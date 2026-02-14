Новини
Стармър: Европа трябва да замени прекомерната си зависимост от САЩ, икономиката й е 10 пъти по-голяма от руската

Стармър: Европа трябва да замени прекомерната си зависимост от САЩ, икономиката й е 10 пъти по-голяма от руската

14 Февруари, 2026 04:44

Великобритания не е онази от времето на Брекзит, подчертава премиерът

Стармър: Европа трябва да замени прекомерната си зависимост от САЩ, икономиката й е 10 пъти по-голяма от руската - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските страни трябва да се откажат от зависимостта си от Съединените щати за отбрана, като засилят сътрудничеството помежду си. Това се посочва в откъси от реч, която британският премиер Киър Стармър трябва да произнесе на Мюнхенската конференция по сигурност.

„Вече не сме Великобритания от ерата на Брекзит. Защото знаем, че в опасни времена не можем да установим контрол, като гледаме навътре, или ще го загубим. Няма да позволим това да се случи“, се казва в текст, разпространен от кабинета на министър-председателя.

„Няма британска сигурност без Европа, нито европейска сигурност без Великобритания. Това е исторически урок, но е реалност днес“, твърди Стармър, който се застъпва за „по-европейско НАТО“.

Британският премиер е уверен, че Европа трябва да замени прекомерната си зависимост от трансатлантическия си партньор с регионална взаимозависимост. „Говоря за визия за европейска сигурност и по-голяма европейска автономия, която не означава оттегляне на САЩ, а напълно отговаря на призива за по-справедливо разпределение на тежестта и преосмисля връзките, които са ни служили толкова добре“, обяснява той.

Стармър смята Европа за „спящ гигант“, твърдейки, че икономиката ѝ е „10 пъти по-голяма от руската“.

Той е уверен, че вземането на толкова важни решения изисква изграждане на консенсус в обществото, така че представителите на крайната десница и крайната левица да не набират сила, предлагайки лесни решения.

Британският премиер възнамерява да привлече вниманието към факта, че тези две привидно противоположни идеологии „имат толкова много общо“. „Поразително е колко много припокриване съществува между различните краища на политическия спектър. Мека позиция към Русия и слаба подкрепа за НАТО, ако не и откровена опозиция срещу него“, описва ситуацията Стармър


Германия
  • 1 Абе педо

    7 3 Отговор
    филе извратем, я си гледай фалиралия пакистански остров!

    05:01 14.02.2026

  • 2 За каква икономика

    7 5 Отговор
    В Европа говори този хит. Без евтиния руски газ сте умрели. Вече никой не се съобразява с вас. Китай и Русия са бъдещето на света . Изместиха 80 години англо саксонската власт. Вече сте никой.

    05:02 14.02.2026

  • 3 хехе

    6 1 Отговор
    смешен плач ами заменете я бе жеЛаещите какво чакате.

    05:03 14.02.2026

  • 4 Лопата Орешник

    2 2 Отговор
    Тая икономиката колко дивизии има?!

    05:19 14.02.2026

  • 5 Ама верно

    0 0 Отговор
    требва да се забранят отношенията на Европа със САЩ щото простия народ яко изплиска, щом вкарва катастрофирал тотал щета немски автомобил от САЩ направи сметка бате

    05:55 14.02.2026

