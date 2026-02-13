Новини
Свят »
Германия »
Рюте се подигра с Путин: Руската армия се прави на могъща мечка, но се движи със скоростта на охлюв
  Тема: Украйна

Рюте се подигра с Путин: Руската армия се прави на могъща мечка, но се движи със скоростта на охлюв

13 Февруари, 2026 13:33 2 638 195

  • украйна-
  • нато-
  • мюнхен-
  • марк рюте-
  • русия-
  • владимир путин

През 2025 година руската армия е успяла да окупира едва 0,8% от цялата територия на Украйна

Рюте се подигра с Путин: Руската армия се прави на могъща мечка, но се движи със скоростта на охлюв - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте унижи тежко руския президент Владимир Путин по време на започналата днес Мюнхенска конференция по сигурността, предаде NEXTA.

„Руснаците искат да изглеждат като могъща мечка, но се движат [руската армия] със скоростта на охлюв“, каза Рюте.

Още новини от Украйна

Форумът в Мюнхен започва днес и ще продължи до неделя. Украинският президент Володимир Зеленски също пристигна на събитието. То се провежда близо 4 години след пълномащабната инвазия, която руската армия извърши в Украйна.

Според аналитични данни през цялата 2025 година руската армия е превзела в Украйна 4831 кв. километра територия, което е едва 0,8% от цялата територия на страната.

Междувременно Зеленски коментира идеята за провеждане на избори в Украйна във военно време. Идеята за избори в Украйна идва от руснаците, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за сп. "Атлантик", предаде агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски посочи, че не е против произвеждането на референдум за мирно споразумение заедно с президентски избори, защото това ще увеличи избирателната активност и ще направи по-трудно за Русия да оспори резултатите.

По думите му обаче това трябва да бъде едно приемливо споразумение. "Не смятам, че трябва да поставяме една лоша сделка на референдум", каза Зеленски. Той също така отбеляза, че самата идея за произвеждане на избори във военно време идва от руснаците. "Те искат да се отърват от мен", добави Зеленски.

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум. "Не се страхуваме от нищо. Дали сме готови за избори? Готови сме. Дали сме готови за референдум? Готови сме", каза Зеленски. Както съобщи по-рано Укринформ, украинският президент заяви, че за произвеждането на референдум и избори е необходимо прекратяване на огъня.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 60 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    112 29 Отговор
    Орешника се движи с четири километра в секунда.

    Коментиран от #12, #47, #55

    13:33 13.02.2026

  • 2 Многоходовото

    34 119 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #99

    13:34 13.02.2026

  • 3 Атина Палада

    29 112 Отговор
    Русия е унижавана денонощно......

    Коментиран от #69, #75, #82

    13:34 13.02.2026

  • 4 С нетърпение

    106 21 Отговор
    Да дойде Путин и при теб ли искаш?

    13:35 13.02.2026

  • 5 Атина Палада

    33 104 Отговор
    Матушка ще загуби и тази война-руската армия е позорно слаба !

    Коментиран от #98, #101

    13:35 13.02.2026

  • 6 Рюте с меките китки

    106 20 Отговор
    казал това.

    Коментиран от #20, #187

    13:35 13.02.2026

  • 7 Манол от Чуричене

    30 82 Отговор
    Което е вярно, е вярно. Няма какво да се коментира. Руската армия е аналогова, разчитаща на интернета на най-големият си враг.

    Коментиран от #13, #79

    13:36 13.02.2026

  • 8 честен ционист

    64 23 Отговор
    Медведицата през зимата е летаргична, обаче за 9-и май ще е пред табелата на град Брюж.

    Коментиран от #62, #83

    13:37 13.02.2026

  • 9 КЗББ и ДП

    49 11 Отговор
    Украйна не е Косово

    13:37 13.02.2026

  • 10 Може ли някой,

    106 16 Отговор
    Който и един ден не е бил войник или военен, не е държал в ръка никога истинско оръжие да се подиграва на някаква армия??? Това е Рютълът... Тоа нема грам понятие от армия и оръжия, от война и от военна стратегия. Бюрократ, поставен да лае за хегемона, да плаши населението с "опасни врагове" за да увеличава продажбите на нефелните оръжия на обора. Това е.... Ама точно такива ще ни предизвикват атомна война... Бизнесът и алчността ви ще доведе света до катастрофа!

    13:38 13.02.2026

  • 11 да си го кажем

    29 79 Отговор
    Руската армия си е един охльов неможач.Буквално всички тея митове за руска военна "сила" отекоха с канала и руската сила се равнява точно на тази на държва като Украйна.Единствената причина Русия за 4 години да открадне 1% от територията на Украйна е заради САЩ,защото и благодарение на американските технологии които ползваше Русия.Русия е армия с възможности от 50-те години на миналия век.Всяка една държава от първите 5 сили може да я смаже за седмица таван.Добре,че имат ядрено оръжие колхозниците,че иначе вече да говорят на друг език.

    Коментиран от #19

    13:38 13.02.2026

  • 12 град София

    32 63 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако орешника беше такова невиждано в света оръжие, за каквото го представят, Русия щеше да постигне целта на СВО още през 2022,като постави проруско правителството на Украйна. А не да дава 2 милиона руски войници жертви в продължение на 4 години и накрая да фалира цялата федерация.

    Коментиран от #21, #36, #102

    13:38 13.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    61 20 Отговор

    До коментар #7 от "Манол от Чуричене":

    Онези 60 000 натовци дето влязоха в Курса област сигурно вече са стигнали до Аляска.

    Коментиран от #26

    13:39 13.02.2026

  • 14 Сусу Манарата

    47 12 Отговор
    Каза командирът на най-голямата мечка. Жалък педал!

    13:39 13.02.2026

  • 15 Демитриев

    45 12 Отговор
    Уважаема госпожо Урсула фон дер пфайзер, внимавайте да не ядосате татко(има се впредвид Рюте и кого нарича татко). Най-точното описание на лидерите у Юропата

    13:40 13.02.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    42 14 Отговор
    В Рассия имаме паговорка - Руснака бавно запряга........

    Ми това е 😆

    Коментиран от #81

    13:40 13.02.2026

  • 17 Мишел

    60 12 Отговор
    Движи се като охлюв, но последният блицкриг на немците завърши в Берлин с капитулация.

    13:41 13.02.2026

  • 18 Sветлин Sтефанов

    47 12 Отговор
    тоя не е добре да предизвиква путин и да се смее

    Коментиран от #35

    13:41 13.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Еми

    47 8 Отговор

    До коментар #12 от "град София":

    То не е късно, само трябва да го зареди с мегатонове. Верно малко късно почнаха с тецовете, ама и до другото ще стигнат накрая

    13:42 13.02.2026

  • 22 Ганя Путинофила

    17 44 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    13:42 13.02.2026

  • 23 Последния Софиянец

    13 39 Отговор
    До къде се докара бункерното!

    13:42 13.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фори

    14 49 Отговор
    Руснаците се надуват на слаби противници.От равностойни бягат и само се заканват и плашат с някакви нови оръжия! Те никога няма да водят война с равностоен.Страх ги е!

    Коментиран от #32

    13:42 13.02.2026

  • 26 ха ха ха

    14 41 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Те и тея 2 милиона рашисти дето влязоха в Украйна сигурно вече са в Лисабон ха ха ха

    13:42 13.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Червените Хълмове

    7 23 Отговор
    Ще се къпя чисто гола в врящата вана напълнена с топла вода дълбоко в дълбините на Ада и 7 чисто голи жени ще ми правят компания

    13:44 13.02.2026

  • 29 хахаха

    50 12 Отговор
    прав е рьоте - и само 20% от украинска територия са окупирали, която най-великата армия на света - украинската не успява да си я върне въпреки помоща на нато

    13:44 13.02.2026

  • 30 Мишел

    12 35 Отговор
    Сега ще се случи същото с блицкрига на бункерното, щу свърши в калното мазе!

    Коментиран от #63

    13:44 13.02.2026

  • 31 АБВ

    48 11 Отговор
    Марче, Марче, от четири години пишеш по темата, но така и не разбра досега, че целта на Русия НЕ Е ТЕРИТОРИЯТА на Украйна. Русия си има достатъчно територия - 1/7 от сушата. Виж картата на света !
    Марче, проумей поне ти, за Рюте е късно, СВО е поради арогантното, агресивното и непредизвикано пълномащабно разширение на НАТО на изток до границата на Русия.

    Коментиран от #42, #52, #92

    13:44 13.02.2026

  • 32 фактите

    14 34 Отговор

    До коментар #25 от "Фори":

    Е нормално.Руснаците може да джафкат пред света ,ама и самите те си знаят възможностите ,че са като мижитурки.Виж,че Турция като им свали изтребителя ,Русия напълни памперса.На Турция ще й трябват точно няколко дни за да прегази Русия.

    Коментиран от #168

    13:44 13.02.2026

  • 33 и тоя ли имал армия ха ха ха

    32 8 Отговор
    рюте пък каква армия има тоя палячо?

    ако бай дончо каже че няма си пусни армията и тоя палячо ще седи с отворена уста и ще чака някой да го препикае

    за гренладния се видя палячото как се скри под полат ана урсулаа

    13:44 13.02.2026

  • 34 Гориил

    33 8 Отговор
    Рюте, руската армия не ти е обещала нищо.Смейте се на себе си.

    13:44 13.02.2026

  • 35 Ха-ха

    12 27 Отговор

    До коментар #18 от "Sветлин Sтефанов":

    Русия вече никой не я бръсне за слива, Путин пък изобщо. Освен за подигравки и унижения, за друго не стават.!

    13:45 13.02.2026

  • 36 Последния Софиянец

    11 24 Отговор

    До коментар #12 от "град София":

    Така е, само фентъзита от бункера!

    13:45 13.02.2026

  • 37 Медведев Атома

    27 9 Отговор
    Ех,Владимир, Владимир...защо ги жалиш,Владимир?

    Коментиран от #48

    13:45 13.02.2026

  • 38 стоян

    12 29 Отговор
    Явно Рюте е чел историята че русия за последните 120 години е загубила 6 войни а е спечелила само една - втората световна и то с огромната помощ от САЩ и съюзници - ако не беше САЩ сега в москвабад щеше да пазаруват с марки

    13:45 13.02.2026

  • 39 Тома

    26 8 Отговор
    Прав си батко рюте защото грешката на Путин беше че ви пусна голяма аванта когато руските войски бяха пред Киив.Ако беше ви думал всичко щеше да приключи още тогава

    Коментиран от #50

    13:46 13.02.2026

  • 40 Руската армия

    13 22 Отговор
    четвърта година рият с копита и не постигат мечтата на бункерния плъх.

    13:46 13.02.2026

  • 41 Още един сбъркан русофил

    11 18 Отговор
    От сбърканите русофили в територията затова сме на това дередже!

    13:46 13.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Я па тоя

    23 5 Отговор
    Силни думи от човек, който lapa pishki

    13:46 13.02.2026

  • 44 Рон Джереми

    19 5 Отговор
    Този направи 🎺на "татко" си Тръмп и много взе да лае.

    13:46 13.02.2026

  • 45 Град Козлодуй

    21 7 Отговор
    Простия Рутер да се моли тоя охлюв да не допълзи до него.....

    13:47 13.02.2026

  • 46 да питам

    9 20 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    13:47 13.02.2026

  • 47 Мишел

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Орешник се движи с над 12 км/сек.

    13:47 13.02.2026

  • 48 да си знаеш

    9 22 Отговор

    До коментар #37 от "Медведев Атома":

    Това,че Русия е военно джудже не е негов избор.Повече от това няма какво да направи Русия.

    Коментиран от #57

    13:47 13.02.2026

  • 49 Копейка охльов

    7 18 Отговор
    Шокиран съм! Без ръце останах да меся и да чакам ушанка тип охльов ха ха

    13:47 13.02.2026

  • 50 Прав си

    11 19 Отговор

    До коментар #39 от "Тома":

    помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂

    Коментиран от #56, #64

    13:48 13.02.2026

  • 51 Ха ХаХа

    20 6 Отговор

    До коментар #27 от "СЕКИША":

    Холандеца да каже името на негъра под когото го намериха полицаите на една пейка

    13:48 13.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Арестович

    21 6 Отговор
    Руснаците ни галят понеже ни считат за свои.
    Иначе бам бум и падаме като гнил орех

    Коментиран от #60

    13:50 13.02.2026

  • 55 ДАНСингът на смъртта

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДАНСингът на смъртта

    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
    твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
    коено е грубо нарушение на закона!

    Защо ДАНС умишлено са нарушили закона?

    Какви доказателства са зачистили ДАНС?
    Има ли нещо общо агент Буда
    с разкрития от убитите рейнджъри наркоканал край Петрохан

    13:50 13.02.2026

  • 56 цирк московски

    8 18 Отговор

    До коментар #50 от "Прав си":

    Те вече танкове нямат.Бойната техника е на привършване...Освен с мотори ,ходят и с коне и колела на фронта просто защото нямат с какво друго.Дори и Талибаните изглеждат като по-силна армия от Русия.

    Коментиран от #58

    13:50 13.02.2026

  • 57 Медведев Атома

    15 6 Отговор

    До коментар #48 от "да си знаеш":

    Човече,осъзнай се кви ги дрънкаш.

    Коментиран от #70

    13:51 13.02.2026

  • 58 Прав си

    10 15 Отговор

    До коментар #56 от "цирк московски":

    В кратуните на възхищаващите се от руската военна мощ всичко се измерваше с грандиозното руско оръжия.
    Първо — страхотният флот: мит за безпогрешна морска мощ, който се разпадна, когато се оказа, че такова „чудовище“ просто не съществува и е почти унищожено.
    После — великолепните изтребители: славословие, което рухна, когато те не успяха да наложат доминация в Украйна.
    Следваше — многобройната армия: числата звучаха внушително, докато реалността показа, че за повече от три и половина години тя не успява да постигне решаващи успехи и пада — едни след други украинската армия ги мачка като мокри кашони.

    Коментиран от #67

    13:52 13.02.2026

  • 59 движи със скоростта на охлюв

    12 5 Отговор
    за да не дава много жертви като
    урк които загиват напразно заради отчаяните комарджии от запада
    но накрая Русия ще постигне целите си

    13:53 13.02.2026

  • 60 хххх

    6 14 Отговор

    До коментар #54 от "Арестович":

    Русия няма военната сила за да прави подобни избори дали да пази някой или не.Единствената причина поради която Русия още не е прегазена се оказа,че е отново заради САЩ.Американците пазят всячески Русия.Ето Мъск сега им спря старлинка на руснаците и тея технологични руски джуджета се върнаха в каменната ера.

    Коментиран от #144

    13:53 13.02.2026

  • 61 хаха 🤣

    8 11 Отговор
    Ей, дядо Вовчик, стана за смях и на гаргите🤣 Вместо да си гледаш старините, виж какво стана 🤣🤣🤣

    13:53 13.02.2026

  • 62 Владимир Путин, президент

    8 11 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    "...Медведицата през зимата е летаргична, обаче за 9-и май ще е пред табелата на град Брюж...."

    Минаха вече Четири Года, а куцата медведица още е практически домой, пред Купянск. Пачему ?

    13:53 13.02.2026

  • 63 Мишел

    12 2 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    псевдомишеле, пак пробутваш несбъдваеми прогнози на жълтопаветник.

    13:53 13.02.2026

  • 64 Тома

    3 12 Отговор

    До коментар #50 от "Прав си":

    Нака е, забравяш и магаретата и , че кабзон пее нон стоп от 2022

    13:54 13.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Иван

    7 1 Отговор
    В коя посока се движи?

    13:54 13.02.2026

  • 67 България и българите мразят русия

    10 16 Отговор

    До коментар #58 от "Прав си":

    За 4 години пълномащабна война и 2 милиона руски жертви,Русия е успяла да открадне цели 0,7% от Украйна!!!

    Коментиран от #71, #165

    13:54 13.02.2026

  • 68 дядото

    17 4 Отговор
    едва ли джендъри и пе де ра си биха унижили путин

    Коментиран от #78

    13:54 13.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 хаха 🤣

    7 15 Отговор

    До коментар #57 от "Медведев Атома":

    Медведа след като беше наритан от Тръмп смени тактиката🤣 вече е кротък и снишен, по-нисък от тревата🤣

    Коментиран от #74

    13:55 13.02.2026

  • 71 Прав си

    2 8 Отговор

    До коментар #67 от "България и българите мразят русия":

    Най-голямата грешка, на запада!Една стена и да си играят, на войници колкото си искат!!!!

    13:56 13.02.2026

  • 72 Американските данни

    3 14 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #89

    13:57 13.02.2026

  • 73 Сатана Z

    6 1 Отговор
    “Бързата работа — срам за майстора” За 3 дена няма как да се избият 2 700 000 укро нацисти ,и още има .

    13:57 13.02.2026

  • 74 Мишел

    3 9 Отговор

    До коментар #70 от "хаха 🤣":

    Същото е и при ботокса.

    Коментиран от #107

    13:58 13.02.2026

  • 75 Като теб

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    ли,а?денонощно лигавиш месото и ти обират нагара от шоколадовия салон.Уни3ително при това.

    13:59 13.02.2026

  • 76 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор
    За Четири Года Русия се превърна от Велика сила до ролка тоалетна бумага на която е нарисувано лицето ми.

    13:59 13.02.2026

  • 77 Сатана Z

    3 9 Отговор
    Но пък Зеленски загрузи за няма и 4 години над 1.5 милиона вата!

    13:59 13.02.2026

  • 78 То понеже при свол очите няма сбъркани

    0 8 Отговор

    До коментар #68 от "дядото":

    Вие копейките само пе да ли и вибратори сънувате 😀

    Коментиран от #141

    13:59 13.02.2026

  • 79 Коието е вярно,

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Манол от Чуричене":

    вярно е. Загубили своя разсъдък мекерета на погрешния Запад се чудят как да омаловажат Русия. Но това не променя нещата. Слушахме на акушерката лафа за чиповете от пералните на Русия, на гротескния просто киро повторението за бензиностанциите на Русия и т.н. КАТО ВИ ХАРЕСВА, говорете си каквото искате!!! Това не променя нещата. И ВЪОБЩЕ не виждате безпомощнша клоун зеленски, на когото ЕС и вчера ДАРИ 90 милиарда НАШИ ПАРИ да си купят златни тоалетни и имения в чужбина.
    Както казва Тръмп Джуниър, на когото боко тъпото правеше метани да съдейства да се махне Магнитски от намагнитения шишляк, "Когато ходих с моята приятелка в Монако, бях вбесен, че всеки втори ролсройс, ферари и бугати са с украинска регистрация".

    Коментиран от #85, #90

    14:00 13.02.2026

  • 80 Чакайте сега

    13 1 Отговор
    Тънковратото очилато шефче на НАТО пак е събрало кураж да се перчи и да остроумничи. Русия е превзела близо четири пъти повече от родната му Нидерландия, ама на него му се струвало малко. За къде ли се е разбързал?

    14:01 13.02.2026

  • 81 оня

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    Още Бисмарк е казал: Руснака бавно впряга,но бързо пристига. Явно втората част не ти изнася.

    Коментиран от #93

    14:03 13.02.2026

  • 82 Трола българин

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    С един от многото си никове

    14:03 13.02.2026

  • 83 Малиии

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Па ти си чувал за Брюж ли бря! Малиии, начетен ама начетен. Май не змаеш и къде се намира!

    14:03 13.02.2026

  • 84 Д-р Марин Белчев

    10 1 Отговор
    Некомпететно и провокационно изказване на Рюте. Падна ми в очите. Мечката е дебела и бавна, но прасне ли те с лапата си чао. В случая бавната руска мечка има ядрена лапа, която може да удря здраво.
    Иначе никой не спори, че в конвенционално отношение руските ВС са сравнително посредствени. Конфликтът в Украйна трябва да се изучава от руските военни, като пример как не се водят военни действия.

    14:03 13.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Психодинспансер

    3 4 Отговор
    Къде е този охлюв,къде е Путин?

    Коментиран от #106

    14:04 13.02.2026

  • 87 Анонимен

    6 0 Отговор
    Позиционната война,очертала се на Изток напомня на ПСВ,когато армиите бяха в окопите .Да не забравяме факта ,че мечките спят дълбок зимен сън.Когато се събудят ще бъде страшно за околните.

    14:04 13.02.2026

  • 88 Никой

    5 0 Отговор
    Не сме ли създадени за мир.

    14:05 13.02.2026

  • 89 Хахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #72 от "Американските данни":

    За Укрите- по 3....хахаха

    14:05 13.02.2026

  • 90 .....

    7 10 Отговор

    До коментар #79 от "Коието е вярно,":

    За четири години измряха и бяха осакатени милион и половина русначета в Украйна,Путя съсипа вътрешната икономика,опоска държавния авариен фонд за войната,предизвика хиперинфлация и бензинова криза,похарчи над 500 млн. долара и 1 трлн. долара за бомби,ракети и снаряди,които се превръщат в боклук на фронта,пре@ба експорта на енергийни суровини,което сви приходите за хазната,предизвика рецесия и постави страната си в изолация…Путя ,,превзема” Купянск всяка седмица,а Донбас,Запорожие и Херсон са мираж.П у т я е велик диктатор!

    14:06 13.02.2026

  • 91 Някой

    8 0 Отговор
    Кой иска мир? Е той го е закъсал. Пак и се бият руснаци срещу руснаци (така са викали украинците, че те са руснаците), едните наливани от целият запад.
    А нидерландци да не се изказват, че им взривяват някоя дига и са под вода.

    14:07 13.02.2026

  • 92 До Рутка меката китка...

    12 2 Отговор

    До коментар #31 от "АБВ":

    Не разбра ли гейма че в момента Русия се бие срещу целия западен блок ...около 35 държави и пак напредва и има успехи на 1200км фронт....

    Коментиран от #97

    14:08 13.02.2026

  • 93 Владимир Путин, президент

    3 10 Отговор

    До коментар #81 от "оня":

    ".... Руснака бавно впряга,но бързо пристига. Явно втората част не ти изнася...."

    Не, просто втората част веч я няма !!!
    Четири Года Купянск, 7км от руската граница нищо ли не подсказва ?

    14:08 13.02.2026

  • 94 семейни ценности

    12 1 Отговор
    Ергенчето Руте говори, а нищо не може да направи освен да се мота около "татко" си и да го целува. Много е страхлив. Какво ли ще приказва след като предстои татко да го изостави?

    14:10 13.02.2026

  • 95 Ххх

    11 0 Отговор
    Рюте гледайте Европа с колко хиляди талибани я превземат.

    14:11 13.02.2026

  • 96 хахахахохо

    9 0 Отговор
    Каква усмивка на съсел. Отдясно - нормален мъж, отляво пе....

    14:12 13.02.2026

  • 97 Копейка

    2 11 Отговор

    До коментар #92 от "До Рутка меката китка...":

    Джуджето-военнопрестъпник Путин се е скрил дълбоко в бункера си и трепери от страх, защото знае че Тръмп ако си мръдне пръста ще съсипе руската, пияна сган!

    Коментиран от #150

    14:12 13.02.2026

  • 98 Владимир Путин, президент

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    "...Матушка ще загуби и тази война..."

    Не ще !!!
    Русия вече я загуби, болезнено и с катастрофални последици. Русия се превърна в голямото нищо на Световната сцена с влияние по-ниско от това на Северна Корея.

    14:12 13.02.2026

  • 99 Хижата на ПП

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Многоходовото":

    България зае своето достойно място в западния блок. Вече сме съвършенна демокрация.

    Коментиран от #131

    14:12 13.02.2026

  • 100 Артилерист

    13 0 Отговор
    Какъв нечуван парадокс: Рюте, който по същество е никой в НАТО се бил подиграл с държавника Путин. Рюте надмина и най-семплите изказвания в този форум от рода на "Украйна за три дня". Русия смля Украйна, която е поддържана от поне 50 държави. Последно градовете в Украйна са без ток и вода, жп транспорта е обездвижен, пристанищата са сринати, укроармията е разкапана. Руските войски са пробили фронта като решето. Руската АРТИЛЕРИЯ срива опорниците (500 снаряда за взводен опорен пункт, които се изстрелват от един дивизион-24 арт. системи за около 5 минути), малки щурмови групи се вклиняват в прохода на 10-12км, последвани от по-големи, които разширяват пробива, застрашават защитниците от обкръжаване и ги принуждават да се оттеглят. АРТИЛЕРИЯ и дронове, а ако се налага и тежки авиобомби, поддържат щурмоваците като подавят всяка съпротива...

    14:13 13.02.2026

  • 101 🇧🇬❤️🇷🇺

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Е като е толкова слаба тази руска армия, защо не я унищожите нали все за това говорите? Е сега е момента когато е толкова слаба тази руска армия. Хем е слаба, хем не ви стиска да им скочите с една дума понитааа сте.

    14:14 13.02.2026

  • 102 5566

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "град София":

    Проблема е че много много прозт

    14:16 13.02.2026

  • 103 руската мечка

    2 8 Отговор
    ще играе казачок по команда на Рюте, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    14:18 13.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ако започне

    10 1 Отговор
    нещо сериозно като истинска война, бабаятлъкът на някой хора от НАТО набързо ще се изпари, а самите те ще избягат зад океана ако бай Дончо ги допусне.

    14:19 13.02.2026

  • 106 Охлювът

    4 7 Отговор

    До коментар #86 от "Психодинспансер":

    Путин е в дълбокия бункер с каска на главата и памперс на дупата.

    14:20 13.02.2026

  • 107 На Путин

    4 6 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    вече не му слагат ботокс, защото е противопоказен за старческата му деменция, води до още повече неврологични усложнения.

    14:21 13.02.2026

  • 108 Ами

    8 0 Отговор
    Явно върната територия колкото цяла България на някои им се вижда малко :))) и пак нататък нарломана да продължи с преразглеждане на Минските споразумения:)))Проблемът е,че Тръмп и генералите му знаят какво всъщност се случва и неизбежно границите отиват на запад и се потвърждават пак думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))))

    14:21 13.02.2026

  • 109 Бавно,бавно

    7 1 Отговор
    една територия , че и малко по голяма от България превзеха от Украйна!Не е ли по логичен въпроса , защо цялото НАТО позволи на един охлюв да направи това.Този охлюв да му кажа на Рюте ще спре на р.Днепър и ще отреже Украйна от Черно море.защо става бавно ли , защото се цели избиването на цялото украинско поколение, което се осмели да провежда геноцид срещу рускоговорящото население в Донбас и Луганск.

    14:22 13.02.2026

  • 110 Иван 1

    6 0 Отговор
    А кой го знае Рюте и какво е свършил до сега.

    14:22 13.02.2026

  • 111 Това е

    3 0 Отговор
    добре, в противен случай Рюте пък и не само може да стане охлюв.

    14:23 13.02.2026

  • 112 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор
    Рюте направи Хаяско на 2 копейки.

    14:23 13.02.2026

  • 113 Нeкoрeктни кoмeнтaри

    7 2 Отговор
    Ако Руте наблюдава добре Русия не убива мирното население за разлика западната концепция събаряме всичко у убиваме всичко движещосе и тогава обявяваме победа и заграбваме ресурсите а тези оцелели и измъчени стават роби Русия знае че населението 80% е руско говорящо и 60 % са руснаци и бие целенасочено унищожава всичкото оборудване на 50 държави и по този начин ги оставя голи без пушки а съответно и бедни

    Коментиран от #125

    14:24 13.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Марк Рюте

    2 8 Отговор
    Ако русия само си помисли да нападне натовска държава,тя(русия) ще бъде опустошена.
    Край на цитата.

    Коментиран от #126

    14:25 13.02.2026

  • 116 ахааа

    6 1 Отговор
    казал бил този мухъл - ако нямаше мирно население а само бандери, до сега да са били изпарени като сутрешна мараня. Ама това мекотело това не го вижда. Те мирните граждани не са фактор според този и цялата клика в кочината ЕС/СС.

    14:25 13.02.2026

  • 117 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 1 Отговор
    Абе така като гледам Рюте то ,май си прави устата да цунка голия охлюффф !

    14:25 13.02.2026

  • 118 Иван

    6 1 Отговор
    Марк Пут.те.

    14:27 13.02.2026

  • 119 Точно така

    3 6 Отговор
    Руснаците са гигантски слузест ойлюф,който се идентифицира като мечка!!!

    Коментиран от #130

    14:27 13.02.2026

  • 120 Ццц

    7 2 Отговор
    Какво съвпадение! Самият Рюте се прави на могъщ лъв, а изглежда като охлюв с цайси. Като се съберат Рюте, Тръмп и Урсула на едно, все едно гледаме семейство Танер от Алф - Уили, Кейт и самият Алф. Трябва само съпругата на Макрон за ролята на Браян. 🤣

    14:28 13.02.2026

  • 121 безспорен факт

    3 7 Отговор
    Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда.

    😁

    Коментиран от #132

    14:28 13.02.2026

  • 122 Не така

    8 0 Отговор
    Рюте нещо е предозирал лекарствата които пие.Путин ще му помогне в това отношение да изтрезнее.Германиците да не демонстрират историческите си комплекси от руснаците.

    14:28 13.02.2026

  • 123 Ахах

    9 0 Отговор
    Пак са пудрили нослетата... Тоя до ония ден се плачеше от руския език

    Коментиран от #137

    14:29 13.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Руската пропаганда

    1 5 Отговор

    До коментар #113 от "Нeкoрeктни кoмeнтaри":

    Има за цел глупаците.

    14:29 13.02.2026

  • 126 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #115 от "Марк Рюте":

    Продължавай с цитата.......Полска К иска повече време.

    14:29 13.02.2026

  • 127 Механик

    1 6 Отговор
    Абе и на мен Артилериста ми наду главата ,че Русия била сила.

    Коментиран от #136

    14:30 13.02.2026

  • 128 Мали

    8 1 Отговор
    По добре Охлюв, а не като Европа въобще не се вдижат!! Америка като вземе Гренландия, Европа ще мълчат, после ще поискат друга държава и от Европа и пак ще я вземат, Европа пак ще мълчи и тогава май ще се молите на Охлюва но ще бъде вече твърде късно Рюте, и другото е защо тогава разпространявате пропагадна българската медия че Русия ще нападне Европа и ще я завземе,трябва да сте щастливи че се движат като Охлюв,тогава няма да завземат Европа!!!

    14:30 13.02.2026

  • 129 Знаете поговорката

    3 0 Отговор
    "Първо те игнорират, после ти се смеят, след това се бият с теб, накрая печелиш". ;)

    14:30 13.02.2026

  • 130 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Точно така":

    Лапуркай слузестия ох люффф и не изтървай и капка от божествения нектар !

    14:31 13.02.2026

  • 131 хаха🤣

    2 6 Отговор

    До коментар #99 от "Хижата на ПП":

    дядо Вовчик изпусна нещата от контрол🤣 в Рашка крепостните петроханци не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета, сега ще правят шамански ритуали и магии за късмет🤣🤣🤣

    Коментиран от #140

    14:31 13.02.2026

  • 132 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "безспорен факт":

    Да наемат евреи за тази работа.

    14:31 13.02.2026

  • 133 Жириновски пред руската Дума😂

    9 3 Отговор
    "Мечката е най-глупавото животно. Няма друго животно, което да спи по половин година.
    ​Представете си – половин година сън! Каква е тази страна, която спи? Ние трябва да сме будни!
    ​Мечката е тромава, дива и мързелива,може само да краде меда на пчелите .Тя само ръмжи и не прави нищо смислено. Това не е правилният символ за нас.
    ​На Русия ѝ трябва вълк. Вълкът е смел, той е санитар на гората и никога не изоставя своите. А мечката? Тя е просто груба,безполезна сила."

    14:32 13.02.2026

  • 134 Механик

    7 4 Отговор
    Изкрезила работа.
    Кой му е казал на Рюти, че Путин гони срокове?
    Русия с доста добро темпо намалява личния състав на ВСУ, а това е много важно. Путин няма за къде да бърза.

    Коментиран от #138, #149, #166

    14:32 13.02.2026

  • 135 Дон Корлеоне

    4 6 Отговор
    Яка гавра с Хаяско.

    Коментиран от #142

    14:33 13.02.2026

  • 136 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "Механик":

    Не казвай на никой че Артилериста ни праска в ✓...за и двамата и много ни хареса ,че ще се изложим като кифладжии без кифли пред публиката ,че нали го даваме уж мъжкари .

    14:33 13.02.2026

  • 137 Тихо ма

    0 4 Отговор

    До коментар #123 от "Ахах":

    Съветска хурво трай.

    Коментиран от #147

    14:34 13.02.2026

  • 138 Руската пропаганда

    2 5 Отговор

    До коментар #134 от "Механик":

    Уцелва глупака право в десятката.

    14:34 13.02.2026

  • 139 Баце ЕООД

    6 0 Отговор
    На тия сащ нали им каза, че ще се изтеглят от този безполезен съюз. Мн ми е интересно с какво ще борят "охлюва".. Тотални лузъри, съсипаха Европа!

    14:34 13.02.2026

  • 140 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "хаха🤣":

    И златото на Вълчан войвода да ти върнат, да станеш велик европеец.

    14:34 13.02.2026

  • 141 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "То понеже при свол очите няма сбъркани":

    Не ви сънуваме, а ви дават по телевизията!
    Всички случаи на пдофилия от последните месеци и години в България, са свързани именно с хора подкрепящи ппдб!!!

    Вие отвратителните, дето нямате и ден реален стаж, но пък за сметка на това получавате охотно грантовете на шорош, за да лъжете и продавате своите, ще имате съдба доста сходна с вам подобните през човешката история!
    Уверявам ви, че горчиво ще съжалявате за продажните ви същности!!!

    14:35 13.02.2026

  • 142 пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "Дон Корлеоне":

    Дончо утре ша сокаш ли пак бибека за 2.50 €врака ,та да намина през подлеза на Централна Гара ,а и да почистя и смажа инструмента .

    Коментиран от #154

    14:35 13.02.2026

  • 143 "И петролната рафинерия на "Лукойл"

    1 3 Отговор
    във Волгоград спря рябота след успешна среднощна атака на украински дронове. Унищожена е инсталацията за първична преработка на петрол AVT-1 с капацитет 18 600 тона на ден. Избухналия огромен пожар е причинил допълнителни щети. Това е довело до пълно затваряне на рафинерията, пише Reuters."

    Коментиран от #151

    14:35 13.02.2026

  • 144 Безказармен простак

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "хххх":

    200%

    14:35 13.02.2026

  • 145 Жан

    3 0 Отговор
    Не преставам да се изненадвам,колко тъпи са платените хора...Което е логично,де. Ако са умни няма да заработват,като говорят и пишат глупости. Русия може да превърне Украйна в пепелище само за няколко часа.А защо Путин пипа меко и не иска да го прави е въпрос с повишена трудност. :) Даже Тръмп се съобразява с Русия и нейния бооен арсенал, нашите платени гащници дрънкат семки и бонбонки. Действително ме е яд, че Путин не иска да разпертушини Украйна , а жали украинците.

    14:36 13.02.2026

  • 146 Намаляват русофилските подлоги

    2 2 Отговор
    След десетина години няма да ги има по чисто естествени причини.Да им се подиграваме и да се погаврим с тях докато още ги има!

    14:37 13.02.2026

  • 147 ХА ХА

    3 0 Отговор

    До коментар #137 от "Тихо ма":

    Лапуркай бе тръбар нещастен ,кво ми се обядняваш !

    14:37 13.02.2026

  • 148 Рублевка

    2 1 Отговор
    Изборите в Украйна са дело на самите украинци. Те да прекратяват огъня. Грешка на РФ е липсата на удари по гражданската инфраструктура. Ракетните атаки и бомбардировките срещу жилищата и семействата на бандеровците ще сломи техния боен дух и ще способства за победата. Време е от "СВО" да се премине към тотална война. Целият свят се смее и подиграва на Путин за неговата милозливост и нерешителност.

    Коментиран от #152

    14:37 13.02.2026

  • 149 Тихо ма

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "Механик":

    Механичката тихо там.У русия стряха уат сап ютуб и телеграм на ватенките им се вдигнаха комуналните сметки и почват да реват а с новите данъци и ддс ходят по магазините и реват.Тая година ще се длучи не ги интересувала политиката е сега ше ви заинтересува дупка в бюджета 80 милиарда долара.Сенчестив флот го арестуват навсякъде.

    14:37 13.02.2026

  • 150 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Копейка":

    Вие троловете сте скрити по-дълбоко във фермите на шорош!
    Но ви бедна болната фантазия, какво ви чака!
    Един евроатлантик не остана в укрия!
    Всички бяха употребени по предназначение!
    Вие отрпките на България сте следващите!

    Коментиран от #179

    14:38 13.02.2026

  • 151 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от ""И петролната рафинерия на "Лукойл"":

    И м@й катти спря да работи след като надда Рени турски тираджии и сце ...пиха ...за .

    Коментиран от #157

    14:38 13.02.2026

  • 152 Абе Тъ по пи тек

    0 2 Отговор

    До коментар #148 от "Рублевка":

    Коя е грешката като само там бият други не могат.А на фронта нещо буксуват украинците ги наритаха от 2 дни на 20 км назад.

    14:39 13.02.2026

  • 153 българина

    1 0 Отговор
    колко орешака са нужни ниската земя да стане още по ниска?

    Коментиран от #162, #170

    14:39 13.02.2026

  • 154 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "пиночет":

    Стига си се предлагало бе , скопейче
    Един руснак ми каза че ти е много малка бибипката .

    Коментиран от #169

    14:39 13.02.2026

  • 155 Хе!

    2 3 Отговор
    Русия съществува все още от инерцията на СССР във военно отношение! По време на ПСВ Царска Русия е показателно изостанала от модерните държави и е разбита по всички фронтове! Дори малка България я пердаши в Добруджа и пленява знамената и! За сравнение, Франция и Англия тогава произвеждат по 47 - 48 хиляди аероплана, Германия - 54 000, изостанала Русия - 4000 и то с части, доставени от Съглашението! Вековна закостенялост и изостаналост! Поставете си прилежно минусите и помислете как щяхте да реагирате на 13 февруари 2022 година, ако някой ви кажеше, че малка Украйна 5 години ще тупа като бръшнян чувал великата Мецана! Два дня, три дня и какво стана - Немножко обосрались, как всегда!

    14:39 13.02.2026

  • 156 Копейки

    2 1 Отговор
    Не се ядосвайте, а започвайте да празнувате утре е Свети Валентин

    14:40 13.02.2026

  • 157 Ай руска

    2 1 Отговор

    До коментар #151 от "Ами":

    Урус пи йо ще ти сцепа суспуха.250 хил.руснаци живеят в Турция на тях им цепат.Избягали да от руската у авиня

    14:40 13.02.2026

  • 158 Копейка

    3 2 Отговор
    Взе хх с ни левъ!Последната битка за България!
    Шъ се беся!

    14:41 13.02.2026

  • 159 Рютю

    1 2 Отговор
    Си подритва здравната книжка.

    14:41 13.02.2026

  • 160 Ветеринар

    0 0 Отговор
    Руската мечка толкова много бой изяде ,че вече няма power .

    14:42 13.02.2026

  • 161 Уса

    1 1 Отговор
    Рюте до преди две седмици беше нсрн а днес отново се прави на,мъж.Така ще бъде и за напред мъж-нсрн-мъж-нсрн

    Коментиран от #167

    14:42 13.02.2026

  • 162 Питай ги

    3 0 Отговор

    До коментар #153 от "българина":

    Колко укр.фламинго поразяват руски склад с стотици тонове боеприпаси .Рафинерията в Уфа и завода за части за дронове и ракети на 1700 км

    14:43 13.02.2026

  • 163 Ей мъж

    2 1 Отговор
    Рюте и ти искаш да изглеждаш на мъж, но си един лигав педлерасин.

    14:43 13.02.2026

  • 164 Атанасова

    0 2 Отговор
    Путин се движи бавно,-но Това Този дженджър Рютте понятието защо.
    Унижението всеки път изпитва Рютте,Когато на Тръмп му Вика"тати"!

    14:43 13.02.2026

  • 165 Дали?

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "България и българите мразят русия":

    Я пак провери, че нещо информаторите ти те лъжат.

    Коментиран от #172, #175

    14:44 13.02.2026

  • 166 Уса

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Механик":

    От толкова небързане от втарая остана само леш и скрап, а конамиката е при крайцеро у тинята

    14:44 13.02.2026

  • 167 Тихо ма

    1 1 Отговор

    До коментар #161 от "Уса":

    Трай руска св и р но.

    Коментиран от #173

    14:44 13.02.2026

  • 168 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "фактите":

    От 11 войни с османлиите , Русия печели 9.Това са фактите. Червената армия е унищожила 300 германски дивизии. За 4 години

    Коментиран от #183

    14:44 13.02.2026

  • 169 Димо

    0 2 Отговор

    До коментар #154 от "Пламен":

    Пламка досега хуубаво му издухваше сополите ,но едно зайче ми каза, че си бил голям тессс няккк и горя от нетърпение да те пробвам.Кво ша кайш за 10 €врака ?

    14:45 13.02.2026

  • 170 хаха🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #153 от "българина":

    дядо Вовчик казал всички путинофили да сложат по един червен флаг на покривите🤣 да не ги уцелят случайно с орешници🤣

    14:45 13.02.2026

  • 171 Руски Z блогър

    0 1 Отговор
    ВСУ ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    14:45 13.02.2026

  • 172 Ти кой

    0 0 Отговор

    До коментар #165 от "Дали?":

    Обичкаш бе.Чеченците якутите бурятите тувинците .Те доста ще ти се порадват тръбар с трънар.

    Коментиран от #180

    14:45 13.02.2026

  • 173 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #167 от "Тихо ма":

    Суссс бре лепилар ,иди наХ Суу Каа 3пррр лийваа !

    14:46 13.02.2026

  • 174 Димо

    0 0 Отговор
    Но е факт, че където има влияние благния галош и мизерия и клошария, куба, с.корея...

    14:46 13.02.2026

  • 175 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 3 Отговор

    До коментар #165 от "Дали?":

    От руснак войник не става. Пред фактите и Клепарите мълчат.

    Коментиран от #188

    14:46 13.02.2026

  • 176 А Рюте,забрави ли...

    4 0 Отговор
    ..когато щатските рейнджъри напускаха Афганистан,подгонени от афганистанските козари с тоягите,как бягаха със скоростта на светлината към спасителният колесник на самолета ...😝!

    14:47 13.02.2026

  • 177 Георги

    3 0 Отговор
    а хората си мислят, че само нашите политици са завършили помощно училище...

    14:47 13.02.2026

  • 178 Кая Калас

    2 0 Отговор
    Интересно, как многополов който му пъхат разни неща в задния двор, може да обиди друг човек! Това е антипод в случая.

    14:47 13.02.2026

  • 179 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #150 от "Мнение":

    Десетки хиляди атлантици от Европа загинаха в Украйна. Време е да товарят в бусовете и български атлантици. В Украйна ТЦК вече товарят старци на 60 години и гимназисти. Най-новото дъно на бандеровците е измъкването на хората от леглото по пижами за фронта. Жените им пищят, децата плачат, а бандеровците влачат по земята и налагат с юмруци и ритници. Има филмче във Фейсбук.

    14:47 13.02.2026

  • 180 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #172 от "Ти кой":

    Лапуркай бре мррръшляк съдран ,кво ми се обясняваш като първата любовница !

    14:48 13.02.2026

  • 181 Лиз ач евроатлантик

    2 1 Отговор
    Доста интересно,всеки ден реват как Русия ще ги напада,пък сега бил се подиграл,иди че разбери.По са ми интересни нашите евро лизачи,някой им зададе тон и те почват да квичат

    Коментиран от #190

    14:48 13.02.2026

  • 182 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    2 2 Отговор
    Нормално, то и децата по света се смеят и храчат по бункерния плъшок и калната му "армия" башибозук от пиянки и крадци оклепани със тиня......🤣🤣😂😂

    14:48 13.02.2026

  • 183 Охохо хо

    1 3 Отговор

    До коментар #168 от "Блогър от Москва. Крим е руски завинаги":

    Само Сталин изби 5 милиона ватенки по лагерите бе мало ум ник.А и през ВСВ и сега ползват месните щурмове.Напред За родину.24 милиона руски жертви.Гермсния 24 милиона воювайки на 2 фронта.Смех ако не беше Ленд Лиза ватенките щяха да са в Сибир сега.А той пък е китайски.

    14:48 13.02.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Пламен

    3 2 Отговор
    През последните векове русия е печелила войни само когато е била съюзник на Великобритания .
    Можете да проверите .

    14:49 13.02.2026

  • 186 Град Козлодуй

    2 2 Отговор
    Рутера да внимава какво си пожелава-да не се събуди някоя сутрин и да се окаже,че е в Дунава а Руснаците са взривили една нескопосана дига в Хол-андия.

    14:49 13.02.2026

  • 187 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Рюте с меките китки":

    А то 97см-то джудже със токчета 52 санта е с много твърди китки???!!😂😂😂😂

    14:49 13.02.2026

  • 188 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #175 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    От Козлодуй ще ти сменят адреса на Белене острова.

    Коментиран от #192

    14:49 13.02.2026

  • 189 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор
    От Рюте освен "флейтист " друго не става !Не знам как е със арабските и турските зурни ?

    14:50 13.02.2026

  • 190 Варенките ще има

    1 1 Отговор

    До коментар #181 от "Лиз ач евроатлантик":

    Още много да гладуват почнаха ги с цените в магазините и комуналните услуги.

    Коментиран от #195

    14:50 13.02.2026

  • 191 Софиянец

    3 1 Отговор
    А бе нека е охлюв, ама нали денацифицира 404 и демилитаризира нату, а даже не им беше в плановете, хихихихи

    Пък нека тоя клоун си говори каквото иска, то жалкия запад само това може!

    14:50 13.02.2026

  • 192 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #188 от "Рублевка":

    Казват че дядо ми там са го изяли прасетата .

    14:50 13.02.2026

  • 193 Тоя, пък.

    0 0 Отговор
    Тоя пeдъp явно и войник не е ходил? Според него колко бързо могат да бъдат преодолени няколко силно укрепени отбранителни линии, строени осем години и то при положение, че укpoпската армия беше 2.5 пъти по-многобройна в началото? Укрия - когато все още имаше повече войници, преодоля ли изобщо мн по-набързо построената "линия на Суровикин"? Ами: не !!! Германската армия през ПСВ колко квадратни МЕТРА германска земя загуби? - Ами: НУЛА !!!
    Ами ако след като се разправи с укрия, руската армия вземе та продължи на запад? - Рюте мн бързо ще си плюе на петите... щото от укрия на запад няма отбранителни линии !!!

    Такива глyпости да ги пишат тука из коментарите някакви лъcкачи, как да е... ама шефът на НАТО да ги пише, това вече е несериозно и говори за тежко некомпетенство !!!

    14:51 13.02.2026

  • 194 Пламен

    1 0 Отговор
    Е , все някой трябваше да каже , че ,,царят" е гол .

    14:51 13.02.2026

  • 195 Обикновен човек

    0 0 Отговор

    До коментар #190 от "Варенките ще има":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    14:51 13.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания