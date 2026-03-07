Заработи ПВО системата над летището в Дубай. Десетки самолети не могат да кацнат

Система за противовъздушна отбрана е активирана в небето над летище Дубай, съобщи Агенция Франс Прес (AFP), позовавайки се на очевидци.

По данни на flightradar24 към 8,00 часа българско време десетки самолети не могат да кацнат на летището в Дубай, за да превозят част от блокираните в емирството туристи и се движат в кръг на достатъчно голямо разстояние от небето над Дубай.

Сред тях са поне 10 машини от най-големия пътнически самолет Airbus A 380 на Emirates, идващи от Ню Йорк, Цюрих, Лондон, Бирмингам, Москва и Фракфурт. Има и много самолети на авиокомпания FlyDubai предимно от европейски градове като Загреб, Белград, Варшава и Истанбул.