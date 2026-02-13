Новини
България »
ИПБ: Пътищата у нас са безплатни, защото държавата отказва да си оправи закона

ИПБ: Пътищата у нас са безплатни, защото държавата отказва да си оправи закона

13 Февруари, 2026 11:42 1 008 12

  • ипб-
  • мррб-
  • ес-
  • здвп

АПИ, МРРБ и депутатите за тези 15 месеца не промениха нито запетая в ЗДвП и ЗП, за да го синхронизират с Европа, посочват от Института

ИПБ: Пътищата у нас са безплатни, защото държавата отказва да си оправи закона - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Към февруари 2026 г. всеки лев, похарчен от АПИ за издаване на електронни фишове, е безстопанственост. Това заявяват от Института за пътна безопасност и допълват:

Истината, която институциите крият, е жестока: Докато не бъдат променени Законът за движението по пътищата (ЗДвП) и Закона за пътищата, всеки гражданин или фирма може ефективно да ползва пътната мрежа БЕЗПЛАТНО, ако обжалва глобата си в съда!

Хроника на едно престъпно бездействие (15 месеца по-късно)

Този хаос не започва от днес.

Още на 21 ноември 2024 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови по дело C-61/23 („Екострой“), че фиксираните глоби в България противоречат на правото на ЕС.

От този момент насам ние от ИПБ не спряхме да алармираме: „Законът ви е мъртъв! Спрете да глобявате, докато не го оправите!“

Какво направиха АПИ, МРРБ и депутатите за тези 15 месеца?

1. Нищо за закона: Не промениха нито запетая в ЗДвП и ЗП, за да го синхронизират с Европа.

2. Прах в очите: Вместо това се хвърлиха да правят PR реформи със съмнителна ефективност – като въвеждането на камери за средна скорост. По-важно им беше да се снимат по телевизията с нови проекти, отколкото да спрат кървенето на бюджета от загубени дела.

Парадоксът: Честните плащат, държавата ги наказва!

В момента системата се крепи единствено на добросъвестността на гражданите, които продължават да си купуват винетки от страх или незнание.

Но ако някой пропусне да плати и бъде глобен – тази глоба е хартийка без стойност.

НТУ (Националното тол управление) действа като „развален принтер“ – бълва хиляди незаконосъобразни фишове, знаейки, че те ще паднат в съда.

Резултатът? Държавата не само не събира глобата, но и плаща от нашите пари на адвокатите, които печелят делата срещу нея.

Доказателствата: 6:0 за Пролеша и лавина от отменени глоби!

Когато държавата се опита да рекетира жителите на с. Пролеша с незаконни камери, ние поведохме битката.

Резултатът е 6:0! Спечелихме всички водени до момента дела за хората от Пролеша.

Тази практика продължава и днес за всички шофьори. Ето само част от последните решения на Районен съд – Сливница от началото на 2026 г., с които масово се отменят електронни фишове:

АНД № 20251890200465 – Глобата отменена!

АНД № 20251890200359 – Глобата отменена!

АНД № 20251890200328 – Глобата отменена!

АНД № 20251890200285 – Глобата отменена!

АНД № 20251890200173 – Глобата отменена!

АНД № 20251890200446 – Глобата отменена!

Съдиите са категорични и повтарят мотивите на съда в Люксембург: „Наказанието е фиксирано и непропорционално. То противоречи на Директива 1999/62/ЕО и не може да се прилага!“ 1

Публично предизвикателство към АПИ:

Криехте се 15 месеца, но цифрите не лъжат.

Ние от Института за пътна безопасност настояваме за незабавен отговор:

КОЛКО дела са загубени от АПИ от момента на образуване на делото пред СЕС (C-61/23) до днес?

На каква стойност са изплатените от бюджета съдебни разноски и адвокатски хонорари за този период?

Извадете данните на светло! Признайте, че заради вашия инат и некомпетентност превърнахте тол системата в черна дупка за милиони, докато пътищата се разпадат.

Граждани, знайте си правата! Докато законът не се промени, съдът е на ваша страна!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОБЕКТИВЕН

    8 0 Отговор
    АПИ е поставена само да ПАПИ !!!!!

    11:47 13.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 10 Отговор
    Оф... дебелата кака и бившето ченге почват да омръзват
    Същите са като бащата на някаква си Сияна - намерили са си ниша за лапане на кинта

    Коментиран от #8

    11:47 13.02.2026

  • 3 бай Даньо

    7 0 Отговор
    Хубава статия, нооо, я смей да тръгнеш на път без винетка.
    Има 3-4 институции, които наблюдават дали си без винерка и освен солената глоба, отново трябва да си купиш винетка. НЕ Е И ТАКА, А

    11:55 13.02.2026

  • 4 Мамляк

    8 0 Отговор
    Закривай всичко и рестарт на държавата. Егати и безобразието, и безхаберието навсякъде. Не е истина!

    11:55 13.02.2026

  • 5 Божеее

    4 1 Отговор
    Не видях да са безплатни, всяка година плащам винетка или тя е за заплати на толаджиите.

    12:03 13.02.2026

  • 6 Деций

    8 2 Отговор
    Кое им е безплатно на пътищата в България ,че не МОА се ориентирам?Винетки, акцизни в горивата,данък върху данък,гуми,части и консумативи които са в преразход от лошото състояние на пътя.Гледайки реалното състояние на пътя,в мен възниква идеята АПИ да плаща на шофьорите за разбитите коли,а не обратното.Милиарди се изсипаха в пътно строителство,мащабите на което е медийна измама от колкото в количествено отношение,за качеството всички знаем,да милиарди се отклониха и откраднаха от една политическа шайка,решила да забогатее през труповете които броим по пътя всяка година.Те повечето са в резултат на тези кражби и лежат на гърба на ГЕРБ и лично на Борисов!

    12:05 13.02.2026

  • 7 Четете бе хора

    8 0 Отговор
    Ама, верно че тук е пълно с дебили. Къде видяхте, че е безплатно? Посочено е, че глобите за винетки падат в съда, заради пропуски в закона.

    12:14 13.02.2026

  • 8 00014

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Ако имаше работещи институции отдавна щеше да си обработен заради всекидневната гавра с детето.Излишен си на този свят.

    12:22 13.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 е как ще са безплатни

    0 0 Отговор
    ВИНЕТКА ЗА КВО ПЛАЩАМЕ ?

    13:09 13.02.2026

  • 12 Кое е безплатно бе серсеми

    0 0 Отговор
    Ами тия винетки дето ги плащаме всяка година да не са за тоя дето духа .Нали по презумпция са за пътищата , които ползваме.Отделен е въпроса дефакто за какво се използват парите ни.... Щом е безплатно айде утре да тръгваме без винетки и няма да минем и десет километра и ще ни скъсат с глоби!!! Безплатни били пътищата .Смешници.

    13:16 13.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове