Най-големият самолетоносач в света е получил заповед да отплава към Близкия изток

Най-големият самолетоносач в света е получил заповед да отплава от Карибско море към Близкия изток, съобщи човек, запознат с плановете, докато американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да предприеме военни действия срещу Иран, информира Асошиейтед прес, предаде БТА.
Придвижването на "Джералд Р. Форд", за което първи съобщи "Ню Йорк Таймс", ще доведе до разполагането на два самолетоносача и придружаващите ги военни кораби в региона, докато Тръмп увеличава натиска върху Иран да сключи споразумение за ядрената си програма.
Преди повече от две седмици в района на Близкия изток пристигнаха самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и три разрушителя с управляеми ракети.
АП припомня, че през октомври миналата година Тръмп разпореди "Джералд Р. Форд" да се пренасочи от Средиземно море в Карибско море, когато администрацията изграждаше огромно военно присъствие в навечерието на изненадващата акция миналия месец, при която бе заловен тогавашният президент на Венецуела Николас Мадуро.
Според агенцията това действие изглежда в противоречие с националната стратегия за сигурност на Тръмп, която постави акцент върху Западното полукълбо пред други части на света.
Вчера Тръмп предупреди Иран, че ако не се постигне споразумение с администрацията му, това ще бъде "много травмиращо". Иран и САЩ проведоха непреки преговори в Оман миналата седмица.
"Предполагам, че през следващия месец, нещо такова", каза Тръмп в отговор на въпрос каква е времевата рамка за сключване на споразумение с Иран за ядрената програма на Техеран. "Трябва да се случи бързо Те трябва да се съгласят бързо", каза Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #14, #24, #32, #43
09:06 13.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #25, #37
09:07 13.02.2026
3 орехите
До коментар #1 от "Последния Софиянец":хипер мезега
09:08 13.02.2026
4 Само 1 циркон
Коментиран от #10, #45
09:09 13.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нема лошо!
Коментиран от #38
09:11 13.02.2026
7 Пич
Коментиран от #16, #28
09:11 13.02.2026
8 Абе толкова им е
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Акъла на оборните обитатели. От това не става народ. Банда пирати са! Неуметници.
09:12 13.02.2026
9 Пламен
09:12 13.02.2026
10 Копейка Рубльова
До коментар #4 от "Само 1 циркон":А Москва о Петербург по- малки ли са ?
Коментиран от #17, #44
09:12 13.02.2026
11 коко
09:14 13.02.2026
12 МОЖЕ И ДА Е ПОСЛЕДНОТО МУ
09:14 13.02.2026
13 Хахахаха
09:15 13.02.2026
14 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това е опорката след крайцера масква!
Коментиран от #18
09:15 13.02.2026
15 ХиХи
09:16 13.02.2026
16 Хахахаха
До коментар #7 от "Пич":Незнам дали ще имат време да ги изстрелят.
09:17 13.02.2026
17 Не са, но
До коментар #10 от "Копейка Рубльова":Периметъра НЕ спи никога. А некой е посегнал на руските градове, а Периметъра ги е изпарил. Безумците добре го знаят. И 6500 горещи глави ще охладят, техните завинаги.
09:17 13.02.2026
18 Ъхъ
До коментар #14 от "Хахахаха":Ти гледай да не почне да прави странни маневри, че миналта година две ефки паднаха от борда заради ракетки на Хусите
Коментиран от #21
09:17 13.02.2026
19 Джелезов
09:19 13.02.2026
20 Лопата Орешник
Коментиран от #47
09:19 13.02.2026
21 Хахахаха
До коментар #18 от "Ъхъ":Американските самолети не са опасни. Там са опасни хеликоптерите! Идват и те отнасят.
Коментиран от #30
09:20 13.02.2026
22 САЩ само пари трошат
А и Тръмп не иска да започва войни, особено такива които е ясно че не могат да бъдат спечелени!
Просто разиграва този театър заради донорите си!
09:24 13.02.2026
23 123
09:25 13.02.2026
24 Доказано
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Последният Софиянец, Боруна Лом, Данко Харсъзина, Бай Араб, и още, и още, както се е писал, е от Северозападналия край-Монтана, Видин, Лом, Брусарци. Колко трябва да си, /да не го пиша, че ще ме изтрият по доклад/ за да се представяш в нета за нещо, което не си и да се саморазкриеш от глупост. А лъжеше тук, че бил имал ресторант на Витошка, че бившият президент го бил викал в листите си, че бил хотелиер, че бил създал партия в НДК... Барон Мюнхаузен и Пинокио ряпа да ядат пред него. Браво!
09:25 13.02.2026
25 Сериозно?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти и там ли беше? Не беше ли на сбирка при Пеевски?
09:26 13.02.2026
26 Нико
09:28 13.02.2026
27 Механик
09:30 13.02.2026
28 оня с коня
До коментар #7 от "Пич":ЩО ЗА САМОЧУВСТВИЕ демонстрирате ти и тия на твоя акъл правейки се на по-умни от Тръмп ,Пентагона и цялата военна машина на Америка обяснявайки им,че Самолетоносачите са голяма цел,а Иран имал хиперзвукови ракети?Всъщност ти за Самолетоносача ли се притесняваш,или за това че ако Правителството на Иран бъде сменено с Про-западно,Русия ще понесе още един тежък удар по Сферите си на Влияние?
Коментиран от #34, #46
09:34 13.02.2026
29 Някой
09:36 13.02.2026
30 Точно
До коментар #21 от "Хахахаха":Ща отнесат хлекоптерите ама от пристанището, то до техеран са 1000 км без пристанище
09:38 13.02.2026
31 Владимир Путин, президент
09:40 13.02.2026
32 Ердоган
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И големите диктатори са отживелица, един голям кораб и товарят диктатора и в американски затвор
09:41 13.02.2026
33 ЗОРО
Коментиран от #35
09:42 13.02.2026
34 Пич
До коментар #28 от "оня с коня":Хахаха..... не разбираш, а...?! Изчакай, и ще видиш!!! Ако Тръмп беше умствено закъсал като тебе, вече да беше налетял!!!
09:44 13.02.2026
35 Владимир Путин, президент
До коментар #33 от "ЗОРО":"...Полуделият оранжев фашист ще запали света..."
Твърде късно.
Светът го запалих лично аз 2022г !!!
Ся чакам ми подпалят абувките 😁
09:45 13.02.2026
36 Тоя нарцис-Тръмп!
Как беше...-
,,Луд-умора няма!"...!
09:51 13.02.2026
37 Първият Перничанин!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Най-много да отидат на гости на крайцера ,,Мацква"...😝!
09:53 13.02.2026
38 Мишел
До коментар #6 от "Нема лошо!":САЩ няма да посмеят да воюват с Иран, дори ако всичките техни самолетоносачи. Зад Иран са три ядрени сили- Русия, Китай и Северна Корея.
Коментиран от #41
09:58 13.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Осмотритель
До коментар #38 от "Мишел":Ай да видим! Никой няма да помогне на Иран. Особено пък тия трите. И Русия е вековен враг на Иран. Чети, как навремето в Иран са начуквали отрязани крайници на пленени руснаци по вратите си, за да знаят, какво ги чака, ако дойдат пак.
Коментиран от #49
10:00 13.02.2026
42 Супер Сила
Коментиран от #50
10:01 13.02.2026
43 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То и големите градове са отживелица. Една ракета и Москва става на Хирошима.
10:02 13.02.2026
44 Мишел
До коментар #10 от "Копейка Рубльова":Опит за удар на САЩ срещу Москва и Петроград ще доведе до изтриване на САЩ от света.
10:02 13.02.2026
45 Не си в час !
До коментар #4 от "Само 1 циркон":Тоя самолетоносач е по- най- най- модерният и при това е хиперзвуков, тъй че руските мокавени ракети нищо не могат да му направят !
10:03 13.02.2026
46 Баце,
До коментар #28 от "оня с коня":Ти за кой тръмп говориш? Да не би да е за инфантилния идиот тръмп дето ни препоръчваше да си бием белина венозно? Щото ако говориш за него дори ти си по умен, гаранция.
10:04 13.02.2026
47 Мишел
До коментар #20 от "Лопата Орешник":Самолетоносачите са стари оръжия от предишни войни. Сега са само много уязвими цели.
10:06 13.02.2026
48 Ъъъъъъ
А друг човек, който е запознат с едно други планове, сподели, че китайци и руснаци са на терен в Иран и ще поемат контрола над иранската ПВО при евентуална американска атака.....Не претендирам за достоверност, а само споделям...Ако е вярно, ще бъде забавно...😂
10:07 13.02.2026
49 Мишел
До коментар #41 от "Осмотритель":Обади се,когато САЩ започнат война в Иран.
10:10 13.02.2026
50 Касетчалма
До коментар #42 от "Супер Сила":Това е като супер разрушителя на Дарт Вейдър от междузвездни войни, а на тебе акъла ти колкото на домашния любимец на Джаба.
10:10 13.02.2026