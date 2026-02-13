Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Еманюел Макрон: Ще си имаме работа с една агресивна Русия и след края на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Еманюел Макрон: Ще си имаме работа с една агресивна Русия и след края на войната в Украйна

13 Февруари, 2026 23:41 525 27

  • русия-
  • украйна-
  • франция-
  • нато-
  • еманюел макрон-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Според Макрон решението на конфликта в Украйна не е да бъдат изпълнявани руските искания, а да бъде засилен натискът върху Москва

Еманюел Макрон: Ще си имаме работа с една агресивна Русия и след края на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че западните страни ще си имат работа с една агресивна Русия и след края на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Френският лидер каза това на тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността.

Още новини от Украйна

Според Макрон решението на конфликта в Украйна не е да бъдат изпълнявани руските искания, а да бъде засилен натискът върху Русия.

"Трябва да покажем сила и устойчивост по отношение на Украйна. Това е времето за смелост. Това е времето за силна Европа", каза президентът.

Когато бъде постигнато мирно споразумение за Украйна, Европа ще трябва да определи правилата си за съвместно съществуване с Русия, изтъкна Макрон, цитиран от Франс прес.

Европа трябва да се фокусира върху дългосрочното стратегическо мислене, изтъкна Макрон, като каза, че елемент от това мислене е да се направи преценка как френските сили за ядрено сдържане могат да бъдат включени в бъдещата европейска архитектура на сигурността.

Макрон отхвърли твърденията, че Европа е в упадък.

"Европа трябва да се научи да е геополитическа сила. Това не беше част от нашата ДНК", призова френският президент.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че е започнал разговор с Еманюел Макрон за "европейско ядрено възпиране".

Франция е единствената страна от Европейския съюз, която разполага със собствени ядрени оръжия. Останалите страни от ЕС се ползват от защитата на САЩ посредством разположени в Европа американски ядрени оръжия в рамките на НАТО.

В края на този месец се очаква Еманюел Макрон да произнесе реч, в която да съобщи за актуализиране на френската ядрена доктрина, на фона на гласовете в Европа, които призовават за нови начини за защита на Европа.

Германският канцлер обаче заяви, че не трябва да се стига до различия в ядрената защита на отделните европейски страни.

Европейското ядрено възпиране трябва стриктно да се вписва в нашето ядрено участие в НАТО. И не трябва да се допуска в Европа да възникват различни зони на сигурност, предупреди Мерц.


Германия
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    4 5 Отговор
    Прав е Макрон!
    Рассия разбира само езика на силата!!!

    Коментиран от #20

    23:43 13.02.2026

  • 2 Соваж ,

    2 3 Отговор
    Бутнете го от балкона бе , у бункера ..

    Коментиран от #17

    23:43 13.02.2026

  • 3 САНДОКАН

    6 2 Отговор
    Ти виж оправяй бабата , Русия не я мисли

    23:43 13.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Макрон каза че до юни трябва да му платим дълговете.4 трилиона евро.

    Коментиран от #8

    23:46 13.02.2026

  • 5 Майна

    5 2 Отговор
    Оптимист..
    Този си мисли , че ще го има ..още в управлението..

    Или си прави самовнушение
    Сатанизма унищожава разума

    23:47 13.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бг гражданин

    6 4 Отговор
    Тоя па смешник,бабето го налага редовно,той тръгнал с Русия да воюва!!!

    Коментиран от #21

    23:49 13.02.2026

  • 8 Дрътия Софианец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    На тебе ли ти се обади или на оня - " точният с парите" ?

    Коментиран от #13

    23:49 13.02.2026

  • 9 Бушонирана

    5 2 Отговор
    кокошка.......на петела булка

    23:49 13.02.2026

  • 10 Албанец

    4 2 Отговор
    Добро утро!
    Тея франчата и немчата загреват като албански реотан!

    23:50 13.02.2026

  • 11 Владо

    3 0 Отговор
    На сбърканяците им спряха и интернета и Старлинка.

    23:50 13.02.2026

  • 12 Баба Гошка

    3 2 Отговор
    Яки крУшета му биее дедито му. Съвсем сей наплашил горкичкия. Вместо туй Да гледа на запад, дет ще им вземат гренландията за без пари

    23:50 13.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дрътия Софианец":

    А Урсула каза че ще ти вземе спестяванията и ще ги даде за оръжие.

    Коментиран от #22, #27

    23:51 13.02.2026

  • 14 Днес Путин разпитва министрите

    3 1 Отговор
    защо няма лекарства за децата?

    23:51 13.02.2026

  • 15 Нямате време!

    5 2 Отговор
    Кога ще направите 7000 ядрени ракети, колкото има Рашата?

    23:53 13.02.2026

  • 16 Гражданин

    2 3 Отговор
    Познавам няколко русофила.Приличат на уруди.

    Коментиран от #25

    23:53 13.02.2026

  • 17 Ти го бутна

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж ,":

    У устата.

    23:55 13.02.2026

  • 18 Путин и Песков благодариха на Макрон

    1 1 Отговор
    че добре се грижи за дъщерите им в Париж!

    23:56 13.02.2026

  • 19 Лама Каушев

    1 1 Отговор
    Ех каква здрава и хубава тибетска двойка са двамата.

    23:57 13.02.2026

  • 20 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    Ами хайде де! Къде ви е силата?
    Четири години правите кръгли маси, декларации, заплашвате и на края какво? Ще ходите в Москва да коленичите пред Императора ми се види.

    Коментиран от #26

    23:57 13.02.2026

  • 21 Копейкин Костя

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бг гражданин":

    Колкото Хаяско I-ви воюва в Украйна, толкова и Макрон е тръгнал да воюва! Воюват обикновените хора, ватенка, не лидерите!

    Коментиран от #23

    23:59 13.02.2026

  • 22 Тодор Правешки

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Грешка. Това го каза подалия оставка Радьев!

    00:01 14.02.2026

  • 23 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Копейкин Костя":

    Прав си, ама "ватенките" имат човешки ресурс, а вашият ресурс е на киевското гробище.
    1000 към 26 е съотношението, нали си забелязал?

    00:01 14.02.2026

  • 24 Никой

    0 0 Отговор
    Едва ли е така.

    00:01 14.02.2026

  • 25 Ти па

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гражданин":

    Не приличаш, а си!

    00:02 14.02.2026

  • 26 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Той Хаяско тръгна за Берлин преди четири години, а още не може да стигне до административните граници на Донецк!!! 😀

    00:02 14.02.2026

  • 27 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Поласкан съм , че ми обръща внимание , за пръв път , бизнесмена със 17-те ресторанта ... 👍

    00:04 14.02.2026

Новини по държави:
