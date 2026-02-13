Рюте се подигра с Путин: Руската армия се прави на могъща мечка, но се движи със скоростта на охлюв

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте унижи тежко руския президент Владимир Путин по време на започналата днес Мюнхенска конференция по сигурността, предаде NEXTA.

„Руснаците искат да изглеждат като могъща мечка, но се движат [руската армия] със скоростта на охлюв“, каза Рюте.

💥 Rutte harshly humiliated Putin at the Munich Security Conference:



“Russians want to look like a mighty bear, but they move at the speed of a snail.”



The forum in Munich kicks off today and will run through Sunday. Volodymyr Zelensky has already arrived in Germany 🇩🇪



Rutte… pic.twitter.com/n7PUkhBcrn — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026

Форумът в Мюнхен започва днес и ще продължи до неделя. Украинският президент Володимир Зеленски също пристигна на събитието. То се провежда близо 4 години след пълномащабната инвазия, която руската армия извърши в Украйна.

Според аналитични данни през цялата 2025 година руската армия е превзела в Украйна 4831 кв. километра територия, което е едва 0,8% от цялата територия на страната.

Междувременно Зеленски коментира идеята за провеждане на избори в Украйна във военно време. Идеята за избори в Украйна идва от руснаците, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за сп. "Атлантик", предаде агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски посочи, че не е против произвеждането на референдум за мирно споразумение заедно с президентски избори, защото това ще увеличи избирателната активност и ще направи по-трудно за Русия да оспори резултатите.

По думите му обаче това трябва да бъде едно приемливо споразумение. "Не смятам, че трябва да поставяме една лоша сделка на референдум", каза Зеленски. Той също така отбеляза, че самата идея за произвеждане на избори във военно време идва от руснаците. "Те искат да се отърват от мен", добави Зеленски.

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум. "Не се страхуваме от нищо. Дали сме готови за избори? Готови сме. Дали сме готови за референдум? Готови сме", каза Зеленски. Както съобщи по-рано Укринформ, украинският президент заяви, че за произвеждането на референдум и избори е необходимо прекратяване на огъня.