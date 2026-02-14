Ван И към Рубио в Мюнхен: Диалогът е за предпочитане пред конфронтацията

Китай и Съединените щати трябва да преодолеят различията си и да търсят сътрудничество, а не конфликт, заяви китайският външен министър Ван И.

„Диалогът между Китай и Съединените щати е за предпочитане пред конфронтацията, сътрудничеството е по-добро от конфликта, а ситуацията, в която всички печелят, е по-добра от играта с нулев резултат“, цитира информационна агенция Синхуа думите на Уан след срещата му с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Мюнхен на 13 февруари.

Китайският дипломат поясни, че Пекин и Вашингтон трябва да се придържат към принципите на равенство, уважение и реципрочност, тъй като това ще им позволи да „намерят решения на взаимните си проблеми и да разрешат правилно различията“.

Ван И заяви, че Китай и Съединените щати трябва да надграждат консенсуса, постигнат между двамата лидери, така че до 2026 г. отношенията между Китай и САЩ да се развиват на принципите на уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество. Той потвърди необходимостта от непрекъснато разширяване на обхвата на сътрудничеството между Китай и Съединените щати и „намаляване на списъка с проблеми“.

Китайският външен министър също така подчерта необходимостта от „стабилно, здравословно и устойчиво развитие на отношенията между Китай и САЩ и повече положителни сигнали към света“.

Ван И и Рубио потвърдиха конструктивния характер на срещата си в Мюнхен. Те се съгласиха да изпълнят споразуменията, постигнати между китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп, да използват политически и дипломатически канали, да засилят диалога и да развият сътрудничеството във всички области, както и да насърчат стабилното развитие на отношенията между Китай и САЩ.

Китайският външен министър обсъди отделно украинската криза в Мюнхен със своите германски и британски колеги Йохан Вадефул и Ивет Купър.