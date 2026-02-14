Все едно се отвори някаква дупка и се показа друго лице на част от нас. Дано си вземем необходимите поуки. Това заяви по повод случая "Петрохан" лидерът на ИТН Слави Трифонов в разговор с представители на партията, част от предаване, излъчвано по личната му телевизия.
"Защо политизирате тази тема?", обърна се той към депутата от ИТН Тошко Йорданов.
"Има секта, оформена като НПО, с политическото покровителство на ПП-ДБ, в нашия кабинет, докато ние бяхме с тях. Има покривани сигнали от политици и това са факти", коментира Йорданов.
Според Трифонов няма значение, че опозицията не им харесва мнението на ИТН, защото най-важното е да излезе истината.
Представителите на партията продължително коментираха финансирането на неправителствената организация, седяща в основата на ужаса в "Петрохан". "Следим пътя на парите на политиците. 56 милиона са дадени на активисти на Зелените и техни НПО-та. ПП са финансирали и защитават подобни организации и секти", заяви Станислав Балабанов.
В разговора между лидера и депутатите от ИТН беше намесен и столичния кмет Васил Терзиев. "Ако е дал тези пари за това скандално НПО, тогава той трябва да си подаде оставката", заяви той.
Балабанов припомни, че НПО-то на Калушев е получило дарения в размер на около 80 000 евро, които никъде не са декларирани.
Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.
Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.
Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.
Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.
Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.
Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.
Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.
И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!
До коментар #2 от "А вие в итн не сте крадлива секта":Синът на Тошко от ИТН реши да влезе в енергийния бизнес. Той притежава 70% от чисто новата Азур Енерджи ООД.
Сибил Тошков Хаджийорданов имаше участие и във фирмата Ай Ес Джи Медикъл, заедно с друг депутат от ИТН – Иван Клисурски. Фирмата е посредник да износ на пациенти за Турция!
При соца, на това се викаше “всестранно развита личност”!
При демокрацията е “син на баща си”!
Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от Комисията за енергийно и водноо регулиране (КЕВР). Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борсиов и делян Пеевски.
Гаранциите на фирмата му “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а офисите са на Брендо
13 Милене
В началото на 2026 г. името му стана обект на публични дискусии във връзка с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР):
Енергиен бизнес: Сибил Тошков притежава 70% от капитала на новосъздаденото дружество „Азур Енерджи“ ООД.
Лиценз от КЕВР: През февруари 2026 г. фирмата получи от КЕВР лиценз за търговия с електрическа енергия.
Политически отзвук: Публикации в разследващия портал B бърд бг обвързаха времето на издаване на лиценза с конкретни гласувания на ИТН в парламента.
Финансиране: Според медийни справки , банковата гаранция за дейността на фирмата е издадена от Българо-американска кредитна банка (БАКБ).
15 Тиквата
Терминът се появи през 2020 г., когато Борисов заяви в интервю за германското издание „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, че „прекрасна госпожа“ е заснела компрометиращите снимки в спалнята му в резиденция „Бояна“ (с пачките евро и кюлчетата злато в нощното шкафче), докато той е спял.
Ето основните факти и версии около случая:
Версията на Борисов: Лидерът на ГЕРБ твърди, че жената е внесла парите и златото в дамската си чанта и ги е подредила за снимките, за да го натопи по „учебник на КГБ“. По-късно, в шеговит тон, той допусна пред журналисти, че „Мата Хари може и мъж да е“.
Твърденията на Светослав Илчовски: През 2021 г. земеделският бизнесмен Илчовски обяви пред парламентарна комисия, че жената е плеймейтка, на която е било платено да „обслужи“ премиера и да направи снимките. Той посочи името на Маги Бадер, но тя категорично отрече да познава Борисов или да е участвала в подобно нещо.
