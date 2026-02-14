Новини
България »
Тошко Йорданов: Има секта, оформена като НПО, с политическото покровителство на ПП-ДБ

Тошко Йорданов: Има секта, оформена като НПО, с политическото покровителство на ПП-ДБ

14 Февруари, 2026 05:04, обновена 14 Февруари, 2026 04:08 754 22

  • тошко йорданов-
  • секта-
  • нпо-
  • пп-дб

Слави Трифонов и депутати от ИТН с коментар за "Петрохан": Терзиев трябва да подаде оставка!

Тошко Йорданов: Има секта, оформена като НПО, с политическото покровителство на ПП-ДБ - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Все едно се отвори някаква дупка и се показа друго лице на част от нас. Дано си вземем необходимите поуки. Това заяви по повод случая "Петрохан" лидерът на ИТН Слави Трифонов в разговор с представители на партията, част от предаване, излъчвано по личната му телевизия.

"Защо политизирате тази тема?", обърна се той към депутата от ИТН Тошко Йорданов.

"Има секта, оформена като НПО, с политическото покровителство на ПП-ДБ, в нашия кабинет, докато ние бяхме с тях. Има покривани сигнали от политици и това са факти", коментира Йорданов.

Според Трифонов няма значение, че опозицията не им харесва мнението на ИТН, защото най-важното е да излезе истината.

Представителите на партията продължително коментираха финансирането на неправителствената организация, седяща в основата на ужаса в "Петрохан". "Следим пътя на парите на политиците. 56 милиона са дадени на активисти на Зелените и техни НПО-та. ПП са финансирали и защитават подобни организации и секти", заяви Станислав Балабанов.

В разговора между лидера и депутатите от ИТН беше намесен и столичния кмет Васил Терзиев. "Ако е дал тези пари за това скандално НПО, тогава той трябва да си подаде оставката", заяви той.

Балабанов припомни, че НПО-то на Калушев е получило дарения в размер на около 80 000 евро, които никъде не са декларирани.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    12 10 Отговор
    Без емоции. Обективно погледнете ръководството на парламентарната група на ИТН като персонален състав:

    Тошко Йорданов - един от най-посредствените сценаристи на Слави Трифонов - невъзпитан, нечистоплътен и злобен, с беден речник и ямболски диалект.

    Станислав Балабанов - с неясно образование и манталитет на продавач на кебапчета и кюфтета на автогарата в Пловдив, такъв е бизнесът на баща му в града под тепетата.

    Драгомир Петров - сценарист от село Малък Поровец, лъже, че от Исперих, защото е тежък комплексар на тема “селянин”. Съпруг на Надя от “Елит”, девойката от Видин, която беше любовница на Андрей Арнаудов, Емил Кошлуков и забележете - самият Делян Пеевски.

    Александър Вълчев - обикновен представител на родопското село Бостина.
    Единственият сценарист на Слави Трифонов, който не може да каже цяло смислено изречение по никаква тема.

    Павела Митова - “работещо момиче”, което работи с детеродния си орган, а не с ума си.
    Тежко амбициозна, интригантка, която е болезнено решена да докаже, че е нещо повече от обикновено простовато девойче.

    Александър Рашев - син на баща си, който е адвокатствал на братя Диневи и Таки.

    Петя Димитрова - “Петето Танцьорката”, питайте за нея в Перник, ще разберете много интересни неща за нейната интимна щедрост към всеки мутрафон с кинти.

    И тези имат намерение да управляват четири години… Боже, пази Майка България! Боже, прибери си вересиите от ИТН!

    04:13 14.02.2026

  • 2 А вие в итн не сте крадлива секта

    13 7 Отговор
    Африкански пропаднал мафиот

    Коментиран от #3

    04:14 14.02.2026

  • 3 1300 г България

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "А вие в итн не сте крадлива секта":

    Синът на Тошко от ИТН реши да влезе в енергийния бизнес. Той притежава 70% от чисто новата Азур Енерджи ООД.
    Сибил Тошков Хаджийорданов имаше участие и във фирмата Ай Ес Джи Медикъл, заедно с друг депутат от ИТН – Иван Клисурски. Фирмата е посредник да износ на пациенти за Турция!

    При соца, на това се викаше “всестранно развита личност”!
    При демокрацията е “син на баща си”!

    04:19 14.02.2026

  • 4 С/Р Богоугодници

    4 2 Отговор
    " С колегите богоугодници
    с колежките - нежни Джуконди
    чухме за някакви сводници,
    ама - ту-тууу - not responding!

    Някакви рейнджъри-бродници
    по пистолети армейски
    с децата опъвали потници
    вдън гори тилилейски.

    Чупим сигнали-солети -
    писала нещо бабата...
    Ние сега сме заети
    с богоугодна работа.

    Заети сме със медитация
    и търговия със страх,
    и с предизборна агитация...
    не ни е сега до тях.

    Децата си имат родители,
    те отговарят за тях.
    Ние сме важни служители,
    папките трупат прах.

    Да не се вдига аларма -
    там си работи ДАНС.
    Куршум с натежала карма
    лети в забавен каданс.

    Страшно мълчи агентурата
    животът се стяга за път.
    Чакаме прокуратурата
    на Страшния съд.

    Аз съм богоугодно джудже,
    имам си папки на трупчета,
    ключе за едно чекмедже
    и шест броя пресни трупчета. "

    04:22 14.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    3 10 Отговор
    Това е българският остров на Епщайн а ПП и ДБ са изнудвани.

    04:24 14.02.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 8 Отговор
    СЛАВИ И ТОШКО СА СЪЩО ЧАСТ ОТ СЕКТАТА
    НА ТУИЙН ПИГС - БОЙКО И ПРАСАН :)

    04:27 14.02.2026

  • 7 хехе

    7 5 Отговор
    тошко африкански яко плюе жълтопаветници замярайки ги с техните камъни.

    04:28 14.02.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 4 Отговор
    ОТКАКТО АЗИС СЕ ОМЪЖИ В АМЕРИКА
    ......
    ВСИЧКИ СЕ НАТИСКАТ КОЙ ДА Е ЛИДЕР НА ПЕДАЛИТЕ И ПЕДОФИЛИТЕ В БГ - АМА ВСИЧКИ :)
    .......
    НО НАЙ - ХИТРИЯ ПЕДАЛ СЕ ОКАЗА АЗИС , ДУХНА С ПАРИТЕ :)

    04:32 14.02.2026

  • 9 Гост

    4 8 Отговор
    Парламентът окончателно прие предложението на „Възраждане“ за ограничаване на броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз до 20 за всяка отделна страна. Тази промяна беше подкрепена в пленарна зала и от формации като ГЕРБ, БСП и ИТН. От „Възраждане“ мотивират предложението си като опит за „възстановяване на справедливостта“ в изборния процес. В замяна На 28 януари 2026 г. правителството предостави на „Възраждане“ допълнително помещение в сградата на Столичната библиотека на пл. „Славейков“ 4. Това е разширение към офиса от около 321 кв. м., който партията получи там още в края на 2022 г. Продължават и медийните публикации относно лични имоти на лидера Костадин Костадинов, включително придобиването на нови терени и разширения на имоти в района на Варна и Тюленово през 2025 г.

    04:42 14.02.2026

  • 10 хаха

    6 6 Отговор
    КЕВР разреши на сина на Тошко Йорданов да влезе в енергийния бизнес
    Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от Комисията за енергийно и водноо регулиране (КЕВР). Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борсиов и делян Пеевски.

    Гаранциите на фирмата му “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а офисите са на Брендо

    04:42 14.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Милене

    3 6 Отговор
    Синът на Тошко Йорданов (председател на парламентарната група на „Има такъв народ“) се казва Сибил Тошков.
    В началото на 2026 г. името му стана обект на публични дискусии във връзка с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР):
    Енергиен бизнес: Сибил Тошков притежава 70% от капитала на новосъздаденото дружество „Азур Енерджи“ ООД.
    Лиценз от КЕВР: През февруари 2026 г. фирмата получи от КЕВР лиценз за търговия с електрическа енергия.
    Политически отзвук: Публикации в разследващия портал B бърд бг обвързаха времето на издаване на лиценза с конкретни гласувания на ИТН в парламента.
    Финансиране: Според медийни справки , банковата гаранция за дейността на фирмата е издадена от Българо-американска кредитна банка (БАКБ).

    04:50 14.02.2026

  • 14 хаха

    3 6 Отговор
    Гаранциите на фирмата “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев – Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.

    04:52 14.02.2026

  • 15 Тиквата

    2 6 Отговор
    Към февруари 2026 г. самоличността на жената, която Бойко Борисов нарече „Мата Хари“, остава официално неразкрита.
    Терминът се появи през 2020 г., когато Борисов заяви в интервю за германското издание „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, че „прекрасна госпожа“ е заснела компрометиращите снимки в спалнята му в резиденция „Бояна“ (с пачките евро и кюлчетата злато в нощното шкафче), докато той е спял.
    Ето основните факти и версии около случая:
    Версията на Борисов: Лидерът на ГЕРБ твърди, че жената е внесла парите и златото в дамската си чанта и ги е подредила за снимките, за да го натопи по „учебник на КГБ“. По-късно, в шеговит тон, той допусна пред журналисти, че „Мата Хари може и мъж да е“.
    Твърденията на Светослав Илчовски: През 2021 г. земеделският бизнесмен Илчовски обяви пред парламентарна комисия, че жената е плеймейтка, на която е било платено да „обслужи“ премиера и да направи снимките. Той посочи името на Маги Бадер, но тя категорично отрече да познава Борисов или да е участвала в подобно нещо.

    Коментиран от #19

    04:58 14.02.2026

  • 16 Миризлив пор

    7 4 Отговор
    Кога жълтопаветниците плюеха и обвиняваха им беше ОК, сега обаче всичко им се връща.

    05:01 14.02.2026

  • 17 Маймуне грозен,

    3 6 Отговор
    има или няма, чалга предателите от котилото на Шиши приключихте!

    05:03 14.02.2026

  • 18 НПО - тата

    5 1 Отговор
    са изключително вредни. Създавани със средства от САЩ, а в последствие финансирани от нашата държава! Създават и групи във Фейсбук с " Идеални " цели, а после ползват тези групи за протестите на шарлатаните ПП и ДБ. Тази партия ПП и ДБ стана новото голямо зло за България! Всичко около нея е покварено! Където и да пипне човек, са лъжи, схеми, секти, педофилия!

    05:04 14.02.2026

  • 19 Миризлив пор

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тиквата":

    Е, много по нормално е тиквун да си пада по жени, а не както е модерно по мъже. Гледай мъжката дружба с малки момчета до какво доведе.

    05:10 14.02.2026

  • 20 Има ни пак

    2 3 Отговор
    Опитите за излизане от калта на тия псевдополитици приключва с плюене и омраза единствено към ППДБ. Не съм чул досега хората на Зулуса да са казали нещо лошо за ГЕРБ, Възраждане и особено за ДПСНН. Няма да получат дивиденти по този начин, а точно обратното.

    05:36 14.02.2026

  • 21 Геро

    3 2 Отговор
    ШЕБЕКА, просто забрави, че сектата в този изчерпан от всякакво съдържание Парламент е
    ИТН!

    05:36 14.02.2026

  • 22 Гном чалгарски

    0 0 Отговор
    Не млъква тоа бе, заедно със заешката уста са в режим защитаване на бойко и плюене по всички останали. Ще изкарат по някой лев

    05:52 14.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове