Новини
Свят »
Обединени Арабски Емирства »
Заработи ПВО системата над летището в Дубай. Десетки самолети не могат да кацнат

Заработи ПВО системата над летището в Дубай. Десетки самолети не могат да кацнат

7 Март, 2026 08:06 1 183 9

  • дубай-
  • оае-
  • самолети-
  • пво-
  • задействане
Заработи ПВО системата над летището в Дубай. Десетки самолети не могат да кацнат - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Система за противовъздушна отбрана е активирана в небето над летище Дубай, съобщи Агенция Франс Прес (AFP), позовавайки се на очевидци.

По данни на flightradar24 към 8,00 часа българско време десетки самолети не могат да кацнат на летището в Дубай, за да превозят част от блокираните в емирството туристи и се движат в кръг на достатъчно голямо разстояние от небето над Дубай.

Сред тях са поне 10 машини от най-големия пътнически самолет Airbus A 380 на Emirates, идващи от Ню Йорк, Цюрих, Лондон, Бирмингам, Москва и Фракфурт. Има и много самолети на авиокомпания FlyDubai предимно от европейски градове като Загреб, Белград, Варшава и Истанбул.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще кажнат

    8 2 Отговор
    в пясъците !

    08:07 07.03.2026

  • 2 БоюЦиганина

    16 0 Отговор
    Вече няма значение, ние си прибрахме националното съкровище Шишко.

    08:09 07.03.2026

  • 3 ОЛЕЛЕЕ

    13 0 Отговор
    Урвите няма да си дойдат пак.

    08:10 07.03.2026

  • 4 Пич

    10 1 Отговор
    Е...... първият ден арабите бяха много нагли, и строго се нахвърлиха върху Иран вербално, но последва - дрън, дрън, дрън.....

    08:11 07.03.2026

  • 5 Дзак

    1 0 Отговор
    Провокатора от сайта!

    08:14 07.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    А софийското летище има ли ПВО , да пази паркинга. Всичките С-300 харизахме на Украйна?

    Коментиран от #9

    08:19 07.03.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Да няма и там "ПАРКИРАНИ С УЧЕБНА ЦЕЛ" САШтински самолетчета🤔❗

    08:24 07.03.2026

  • 9 живо ме интересува

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    как протича почистването на шахтие на паркинга за краварски аероплани

    08:26 07.03.2026