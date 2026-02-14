Стармър: Европа трябва да замени прекомерната си зависимост от САЩ, икономиката й е 10 пъти по-голяма от руската

Европейските страни трябва да се откажат от зависимостта си от Съединените щати за отбрана, като засилят сътрудничеството помежду си. Това се посочва в откъси от реч, която британският премиер Киър Стармър трябва да произнесе на Мюнхенската конференция по сигурност.

„Вече не сме Великобритания от ерата на Брекзит. Защото знаем, че в опасни времена не можем да установим контрол, като гледаме навътре, или ще го загубим. Няма да позволим това да се случи“, се казва в текст, разпространен от кабинета на министър-председателя.

„Няма британска сигурност без Европа, нито европейска сигурност без Великобритания. Това е исторически урок, но е реалност днес“, твърди Стармър, който се застъпва за „по-европейско НАТО“.

Британският премиер е уверен, че Европа трябва да замени прекомерната си зависимост от трансатлантическия си партньор с регионална взаимозависимост. „Говоря за визия за европейска сигурност и по-голяма европейска автономия, която не означава оттегляне на САЩ, а напълно отговаря на призива за по-справедливо разпределение на тежестта и преосмисля връзките, които са ни служили толкова добре“, обяснява той.

Стармър смята Европа за „спящ гигант“, твърдейки, че икономиката ѝ е „10 пъти по-голяма от руската“.

Той е уверен, че вземането на толкова важни решения изисква изграждане на консенсус в обществото, така че представителите на крайната десница и крайната левица да не набират сила, предлагайки лесни решения.

Британският премиер възнамерява да привлече вниманието към факта, че тези две привидно противоположни идеологии „имат толкова много общо“. „Поразително е колко много припокриване съществува между различните краища на политическия спектър. Мека позиция към Русия и слаба подкрепа за НАТО, ако не и откровена опозиция срещу него“, описва ситуацията Стармър