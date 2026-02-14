Конгресът на САЩ призова бившият еврокомисар Питър Манделсън да свидетелства по делото "Епстийн"

Питър Манделсън, бивш посланик на Великобритания в САЩ, е бил призован да свидетелства пред Конгреса на САЩ за връзките си с педофила Джефри Епстийн, предава Sky News.

Сухас Субраманям и Робърт Гарсия, двама членове на Камарата на представителите от Демократическата партия, са изпратили писмо до бившия английски посланик, в което го молят да отговори на въпросите на Комитета за надзор на Камарата, като част от текущото разследване на Епстийн.

Те пишат: "Въпреки че вече не сте британски посланик в САЩ и сте се оттеглили от Камарата на лордовете, ясно е, че имате широки социални и бизнес връзки с Джефри Епстийн и разполагате с важна информация, свързана с нашето разследване на дейността на Епстийн.

Предвид ужасяващите обвинения относно поведението на Епстийн, ви молим да се явите за интервю с персонала на Комитета относно престъпленията на Джефри Епстийн и неговите съучастници.“

Двамата посочват, че Манделсън се появява многократно в 3,5-те милиона файла, свързани с Епстийн, които са били публикувани от САЩ.

Манделсън е бил посланик на САЩ между февруари и септември миналата година, преди да бъде освободен от британския премиер Кийр Стармър.

Премиерът го е освободил заради връзката му с Епстийн, която се е различавала "съществено“ от това, което лейбъристът е заявил на правителството, когато е бил проверен.

Манделсън многократно е отричал всички обвинения. Но преди това той се е извинил за поддържането на отношенията си с Епстийн, които, както сам признава, са продължили прекалено дълго.

Двамата американски представители миналата година отправиха подобно искане към Андрю Маунтбатън-Уиндзор, тогава принц.