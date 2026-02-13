Новини
България »
Бащата на 15-годишния Александър: Още вярвам на Ивайло Калушев - така съм решил вътрешно. Не смятам да се аргументирам

Бащата на 15-годишния Александър: Още вярвам на Ивайло Калушев - така съм решил вътрешно. Не смятам да се аргументирам

13 Февруари, 2026 17:27 650 23

  • яни макулев-
  • александър-
  • ивайло калушев-
  • доверие-
  • промяна-
  • аргументи

Ивайло Калушев е записал момчето в частното училище „Космос“ със съгласието на родителите. Обучението му там е било безплатно

Бащата на 15-годишния Александър: Още вярвам на Ивайло Калушев - така съм решил вътрешно. Не смятам да се аргументирам - 1
Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Пред bTV говори Яни Макулев - бащата на 15-годишния Александър, който беше намерен мъртъв в кемпера на Ивайло Калушев под връх Околчица. И към днешна дата той вярва на Калушев и не си е променил мнението за него.

15-годишният Александър е записан в частното училище „Космос“ през 2023 година. Че е отсъствал често, не отрича и баща му.

Училището обаче не е избрано само от родителите на момчето, а с препоръка. По наша информация в разпита си пред разследващите майката на 15-годишния Александър е разказала, че той е бил записан в частното училище „Космос“ от Калушев.

Избрахме го съвместно с Ивайло Калушев и със съпругата ми решихме, че това е добър избор, който ще даде възможност на детето ни хем да се образова, хем ще има време да практикува спортовете и заниманията си“, каза Яни Макулев.

„Все още вярвам на Ивайло Калушев въпреки това, което се изнася по медиите. Аз не съм си променил мнението по въпроса. Не смятам да се аргументирам. Така съм решил вътрешно и това е моето мнение“, допълни той.

Защо обаче Калушев препоръчва училището на родителите на Александър, не е ясно. Яни Макулев казва, че не знае той да има някаква сериозна връзка с учебното заведение.

„Не сме говорили по отношение на самото училище. Според мен това е едно от малкото или единственото място, където преподаватели, деца и родители са в пълна хармония“, посочи бащата на Александър.

Пред нашия екип още вчера управителят на училището отрече да е близка на Ивайло Калушев, както и да са работили заедно.

„Аз разбрах от медиите, че той е публикувал на страницата си, че препоръчва нашето училище. Казал, че сме партньори, но ние не сме си партнирали“, обясни вчера Татяна Захариева.

Потърсихме Захариева на същия телефон, на който сме говорили с нея през последната седмица многократно.

Днес обаче ни вдигна друга жена с обяснението, че управителят на учебното заведение не отговаря на този телефон и не желае да говори пред журналисти.

Междувременно стана ясно още, че обучението на 15-годишния Александър в частното училище „Космос“ е било напълно безплатно.

„Обучението му не се е нуждаело от финансиране, той е по стипендиантска програма и не се е нуждаел от финансиране“, обясни Яни Макулев, допълвайки, че обучението е било присъствено и неприсъствено.

Според Макулев учителите в частното училище не е възможно да нямат нужното образование.

МОН продължава проверката си и днес в училището, а какви действия ще предприемат все още не е ясно.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За съжаление

    13 2 Отговор
    Никой няма да потърси отговорност на този " родител", който има още 2 деца.

    Коментиран от #14

    17:43 13.02.2026

  • 2 Лама мантри

    10 1 Отговор
    Подобни ходят по лами, мантри ,тантри. Но не и на психолог.

    17:44 13.02.2026

  • 3 Уф Божкеее...!

    9 1 Отговор
    Тоя...,,баща" е тотално изперкал...!

    Коментиран от #9

    17:46 13.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 САМО ФАКТИ

    6 2 Отговор
    ДАНСингът на смъртта

    На 13.02.2026.
    Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.
    По първоначални данни е изгорял шкаф с документи по случая Петрохан и Околчица.

    Гущерът Борисов си къса опашката!



    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце

    17:46 13.02.2026

  • 6 Така ще е

    5 0 Отговор
    Закриха почти всички лудници в територяита, а оная специалистка по мръдналите Гълъбова вместо да си гледа работата не излиза от тв-студиата да менторства и наставничи назидателно.

    17:46 13.02.2026

  • 7 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Какъв баща трябва да си за да оставиш сина си неграмотен, този не може да чете и пише - синковеца не е ходил на училище от 11 годишен, а вместо това да го пратиш да се извисява духовно с един педофил из горите. Какъв министър на правосъдието трябва да си за да регистрираш това НПО за два дни - димукратката Н. Михайлова го прави. Сандов набързо ги овластява, а кикидимик Денков им създава училище за да ги снабдява с деца. Безуханова и терзиев ги спонсорират. Родители пазете децата си, че НПО-тата на ппдб вече обикалят училищата и просягат гнусните си ръчички към децата ни.

    17:48 13.02.2026

  • 8 Светлана

    6 0 Отговор
    На тоя баща защо не му са отнети другите деца и не е кастриран вече?

    17:48 13.02.2026

  • 9 Аман от тоя...,,баща"...!

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Уф Божкеее...!":

    А аз се питам-
    Къде е майката...?!
    Защо само цитирате ,,бащата",който явно е изтрещял,или е тотално облъчен от ,,Ламата"-Калушев...?!

    17:49 13.02.2026

  • 10 Ваня

    1 5 Отговор
    Вече има и други изказвания на познати и приятели за Ивайло Калушев, и всички се изказват с добро за него и са потресени от лъжите за педофилия и самоубийства по телевизията.

    Коментиран от #15

    17:49 13.02.2026

  • 11 Калушай Лама от ПП-ДБ

    4 0 Отговор
    Ускорени курсове по кама сутра за деца. Зимна промоция, само сега!

    17:49 13.02.2026

  • 12 Както всичко

    2 1 Отговор
    И това е забулено в мистерия, така както е с целия случай „Петрохан“.Тук има нещо много по-дълбоко и дано да има честни полицаи и следователи да стигнат до край!

    Коментиран от #19

    17:49 13.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Има снимка на убитите в хижата..Само я погледнете и ще ви стане ясно че това не е ритуално самоубийство.

    17:50 13.02.2026

  • 14 Да де, ама

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "За съжаление":

    Ама и никой не търси отговорност и от хилядите държавни служби и службички, които не вършат и за пет цента полезна контролна и превантивна дейност. А да не говорим за калпавите ни милиционери. Колко убийства на знакови лица през последните двадесетина години са разкрили?!

    Коментиран от #17, #22

    17:51 13.02.2026

  • 15 Наня

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ваня":

    Ами то и оцелялото и порастнало бивше любовно меченце си каза какви ги е вършил с него лама Калушев, ама нещо не му се даде гласност по медиите.

    17:51 13.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отговорността

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да де, ама":

    За децата е първо на родителя. " Службичките " я се задействат, я не.

    17:52 13.02.2026

  • 18 Яни,

    4 0 Отговор
    Аболютен мaлoyмник, е този. Също като останалите родители. В затвора ще се поправят всички, убеден съм.

    17:53 13.02.2026

  • 19 А дано ама надали

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Както всичко":

    Няма честни, независими и работливи полицаи. Честните и независимите отдавна са изгонени. Сега в МВР и службите цари шуробаджанащина и непрофесионализъм.

    17:53 13.02.2026

  • 20 Къде се намирам

    2 0 Отговор
    Абе връзвайте червен конец, ръсете със захар и три пъти "отче наш", за да нямате проблеми!!!

    17:53 13.02.2026

  • 21 Сталин

    3 0 Отговор
    От ДАНС да излязат и да кажат кои политици са били изнудвани за педофилия и кои са били двамата агенти на ДАНС от убитите и дали има намеса на чужди служби в това НПО

    17:54 13.02.2026

  • 22 Вашето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да де, ама":

    Кикидимик денков им е създал училище, което не им пише отсъствие. Кои служби да разберат? Паветни, колкото и да се мъчите истинската ви същност вече е ясна на всички.

    17:54 13.02.2026

  • 23 Въпросче

    2 0 Отговор
    Защо всичките тежко психично увредени извратеняци са от политическата мафия ПП-ДБ?

    17:54 13.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове