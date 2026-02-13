Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Най-големият самолетоносач в света е получил заповед да отплава към Близкия изток

Най-големият самолетоносач в света е получил заповед да отплава към Близкия изток

13 Февруари, 2026 09:05 2 304 50

Тръмп предупреди Иран, че ако не постигне споразумение с администрацията му, това ще бъде "много травмиращо"

Най-големият самолетоносач в света е получил заповед да отплава към Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-големият самолетоносач в света е получил заповед да отплава от Карибско море към Близкия изток, съобщи човек, запознат с плановете, докато американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да предприеме военни действия срещу Иран, информира Асошиейтед прес, предаде БТА.

Придвижването на "Джералд Р. Форд", за което първи съобщи "Ню Йорк Таймс", ще доведе до разполагането на два самолетоносача и придружаващите ги военни кораби в региона, докато Тръмп увеличава натиска върху Иран да сключи споразумение за ядрената си програма.

Преди повече от две седмици в района на Близкия изток пристигнаха самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и три разрушителя с управляеми ракети.

АП припомня, че през октомври миналата година Тръмп разпореди "Джералд Р. Форд" да се пренасочи от Средиземно море в Карибско море, когато администрацията изграждаше огромно военно присъствие в навечерието на изненадващата акция миналия месец, при която бе заловен тогавашният президент на Венецуела Николас Мадуро.

Според агенцията това действие изглежда в противоречие с националната стратегия за сигурност на Тръмп, която постави акцент върху Западното полукълбо пред други части на света.

Вчера Тръмп предупреди Иран, че ако не се постигне споразумение с администрацията му, това ще бъде "много травмиращо". Иран и САЩ проведоха непреки преговори в Оман миналата седмица.

"Предполагам, че през следващия месец, нещо такова", каза Тръмп в отговор на въпрос каква е времевата рамка за сключване на споразумение с Иран за ядрената програма на Техеран. "Трябва да се случи бързо Те трябва да се съгласят бързо", каза Тръмп.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    41 15 Отговор
    Големите кораби са отживелица.Една ракета и край с тях.

    Коментиран от #3, #14, #24, #32, #43

    09:06 13.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    36 13 Отговор
    Онзи ден край Венецуела два американски разрушителя се сблъскаха и замалко да потънат.Сами ще се избият.

    Коментиран от #8, #25, #37

    09:07 13.02.2026

  • 3 орехите

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    хипер мезега

    09:08 13.02.2026

  • 4 Само 1 циркон

    35 10 Отговор
    Пълен с тежка вода и от това желязо ще стане силно светеща и цвърчаща в солената вода топка, стопен метал... Авионосците са огромни мишени и съвсем лесни днеска.

    Коментиран от #10, #45

    09:09 13.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нема лошо!

    16 32 Отговор
    Аятоласите трябва да бъдат размазани и в Иран да бъде възстановена свободата на този древен народ.

    Коментиран от #38

    09:11 13.02.2026

  • 7 Пич

    33 10 Отговор
    Още една голяма мишена за Иран!!! Не знам колко са добри, но Иран все пак има хиперзвукови ракети!!!

    Коментиран от #16, #28

    09:11 13.02.2026

  • 8 Абе толкова им е

    31 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Акъла на оборните обитатели. От това не става народ. Банда пирати са! Неуметници.

    09:12 13.02.2026

  • 9 Пламен

    9 18 Отговор
    Уффф...видях заглавието и си помислих , че ,,Кузя" е отплавал натам .

    09:12 13.02.2026

  • 10 Копейка Рубльова

    8 18 Отговор

    До коментар #4 от "Само 1 циркон":

    А Москва о Петербург по- малки ли са ?

    Коментиран от #17, #44

    09:12 13.02.2026

  • 11 коко

    13 5 Отговор
    по точно е да се каже- най големият корал се отправя на мястото където ще се увековечи

    09:14 13.02.2026

  • 12 МОЖЕ И ДА Е ПОСЛЕДНОТО МУ

    9 14 Отговор
    ПЪТУВАНЕ......КУЗНЕЦОВ ША ГО АТАКУВА ИЗ ОТДОЛУ.....

    09:14 13.02.2026

  • 13 Хахахаха

    7 4 Отговор
    Явно близкия изток, ще става близкия запад скоро.

    09:15 13.02.2026

  • 14 Хахахаха

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това е опорката след крайцера масква!

    Коментиран от #18

    09:15 13.02.2026

  • 15 ХиХи

    14 6 Отговор
    Да внимава с Руско Китайските кораби, че Персийският залив не е голям, пък може и ка него да му преградят пътя

    09:16 13.02.2026

  • 16 Хахахаха

    5 14 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Незнам дали ще имат време да ги изстрелят.

    09:17 13.02.2026

  • 17 Не са, но

    19 3 Отговор

    До коментар #10 от "Копейка Рубльова":

    Периметъра НЕ спи никога. А некой е посегнал на руските градове, а Периметъра ги е изпарил. Безумците добре го знаят. И 6500 горещи глави ще охладят, техните завинаги.

    09:17 13.02.2026

  • 18 Ъхъ

    18 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Ти гледай да не почне да прави странни маневри, че миналта година две ефки паднаха от борда заради ракетки на Хусите

    Коментиран от #21

    09:17 13.02.2026

  • 19 Джелезов

    14 0 Отговор
    се излага. Трябва да изпрати и нашия антарктически кораб. Да помага. Нали сме в една секта.

    09:19 13.02.2026

  • 20 Лопата Орешник

    24 1 Отговор
    Самолетоносачите не са просто големи кораби! Те са израз на определен тип военна доктрина базирана изцяло на експанзията върху останалите части от света! Никога никой не би се сетил да строи подобна машина ако няма намерение да окупира и завзема територия или да оказва натиск върху други държави!!

    Коментиран от #47

    09:19 13.02.2026

  • 21 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Ъхъ":

    Американските самолети не са опасни. Там са опасни хеликоптерите! Идват и те отнасят.

    Коментиран от #30

    09:20 13.02.2026

  • 22 САЩ само пари трошат

    12 3 Отговор
    за този театър! Разбира се че няма да посмеят да нападнат!
    А и Тръмп не иска да започва войни, особено такива които е ясно че не могат да бъдат спечелени!
    Просто разиграва този театър заради донорите си!

    09:24 13.02.2026

  • 23 123

    9 1 Отговор
    За колко време потъва такъв самолетоносач?

    09:25 13.02.2026

  • 24 Доказано

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Последният Софиянец, Боруна Лом, Данко Харсъзина, Бай Араб, и още, и още, както се е писал, е от Северозападналия край-Монтана, Видин, Лом, Брусарци. Колко трябва да си, /да не го пиша, че ще ме изтрият по доклад/ за да се представяш в нета за нещо, което не си и да се саморазкриеш от глупост. А лъжеше тук, че бил имал ресторант на Витошка, че бившият президент го бил викал в листите си, че бил хотелиер, че бил създал партия в НДК... Барон Мюнхаузен и Пинокио ряпа да ядат пред него. Браво!

    09:25 13.02.2026

  • 25 Сериозно?

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти и там ли беше? Не беше ли на сбирка при Пеевски?

    09:26 13.02.2026

  • 26 Нико

    8 1 Отговор
    Оня клепоухия от Израел ,отиде в сряда,да му нареди какво да прави.

    09:28 13.02.2026

  • 27 Механик

    9 0 Отговор
    Да го паркират някъде където отдолу е много дълбоко, та като го думнат хусите да не пречи на корабоплаването в района.

    09:30 13.02.2026

  • 28 оня с коня

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    ЩО ЗА САМОЧУВСТВИЕ демонстрирате ти и тия на твоя акъл правейки се на по-умни от Тръмп ,Пентагона и цялата военна машина на Америка обяснявайки им,че Самолетоносачите са голяма цел,а Иран имал хиперзвукови ракети?Всъщност ти за Самолетоносача ли се притесняваш,или за това че ако Правителството на Иран бъде сменено с Про-западно,Русия ще понесе още един тежък удар по Сферите си на Влияние?

    Коментиран от #34, #46

    09:34 13.02.2026

  • 29 Някой

    9 0 Отговор
    Само да не се окаже много травмиращо за кварталния бабаит, дето не спира да заплашва. Да видим, може да се окаже костелив орех иранския "режим". Като гледам каква подкрепа има от народа си, направо не се съмнявам.

    09:36 13.02.2026

  • 30 Точно

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Ща отнесат хлекоптерите ама от пристанището, то до техеран са 1000 км без пристанище

    09:38 13.02.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    А где Масква ? 😁

    09:40 13.02.2026

  • 32 Ердоган

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И големите диктатори са отживелица, един голям кораб и товарят диктатора и в американски затвор

    09:41 13.02.2026

  • 33 ЗОРО

    6 0 Отговор
    Полудели ят оранжев фашист ще запали света заради интереса на коч и ната Израел да владее целия Близък изток!

    Коментиран от #35

    09:42 13.02.2026

  • 34 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Хахаха..... не разбираш, а...?! Изчакай, и ще видиш!!! Ако Тръмп беше умствено закъсал като тебе, вече да беше налетял!!!

    09:44 13.02.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "ЗОРО":

    "...Полуделият оранжев фашист ще запали света..."

    Твърде късно.
    Светът го запалих лично аз 2022г !!!
    Ся чакам ми подпалят абувките 😁

    09:45 13.02.2026

  • 36 Тоя нарцис-Тръмп!

    5 1 Отговор
    Докато не подпали света-няма да се спре...!
    Как беше...-
    ,,Луд-умора няма!"...!

    09:51 13.02.2026

  • 37 Първият Перничанин!

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Най-много да отидат на гости на крайцера ,,Мацква"...😝!

    09:53 13.02.2026

  • 38 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нема лошо!":

    САЩ няма да посмеят да воюват с Иран, дори ако всичките техни самолетоносачи. Зад Иран са три ядрени сили- Русия, Китай и Северна Корея.

    Коментиран от #41

    09:58 13.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Осмотритель

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Ай да видим! Никой няма да помогне на Иран. Особено пък тия трите. И Русия е вековен враг на Иран. Чети, как навремето в Иран са начуквали отрязани крайници на пленени руснаци по вратите си, за да знаят, какво ги чака, ако дойдат пак.

    Коментиран от #49

    10:00 13.02.2026

  • 42 Супер Сила

    3 4 Отговор
    И да триете и да не триете. САЩ ще мачкат чалми и ушанки.

    Коментиран от #50

    10:01 13.02.2026

  • 43 Ха ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То и големите градове са отживелица. Една ракета и Москва става на Хирошима.

    10:02 13.02.2026

  • 44 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Копейка Рубльова":

    Опит за удар на САЩ срещу Москва и Петроград ще доведе до изтриване на САЩ от света.

    10:02 13.02.2026

  • 45 Не си в час !

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Само 1 циркон":

    Тоя самолетоносач е по- най- най- модерният и при това е хиперзвуков, тъй че руските мокавени ракети нищо не могат да му направят !

    10:03 13.02.2026

  • 46 Баце,

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Ти за кой тръмп говориш? Да не би да е за инфантилния идиот тръмп дето ни препоръчваше да си бием белина венозно? Щото ако говориш за него дори ти си по умен, гаранция.

    10:04 13.02.2026

  • 47 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лопата Орешник":

    Самолетоносачите са стари оръжия от предишни войни. Сега са само много уязвими цели.

    10:06 13.02.2026

  • 48 Ъъъъъъ

    1 2 Отговор
    "Най-големият самолетоносач в света е получил заповед да отплава от Карибско море към Близкия изток, съобщи човек, запознат с плановете...."

    А друг човек, който е запознат с едно други планове, сподели, че китайци и руснаци са на терен в Иран и ще поемат контрола над иранската ПВО при евентуална американска атака.....Не претендирам за достоверност, а само споделям...Ако е вярно, ще бъде забавно...😂

    10:07 13.02.2026

  • 49 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Осмотритель":

    Обади се,когато САЩ започнат война в Иран.

    10:10 13.02.2026

  • 50 Касетчалма

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Супер Сила":

    Това е като супер разрушителя на Дарт Вейдър от междузвездни войни, а на тебе акъла ти колкото на домашния любимец на Джаба.

    10:10 13.02.2026