Калушев, София Андреева, Валери и въпросите към ДАНС и МВР

Калушев, София Андреева, Валери и въпросите към ДАНС и МВР

13 Февруари, 2026 06:01 1 307 28

  • петрохан-
  • ивайло калушев-
  • софия андреева-
  • убийство-
  • данс-
  • мвр-
  • борислав сарафов

Интервюто на София Андреева – майка на момче, което е живяло заедно с Калушев в Мексико, породи нови въпроси

Калушев, София Андреева, Валери и въпросите към ДАНС и МВР - 1
Стопкадър: ДНЕВЕН РЕД
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Александър Детев

„Синът ми е моралният убиец на Ивайло Калушев“ - обвиненията на една майка срещу собственото ѝ дете втрещиха всеки, който е гледал интервюто, което София Андреева даде пред предаването „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

Андреева, която по собствените си думи е последовател на Калушев в качеството му на будистки лама, потвърди в предаването, че още през 2022 година синът ѝ се е оплаквал пред нея, а впоследствие пред властите, че мъжът, който бе открит мъртъв на осми февруари в подножието на връх Околчица, е злоупотребил с него.

Двамата са живели заедно в Мексико, където групата около Калушев е развивала дейността си - дейност, която самата Андреева е финансирала с парите на съпруга си, като не изключи те да са дори над 1 милион лева.

Разривът между майкa и син

Андреева обаче не вярва на сина си - тя твърди, че той е завиждал и ревнувал от други момчета, които са станали част от обкръжението на Калушев. Тя дори го обвини като „моралния убиец“ на шестимата, намерени мъртви в последните седмици. Андреева на два пъти волно или неволно съобщи как се казва синът ѝ - Валери.

Макар разривът между майка и син да е наистина фрапиращ, в едно нещо те двамата са единодушни - сигналите, които младият мъж е подавал, са стигнали до Ивайло Калушев. Това потвърждава и самият Валери в интервю за Мария Черешева от BIRD, което бе публикувано днес. В него 31-годишният мъж разказва, че още през 2022 година подава сигнал срещу дейността на Калушев. До днес общо четири пъти е давал показания, като последните два са покрай криминалните случаи през февруари тази година. „Говорих с двама агенти, които се представиха, че са от ГДБОП“, разказва Валери за първите си показания през 2022 година. Той твърди, че пред тях е разказвал за сексуалните си отношения с Ивайло Калушев, които поддържал, преди да навърши пълнолетие.

Множество сигнали, но какво са предприели институциите

Подобни сигнали даде и Борислав Сарафов в първия си коментар по темата, непосредствено след като три трупа бяха намерени пред хижата в Петрохан. "Дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не можем да я наречем, че е богоугодна“, каза тогава Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор. Впоследствие потвърди, че говори за „секта“ и „педофилия“.

Информацията за сигналите очевидно е стигнала до Калушев – това е потвърдено и от Валери, и от майка му София Андреева. Вероятно и не само до него. В интервюто си за „Дневен ред“ София Андреева твърди, че бабата и дядото на друго момче - Леон - което също е било в обкръжението на Калушев, са се обърнали към Агенцията за закрила на детето, след като са се запознали със сигналите на Валери. „Всичко тръгва от неговите измислици. Заради тях дядото на Леон, който е старо ченге, прави драма, защото други ченгета са му издали, че срещу Калушев има сигнал. И снежната топка се завърта“, твърди Андреева.

Разказите и твърденията на София Андреева и сина ѝ Валери водят към един и същи въпрос - какви действия са предприели институциите във връзка със сигналите на Валери. Твърденията и на двамата, че тези сигнали са стигнали до Калушев, също будят сериозни подозрения. Директорът на „Криминална полиция“ Ангел Папалезов изнесе информация, че Национална агенция за контрол на защитените територии е сътрудничела на МВР. Но до каква степен? И може ли това сътрудничество да е възпрепятствало разследванията срещу тях въпреки изявленията на Борислав Сарафов и и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев, че сигналите не са от вчера?

Редица открити въпроси

„Разследващите дължат отговори за дейността на тази организация. Първо, какво се е случило, как са намерили смъртта си тези хора и защо. И дали е можело това да бъде предотвратено“, обобщава пред ДВ Миролюба Бенатова. „Институциите дължат отговора за това какво са правили от 2022 до 2026 година“, коментира Атанас Чобанов от BIRD. „Фрапира ме това, че в продължение на три години няма заведено досъдебно производство, доколкото разбираме. Свидетелят Валери казва, че не му е даден нито номер на преписка, нито е бил в офис, в който да бъде разпитан по реда на НПК. Ние сме потвърдили самоличността на лицата, които са го разпитвали. Те не отричат това да се е случвало, макар да се позовават на служебна тайна“, казва той пред ДВ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 не скимти ва

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    радефф ша та упрай

    06:10 13.02.2026

  • 3 путтин лама

    0 10 Отговор
    ас на колко малчиси съм отворил чакрите

    06:11 13.02.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    6 5 Отговор
    Гнусна история. Малко им е бил куршума на тези гадове. Каквато и да е истината, заслужавали са си трепането.

    06:15 13.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тази патка

    14 0 Отговор
    гледа като натровена с гъби.
    А също и говори така.

    06:16 13.02.2026

  • 7 Платила милион

    12 0 Отговор
    ама с парите на мъжа си.
    Те жените са много жертвоготовни, особено когато плащат с пари на мъже.
    Без повече коментар

    06:20 13.02.2026

  • 8 Такива са най-опасни

    7 0 Отговор
    Безмозъчни растения, готви да повтарят като папагали и с претенции за “ЕнтЕлЕгЕнтност”.
    99 процента от днешните жени са като тази.
    Всички знаят, всичко разбират, и редовни висят в бг мама да раздават акъли.

    06:27 13.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 “Валер…”

    5 0 Отговор
    Въх, изтървах са…
    Тази е толкова плитка и постна, че не си струва усилията за нищо.
    Тъпопарче на ен-та степен.
    То затова и резултатът за нея е толкова плачевен.
    Ах, колко мъка има по този свят…

    06:40 13.02.2026

  • 12 Хахаха

    3 0 Отговор
    Точно пък на детето ще обяснява, че оръжието било без номер...

    06:42 13.02.2026

  • 13 Мнение

    4 1 Отговор
    Този е дърдоран като майка си, фантазията му работи на бързи обороти. Шизо???

    06:43 13.02.2026

  • 14 Абе...

    5 0 Отговор
    Вече е явно, че там са се вършили ужасни неща. Не разбирам и двете майки. Има нещо неадекватно в поведението и на двете. Едната разбрала за загубата на детето си, излиза да бръщолеви по медиите, а утре щяла изплаче " сина си. Другата разбира от детето си, че са го насилвали,ама не вярва. Ужасна работа. Тръгнали да се самоубиват, ама ламата ги изоставил. Защо? Да види дали да му верни ли,? Пък после ....

    06:47 13.02.2026

  • 15 Странно

    7 0 Отговор
    Интересно, че силовите служби затвориха устата на кмета на Гинци, "да не пречел на разследването".
    А на тези двамата шизо майка и син - не са?!! Тук може дрънканици до безкрай. Вероятто медиите им плащат и те развинтиха фантазиите си, защото няма кой да каже истина или не е това, което бълват.

    06:48 13.02.2026

  • 16 Калушай Лама от ПП-ДБ

    2 1 Отговор
    Ускорени курсове по кама сутра за деца. Зимна промоция, само сега!

    06:48 13.02.2026

  • 17 Лъжи, лъжи, лъжи...

    5 3 Отговор
    А тази проскубаната майка, дето няма 2 лева в джоба си да си боядиса косата, лъже на поразия, че дала на Калушев 1 милион...хахаха...някой вярва ли й??? Да ви изглежда като милионерка?

    Коментиран от #21, #22

    06:50 13.02.2026

  • 18 От цялостното поведение

    2 0 Отговор
    на тази Андреева струи бликащо малоумие.
    Човек се чуди дали наистина му е майка.
    Боже, какви хора се навъдиха…

    06:56 13.02.2026

  • 19 Мнение

    1 0 Отговор
    Казал:" Виж какво, "овласей го тона момче, защото не е полезно за него, не е полезно и за тебе..." Това звучи като скрита заплаха!!

    06:59 13.02.2026

  • 20 Мнение

    1 0 Отговор
    Калушев казал:" Виж какво, "овладей го това момче, защото не е полезно за него, не е полезно и за тебе..." Това звучи като скрита заплаха!!

    07:00 13.02.2026

  • 21 Дала ги е

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Лъжи, лъжи, лъжи...":

    но от друг джоб, не от нейния, не четеш ли?
    Дала ги е и още как. Предвид “извисената личност” която е, изобщо не се съмнявам, че ги е дала.
    А само заради тебе не вярвам да си боядиса косата.

    Коментиран от #25

    07:00 13.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 КОЗМО

    1 0 Отговор
    Егати вещицата.

    07:03 13.02.2026

  • 24 Мдааа

    1 0 Отговор
    Тези майка и син умеят да импровизират, да разказват истории, да свързват идеи бързо.

    07:03 13.02.2026

  • 25 Ирония

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дала ги е":

    А ти като четеш, критично мислене нямаш ли, или кълвеш на всякакви измислици? Да си чувал за патологично лъгане (митомания)?

    07:05 13.02.2026

  • 26 венсеремос

    1 0 Отговор
    Секта е лама.Както престъпни секти са в Българишя-адвентистите и петдзесятниците.Тези секти предизвикват убийства и самоубийства.На ул.Солунска е сграда на адвентистите с ръководител Мария.Трябва от тази сграда да се изгони сектата на адвентистите,и сградата да се използва от православни българи,като училище по религия-православна религия.Вън адвентистите от България.Тази адвентистка Марлия ,лъже че е реставраторка.Да бъде изгонена от София.

    07:05 13.02.2026

  • 27 Психиатър

    1 0 Отговор
    Виждам сигнал, че нещо не е в баланс с тези майка и син. Сякаш са в някакъв МАНИЕН ПЕРИОД.

    07:07 13.02.2026

  • 28 Ирония

    1 0 Отговор
    Майката и сина май сами започват да вярват на измислиците си.

    07:09 13.02.2026