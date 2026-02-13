Рюте се подигра с Путин: Руската армия се прави на могъща мечка, но се движи със скоростта на охлюв

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте унижи тежко руския президент Владимир Путин по време на започналата днес Мюнхенска конференция по сигурността, предаде NEXTA.
„Руснаците искат да изглеждат като могъща мечка, но се движат [руската армия] със скоростта на охлюв“, каза Рюте.
💥 Rutte harshly humiliated Putin at the Munich Security Conference:
“Russians want to look like a mighty bear, but they move at the speed of a snail.”
The forum in Munich kicks off today and will run through Sunday. Volodymyr Zelensky has already arrived in Germany 🇩🇪
Форумът в Мюнхен започва днес и ще продължи до неделя. Украинският президент Володимир Зеленски също пристигна на събитието. То се провежда близо 4 години след пълномащабната инвазия, която руската армия извърши в Украйна.
Според аналитични данни през цялата 2025 година руската армия е превзела в Украйна 4831 кв. километра територия, което е едва 0,8% от цялата територия на страната.
Междувременно Зеленски коментира идеята за провеждане на избори в Украйна във военно време. Идеята за избори в Украйна идва от руснаците, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за сп. "Атлантик", предаде агенция Укринформ, цитирана от БТА.
Зеленски посочи, че не е против произвеждането на референдум за мирно споразумение заедно с президентски избори, защото това ще увеличи избирателната активност и ще направи по-трудно за Русия да оспори резултатите.
По думите му обаче това трябва да бъде едно приемливо споразумение. "Не смятам, че трябва да поставяме една лоша сделка на референдум", каза Зеленски. Той също така отбеляза, че самата идея за произвеждане на избори във военно време идва от руснаците. "Те искат да се отърват от мен", добави Зеленски.
По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум. "Не се страхуваме от нищо. Дали сме готови за избори? Готови сме. Дали сме готови за референдум? Готови сме", каза Зеленски. Както съобщи по-рано Укринформ, украинският президент заяви, че за произвеждането на референдум и избори е необходимо прекратяване на огъня.
13:33 13.02.2026
13:34 13.02.2026
13:35 13.02.2026
13:35 13.02.2026
13:36 13.02.2026
13:37 13.02.2026
13:38 13.02.2026
Ако орешника беше такова невиждано в света оръжие, за каквото го представят, Русия щеше да постигне целта на СВО още през 2022,като постави проруско правителството на Украйна. А не да дава 2 милиона руски войници жертви в продължение на 4 години и накрая да фалира цялата федерация.
Онези 60 000 натовци дето влязоха в Курса област сигурно вече са стигнали до Аляска.
Ми това е 😆
13:41 13.02.2026
То не е късно, само трябва да го зареди с мегатонове. Верно малко късно почнаха с тецовете, ама и до другото ще стигнат накрая
Той най добре знае как да утилизира руснята!
13:42 13.02.2026
Те и тея 2 милиона рашисти дето влязоха в Украйна сигурно вече са в Лисабон ха ха ха
13:42 13.02.2026
13:44 13.02.2026
Марче, проумей поне ти, за Рюте е късно, СВО е поради арогантното, агресивното и непредизвикано пълномащабно разширение на НАТО на изток до границата на Русия.
Е нормално.Руснаците може да джафкат пред света ,ама и самите те си знаят възможностите ,че са като мижитурки.Виж,че Турция като им свали изтребителя ,Русия напълни памперса.На Турция ще й трябват точно няколко дни за да прегази Русия.
13:44 13.02.2026
ако бай дончо каже че няма си пусни армията и тоя палячо ще седи с отворена уста и ще чака някой да го препикае
за гренладния се видя палячото как се скри под полат ана урсулаа
13:44 13.02.2026
35 Ха-ха
Русия вече никой не я бръсне за слива, Путин пък изобщо. Освен за подигравки и унижения, за друго не стават.!
13:45 13.02.2026
36 Последния Софиянец
Така е, само фентъзита от бункера!
13:45 13.02.2026
37 Медведев Атома
13:46 13.02.2026
13:47 13.02.2026
Орешник се движи с над 12 км/сек.
13:47 13.02.2026
Това,че Русия е военно джудже не е негов избор.Повече от това няма какво да направи Русия.
Коментиран от #57
13:47 13.02.2026
13:47 13.02.2026
помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂
13:48 13.02.2026
Холандеца да каже името на негъра под когото го намериха полицаите на една пейка
Коментиран от #58
57 Медведев Атома
Коментиран от #70
Лапуркай бре мррръшляк съдран ,кво ми се обясняваш като първата любовница !
13:53 13.02.2026
60 хххх
Още много да гладуват почнаха ги с цените в магазините и комуналните услуги.
64 Тома
До коментар #50 от "Прав си":Нака е, забравяш и магаретата и , че кабзон пее нон стоп от 2022
13:54 13.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Иван
13:54 13.02.2026
67 България и българите мразят русия
До коментар #58 от "Прав си":За 4 години пълномащабна война и 2 милиона руски жертви,Русия е успяла да открадне цели 0,7% от Украйна!!!
Коментиран от #71, #165
13:54 13.02.2026
68 дядото
Коментиран от #78
13:54 13.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 хаха 🤣
До коментар #57 от "Медведев Атома":Медведа след като беше наритан от Тръмп смени тактиката🤣 вече е кротък и снишен, по-нисък от тревата🤣
Коментиран от #74
13:55 13.02.2026
71 Прав си
До коментар #67 от "България и българите мразят русия":Най-голямата грешка, на запада!Една стена и да си играят, на войници колкото си искат!!!!
13:56 13.02.2026
72 Американските данни
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
Коментиран от #89
13:57 13.02.2026
73 Сатана Z
13:57 13.02.2026
74 Мишел
До коментар #70 от "хаха 🤣":Същото е и при ботокса.
Коментиран от #107
13:58 13.02.2026
75 Като теб
До коментар #3 от "Атина Палада":ли,а?денонощно лигавиш месото и ти обират нагара от шоколадовия салон.Уни3ително при това.
13:59 13.02.2026
76 Владимир Путин, президент
13:59 13.02.2026
77 Сатана Z
13:59 13.02.2026
78 То понеже при свол очите няма сбъркани
До коментар #68 от "дядото":Вие копейките само пе да ли и вибратори сънувате 😀
Коментиран от #141
13:59 13.02.2026
79 Коието е вярно,
До коментар #7 от "Манол от Чуричене":вярно е. Загубили своя разсъдък мекерета на погрешния Запад се чудят как да омаловажат Русия. Но това не променя нещата. Слушахме на акушерката лафа за чиповете от пералните на Русия, на гротескния просто киро повторението за бензиностанциите на Русия и т.н. КАТО ВИ ХАРЕСВА, говорете си каквото искате!!! Това не променя нещата. И ВЪОБЩЕ не виждате безпомощнша клоун зеленски, на когото ЕС и вчера ДАРИ 90 милиарда НАШИ ПАРИ да си купят златни тоалетни и имения в чужбина.
Както казва Тръмп Джуниър, на когото боко тъпото правеше метани да съдейства да се махне Магнитски от намагнитения шишляк, "Когато ходих с моята приятелка в Монако, бях вбесен, че всеки втори ролсройс, ферари и бугати са с украинска регистрация".
Коментиран от #85, #90
14:00 13.02.2026
80 Чакайте сега
14:01 13.02.2026
81 оня
До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":Още Бисмарк е казал: Руснака бавно впряга,но бързо пристига. Явно втората част не ти изнася.
Коментиран от #93
14:03 13.02.2026
82 Трола българин
До коментар #3 от "Атина Палада":С един от многото си никове
14:03 13.02.2026
83 Малиии
До коментар #8 от "честен ционист":Па ти си чувал за Брюж ли бря! Малиии, начетен ама начетен. Май не змаеш и къде се намира!
14:03 13.02.2026
84 Д-р Марин Белчев
Иначе никой не спори, че в конвенционално отношение руските ВС са сравнително посредствени. Конфликтът в Украйна трябва да се изучава от руските военни, като пример как не се водят военни действия.
14:03 13.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Психодинспансер
Коментиран от #106
14:04 13.02.2026
87 Анонимен
14:04 13.02.2026
88 Никой
14:05 13.02.2026
89 Хахаха
До коментар #72 от "Американските данни":За Укрите- по 3....хахаха
14:05 13.02.2026
90 .....
До коментар #79 от "Коието е вярно,":За четири години измряха и бяха осакатени милион и половина русначета в Украйна,Путя съсипа вътрешната икономика,опоска държавния авариен фонд за войната,предизвика хиперинфлация и бензинова криза,похарчи над 500 млн. долара и 1 трлн. долара за бомби,ракети и снаряди,които се превръщат в боклук на фронта,пре@ба експорта на енергийни суровини,което сви приходите за хазната,предизвика рецесия и постави страната си в изолация…Путя ,,превзема” Купянск всяка седмица,а Донбас,Запорожие и Херсон са мираж.П у т я е велик диктатор!
14:06 13.02.2026
91 Някой
А нидерландци да не се изказват, че им взривяват някоя дига и са под вода.
14:07 13.02.2026
92 До Рутка меката китка...
До коментар #31 от "АБВ":Не разбра ли гейма че в момента Русия се бие срещу целия западен блок ...около 35 държави и пак напредва и има успехи на 1200км фронт....
Коментиран от #97
14:08 13.02.2026
93 Владимир Путин, президент
До коментар #81 от "оня":".... Руснака бавно впряга,но бързо пристига. Явно втората част не ти изнася...."
Не, просто втората част веч я няма !!!
Четири Года Купянск, 7км от руската граница нищо ли не подсказва ?
14:08 13.02.2026
94 семейни ценности
14:10 13.02.2026
95 Ххх
14:11 13.02.2026
96 хахахахохо
14:12 13.02.2026
97 Копейка
До коментар #92 от "До Рутка меката китка...":Джуджето-военнопрестъпник Путин се е скрил дълбоко в бункера си и трепери от страх, защото знае че Тръмп ако си мръдне пръста ще съсипе руската, пияна сган!
Коментиран от #150
14:12 13.02.2026
98 Владимир Путин, президент
До коментар #5 от "Атина Палада":"...Матушка ще загуби и тази война..."
Не ще !!!
Русия вече я загуби, болезнено и с катастрофални последици. Русия се превърна в голямото нищо на Световната сцена с влияние по-ниско от това на Северна Корея.
14:12 13.02.2026
99 Хижата на ПП
До коментар #2 от "Многоходовото":България зае своето достойно място в западния блок. Вече сме съвършенна демокрация.
Коментиран от #131
14:12 13.02.2026
100 Артилерист
14:13 13.02.2026
101 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #5 от "Атина Палада":Е като е толкова слаба тази руска армия, защо не я унищожите нали все за това говорите? Е сега е момента когато е толкова слаба тази руска армия. Хем е слаба, хем не ви стиска да им скочите с една дума понитааа сте.
14:14 13.02.2026
102 5566
До коментар #12 от "град София":Проблема е че много много прозт
14:16 13.02.2026
103 руската мечка
14:18 13.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ако започне
14:19 13.02.2026
106 Охлювът
До коментар #86 от "Психодинспансер":Путин е в дълбокия бункер с каска на главата и памперс на дупата.
14:20 13.02.2026
107 На Путин
До коментар #74 от "Мишел":вече не му слагат ботокс, защото е противопоказен за старческата му деменция, води до още повече неврологични усложнения.
14:21 13.02.2026
108 Ами
14:21 13.02.2026
109 Бавно,бавно
14:22 13.02.2026
110 Иван 1
14:22 13.02.2026
111 Това е
14:23 13.02.2026
112 Дон Корлеоне
14:23 13.02.2026
113 Нeкoрeктни кoмeнтaри
Коментиран от #125
14:24 13.02.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Марк Рюте
Край на цитата.
Коментиран от #126
14:25 13.02.2026
116 ахааа
14:25 13.02.2026
117 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
14:25 13.02.2026
118 Иван
14:27 13.02.2026
119 Точно така
Коментиран от #130
14:27 13.02.2026
120 Ццц
14:28 13.02.2026
121 безспорен факт
😁
Коментиран от #132
14:28 13.02.2026
122 Не така
14:28 13.02.2026
123 Ахах
Коментиран от #137
14:29 13.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Руската пропаганда
До коментар #113 от "Нeкoрeктни кoмeнтaри":Има за цел глупаците.
14:29 13.02.2026
126 Иван
До коментар #115 от "Марк Рюте":Продължавай с цитата.......Полска К иска повече време.
14:29 13.02.2026
127 Механик
Коментиран от #136
14:30 13.02.2026
128 Мали
14:30 13.02.2026
129 Знаете поговорката
14:30 13.02.2026
130 ХА ХА
До коментар #119 от "Точно така":Лапуркай слузестия ох люффф и не изтървай и капка от божествения нектар !
14:31 13.02.2026
131 хаха🤣
До коментар #99 от "Хижата на ПП":дядо Вовчик изпусна нещата от контрол🤣 в Рашка крепостните петроханци не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета, сега ще правят шамански ритуали и магии за късмет🤣🤣🤣
Коментиран от #140
14:31 13.02.2026
132 Иван
До коментар #121 от "безспорен факт":Да наемат евреи за тази работа.
14:31 13.02.2026
133 Жириновски пред руската Дума😂
Представете си – половин година сън! Каква е тази страна, която спи? Ние трябва да сме будни!
Мечката е тромава, дива и мързелива,може само да краде меда на пчелите .Тя само ръмжи и не прави нищо смислено. Това не е правилният символ за нас.
На Русия ѝ трябва вълк. Вълкът е смел, той е санитар на гората и никога не изоставя своите. А мечката? Тя е просто груба,безполезна сила."
14:32 13.02.2026
134 Механик
Кой му е казал на Рюти, че Путин гони срокове?
Русия с доста добро темпо намалява личния състав на ВСУ, а това е много важно. Путин няма за къде да бърза.
Коментиран от #138, #149, #166
14:32 13.02.2026
135 Дон Корлеоне
Коментиран от #142
14:33 13.02.2026
136 Град Козлодуй
До коментар #127 от "Механик":Не казвай на никой че Артилериста ни праска в ✓...за и двамата и много ни хареса ,че ще се изложим като кифладжии без кифли пред публиката ,че нали го даваме уж мъжкари .
14:33 13.02.2026
137 Тихо ма
До коментар #123 от "Ахах":Съветска хурво трай.
Коментиран от #147
14:34 13.02.2026
138 Руската пропаганда
До коментар #134 от "Механик":Уцелва глупака право в десятката.
14:34 13.02.2026
139 Баце ЕООД
14:34 13.02.2026
140 Иван
До коментар #131 от "хаха🤣":И златото на Вълчан войвода да ти върнат, да станеш велик европеец.
14:34 13.02.2026
141 Мнение
До коментар #78 от "То понеже при свол очите няма сбъркани":Не ви сънуваме, а ви дават по телевизията!
Всички случаи на пдофилия от последните месеци и години в България, са свързани именно с хора подкрепящи ппдб!!!
Вие отвратителните, дето нямате и ден реален стаж, но пък за сметка на това получавате охотно грантовете на шорош, за да лъжете и продавате своите, ще имате съдба доста сходна с вам подобните през човешката история!
Уверявам ви, че горчиво ще съжалявате за продажните ви същности!!!
14:35 13.02.2026
142 пиночет
До коментар #135 от "Дон Корлеоне":Дончо утре ша сокаш ли пак бибека за 2.50 €врака ,та да намина през подлеза на Централна Гара ,а и да почистя и смажа инструмента .
Коментиран от #154
14:35 13.02.2026
143 "И петролната рафинерия на "Лукойл"
Коментиран от #151
14:35 13.02.2026
144 Безказармен простак
До коментар #60 от "хххх":200%
14:35 13.02.2026
145 Жан
14:36 13.02.2026
146 Намаляват русофилските подлоги
14:37 13.02.2026
147 ХА ХА
До коментар #137 от "Тихо ма":Лапуркай бе тръбар нещастен ,кво ми се обядняваш !
14:37 13.02.2026
148 Рублевка
Коментиран от #152
14:37 13.02.2026
149 Тихо ма
До коментар #134 от "Механик":Механичката тихо там.У русия стряха уат сап ютуб и телеграм на ватенките им се вдигнаха комуналните сметки и почват да реват а с новите данъци и ддс ходят по магазините и реват.Тая година ще се длучи не ги интересувала политиката е сега ше ви заинтересува дупка в бюджета 80 милиарда долара.Сенчестив флот го арестуват навсякъде.
14:37 13.02.2026
150 Мнение
До коментар #97 от "Копейка":Вие троловете сте скрити по-дълбоко във фермите на шорош!
Но ви бедна болната фантазия, какво ви чака!
Един евроатлантик не остана в укрия!
Всички бяха употребени по предназначение!
Вие отрпките на България сте следващите!
Коментиран от #179
14:38 13.02.2026
151 Ами
До коментар #143 от ""И петролната рафинерия на "Лукойл"":И м@й катти спря да работи след като надда Рени турски тираджии и сце ...пиха ...за .
Коментиран от #157
14:38 13.02.2026
152 Абе Тъ по пи тек
До коментар #148 от "Рублевка":Коя е грешката като само там бият други не могат.А на фронта нещо буксуват украинците ги наритаха от 2 дни на 20 км назад.
14:39 13.02.2026
153 българина
Коментиран от #162, #170
14:39 13.02.2026
154 Пламен
До коментар #142 от "пиночет":Стига си се предлагало бе , скопейче
Един руснак ми каза че ти е много малка бибипката .
Коментиран от #169
14:39 13.02.2026
155 Хе!
14:39 13.02.2026
156 Копейки
14:40 13.02.2026
157 Ай руска
До коментар #151 от "Ами":Урус пи йо ще ти сцепа суспуха.250 хил.руснаци живеят в Турция на тях им цепат.Избягали да от руската у авиня
14:40 13.02.2026
158 Копейка
Шъ се беся!
14:41 13.02.2026
159 Рютю
14:41 13.02.2026
160 Ветеринар
14:42 13.02.2026
161 Уса
Коментиран от #167
14:42 13.02.2026
162 Питай ги
До коментар #153 от "българина":Колко укр.фламинго поразяват руски склад с стотици тонове боеприпаси .Рафинерията в Уфа и завода за части за дронове и ракети на 1700 км
14:43 13.02.2026
163 Ей мъж
14:43 13.02.2026
164 Атанасова
Унижението всеки път изпитва Рютте,Когато на Тръмп му Вика"тати"!
14:43 13.02.2026
165 Дали?
До коментар #67 от "България и българите мразят русия":Я пак провери, че нещо информаторите ти те лъжат.
Коментиран от #172, #175
14:44 13.02.2026
166 Уса
До коментар #134 от "Механик":От толкова небързане от втарая остана само леш и скрап, а конамиката е при крайцеро у тинята
14:44 13.02.2026
167 Тихо ма
До коментар #161 от "Уса":Трай руска св и р но.
Коментиран от #173
14:44 13.02.2026
168 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги
До коментар #32 от "фактите":От 11 войни с османлиите , Русия печели 9.Това са фактите. Червената армия е унищожила 300 германски дивизии. За 4 години
Коментиран от #183
14:44 13.02.2026
169 Димо
До коментар #154 от "Пламен":Пламка досега хуубаво му издухваше сополите ,но едно зайче ми каза, че си бил голям тессс няккк и горя от нетърпение да те пробвам.Кво ша кайш за 10 €врака ?
14:45 13.02.2026
170 хаха🤣
До коментар #153 от "българина":дядо Вовчик казал всички путинофили да сложат по един червен флаг на покривите🤣 да не ги уцелят случайно с орешници🤣
14:45 13.02.2026
171 Руски Z блогър
14:45 13.02.2026
172 Ти кой
До коментар #165 от "Дали?":Обичкаш бе.Чеченците якутите бурятите тувинците .Те доста ще ти се порадват тръбар с трънар.
Коментиран от #180
14:45 13.02.2026
173 ха ха
До коментар #167 от "Тихо ма":Суссс бре лепилар ,иди наХ Суу Каа 3пррр лийваа !
14:46 13.02.2026
174 Димо
14:46 13.02.2026
175 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #165 от "Дали?":От руснак войник не става. Пред фактите и Клепарите мълчат.
Коментиран от #188
14:46 13.02.2026
176 А Рюте,забрави ли...
14:47 13.02.2026
177 Георги
14:47 13.02.2026
178 Кая Калас
14:47 13.02.2026
179 Рублевка
До коментар #150 от "Мнение":Десетки хиляди атлантици от Европа загинаха в Украйна. Време е да товарят в бусовете и български атлантици. В Украйна ТЦК вече товарят старци на 60 години и гимназисти. Най-новото дъно на бандеровците е измъкването на хората от леглото по пижами за фронта. Жените им пищят, децата плачат, а бандеровците влачат по земята и налагат с юмруци и ритници. Има филмче във Фейсбук.
14:47 13.02.2026
180 ХА ХА
До коментар #172 от "Ти кой":Лапуркай бре мррръшляк съдран ,кво ми се обясняваш като първата любовница !
14:48 13.02.2026
181 Лиз ач евроатлантик
Коментиран от #190
14:48 13.02.2026
182 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
14:48 13.02.2026
183 Охохо хо
До коментар #168 от "Блогър от Москва. Крим е руски завинаги":Само Сталин изби 5 милиона ватенки по лагерите бе мало ум ник.А и през ВСВ и сега ползват месните щурмове.Напред За родину.24 милиона руски жертви.Гермсния 24 милиона воювайки на 2 фронта.Смех ако не беше Ленд Лиза ватенките щяха да са в Сибир сега.А той пък е китайски.
14:48 13.02.2026
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Пламен
Можете да проверите .
14:49 13.02.2026
186 Град Козлодуй
14:49 13.02.2026
187 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #6 от "Рюте с меките китки":А то 97см-то джудже със токчета 52 санта е с много твърди китки???!!😂😂😂😂
14:49 13.02.2026
188 Рублевка
До коментар #175 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":От Козлодуй ще ти сменят адреса на Белене острова.
Коментиран от #192
14:49 13.02.2026
189 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
14:50 13.02.2026
190 Варенките ще има
До коментар #181 от "Лиз ач евроатлантик":Още много да гладуват почнаха ги с цените в магазините и комуналните услуги.
Коментиран от #195
14:50 13.02.2026
191 Софиянец
Пък нека тоя клоун си говори каквото иска, то жалкия запад само това може!
14:50 13.02.2026
192 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #188 от "Рублевка":Казват че дядо ми там са го изяли прасетата .
14:50 13.02.2026
193 Тоя, пък.
Ами ако след като се разправи с укрия, руската армия вземе та продължи на запад? - Рюте мн бързо ще си плюе на петите... щото от укрия на запад няма отбранителни линии !!!
Такива глyпости да ги пишат тука из коментарите някакви лъcкачи, как да е... ама шефът на НАТО да ги пише, това вече е несериозно и говори за тежко некомпетенство !!!
14:51 13.02.2026
194 Пламен
14:51 13.02.2026
195 Обикновен човек
До коментар #190 от "Варенките ще има":Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.
14:51 13.02.2026