ИПБ: Пътищата у нас са безплатни, защото държавата отказва да си оправи закона

Към февруари 2026 г. всеки лев, похарчен от АПИ за издаване на електронни фишове, е безстопанственост. Това заявяват от Института за пътна безопасност и допълват:

Истината, която институциите крият, е жестока: Докато не бъдат променени Законът за движението по пътищата (ЗДвП) и Закона за пътищата, всеки гражданин или фирма може ефективно да ползва пътната мрежа БЕЗПЛАТНО, ако обжалва глобата си в съда!

Хроника на едно престъпно бездействие (15 месеца по-късно)

Този хаос не започва от днес.

Още на 21 ноември 2024 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови по дело C-61/23 („Екострой“), че фиксираните глоби в България противоречат на правото на ЕС.

От този момент насам ние от ИПБ не спряхме да алармираме: „Законът ви е мъртъв! Спрете да глобявате, докато не го оправите!“

Какво направиха АПИ, МРРБ и депутатите за тези 15 месеца?

1. Нищо за закона: Не промениха нито запетая в ЗДвП и ЗП, за да го синхронизират с Европа.

2. Прах в очите: Вместо това се хвърлиха да правят PR реформи със съмнителна ефективност – като въвеждането на камери за средна скорост. По-важно им беше да се снимат по телевизията с нови проекти, отколкото да спрат кървенето на бюджета от загубени дела.

Парадоксът: Честните плащат, държавата ги наказва!

В момента системата се крепи единствено на добросъвестността на гражданите, които продължават да си купуват винетки от страх или незнание.

Но ако някой пропусне да плати и бъде глобен – тази глоба е хартийка без стойност.

НТУ (Националното тол управление) действа като „развален принтер“ – бълва хиляди незаконосъобразни фишове, знаейки, че те ще паднат в съда.

Резултатът? Държавата не само не събира глобата, но и плаща от нашите пари на адвокатите, които печелят делата срещу нея.

Доказателствата: 6:0 за Пролеша и лавина от отменени глоби!

Когато държавата се опита да рекетира жителите на с. Пролеша с незаконни камери, ние поведохме битката.

Резултатът е 6:0! Спечелихме всички водени до момента дела за хората от Пролеша.

Тази практика продължава и днес за всички шофьори. Ето само част от последните решения на Районен съд – Сливница от началото на 2026 г., с които масово се отменят електронни фишове:

АНД № 20251890200465 – Глобата отменена!

АНД № 20251890200359 – Глобата отменена!

АНД № 20251890200328 – Глобата отменена!

АНД № 20251890200285 – Глобата отменена!

АНД № 20251890200173 – Глобата отменена!

АНД № 20251890200446 – Глобата отменена!

Съдиите са категорични и повтарят мотивите на съда в Люксембург: „Наказанието е фиксирано и непропорционално. То противоречи на Директива 1999/62/ЕО и не може да се прилага!“ 1

Публично предизвикателство към АПИ:

Криехте се 15 месеца, но цифрите не лъжат.

Ние от Института за пътна безопасност настояваме за незабавен отговор:

КОЛКО дела са загубени от АПИ от момента на образуване на делото пред СЕС (C-61/23) до днес?

На каква стойност са изплатените от бюджета съдебни разноски и адвокатски хонорари за този период?

Извадете данните на светло! Признайте, че заради вашия инат и некомпетентност превърнахте тол системата в черна дупка за милиони, докато пътищата се разпадат.

Граждани, знайте си правата! Докато законът не се промени, съдът е на ваша страна!