #41 от "Истината":На горките?
Коментиран от #72
13:12 13.02.2026
70 Филип
До коментар #4 от "Ген. Наско":Абе,всичко е точно,ама да ги нямаше тия четири джипа,за които никой не ще да споменава...
13:12 13.02.2026
71 Острова Петрохан epstein
Разкрийте всички файлове, свързани с Петрохан. Парламентът да разсекретява всички досиета.Острова Петрохан epstein не бива да остава в тайна “за да защитим децата си”.
ПЕДОФИЛИЯТА НА КАЛУШЕВ Е БИЛА КОМПРОМАТ
Коментиран от #75
13:14 13.02.2026
72 Засрамете се!
До коментар #69 от "Кога ще им носиш венци":Не е време за цинизъм, а за отговорност, затова убийците да понесат наказание, а не на подигравки!
13:14 13.02.2026
73 хдбн
13:14 13.02.2026
74 Е ВСЕ ПАК!
13:15 13.02.2026
75 КОЙ?!
До коментар #71 от "Острова Петрохан epstein":КОЙ нареди мвр Монтана да провежда съвместни учения с убитите-рейнджъри?
13:16 13.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Тези
13:17 13.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Никой
13:18 13.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.