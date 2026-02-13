Ивайло Мирчев: Митов се крие, защото групата в Петрохан е участвала в тактически учения с полицейски подразделения

Миналата година групата от Петрохан е участвала нееднократно в официални тактически учения, съвместно с полицейски подразделения в Монтана. Това разкри съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в изявление от кулоарите на Народното събрание.
“Много хора се чудят защо вътрешният министър Митов и главният секретар Рашков продължават да се крият по случая Петрохан. Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация, според която през 2025-а година въпросната група е имала съвместно тактически учения с полицейски подразделения в Монтана на местен полигон. През септември 2025-а година полицията в Монтана дори е използвала един от дроновете на тази организация за извършване на полицейски действия”, сподели Мирчев.
Политическият лидер добави, че както полицията, така и ДАНС е работила доста тясно с групата в Петрохан и е внедрила свои вербувани хора там.
“Кое обаче е по-интересното? Главният секретар Рашков изисква информация от МВР - Монтана затова дали е имало някакви съвместни действия с въпросната група. Отговор има, но пълната информация не е показана на обществото”, подчерта Мирчев.
Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов заяви, че именно затова ПП-ДБ вече е внесла проект на решение за разсекретяване и публично представяне на всички преписки и доклади на МВР, ДАНС и прокуратурата по случая “Петрохан”, както и информация дали са използвани СРС-та в хижата, или спрямо някой от живущите там.
“Искаме тази информация да бъде разсекретена и представена в Народното събрание, така че всички да имат достъп до нея. Вчера мнозинството в две комисии отказа изобщо да разгледа това решение. Мнозинството потулва тази информация, защото има какво да крие. Ние нямаме какво да крием и затова искаме тази информация да стане публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем детайли”, категоричен бе Божанов.
Политическият лидер допълни, че трябва да се установи защо МВР не ни докладва за сигнала през 2022-а година, както и какво е направено по този сигнал от Калин Стоянов, тогава в ГДБОП.
“Всичко това трябва да бъде оповестено на българските граждани и да бъде изнесено от службите, вместо да се хвърлят политически обвинения. Това е нашето искане и ще продължаваме да настояваме, защото ако е можело институциите да предотвратят тези самоубийства и убийство на дете, то е трябвало да го направят”, заключи Божанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те така
10:37 13.02.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #15
10:37 13.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #58
10:37 13.02.2026
4 гхсж
Коментиран от #9
10:38 13.02.2026
5 Делю Хайдутин
Коментиран от #19
10:39 13.02.2026
6 хехе
Коментиран от #10, #12, #57
10:39 13.02.2026
7 Гост
10:39 13.02.2026
8 Всичко ,
10:40 13.02.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #4 от "гхсж":Кирчо ми каза че водил децата си в хижата и се скарал с Ламата и напуснал посреднощ
Коментиран от #84
10:41 13.02.2026
10 Бюлент Чакър
До коментар #6 от "хехе":Пробити са им диваните май.
10:41 13.02.2026
11 А бе нискочело
Долни сте и гнусни всичките от ПП
Коментиран от #16
10:41 13.02.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #6 от "хехе":Чужди служби са изнудвали всякакви политици и бизнесмени.Просто в ПП и ДБ са най много извратените
Коментиран от #21
10:42 13.02.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО БАЩАТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ИМА 6 ФИРМИ С НАРКОЛОРДА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :))?
10:42 13.02.2026
14 Ппдбили
10:43 13.02.2026
15 хмм
До коментар #2 от "Вашето мнение":Тези са съществували като секта много преди да се появи партията на промяната!
Коментиран от #20, #68
10:43 13.02.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #11 от "А бе нискочело":Не са спонсори а жертви.Изнудвани са с записи с децата.
Коментиран от #22
10:44 13.02.2026
17 Със
10:45 13.02.2026
18 Митов
10:46 13.02.2026
19 Била е много
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":тясна с леко разширение от задната страна...
10:46 13.02.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #15 от "хмм":Школата Роук работи от 1992 г основана от българският Епщайн -Дими Паница.
10:46 13.02.2026
21 Кажи си направо
До коментар #12 от "Последния Софиянец":КГБ !
10:47 13.02.2026
22 Анани
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Кмета каза ,че било за да им помогне за матори на ток. 80 К евра някъде, нищо работа за матори на ток.
Коментиран от #37, #74
10:47 13.02.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЪС УБИЙСТВОТО НА МАФИОТА ТРАКТОРА ?
10:47 13.02.2026
24 Дориана
Коментиран от #38
10:47 13.02.2026
25 Лама от ПП
10:48 13.02.2026
26 Забрана за ПП
10:49 13.02.2026
27 В Русия
Коментиран от #34
10:50 13.02.2026
28 лешояд
10:51 13.02.2026
29 Мирчо
10:52 13.02.2026
30 Митов пръв излезе
10:52 13.02.2026
31 Много
10:52 13.02.2026
32 Фелибар
10:55 13.02.2026
33 Даниел
Някой може ли да каже още колко такива квартири има в страната??
Коментиран от #35
10:55 13.02.2026
34 Последния Софиянец
До коментар #27 от "В Русия":Сирачета от Украйна са изнасяни за Брюксел по европрограми.
10:55 13.02.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #33 от "Даниел":На язовир Искър има същата школа.
10:56 13.02.2026
36 Мирчев Ивайло
Коментиран от #47, #70
10:59 13.02.2026
37 Кънчо
До коментар #22 от "Анани":Е па колко да струват тия мотори? Тия колко мотора да имат там? 80 000 Евра са си бая пари. Ако ми ги даде на мен тия пари съм съгласен и аз да обикалям сукаците, няма проблем. 80 000 за мотори.... Някви специални ще да са биле.
10:59 13.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Промяна
Коментиран от #66
11:05 13.02.2026
40 Хмм
11:07 13.02.2026
41 пожарната ползва доброволци
11:11 13.02.2026
42 Анонимен
11:11 13.02.2026
43 всички ПеПерази
Коментиран от #45
11:12 13.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 По-точно
До коментар #43 от "всички ПеПерази":Май са замесени ГЕРБ в цялата работа.
Коментиран от #49, #50
11:12 13.02.2026
46 Всички от ГЕРБ се КРИЯТ!
Даниел Митов се крие!
Главен секретар се крие!
11:14 13.02.2026
47 По-скоро
До коментар #36 от "Мирчев Ивайло":На Шиши в скута седяха Тошко Йорданов и Балабанов!
Коментиран от #69
11:15 13.02.2026
48 Дедо Мраз
Коментиран от #54
11:15 13.02.2026
49 Анонимен
До коментар #45 от "По-точно":И марсианците са замесени май,нищо че никой не ги е виждал там.
11:17 13.02.2026
50 пък ПеПеразите
До коментар #45 от "По-точно":сте пили ламски чай
Коментиран от #53
11:17 13.02.2026
51 Съмнително!!!!!
11:17 13.02.2026
52 Факт
11:18 13.02.2026
53 Пък ГЕРБерастите
До коментар #50 от "пък ПеПеразите":Са правили тайни учения с "реънджърите"...
11:18 13.02.2026
54 Анонимен
До коментар #48 от "Дедо Мраз":Ами ти остана единствения защитник на Ламата педофил и убиец на деца
Коментиран от #56
11:19 13.02.2026
55 Мирчо
Коментиран от #61
11:19 13.02.2026
56 Дедо Мраз
До коментар #54 от "Анонимен":Я го докажи ако неможеш тук, тогава в съда.
Коментиран от #62
11:20 13.02.2026
57 ХиХи
До коментар #6 от "хехе":Немогат да се измъкнат, Рундьо ще ги извози. Хитрата сврака с двата крака. Взеха на Президента правомощията, организираха протести есента и хоп 20 депутата за патерица
11:20 13.02.2026
58 Добре де
До коментар #3 от "Последния Софиянец":А децата за прикритие ли са били? И имало ли е при медитациите непозволени субстанции,съвместявали ли са разни дейности?
11:21 13.02.2026
59 А защо ли шефа на ДАНС???
ГЕРБ.ли са Шефовете му?
Имат ли нещо да крият?
Коментиран от #67
11:21 13.02.2026
60 Ахахах
Коментиран от #63
11:21 13.02.2026
61 Парадокс БГ
До коментар #55 от "Мирчо":Много е интересно вашият Митов как е работил с групата Петрохан! Не можеш да затвориш устите на Народа!!
Коментиран от #79
11:23 13.02.2026
62 Анонимен
До коментар #56 от "Дедо Мраз":Ще бъде доказано в съда.Доказателствата са толкова категорични че и приятелчетата на Ламата вече го признаха.
Коментиран от #65
11:23 13.02.2026
63 Ирония
До коментар #60 от "Ахахах":Ще ти се разцепи нещо друго на теб, хахаха
11:24 13.02.2026
64 саксън
11:24 13.02.2026
65 Дедо Мраз
До коментар #62 от "Анонимен":Теб ще те видя в съда, за твърденията ти към мен.
Коментиран от #72
11:25 13.02.2026
66 Дориана
До коментар #39 от "Промяна":Колко пъти да ти повтаряме, че трябва да се научиш да пишеш грамотно и да мислиш, защото те не са силната ти страна. Имаш проблем с гнева, трябва ти психиатър.
11:25 13.02.2026
67 Анонимен
До коментар #59 от "А защо ли шефа на ДАНС???":Откъде разбра че се е консултирал?Пак само лъжи и измислици пишеш.
11:26 13.02.2026
68 Монк
До коментар #15 от "хмм":Да но ПП ДБ ги легализират в България! Даже им издават разрешителни за оръжия! Предоставят им общински земи на безценица, лицензират им и школа за промиване на мозъци, където децата не ходят на училище и никой не подава сигнали! На тези избори ПП трябва да бъдат спрени да не прехвърлят 4% за да бъдат разследвани за тази създадена от тях мрежа на територията на страната!
11:26 13.02.2026
69 Пе-Пе-Пе тата
До коментар #47 от "По-скоро":Много седяха на Шиши в скута, а сега от срам искат те да "го таковат"..
Коментиран от #73
11:26 13.02.2026
70 Реципрочно
До коментар #36 от "Мирчев Ивайло":Той и Шиши беше по едно време променен, залинял и заслабнал. Защо ли?
Коментиран от #76
11:27 13.02.2026
71 Внедрени хора в групата
11:27 13.02.2026
72 Анонимен
До коментар #65 от "Дедо Мраз":Време е да ви спрат интернета в психодиспансера
Коментиран от #75
11:28 13.02.2026
73 Хахаха
До коментар #69 от "Пе-Пе-Пе тата":Оффф той пък шиши с неговото фъстъче, едва ли някой ще иска да му седи в скута, дето от шкембето не може да си го види.
Коментиран от #81
11:28 13.02.2026
74 Холмс
До коментар #22 от "Анани":Кмета не работи за детска болница а за група педофили! За да може да им предостави удобства тихо да се промъкват покрай туристи и населени места!
11:29 13.02.2026
75 Ирония
До коментар #72 от "Анонимен":Ооо, това вече е заплаха. Не мож затвори устите на здравомислещите хора в страната.
11:30 13.02.2026
76 Възвърна си формите..
До коментар #70 от "Реципрочно":Ами и той е видял бая зор тогава, сега пак може да заслабне..
11:30 13.02.2026
77 Тити на Кака
Принудили са група ППбудисти-ППе...фили да участват в тактически учения със 100% реформираната от ПП Дамаджанко полиция?
Това е престъпно престъпление, розовото прасенце Шиши моментално трябва да бъде нарязано на ППържоли!
11:30 13.02.2026
78 Лама от ПП
11:30 13.02.2026
79 Мирчо
До коментар #61 от "Парадокс БГ":Митов ме работил с никой нито служби нито педофили, той е пешка! Просто заема поста това го показа и на протеста и в други случай! Наредено му е да е невидим! Но ПП ДБ са ОПГ!
11:32 13.02.2026
80 стоян георгиев
11:33 13.02.2026
81 Злите езици говорят..
До коментар #73 от "Хахаха":Казват, че болката била малка, ама срамът бил голям...
11:34 13.02.2026
82 Много е БУДАЛА
Коментиран от #85
11:35 13.02.2026
83 Майора
11:37 13.02.2026
84 Трябвало
До коментар #9 от "Последния Софиянец":...е теб да заведе,нали си му приятел,ама не се вписваш в изискванията явно ,защото много си разхлопан...знаеш къде...
11:39 13.02.2026
85 Ами то няма
До коментар #82 от "Много е БУДАЛА":умен народ беден ! Бедни са само простите и мързеливите !
11:43 13.02.2026