Калушев, София Андреева, Валери и въпросите към ДАНС и МВР

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Александър Детев

„Синът ми е моралният убиец на Ивайло Калушев“ - обвиненията на една майка срещу собственото ѝ дете втрещиха всеки, който е гледал интервюто, което София Андреева даде пред предаването „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

Андреева, която по собствените си думи е последовател на Калушев в качеството му на будистки лама, потвърди в предаването, че още през 2022 година синът ѝ се е оплаквал пред нея, а впоследствие пред властите, че мъжът, който бе открит мъртъв на осми февруари в подножието на връх Околчица, е злоупотребил с него.

Двамата са живели заедно в Мексико, където групата около Калушев е развивала дейността си - дейност, която самата Андреева е финансирала с парите на съпруга си, като не изключи те да са дори над 1 милион лева.

Разривът между майкa и син

Андреева обаче не вярва на сина си - тя твърди, че той е завиждал и ревнувал от други момчета, които са станали част от обкръжението на Калушев. Тя дори го обвини като „моралния убиец“ на шестимата, намерени мъртви в последните седмици. Андреева на два пъти волно или неволно съобщи как се казва синът ѝ - Валери.

Макар разривът между майка и син да е наистина фрапиращ, в едно нещо те двамата са единодушни - сигналите, които младият мъж е подавал, са стигнали до Ивайло Калушев. Това потвърждава и самият Валери в интервю за Мария Черешева от BIRD, което бе публикувано днес. В него 31-годишният мъж разказва, че още през 2022 година подава сигнал срещу дейността на Калушев. До днес общо четири пъти е давал показания, като последните два са покрай криминалните случаи през февруари тази година. „Говорих с двама агенти, които се представиха, че са от ГДБОП“, разказва Валери за първите си показания през 2022 година. Той твърди, че пред тях е разказвал за сексуалните си отношения с Ивайло Калушев, които поддържал, преди да навърши пълнолетие.

Множество сигнали, но какво са предприели институциите

Подобни сигнали даде и Борислав Сарафов в първия си коментар по темата, непосредствено след като три трупа бяха намерени пред хижата в Петрохан. "Дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не можем да я наречем, че е богоугодна“, каза тогава Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор. Впоследствие потвърди, че говори за „секта“ и „педофилия“.

Информацията за сигналите очевидно е стигнала до Калушев – това е потвърдено и от Валери, и от майка му София Андреева. Вероятно и не само до него. В интервюто си за „Дневен ред“ София Андреева твърди, че бабата и дядото на друго момче - Леон - което също е било в обкръжението на Калушев, са се обърнали към Агенцията за закрила на детето, след като са се запознали със сигналите на Валери. „Всичко тръгва от неговите измислици. Заради тях дядото на Леон, който е старо ченге, прави драма, защото други ченгета са му издали, че срещу Калушев има сигнал. И снежната топка се завърта“, твърди Андреева.

Разказите и твърденията на София Андреева и сина ѝ Валери водят към един и същи въпрос - какви действия са предприели институциите във връзка със сигналите на Валери. Твърденията и на двамата, че тези сигнали са стигнали до Калушев, също будят сериозни подозрения. Директорът на „Криминална полиция“ Ангел Папалезов изнесе информация, че Национална агенция за контрол на защитените територии е сътрудничела на МВР. Но до каква степен? И може ли това сътрудничество да е възпрепятствало разследванията срещу тях въпреки изявленията на Борислав Сарафов и и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев, че сигналите не са от вчера?

Редица открити въпроси

„Разследващите дължат отговори за дейността на тази организация. Първо, какво се е случило, как са намерили смъртта си тези хора и защо. И дали е можело това да бъде предотвратено“, обобщава пред ДВ Миролюба Бенатова. „Институциите дължат отговора за това какво са правили от 2022 до 2026 година“, коментира Атанас Чобанов от BIRD. „Фрапира ме това, че в продължение на три години няма заведено досъдебно производство, доколкото разбираме. Свидетелят Валери казва, че не му е даден нито номер на преписка, нито е бил в офис, в който да бъде разпитан по реда на НПК. Ние сме потвърдили самоличността на лицата, които са го разпитвали. Те не отричат това да се е случвало, макар да се позовават на служебна тайна“, казва той пред ДВ.