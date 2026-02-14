Проучване: ТИСА води на ФИДеС с 10 пункта преди вота в Унгария

Опозиционната партия ТИСА води с 10 процентни пункта пред управляващата ФИДеС преди парламентарните избори в Унгария на 12 април, предаде NOVA. Това показва проучване на института „Идеа“, цитирано от Reuters.
Според данните 48% от решилите да гласуват подкрепят формацията на Петер Мадяр срещу 38% за партията на премиера Виктор Орбан. Делът на колебаещите се избиратели намалява до 24 процента.
Вотът се очертава като най-сериозното предизвикателство за Орбан от 2010 година насам. Други социологически изследвания обаче отчитат по-малка разлика или дори преднина за ФИДеС, което прави изхода от изборите несигурен.
