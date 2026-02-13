Еманюел Макрон: Ще си имаме работа с една агресивна Русия и след края на войната в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че западните страни ще си имат работа с една агресивна Русия и след края на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Френският лидер каза това на тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността.
Според Макрон решението на конфликта в Украйна не е да бъдат изпълнявани руските искания, а да бъде засилен натискът върху Русия.
"Трябва да покажем сила и устойчивост по отношение на Украйна. Това е времето за смелост. Това е времето за силна Европа", каза президентът.
Когато бъде постигнато мирно споразумение за Украйна, Европа ще трябва да определи правилата си за съвместно съществуване с Русия, изтъкна Макрон, цитиран от Франс прес.
Европа трябва да се фокусира върху дългосрочното стратегическо мислене, изтъкна Макрон, като каза, че елемент от това мислене е да се направи преценка как френските сили за ядрено сдържане могат да бъдат включени в бъдещата европейска архитектура на сигурността.
Макрон отхвърли твърденията, че Европа е в упадък.
"Европа трябва да се научи да е геополитическа сила. Това не беше част от нашата ДНК", призова френският президент.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че е започнал разговор с Еманюел Макрон за "европейско ядрено възпиране".
Франция е единствената страна от Европейския съюз, която разполага със собствени ядрени оръжия. Останалите страни от ЕС се ползват от защитата на САЩ посредством разположени в Европа американски ядрени оръжия в рамките на НАТО.
В края на този месец се очаква Еманюел Макрон да произнесе реч, в която да съобщи за актуализиране на френската ядрена доктрина, на фона на гласовете в Европа, които призовават за нови начини за защита на Европа.
Германският канцлер обаче заяви, че не трябва да се стига до различия в ядрената защита на отделните европейски страни.
Европейското ядрено възпиране трябва стриктно да се вписва в нашето ядрено участие в НАТО. И не трябва да се допуска в Европа да възникват различни зони на сигурност, предупреди Мерц.
