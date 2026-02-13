ИПБ: Пътищата у нас са безплатни, защото държавата отказва да си оправи закона

Към февруари 2026 г. всеки лев, похарчен от АПИ за издаване на електронни фишове, е безстопанственост. Това заявяват от Института за пътна безопасност и допълват:
Истината, която институциите крият, е жестока: Докато не бъдат променени Законът за движението по пътищата (ЗДвП) и Закона за пътищата, всеки гражданин или фирма може ефективно да ползва пътната мрежа БЕЗПЛАТНО, ако обжалва глобата си в съда!
Хроника на едно престъпно бездействие (15 месеца по-късно)
Този хаос не започва от днес.
Още на 21 ноември 2024 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови по дело C-61/23 („Екострой“), че фиксираните глоби в България противоречат на правото на ЕС.
От този момент насам ние от ИПБ не спряхме да алармираме: „Законът ви е мъртъв! Спрете да глобявате, докато не го оправите!“
Какво направиха АПИ, МРРБ и депутатите за тези 15 месеца?
1. Нищо за закона: Не промениха нито запетая в ЗДвП и ЗП, за да го синхронизират с Европа.
2. Прах в очите: Вместо това се хвърлиха да правят PR реформи със съмнителна ефективност – като въвеждането на камери за средна скорост. По-важно им беше да се снимат по телевизията с нови проекти, отколкото да спрат кървенето на бюджета от загубени дела.
Парадоксът: Честните плащат, държавата ги наказва!
В момента системата се крепи единствено на добросъвестността на гражданите, които продължават да си купуват винетки от страх или незнание.
Но ако някой пропусне да плати и бъде глобен – тази глоба е хартийка без стойност.
НТУ (Националното тол управление) действа като „развален принтер“ – бълва хиляди незаконосъобразни фишове, знаейки, че те ще паднат в съда.
Резултатът? Държавата не само не събира глобата, но и плаща от нашите пари на адвокатите, които печелят делата срещу нея.
Доказателствата: 6:0 за Пролеша и лавина от отменени глоби!
Когато държавата се опита да рекетира жителите на с. Пролеша с незаконни камери, ние поведохме битката.
Резултатът е 6:0! Спечелихме всички водени до момента дела за хората от Пролеша.
Тази практика продължава и днес за всички шофьори. Ето само част от последните решения на Районен съд – Сливница от началото на 2026 г., с които масово се отменят електронни фишове:
АНД № 20251890200465 – Глобата отменена!
АНД № 20251890200359 – Глобата отменена!
АНД № 20251890200328 – Глобата отменена!
АНД № 20251890200285 – Глобата отменена!
АНД № 20251890200173 – Глобата отменена!
АНД № 20251890200446 – Глобата отменена!
Съдиите са категорични и повтарят мотивите на съда в Люксембург: „Наказанието е фиксирано и непропорционално. То противоречи на Директива 1999/62/ЕО и не може да се прилага!“ 1
Публично предизвикателство към АПИ:
Криехте се 15 месеца, но цифрите не лъжат.
Ние от Института за пътна безопасност настояваме за незабавен отговор:
КОЛКО дела са загубени от АПИ от момента на образуване на делото пред СЕС (C-61/23) до днес?
На каква стойност са изплатените от бюджета съдебни разноски и адвокатски хонорари за този период?
Извадете данните на светло! Признайте, че заради вашия инат и некомпетентност превърнахте тол системата в черна дупка за милиони, докато пътищата се разпадат.
Граждани, знайте си правата! Докато законът не се промени, съдът е на ваша страна!
