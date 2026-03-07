Новини
Унгария ще разследва защо украинците са внесли милиони долари и евро в страната
  Тема: Украйна

Унгария ще разследва защо украинците са внесли милиони долари и евро в страната

7 Март, 2026 22:07 1 794 62

  • унгария-
  • украйна-
  • виктор орбан-
  • пари

Те са внесени от служители на украинската държавна Ощадбанк

Унгария ще разследва защо украинците са внесли милиони долари и евро в страната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгарското правителство ще разследва целите, за които служители на украинската държавна Ощадбанк са внесли десетки милиони долари и евро в брой в Унгария и за кого са били предназначени тези пари. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори на среща с активисти на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз в Дебрецен.

„Искаме да знаем какво правят украинците с всички тези пари в Унгария“, каза правителственият глава, отбелязвайки, че „има определени подозрения за това“. Той добави, че „някои унгарски партии, приятелски настроени към Украйна“, се справят добре финансово, въпреки че е известно, че не всичките им средства идват от индивидуални дарения.

Още новини от Украйна

Унгарското правителство преди това многократно е заявявало, че украинските власти открито подкрепят опозиционната партия Тиса, основният съперник на Фидес на предстоящите парламентарни избори на 12 април. Според унгарското законодателство, чуждестранното финансиране на политически партии се счита за престъпление.

„Искам да знам как тези пари попадат в тези джобове. Ще търсим отговора на този въпрос и ще го намерим“, предупреди Орбан, чиито думи бяха излъчени по унгарската телевизия. Той също така подчерта, че бъдещето на средствата зависи от техния източник: „Ще се погрижим за съдбата на иззетите пари, когато разберем какви са те".

На 6 март Унгарската национална данъчна и митническа администрация съобщи, че седем служители на Ощадбанк, включително бивш генерал от разузнаването, са задържани в страната за транспортиране на 40 млн. USD, 35 млн. EUR в брой и златни кюлчета с общо тегло 9 кг в два автомобила за превоз на пари в брой. По-късно събирачите на пари в брой бяха освободени и върнати в Украйна, докато парите и ценностите останаха в Унгария. Те станаха доказателства по наказателно дело, което сега се разследва. Унгарският център за борба с тероризма съдейства в този процес.

Украинските власти считат задържането на събирачите на пари в брой за неоснователно. Те заявиха, че парите са получени законно от Райфайзен Банк във Виена и оттам са били транспортирани до Киев за Ощадбанк.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пуснете и снимките

    31 5 Отговор
    с един кубик пачки и кюлчета, ще е интересно за невиделите ги

    22:09 07.03.2026

  • 3 Кочо

    15 5 Отговор
    Омръзна ми тази политика! Дайте нещо за е....не

    Коментиран от #6

    22:10 07.03.2026

  • 4 звездите ми говорят

    16 4 Отговор
    Държавата купува оръжие.

    22:10 07.03.2026

  • 5 Будапеща

    32 9 Отговор
    Нищо хубаво не е дошло от Украйна,та дори и Трети украински фронт!

    Коментиран от #39, #53

    22:10 07.03.2026

  • 6 палава митова, от мултигруп

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Кочо":

    на славуцан самолета е кацнал от доста време

    22:11 07.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    33 6 Отговор
    Това са нашите пари от данъци и осигуровки.

    Коментиран от #17

    22:14 07.03.2026

  • 8 Ами имат си

    6 20 Отговор
    внасят си. Що за въпроси.

    Коментиран от #26

    22:14 07.03.2026

  • 9 Даниел Немитов

    10 29 Отговор
    Това добре! Но защо първо не разследват парите, внесени от руските олигарси?! Че там са милиарди, а не милиони.

    Коментиран от #10, #11, #15, #19

    22:14 07.03.2026

  • 10 Атина Палада

    30 9 Отговор

    До коментар #9 от "Даниел Немитов":

    Пари внесени от руски олигарси са само в твоята глава:) А тия доказано са внесени..Близко е до ума и за какво са внесени.

    Коментиран от #14, #34

    22:18 07.03.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    29 8 Отговор

    До коментар #9 от "Даниел Немитов":

    Хайде кажи за тези пари, а не да пускаш партенки. Това , което знаем е, че ЕС иска да открадне руските пари, замразени от инат и да ги даде на Украйна.

    22:19 07.03.2026

  • 12 Ще раследваш

    6 12 Отговор
    Баба си.

    22:20 07.03.2026

  • 13 Ха-ха

    10 27 Отговор
    Орбан точно преди изборите реши да се прави на полицай и си вкара автогол.!

    Коментиран от #31

    22:21 07.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Истина

    15 6 Отговор

    До коментар #9 от "Даниел Немитов":

    НПО труженичката първо се измии и тогава лъжи, то ако имаше пари от руснаци брюкселските неонацисти, бандеровци щяха веднага да осмърдят...

    22:22 07.03.2026

  • 16 И СИГА УНГАРСКИТЕ

    12 3 Отговор
    ПЕ ПЕ РАСЕ КО ША ПРАЯТ БЕЗ КИНТИ
    ЩОТ ОРАТА САКАТ ПАРЕ ИЛИ ДУ....ПЕ
    А ПАРЕ ЙОК

    22:24 07.03.2026

  • 17 Глупости

    8 24 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Това са пари, превозвани от Райфайзен към Украйна. Министерството на външните работи вече е уведомило ЕС за случая и най-вероятно ще заведе дело срещу Орбан за незаконна акция.

    Коментиран от #20, #21

    22:25 07.03.2026

  • 18 НЯКОЙ

    7 24 Отговор
    Два бронирани автомобила, с всички необходими документи превозват пари от Австрия за Украйна - Орбан се прави на полицай

    Коментиран от #23

    22:26 07.03.2026

  • 19 Пилотът Гошу

    24 6 Отговор

    До коментар #9 от "Даниел Немитов":

    Ми защото не са ги внасяли като мошеници с бусове. Това не е градско инкасо да ги разкарва по улиците, има си официален път за такива международни транспорти. Очевадно са пренасяни по този начин, защото по другия не им изнася...

    Коментиран от #25

    22:26 07.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пилотът Гошу

    24 7 Отговор

    До коментар #17 от "Глупости":

    Глупости, не се пренасят по този начин официални международни трансфери... Тея ги дрънкай у вас на масата...

    Коментиран от #27

    22:27 07.03.2026

  • 22 митничар

    22 6 Отговор
    На унгарската граница важи общото правило на ЕС за пренасяне на пари в брой.
    Лимит за деклариране
    До 9 999 € – не е задължително да се декларират.
    10 000 € или повече (или еквивалент в друга валута) – задължително се декларират на митницата.
    Това включва: банкноти и монети, пътнически чекове, ценни книжа на приносител, някои форми на инвестиционно злато.
    Ако укрите са се направили на тарикати, а това е нормално за тях, ето ги и проблемите им!

    22:31 07.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кичка

    14 8 Отговор
    Ами приет е закон от Урсулите , който влиза в сила в средата на 2027 год., че всички разплащания над 10 000 € ще стават само по банков път , разплащателни карти и т.н. при търговците е над 3 000 € . Не разбирам защо медиите не го отразяват в България.

    22:33 07.03.2026

  • 25 Има си разписани правила

    5 13 Отговор

    До коментар #19 от "Пилотът Гошу":

    как трябва да се пренасят пари и метали между 2 банки. В случая превоза е от Райфайзен Банк Австрия до Държавната банка Ощад Украйна. Пренасят се в бронирани коли и с въоръжена охрана и съответните документи. Това нито е първия случай, нито последния.

    22:36 07.03.2026

  • 26 АМИ ХУБАВО ВНАСЯТ

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ами имат си":

    АМА ДАЛИ ША ИЗНАСЯТ Е ВЪПРОСА
    МАЙ В КИЕВ ША БЕСЯТ НЕКВО ГЕНЕРАЛЧЕ ОТ РАЗУЗНАВАНЕТО

    22:37 07.03.2026

  • 27 Точно така

    7 5 Отговор

    До коментар #21 от "Пилотът Гошу":

    се пренасят. Питай някой който работи в тази сфера и той ще ти обясни, като не вярваш на медиите.

    22:38 07.03.2026

  • 28 Смешник

    15 5 Отговор
    Ами как защо? Зеления наркоман и приближените му трупат пачки на гърба на западния данъкоплатец и се готвят за охолен живот на Запад след капитулацията

    Коментиран от #38

    22:39 07.03.2026

  • 29 митничар

    13 4 Отговор
    Според Регламент (ЕС) 2018/1672:
    ако физически носиш ≥10 000 €, това се счита за пренасяне на пари в брой
    няма значение дали:ще ги внесеш в банка,ще ги дадеш на друго лице или са част от междубанков трансфер.
    дори ако парите са предназначени за банков трансфер между две банки, но се пренасят физически в брой, правилото за деклариране пак важи.

    Коментиран от #40

    22:41 07.03.2026

  • 30 Какво щял да разследва Орбан?

    8 7 Отговор
    Измества фокуса от себе си за злоупотребите с милиони за палати, конюшни, молове, кредитни фирми и прочие, с които нагуши себе си и родата си.
    Орбан е, ей го де е април. Бегай у Дубай, пардон, там сега няма как, бегай в Путинския бункер овреме.

    22:43 07.03.2026

  • 31 И тоя дрънка да е намира на работа

    4 11 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    като Коста Копейкин. Айде под ручка с Коцето и право у Иран да миротворствате.

    22:47 07.03.2026

  • 32 Цървул

    12 4 Отговор
    Как защо . За изборите са ги внесли . За да загуби Орбан .

    22:48 07.03.2026

  • 33 Възраждане

    14 3 Отговор
    Накажи златните тоалетни, Орбане! Целия свободен свят е с теб в борбата с неонацизма. Открий втори фронт от юг и ще настане мир за 3 дни

    22:49 07.03.2026

  • 34 Транзит а не внос

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    В нощта на 6 март Държавната банка Oschadbank обяви отвличането на служители Инксо на институцията в Унгария. Те извършват редовен транспорт на чуждестранна валута и банкови метали между Райфазен Банк Австрия и Oschadbank Украйна.

    Коментиран от #43

    22:57 07.03.2026

  • 35 Перо

    9 3 Отговор
    Чиста контрабанда от средства на етническа основа от сънародниците на Зеленски в чужбина, но по “програми” на международни НПО-та или от ЕС!

    22:57 07.03.2026

  • 36 Ухааа

    5 10 Отговор
    Режимът на Орбан се оказа най-обикновин разбойнически режим, който граби автомобили по пътищата.

    Коментиран от #55, #60

    22:58 07.03.2026

  • 37 Перо

    5 3 Отговор
    Само така, пълно разследване на нелегалните източници на средства, да се види, кой финансира режима и на кого режима плаща!

    23:00 07.03.2026

  • 38 Глупости

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Смешник":

    Зеленски много отдавна е богат, милионер е още през 2018, т.е. преди да стане президент. Притрябвало му е да краде. Само като продуцент от правата на сериала е спечелил милиони и от продуцентската къща също.

    23:01 07.03.2026

  • 39 тракиец

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Будапеща":

    Напълно вярно е, че нищо хубаво не е дошло ит Укрйана. Те и българите от там са дошли!

    23:05 07.03.2026

  • 40 Глупости

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "митничар":

    Няма никакви ограничения. Междубанков обмен на банкноти и ценни метали може да пренасяш и тонове злато и пари, никакви регламенти не ги касаят. Златото на Държавния резерв ако искаш да преместиш от един град в друг имаш ли ограничение 10 000евро. Четете и си обогатявайте общата култура, много е полезно.

    Коментиран от #48, #49

    23:06 07.03.2026

  • 41 Отряд 1

    3 2 Отговор
    Защо на Украйна им трябват долари и евро в кеш?


    На кого плащат в долари и евро в кеш?

    Ой, Европо, Европо… хвърляш пари на народа в бездънната яма на войната!

    Интересно ми е тези австрийци спят ли?!
    Те трябва да търсят сметка за парите си!

    Коментиран от #44

    23:10 07.03.2026

  • 42 Злоба...ят

    2 2 Отговор
    търси отмъщение и е тръгнал с " войниците си както сам заплаши да взриви отвътре Унгария. А, затова трябват пари, много пари.

    23:14 07.03.2026

  • 43 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Транзит а не внос":

    Още преди 5 години в ЕС влязоха в сила ревизираните правила за контрол на парични средства ,които се внасят в ЕС или се изнасят от него..
    В митнически тарифи ги прочети!
    Над 10 000 евро са длъжни да се декларират..
    Няма такова нещо от банка в страна на ЕС да праща с каруци кеш в друга банка -нито в държава от ЕС,нито в държава извън ЕС,каквато е Украйна.
    Аз лично мисля,че парите са били за изборите в Унгария..ЕС не може да си позволи да направи втори път същото като при изборите в Румъния..И са изпратили бюджета за изборите в Унгария:)

    Коментиран от #52

    23:18 07.03.2026

  • 44 Отряд 2

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Отряд 1":

    Защо на Райфайзен банк й трябват пари кеш ? Защо на БНБ й трябват пари кеш ? Отговори си и това е отговора.

    Коментиран от #51

    23:18 07.03.2026

  • 45 Квартал 95

    3 3 Отговор
    На Зеленото 90-те милиарда, дето му подаряваме с тирове ли ще му ги карат или с влакова композиция? Или с дилижанс, като в Дивия Запад? Питам умно-красивите, които обясняват, че така се прави банков трансфер.

    23:18 07.03.2026

  • 46 Т.КОЛЕВВВВ

    2 1 Отговор
    ТИЯ КОЙТО НЕ СПАЗВАТ УСТАВА НА ЕВРО СЪЮЗА И ЕМБАРГОТО ВЪН ОТ ЕВРОСЪЮЗА.

    Коментиран от #50

    23:20 07.03.2026

  • 47 Хи хи

    4 2 Отговор
    ТОВА СА НАШИТЕ ПАРИ, КОИТО УРКИТЕ ОТКРАДНАХА ОТ НАС !!

    23:21 07.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Глупости":

    Какво четене бе г.лу.пи.
    Тук иде реч за правила при митническите тарифи...
    Бегай и не се излагай вече...Така ,с каруци ще пресичаш граници да караш милиони:)))

    Коментиран от #56

    23:22 07.03.2026

  • 50 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Т.КОЛЕВВВВ":

    Ти кой беше, че да искаш квото и да било ??? Ти си само бройка, пълнеж !!

    23:23 07.03.2026

  • 51 Отряд1

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Отряд 2":

    Не питам за Райфайзен, а за Украйна ?

    Електронните пари с които всяка банка може да се разплаща са напълно проследяеми, докато кеша не е!

    Коментиран от #54

    23:23 07.03.2026

  • 52 Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Няма никакви ограничения. Междубанков обмен на банкноти и ценни метали може да пренасяш и тонове злато и пари, никакви регламенти не ги касаят. Интресуват се само от гаранитиране на сигурността по пренасянето. Не позволявайте по тези пенсионерски клубове да ви нарушават способността за трезво и логично мислене.

    Коментиран от #57

    23:26 07.03.2026

  • 53 уффф

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Будапеща":

    то пък щото от Унгария много добро е дошло 😂

    23:27 07.03.2026

  • 54 Каква Украйна, прочети какъв е случая

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Отряд1":

    Извършва се редовен транспорт на чуждестранна валута и банкови метали между ДВЕ БАНКИ - Райфазен Банк Австрия и Банка Oschadbank Украйна. Това се коментира.

    Коментиран от #58

    23:32 07.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 То си пише в статията

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Имат си всички документи, това да не е първия Инкасо превоз на пари в света. Дори и в момента докато си пишем си пътуват милиарди евро и килограми злато между банки в Европа, както и самолети с ценни пратки злато и кеш. Вие все едно сте пещерната епоха. Има информация, прочетете.

    Коментиран от #59

    23:36 07.03.2026

  • 57 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Глупости":

    Аз на теб ли ще вярвам или на правилата,които са въведени още преди пет години в ЕС и може всеки що годе грамотен да ги намери и прочете ..
    Я бегай от тук и не ръси повече п.росто.тиите си..
    Ти не знаеш правилата в ЕС,ама ръсиш тук н.елепости.

    23:36 07.03.2026

  • 58 Отряд1

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Каква Украйна, прочети какъв е случая":

    Защо?

    Къде отиват тези пари, човече?

    Не че нещо, ама може да ни дадат някой друг милион по схема.

    За отряд1 - 1 милион евро.
    За отряд2 - 2 милиона евро.

    23:38 07.03.2026

  • 59 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "То си пише в статията":

    А ти прочети правилата как се изнасят пари от ЕС!
    И над каква сума са задължени да се декларират.
    Абе толкова е просто...Трябва само да погледнете митническите тарифи,там всичко е описано..ама вие...чукча писател.....:)

    Коментиран от #61

    23:39 07.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Много сте

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    заблудена г-жо. Вместо да си гледате внуците, упорито пишете едно и също по 100 пъти, но от това не ставате по-компентентна, а дори напротив - излагате се. Вместо да защитите действията на Орбан, каквато ви е целта, се получава обратния ефект.

    23:43 07.03.2026

  • 62 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Мнение":

    При недекларирана кешовица се конфискува 25% от сумата от митническите власти за физически лица а за юридически ,теслата беше още по голяма..

    23:47 07.03.2026

