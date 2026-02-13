Бащата на 15-годишния Александър: Още вярвам на Ивайло Калушев - така съм решил вътрешно. Не смятам да се аргументирам

Пред bTV говори Яни Макулев - бащата на 15-годишния Александър, който беше намерен мъртъв в кемпера на Ивайло Калушев под връх Околчица. И към днешна дата той вярва на Калушев и не си е променил мнението за него.

15-годишният Александър е записан в частното училище „Космос“ през 2023 година. Че е отсъствал често, не отрича и баща му.

Училището обаче не е избрано само от родителите на момчето, а с препоръка. По наша информация в разпита си пред разследващите майката на 15-годишния Александър е разказала, че той е бил записан в частното училище „Космос“ от Калушев.

„Избрахме го съвместно с Ивайло Калушев и със съпругата ми решихме, че това е добър избор, който ще даде възможност на детето ни хем да се образова, хем ще има време да практикува спортовете и заниманията си“, каза Яни Макулев.

„Все още вярвам на Ивайло Калушев въпреки това, което се изнася по медиите. Аз не съм си променил мнението по въпроса. Не смятам да се аргументирам. Така съм решил вътрешно и това е моето мнение“, допълни той.

Защо обаче Калушев препоръчва училището на родителите на Александър, не е ясно. Яни Макулев казва, че не знае той да има някаква сериозна връзка с учебното заведение.

„Не сме говорили по отношение на самото училище. Според мен това е едно от малкото или единственото място, където преподаватели, деца и родители са в пълна хармония“, посочи бащата на Александър.

Пред нашия екип още вчера управителят на училището отрече да е близка на Ивайло Калушев, както и да са работили заедно.

„Аз разбрах от медиите, че той е публикувал на страницата си, че препоръчва нашето училище. Казал, че сме партньори, но ние не сме си партнирали“, обясни вчера Татяна Захариева.

Потърсихме Захариева на същия телефон, на който сме говорили с нея през последната седмица многократно.

Днес обаче ни вдигна друга жена с обяснението, че управителят на учебното заведение не отговаря на този телефон и не желае да говори пред журналисти.

Междувременно стана ясно още, че обучението на 15-годишния Александър в частното училище „Космос“ е било напълно безплатно.

„Обучението му не се е нуждаело от финансиране, той е по стипендиантска програма и не се е нуждаел от финансиране“, обясни Яни Макулев, допълвайки, че обучението е било присъствено и неприсъствено.

Според Макулев учителите в частното училище не е възможно да нямат нужното образование.

МОН продължава проверката си и днес в училището, а какви действия ще предприемат все още не е ясно.