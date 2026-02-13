Новини
България »
Ивайло Мирчев: Митов се крие, защото групата в Петрохан е участвала в тактически учения с полицейски подразделения

13 Февруари, 2026 10:34 1 887 85

  • ивайло мирчев-
  • данс-
  • тактически учения-
  • петрохан-
  • хижа

Политическият лидер добави, че както полицията, така и ДАНС е работила доста тясно с групата в Петрохан и е внедрила свои вербувани хора там

Ивайло Мирчев: Митов се крие, защото групата в Петрохан е участвала в тактически учения с полицейски подразделения - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Миналата година групата от Петрохан е участвала нееднократно в официални тактически учения, съвместно с полицейски подразделения в Монтана. Това разкри съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в изявление от кулоарите на Народното събрание.

“Много хора се чудят защо вътрешният министър Митов и главният секретар Рашков продължават да се крият по случая Петрохан. Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация, според която през 2025-а година въпросната група е имала съвместно тактически учения с полицейски подразделения в Монтана на местен полигон. През септември 2025-а година полицията в Монтана дори е използвала един от дроновете на тази организация за извършване на полицейски действия”, сподели Мирчев.

Политическият лидер добави, че както полицията, така и ДАНС е работила доста тясно с групата в Петрохан и е внедрила свои вербувани хора там.

“Кое обаче е по-интересното? Главният секретар Рашков изисква информация от МВР - Монтана затова дали е имало някакви съвместни действия с въпросната група. Отговор има, но пълната информация не е показана на обществото”, подчерта Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов заяви, че именно затова ПП-ДБ вече е внесла проект на решение за разсекретяване и публично представяне на всички преписки и доклади на МВР, ДАНС и прокуратурата по случая “Петрохан”, както и информация дали са използвани СРС-та в хижата, или спрямо някой от живущите там.

“Искаме тази информация да бъде разсекретена и представена в Народното събрание, така че всички да имат достъп до нея. Вчера мнозинството в две комисии отказа изобщо да разгледа това решение. Мнозинството потулва тази информация, защото има какво да крие. Ние нямаме какво да крием и затова искаме тази информация да стане публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем детайли”, категоричен бе Божанов.

Политическият лидер допълни, че трябва да се установи защо МВР не ни докладва за сигнала през 2022-а година, както и какво е направено по този сигнал от Калин Стоянов, тогава в ГДБОП.

“Всичко това трябва да бъде оповестено на българските граждани и да бъде изнесено от службите, вместо да се хвърлят политически обвинения. Това е нашето искане и ще продължаваме да настояваме, защото ако е можело институциите да предотвратят тези самоубийства и убийство на дете, то е трябвало да го направят”, заключи Божанов.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    16 2 Отговор
    правят групите като тази от Петрохан...

    10:37 13.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    15 17 Отговор
    ППДБ изпраха боци и шиши, а те им прикриваха сектата. Лошото стана, кога тоя калушев реши да се трепе.

    Коментиран от #15

    10:37 13.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    31 7 Отговор
    Петрохан е база на чужди служби и Митов ясно е знаел за нея . Хижата е осигурена от Искра Фидосова

    Коментиран от #58

    10:37 13.02.2026

  • 4 гхсж

    34 5 Отговор
    Абе не се вързва будисти монаси носещи револвери колт. По интересно е кой е посещавал хижата.

    Коментиран от #9

    10:38 13.02.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    21 1 Отговор
    Колко ,,ТЯСНА,, е била връзката!?хи хи хи

    Коментиран от #19

    10:39 13.02.2026

  • 6 хехе

    26 18 Отговор
    по случая Петрохан ппдб за затънали до шия в кафяво и се чудят как да намалят загубите.

    Коментиран от #10, #12, #57

    10:39 13.02.2026

  • 7 Гост

    17 6 Отговор
    В какво се е състояло учението? Ако е залавяне на малолетни и сефтосване не искам да знам.

    10:39 13.02.2026

  • 8 Всичко ,

    29 1 Отговор
    де що е замесено по по - високи служби и постове се покри ! А Славчев на бърза ръка хвърли оставка и отказа да дава обяснения в Парламента и пред българската общественост защо и с какви аргументи !

    10:40 13.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    16 8 Отговор

    До коментар #4 от "гхсж":

    Кирчо ми каза че водил децата си в хижата и се скарал с Ламата и напуснал посреднощ

    Коментиран от #84

    10:41 13.02.2026

  • 10 Бюлент Чакър

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Пробити са им диваните май.

    10:41 13.02.2026

  • 11 А бе нискочело

    23 11 Отговор
    Май само вие врякате за петрохан набутаха ви в обяснителен режим ама това е простата истина спонсорирали сте и парично и властово убийци и изнасилвачи на деца….
    Долни сте и гнусни всичките от ПП

    Коментиран от #16

    10:41 13.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    17 9 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Чужди служби са изнудвали всякакви политици и бизнесмени.Просто в ПП и ДБ са най много извратените

    Коментиран от #21

    10:42 13.02.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 2 Отговор
    КАК ЩЕ ГЛАСУВАТ КОМИСИИТЕ
    КАТО БАЩАТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ИМА 6 ФИРМИ С НАРКОЛОРДА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :))?

    10:42 13.02.2026

  • 14 Ппдбили

    12 6 Отговор
    Да поканиш няколко алпиниста и водолази на учение да вадят манекени ,това ли ви е голямата теза?

    10:43 13.02.2026

  • 15 хмм

    9 16 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Тези са съществували като секта много преди да се появи партията на промяната!

    Коментиран от #20, #68

    10:43 13.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    18 2 Отговор

    До коментар #11 от "А бе нискочело":

    Не са спонсори а жертви.Изнудвани са с записи с децата.

    Коментиран от #22

    10:44 13.02.2026

  • 17 Със

    6 3 Отговор
    или без пречистване....

    10:45 13.02.2026

  • 18 Митов

    15 6 Отговор
    Да напуска поста и да изчезва.

    10:46 13.02.2026

  • 19 Била е много

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    тясна с леко разширение от задната страна...

    10:46 13.02.2026

  • 20 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "хмм":

    Школата Роук работи от 1992 г основана от българският Епщайн -Дими Паница.

    10:46 13.02.2026

  • 21 Кажи си направо

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    КГБ !

    10:47 13.02.2026

  • 22 Анани

    18 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Кмета каза ,че било за да им помогне за матори на ток. 80 К евра някъде, нищо работа за матори на ток.

    Коментиран от #37, #74

    10:47 13.02.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 2 Отговор
    ИМА ЛИ ТОВА НЕЩО ОБЩО
    СЪС УБИЙСТВОТО НА МАФИОТА ТРАКТОРА ?

    10:47 13.02.2026

  • 24 Дориана

    16 14 Отговор
    Няма как МВР с Даниел Митов да свършат каквато и да е работа в полза на обществото. Борисов и Пеевски унищожиха съзнателно и преднамерено цялата съдебна система,превърнаха институциите включително и МВР в зависими за да могат лесно да ги контролират в тяхна полза,пак напълно съзнателно създадоха пълзяща диктатура. Чрез своите партии съзнателно пречат в България да няма никакви реформи в Съдебната власт, в Полицията, в администрацията въпреки критиките от ЕС , дори и в бюджета. Много от техните депутати не са избрани законно точно заради съзнателното опорочаване на изборите. Купуваха цели секции и унищожаваха бюлетини на своите опоненти.И всичко това за да превърнат цял един народ в техни заложници.

    Коментиран от #38

    10:47 13.02.2026

  • 25 Лама от ПП

    14 3 Отговор
    Е нали Калушев беше добро момче,а сега убийство и самоубийства?

    10:48 13.02.2026

  • 26 Забрана за ПП

    11 2 Отговор
    (Петрохански........)

    10:49 13.02.2026

  • 27 В Русия

    1 6 Отговор
    пращани ли да деца?

    Коментиран от #34

    10:50 13.02.2026

  • 28 лешояд

    6 3 Отговор
    селян дур, дай доказателства, щото вашите бливотини, не хващат дикиш!

    10:51 13.02.2026

  • 29 Мирчо

    14 1 Отговор
    има излъчване на пречистен и просветлен!

    10:52 13.02.2026

  • 30 Митов пръв излезе

    16 8 Отговор
    да се заканва на суверена когато набиха онзи пиян шеф на полицията в Русе, а сега имал някакви ангажименти ха ха ха ? Разстреляни са шестима българи, а той се крие учи наизуст какво са му написали да говори илитератите Тиквата и Пеевски ! Целият този случай е убийство, не е никакво сектанско самоубийство или педофилско, толкова много мазен платен контингент е активиран да насаждат мнението за самоубийство, че, ако се съберат всички може някой издател да издаде няколко тома простащина за манипулиране !

    10:52 13.02.2026

  • 31 Много

    9 1 Отговор
    Ивайловци станаха....

    10:52 13.02.2026

  • 32 Фелибар

    9 1 Отговор
    Всички сте за пречистване от Мильо!

    10:55 13.02.2026

  • 33 Даниел

    6 2 Отговор
    Липсата на призив за подаване на сигнали от граждани за подобни случки на други места в страната и извършване на проверки е показателно за съпричастността на държавни структури към тази организация!!!
    Някой може ли да каже още колко такива квартири има в страната??

    Коментиран от #35

    10:55 13.02.2026

  • 34 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "В Русия":

    Сирачета от Украйна са изнасяни за Брюксел по европрограми.

    10:55 13.02.2026

  • 35 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Даниел":

    На язовир Искър има същата школа.

    10:56 13.02.2026

  • 36 Мирчев Ивайло

    14 1 Отговор
    Тоя откакто седя на Шиши в скута нещо се промени, залиня и заслабна. Я какъв беше юнак и убавец, когато с Ристьо щурмуваха Росенец..

    Коментиран от #47, #70

    10:59 13.02.2026

  • 37 Кънчо

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Анани":

    Е па колко да струват тия мотори? Тия колко мотора да имат там? 80 000 Евра са си бая пари. Ако ми ги даде на мен тия пари съм съгласен и аз да обикалям сукаците, няма проблем. 80 000 за мотори.... Някви специални ще да са биле.

    10:59 13.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Промяна

    1 1 Отговор
    ФАКТИ БГ ШАРЛАТАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВЕЧЕ СА НЕДОСЕГАЕМИ ТУК И КАКВО КАТО МЕ ТРИЕТЕ

    Коментиран от #66

    11:05 13.02.2026

  • 40 Хмм

    7 1 Отговор
    и какво са търсили тогава ваши политици там, на чаша чай, с хора свързани с полицията

    11:07 13.02.2026

  • 41 пожарната ползва доброволци

    1 0 Отговор
    на стрелбището с полицията и тези 5 са постреляли като доброволци . ако и за това има сигнал . значи е забранено . мисля че е разрешено . примерно звънкам на шефа на полицията и го питам може ли да си пострелям с него . или да снимаме конете в полицията . ако се съгласи отиваме . ако после има сигнал срещу това мероприятие ще се види конкретно какво е нарушението . хората даряваха бензин на мевере . ако е забранено не може .

    11:11 13.02.2026

  • 42 Анонимен

    3 1 Отговор
    И какво като са участвали?По интересно е в какво са участвали гостите на хижата

    11:11 13.02.2026

  • 43 всички ПеПерази

    3 1 Отговор
    са минали лама обучение.или са ги минали

    Коментиран от #45

    11:12 13.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 По-точно

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "всички ПеПерази":

    Май са замесени ГЕРБ в цялата работа.

    Коментиран от #49, #50

    11:12 13.02.2026

  • 46 Всички от ГЕРБ се КРИЯТ!

    5 2 Отговор
    Бойко Борисов се крие!
    Даниел Митов се крие!
    Главен секретар се крие!

    11:14 13.02.2026

  • 47 По-скоро

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Мирчев Ивайло":

    На Шиши в скута седяха Тошко Йорданов и Балабанов!

    Коментиран от #69

    11:15 13.02.2026

  • 48 Дедо Мраз

    3 2 Отговор
    Всячески почерниха групата, а сега с техните камъни по техните глави.

    Коментиран от #54

    11:15 13.02.2026

  • 49 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "По-точно":

    И марсианците са замесени май,нищо че никой не ги е виждал там.

    11:17 13.02.2026

  • 50 пък ПеПеразите

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "По-точно":

    сте пили ламски чай

    Коментиран от #53

    11:17 13.02.2026

  • 51 Съмнително!!!!!

    5 0 Отговор
    "Много хора се чудят защо вътрешният министър Митов и главният секретар Мирослав Рашков продължават да се крият по случая Петрохан..."

    11:17 13.02.2026

  • 52 Факт

    2 1 Отговор
    Не е изяснена фактическата дейност на групата - аванпост, хотел, център за духовно развитие, звено за борба, оттам и нейните покровители и партньори!

    11:18 13.02.2026

  • 53 Пък ГЕРБерастите

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "пък ПеПеразите":

    Са правили тайни учения с "реънджърите"...

    11:18 13.02.2026

  • 54 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Дедо Мраз":

    Ами ти остана единствения защитник на Ламата педофил и убиец на деца

    Коментиран от #56

    11:19 13.02.2026

  • 55 Мирчо

    4 1 Отговор
    Много е интересно вашето Наде как е работило с групата Петрохан! Вместо да млъкнете защото само ваши са посещавали хижата се опитвате да прехвърлите вината на службите!

    Коментиран от #61

    11:19 13.02.2026

  • 56 Дедо Мраз

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Анонимен":

    Я го докажи ако неможеш тук, тогава в съда.

    Коментиран от #62

    11:20 13.02.2026

  • 57 ХиХи

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Немогат да се измъкнат, Рундьо ще ги извози. Хитрата сврака с двата крака. Взеха на Президента правомощията, организираха протести есента и хоп 20 депутата за патерица

    11:20 13.02.2026

  • 58 Добре де

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А децата за прикритие ли са били? И имало ли е при медитациите непозволени субстанции,съвместявали ли са разни дейности?

    11:21 13.02.2026

  • 59 А защо ли шефа на ДАНС???

    3 0 Отговор
    Ходи да се консултира с депутат от ГЕРБ дали да каже има ли вербувани сред загиналите в случая "Петрохан", както се изнесе в медиите???
    ГЕРБ.ли са Шефовете му?
    Имат ли нещо да крият?

    Коментиран от #67

    11:21 13.02.2026

  • 60 Ахахах

    0 1 Отговор
    Тия и те се гласят за разцепване

    Коментиран от #63

    11:21 13.02.2026

  • 61 Парадокс БГ

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мирчо":

    Много е интересно вашият Митов как е работил с групата Петрохан! Не можеш да затвориш устите на Народа!!

    Коментиран от #79

    11:23 13.02.2026

  • 62 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Дедо Мраз":

    Ще бъде доказано в съда.Доказателствата са толкова категорични че и приятелчетата на Ламата вече го признаха.

    Коментиран от #65

    11:23 13.02.2026

  • 63 Ирония

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ахахах":

    Ще ти се разцепи нещо друго на теб, хахаха

    11:24 13.02.2026

  • 64 саксън

    1 0 Отговор
    Кажете за бай Фидос, нещо го забравихме този Бай , на кого е баща...

    11:24 13.02.2026

  • 65 Дедо Мраз

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Анонимен":

    Теб ще те видя в съда, за твърденията ти към мен.

    Коментиран от #72

    11:25 13.02.2026

  • 66 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Колко пъти да ти повтаряме, че трябва да се научиш да пишеш грамотно и да мислиш, защото те не са силната ти страна. Имаш проблем с гнева, трябва ти психиатър.

    11:25 13.02.2026

  • 67 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "А защо ли шефа на ДАНС???":

    Откъде разбра че се е консултирал?Пак само лъжи и измислици пишеш.

    11:26 13.02.2026

  • 68 Монк

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "хмм":

    Да но ПП ДБ ги легализират в България! Даже им издават разрешителни за оръжия! Предоставят им общински земи на безценица, лицензират им и школа за промиване на мозъци, където децата не ходят на училище и никой не подава сигнали! На тези избори ПП трябва да бъдат спрени да не прехвърлят 4% за да бъдат разследвани за тази създадена от тях мрежа на територията на страната!

    11:26 13.02.2026

  • 69 Пе-Пе-Пе тата

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "По-скоро":

    Много седяха на Шиши в скута, а сега от срам искат те да "го таковат"..

    Коментиран от #73

    11:26 13.02.2026

  • 70 Реципрочно

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мирчев Ивайло":

    Той и Шиши беше по едно време променен, залинял и заслабнал. Защо ли?

    Коментиран от #76

    11:27 13.02.2026

  • 71 Внедрени хора в групата

    2 0 Отговор
    От медиите знаем, че в групата е имало петима възрастни и едно дете.От тези петима възрастни колко от тях е вербувала ДАНС и колко МВР?Накрая да не излезе , че всички вече покойници да са били внедрени и в службите?

    11:27 13.02.2026

  • 72 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Дедо Мраз":

    Време е да ви спрат интернета в психодиспансера

    Коментиран от #75

    11:28 13.02.2026

  • 73 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Пе-Пе-Пе тата":

    Оффф той пък шиши с неговото фъстъче, едва ли някой ще иска да му седи в скута, дето от шкембето не може да си го види.

    Коментиран от #81

    11:28 13.02.2026

  • 74 Холмс

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Анани":

    Кмета не работи за детска болница а за група педофили! За да може да им предостави удобства тихо да се промъкват покрай туристи и населени места!

    11:29 13.02.2026

  • 75 Ирония

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Анонимен":

    Ооо, това вече е заплаха. Не мож затвори устите на здравомислещите хора в страната.

    11:30 13.02.2026

  • 76 Възвърна си формите..

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Реципрочно":

    Ами и той е видял бая зор тогава, сега пак може да заслабне..

    11:30 13.02.2026

  • 77 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Ужас!
    Принудили са група ППбудисти-ППе...фили да участват в тактически учения със 100% реформираната от ПП Дамаджанко полиция?
    Това е престъпно престъпление, розовото прасенце Шиши моментално трябва да бъде нарязано на ППържоли!

    11:30 13.02.2026

  • 78 Лама от ПП

    0 0 Отговор
    Доста хора от ПП само седели в скута пиейки чай от гъби на терасата

    11:30 13.02.2026

  • 79 Мирчо

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Парадокс БГ":

    Митов ме работил с никой нито служби нито педофили, той е пешка! Просто заема поста това го показа и на протеста и в други случай! Наредено му е да е невидим! Но ПП ДБ са ОПГ!

    11:32 13.02.2026

  • 80 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Мирчев,а ти ходил ли си в хижата?

    11:33 13.02.2026

  • 81 Злите езици говорят..

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хахаха":

    Казват, че болката била малка, ама срамът бил голям...

    11:34 13.02.2026

  • 82 Много е БУДАЛА

    0 1 Отговор
    българския народ, чак недопустимо будала за човешко същество ! Айде да прочетеме сега тук минусите които ще покажат будалите за да прогнозираме и ние като врачките едно съотношение !

    Коментиран от #85

    11:35 13.02.2026

  • 83 Майора

    2 1 Отговор
    Мирчев , ти трябва да дадеш обяснени пред компетентните органи кой ти е дал информацията и защо в разпространяваш!

    11:37 13.02.2026

  • 84 Трябвало

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    ...е теб да заведе,нали си му приятел,ама не се вписваш в изискванията явно ,защото много си разхлопан...знаеш къде...

    11:39 13.02.2026

  • 85 Ами то няма

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Много е БУДАЛА":

    умен народ беден ! Бедни са само простите и мързеливите !

    11:43 13.02.2026

