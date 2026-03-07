Унгария ще разследва защо украинците са внесли милиони долари и евро в страната

Унгарското правителство ще разследва целите, за които служители на украинската държавна Ощадбанк са внесли десетки милиони долари и евро в брой в Унгария и за кого са били предназначени тези пари. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори на среща с активисти на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз в Дебрецен.

„Искаме да знаем какво правят украинците с всички тези пари в Унгария“, каза правителственият глава, отбелязвайки, че „има определени подозрения за това“. Той добави, че „някои унгарски партии, приятелски настроени към Украйна“, се справят добре финансово, въпреки че е известно, че не всичките им средства идват от индивидуални дарения.

Още новини от Украйна

Унгарското правителство преди това многократно е заявявало, че украинските власти открито подкрепят опозиционната партия Тиса, основният съперник на Фидес на предстоящите парламентарни избори на 12 април. Според унгарското законодателство, чуждестранното финансиране на политически партии се счита за престъпление.

„Искам да знам как тези пари попадат в тези джобове. Ще търсим отговора на този въпрос и ще го намерим“, предупреди Орбан, чиито думи бяха излъчени по унгарската телевизия. Той също така подчерта, че бъдещето на средствата зависи от техния източник: „Ще се погрижим за съдбата на иззетите пари, когато разберем какви са те".

На 6 март Унгарската национална данъчна и митническа администрация съобщи, че седем служители на Ощадбанк, включително бивш генерал от разузнаването, са задържани в страната за транспортиране на 40 млн. USD, 35 млн. EUR в брой и златни кюлчета с общо тегло 9 кг в два автомобила за превоз на пари в брой. По-късно събирачите на пари в брой бяха освободени и върнати в Украйна, докато парите и ценностите останаха в Унгария. Те станаха доказателства по наказателно дело, което сега се разследва. Унгарският център за борба с тероризма съдейства в този процес.

Украинските власти считат задържането на събирачите на пари в брой за неоснователно. Те заявиха, че парите са получени законно от Райфайзен Банк във Виена и оттам са били транспортирани до Киев за Ощадбанк.