Тръмп: Смяната на режима в Иран е най-доброто, което може да се случи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна открито възможността за смяна на режима в Иран. Той подкрепи идеята с думите, че "това изглежда като най-доброто, което може да се случи", съобщи БТА.

На този фон Вашингтон продължава преговорите с Техеран и същевременно засилва военното си присъствие в региона, включително с изпращането на нов самолетоносач.



"Това изглежда като най-доброто, което може да се случи", каза американският лидер пред репортери във военната база Форт Браг, щата Северна Каролина, в отговор на журналистически въпрос за вероятността за "смяна на режима" в Иран. "От 47 години те все разговарят и не спират да разговарят. А същевременно, докато те разговарят, загубихме доста животи."



Реза Пахлави, живеещият в изгнание син на последния ирански шах, призова сънародниците си към нови протести, които да се състоят успоредно с планирани за днес прояви на недоволство срещу правителството в Техеран в чужбина. В края на миналата година и януари Ислямската република бе обхваната от вълна от масови демонстрации, които властите потушиха силово.



Президентът на САЩ заплаши с военна намеса в Иран в отговор на репресиите, които според неправителствени организации са взели хиляди жертви сред протестиращите.



Впоследствие той продължи да заплашва Техеран с целта да накара режима на аятоласите да сключи споразумение, най-вече по въпроса за ядрената програма.



Преговорите между двете противоборстващи си страни се възобновиха на 6 февруари в Оман, но дали ще продължат, изглежда неясно предвид прекалено раздалечените позиции. Американският съюзник Израел лобира пред Вашингтон да поиска и ограничаване на иранската програма за производство на балистични ракети и край на подкрепата за въоръжените групировки в региона.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е получила покана за първото заседание на Съвета за мир за Газа, но засега не се предвижда да участва, се разбра от редовен брифинг на Комисията, предаде БНР.



Говорителят на Европейската служба за външна дейност Ануар Ел Ануни потвърди за поканата. Съветът ще заседава на 19 февруари във Вашингтон. В програмата на Урсула фон дер Лайен за идната седмица обаче няма пътуване до САЩ.



„Позицията ни остава непроменена и е ясна от самото начало. Имаме редица въпроси по редица елементи в хартата на Съвета, свързани с неговите обхват, управление и съвместимост с Хартата на ООН.“, каза говорителят Ел Ануни.



Единствените две страни членки на ЕС, които засега участват в Съвета за мир, са България и Унгария. Той бе създаден от настоящия американски президент Доналд Тръмп.