Новини
Свят »
САЩ »
Конгресът на САЩ призова бившият еврокомисар Питър Манделсън да свидетелства по делото "Епстийн"

Конгресът на САЩ призова бившият еврокомисар Питър Манделсън да свидетелства по делото "Епстийн"

14 Февруари, 2026 04:55, обновена 14 Февруари, 2026 04:02 496 0

  • конгрес-
  • сащ-
  • питър манделсън-
  • дело-
  • епстийн

Бившият английски посланик е помолен да отговори на въпросите на Комитета за надзор на Камарата, като част от текущото разследване на педофила

Конгресът на САЩ призова бившият еврокомисар Питър Манделсън да свидетелства по делото "Епстийн" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Питър Манделсън, бивш посланик на Великобритания в САЩ, е бил призован да свидетелства пред Конгреса на САЩ за връзките си с педофила Джефри Епстийн, предава Sky News.

Сухас Субраманям и Робърт Гарсия, двама членове на Камарата на представителите от Демократическата партия, са изпратили писмо до бившия английски посланик, в което го молят да отговори на въпросите на Комитета за надзор на Камарата, като част от текущото разследване на Епстийн.

Те пишат: "Въпреки че вече не сте британски посланик в САЩ и сте се оттеглили от Камарата на лордовете, ясно е, че имате широки социални и бизнес връзки с Джефри Епстийн и разполагате с важна информация, свързана с нашето разследване на дейността на Епстийн.

Предвид ужасяващите обвинения относно поведението на Епстийн, ви молим да се явите за интервю с персонала на Комитета относно престъпленията на Джефри Епстийн и неговите съучастници.“

Двамата посочват, че Манделсън се появява многократно в 3,5-те милиона файла, свързани с Епстийн, които са били публикувани от САЩ.

Манделсън е бил посланик на САЩ между февруари и септември миналата година, преди да бъде освободен от британския премиер Кийр Стармър.

Премиерът го е освободил заради връзката му с Епстийн, която се е различавала "съществено“ от това, което лейбъристът е заявил на правителството, когато е бил проверен.

Манделсън многократно е отричал всички обвинения. Но преди това той се е извинил за поддържането на отношенията си с Епстийн, които, както сам признава, са продължили прекалено дълго.

Двамата американски представители миналата година отправиха подобно искане към Андрю Маунтбатън-Уиндзор, тогава принц.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ