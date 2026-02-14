Новини
Свят »
Унгария »
Проучване: ТИСА води на ФИДеС с 10 пункта преди вота в Унгария

Проучване: ТИСА води на ФИДеС с 10 пункта преди вота в Унгария

14 Февруари, 2026 05:10, обновена 14 Февруари, 2026 04:15 699 7

  • тиса-
  • фидес-
  • вот-
  • унгария

Това показва проучване на института „Идеа“, цитирано от Reuters

Проучване: ТИСА води на ФИДеС с 10 пункта преди вота в Унгария - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опозиционната партия ТИСА води с 10 процентни пункта пред управляващата ФИДеС преди парламентарните избори в Унгария на 12 април, предаде NOVA. Това показва проучване на института „Идеа“, цитирано от Reuters.

Според данните 48% от решилите да гласуват подкрепят формацията на Петер Мадяр срещу 38% за партията на премиера Виктор Орбан. Делът на колебаещите се избиратели намалява до 24 процента.

Вотът се очертава като най-сериозното предизвикателство за Орбан от 2010 година насам. Други социологически изследвания обаче отчитат по-малка разлика или дори преднина за ФИДеС, което прави изхода от изборите несигурен.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя Мадярко

    8 4 Отговор
    е от клиентите на Епщайнските забавления.

    Коментиран от #2

    04:19 14.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя Мадярко":

    Заснеха го да се дрогира в квартира на жрица на любовта.

    04:22 14.02.2026

  • 3 Лаещият

    5 10 Отговор
    Орбан си отива. Но до изборите още 2 месеца ще му слушаме обичайните глупости и как Украйна му е виновна за всичко, за инфлацията, за икономиката им и т.н.

    04:23 14.02.2026

  • 4 Ще ги нагласят

    10 3 Отговор
    като в Румъния,това го могат либерастите!

    Коментиран от #6

    04:35 14.02.2026

  • 5 Камала Харис води с 10% ! 🤨

    5 1 Отговор
    Тия сме ги слушали!😂😂😂😂😂

    04:59 14.02.2026

  • 6 Даааа

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ще ги нагласят":

    Да не забравяме и Молдова.

    05:06 14.02.2026

  • 7 Т Живков

    0 1 Отговор
    Лудото отече у канала

    05:09 14.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания