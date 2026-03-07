Унгария ще разследва защо украинците са внесли милиони долари и евро в страната

Унгарското правителство ще разследва целите, за които служители на украинската държавна Ощадбанк са внесли десетки милиони долари и евро в брой в Унгария и за кого са били предназначени тези пари. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори на среща с активисти на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз в Дебрецен.
„Искаме да знаем какво правят украинците с всички тези пари в Унгария“, каза правителственият глава, отбелязвайки, че „има определени подозрения за това“. Той добави, че „някои унгарски партии, приятелски настроени към Украйна“, се справят добре финансово, въпреки че е известно, че не всичките им средства идват от индивидуални дарения.
Унгарското правителство преди това многократно е заявявало, че украинските власти открито подкрепят опозиционната партия Тиса, основният съперник на Фидес на предстоящите парламентарни избори на 12 април. Според унгарското законодателство, чуждестранното финансиране на политически партии се счита за престъпление.
„Искам да знам как тези пари попадат в тези джобове. Ще търсим отговора на този въпрос и ще го намерим“, предупреди Орбан, чиито думи бяха излъчени по унгарската телевизия. Той също така подчерта, че бъдещето на средствата зависи от техния източник: „Ще се погрижим за съдбата на иззетите пари, когато разберем какви са те".
На 6 март Унгарската национална данъчна и митническа администрация съобщи, че седем служители на Ощадбанк, включително бивш генерал от разузнаването, са задържани в страната за транспортиране на 40 млн. USD, 35 млн. EUR в брой и златни кюлчета с общо тегло 9 кг в два автомобила за превоз на пари в брой. По-късно събирачите на пари в брой бяха освободени и върнати в Украйна, докато парите и ценностите останаха в Унгария. Те станаха доказателства по наказателно дело, което сега се разследва. Унгарският център за борба с тероризма съдейства в този процес.
Украинските власти считат задържането на събирачите на пари в брой за неоснователно. Те заявиха, че парите са получени законно от Райфайзен Банк във Виена и оттам са били транспортирани до Киев за Ощадбанк.
2 пуснете и снимките
22:09 07.03.2026
3 Кочо
Коментиран от #6
22:10 07.03.2026
4 звездите ми говорят
22:10 07.03.2026
5 Будапеща
Коментиран от #39, #53
22:10 07.03.2026
6 палава митова, от мултигруп
До коментар #3 от "Кочо":на славуцан самолета е кацнал от доста време
22:11 07.03.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #17
22:14 07.03.2026
8 Ами имат си
Коментиран от #26
22:14 07.03.2026
9 Даниел Немитов
Коментиран от #10, #11, #15, #19
22:14 07.03.2026
10 Атина Палада
До коментар #9 от "Даниел Немитов":Пари внесени от руски олигарси са само в твоята глава:) А тия доказано са внесени..Близко е до ума и за какво са внесени.
Коментиран от #14, #34
22:18 07.03.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Даниел Немитов":Хайде кажи за тези пари, а не да пускаш партенки. Това , което знаем е, че ЕС иска да открадне руските пари, замразени от инат и да ги даде на Украйна.
22:19 07.03.2026
12 Ще раследваш
22:20 07.03.2026
13 Ха-ха
Коментиран от #31
22:21 07.03.2026
15 Истина
До коментар #9 от "Даниел Немитов":НПО труженичката първо се измии и тогава лъжи, то ако имаше пари от руснаци брюкселските неонацисти, бандеровци щяха веднага да осмърдят...
22:22 07.03.2026
16 И СИГА УНГАРСКИТЕ
ЩОТ ОРАТА САКАТ ПАРЕ ИЛИ ДУ....ПЕ
А ПАРЕ ЙОК
22:24 07.03.2026
17 Глупости
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Това са пари, превозвани от Райфайзен към Украйна. Министерството на външните работи вече е уведомило ЕС за случая и най-вероятно ще заведе дело срещу Орбан за незаконна акция.
Коментиран от #20, #21
22:25 07.03.2026
18 НЯКОЙ
Коментиран от #23
22:26 07.03.2026
19 Пилотът Гошу
До коментар #9 от "Даниел Немитов":Ми защото не са ги внасяли като мошеници с бусове. Това не е градско инкасо да ги разкарва по улиците, има си официален път за такива международни транспорти. Очевадно са пренасяни по този начин, защото по другия не им изнася...
Коментиран от #25
22:26 07.03.2026
21 Пилотът Гошу
До коментар #17 от "Глупости":Глупости, не се пренасят по този начин официални международни трансфери... Тея ги дрънкай у вас на масата...
Коментиран от #27
22:27 07.03.2026
22 митничар
Лимит за деклариране
До 9 999 € – не е задължително да се декларират.
10 000 € или повече (или еквивалент в друга валута) – задължително се декларират на митницата.
Това включва: банкноти и монети, пътнически чекове, ценни книжа на приносител, някои форми на инвестиционно злато.
Ако укрите са се направили на тарикати, а това е нормално за тях, ето ги и проблемите им!
22:31 07.03.2026
24 Кичка
22:33 07.03.2026
25 Има си разписани правила
До коментар #19 от "Пилотът Гошу":как трябва да се пренасят пари и метали между 2 банки. В случая превоза е от Райфайзен Банк Австрия до Държавната банка Ощад Украйна. Пренасят се в бронирани коли и с въоръжена охрана и съответните документи. Това нито е първия случай, нито последния.
22:36 07.03.2026
26 АМИ ХУБАВО ВНАСЯТ
До коментар #8 от "Ами имат си":АМА ДАЛИ ША ИЗНАСЯТ Е ВЪПРОСА
МАЙ В КИЕВ ША БЕСЯТ НЕКВО ГЕНЕРАЛЧЕ ОТ РАЗУЗНАВАНЕТО
22:37 07.03.2026
27 Точно така
До коментар #21 от "Пилотът Гошу":се пренасят. Питай някой който работи в тази сфера и той ще ти обясни, като не вярваш на медиите.
22:38 07.03.2026
28 Смешник
Коментиран от #38
22:39 07.03.2026
29 митничар
ако физически носиш ≥10 000 €, това се счита за пренасяне на пари в брой
няма значение дали:ще ги внесеш в банка,ще ги дадеш на друго лице или са част от междубанков трансфер.
дори ако парите са предназначени за банков трансфер между две банки, но се пренасят физически в брой, правилото за деклариране пак важи.
Коментиран от #40
22:41 07.03.2026
30 Какво щял да разследва Орбан?
Орбан е, ей го де е април. Бегай у Дубай, пардон, там сега няма как, бегай в Путинския бункер овреме.
22:43 07.03.2026
31 И тоя дрънка да е намира на работа
До коментар #13 от "Ха-ха":като Коста Копейкин. Айде под ручка с Коцето и право у Иран да миротворствате.
22:47 07.03.2026
32 Цървул
22:48 07.03.2026
33 Възраждане
22:49 07.03.2026
34 Транзит а не внос
До коментар #10 от "Атина Палада":В нощта на 6 март Държавната банка Oschadbank обяви отвличането на служители Инксо на институцията в Унгария. Те извършват редовен транспорт на чуждестранна валута и банкови метали между Райфазен Банк Австрия и Oschadbank Украйна.
Коментиран от #43
22:57 07.03.2026
35 Перо
22:57 07.03.2026
36 Ухааа
Коментиран от #55, #60
22:58 07.03.2026
37 Перо
23:00 07.03.2026
38 Глупости
До коментар #28 от "Смешник":Зеленски много отдавна е богат, милионер е още през 2018, т.е. преди да стане президент. Притрябвало му е да краде. Само като продуцент от правата на сериала е спечелил милиони и от продуцентската къща също.
23:01 07.03.2026
39 тракиец
До коментар #5 от "Будапеща":Напълно вярно е, че нищо хубаво не е дошло ит Укрйана. Те и българите от там са дошли!
23:05 07.03.2026
40 Глупости
До коментар #29 от "митничар":Няма никакви ограничения. Междубанков обмен на банкноти и ценни метали може да пренасяш и тонове злато и пари, никакви регламенти не ги касаят. Златото на Държавния резерв ако искаш да преместиш от един град в друг имаш ли ограничение 10 000евро. Четете и си обогатявайте общата култура, много е полезно.
Коментиран от #48, #49
23:06 07.03.2026
41 Отряд 1
На кого плащат в долари и евро в кеш?
Ой, Европо, Европо… хвърляш пари на народа в бездънната яма на войната!
Интересно ми е тези австрийци спят ли?!
Те трябва да търсят сметка за парите си!
Коментиран от #44
23:10 07.03.2026
42 Злоба...ят
23:14 07.03.2026
43 Атина Палада
До коментар #34 от "Транзит а не внос":Още преди 5 години в ЕС влязоха в сила ревизираните правила за контрол на парични средства ,които се внасят в ЕС или се изнасят от него..
В митнически тарифи ги прочети!
Над 10 000 евро са длъжни да се декларират..
Няма такова нещо от банка в страна на ЕС да праща с каруци кеш в друга банка -нито в държава от ЕС,нито в държава извън ЕС,каквато е Украйна.
Аз лично мисля,че парите са били за изборите в Унгария..ЕС не може да си позволи да направи втори път същото като при изборите в Румъния..И са изпратили бюджета за изборите в Унгария:)
Коментиран от #52
23:18 07.03.2026
44 Отряд 2
До коментар #41 от "Отряд 1":Защо на Райфайзен банк й трябват пари кеш ? Защо на БНБ й трябват пари кеш ? Отговори си и това е отговора.
Коментиран от #51
23:18 07.03.2026
45 Квартал 95
23:18 07.03.2026
46 Т.КОЛЕВВВВ
Коментиран от #50
23:20 07.03.2026
47 Хи хи
23:21 07.03.2026
49 Атина Палада
До коментар #40 от "Глупости":Какво четене бе г.лу.пи.
Тук иде реч за правила при митническите тарифи...
Бегай и не се излагай вече...Така ,с каруци ще пресичаш граници да караш милиони:)))
Коментиран от #56
23:22 07.03.2026
50 Хи хи
До коментар #46 от "Т.КОЛЕВВВВ":Ти кой беше, че да искаш квото и да било ??? Ти си само бройка, пълнеж !!
23:23 07.03.2026
51 Отряд1
До коментар #44 от "Отряд 2":Не питам за Райфайзен, а за Украйна ?
Електронните пари с които всяка банка може да се разплаща са напълно проследяеми, докато кеша не е!
Коментиран от #54
23:23 07.03.2026
52 Глупости
До коментар #43 от "Атина Палада":Няма никакви ограничения. Междубанков обмен на банкноти и ценни метали може да пренасяш и тонове злато и пари, никакви регламенти не ги касаят. Интресуват се само от гаранитиране на сигурността по пренасянето. Не позволявайте по тези пенсионерски клубове да ви нарушават способността за трезво и логично мислене.
Коментиран от #57
23:26 07.03.2026
53 уффф
До коментар #5 от "Будапеща":то пък щото от Унгария много добро е дошло 😂
23:27 07.03.2026
54 Каква Украйна, прочети какъв е случая
До коментар #51 от "Отряд1":Извършва се редовен транспорт на чуждестранна валута и банкови метали между ДВЕ БАНКИ - Райфазен Банк Австрия и Банка Oschadbank Украйна. Това се коментира.
Коментиран от #58
23:32 07.03.2026
56 То си пише в статията
До коментар #49 от "Атина Палада":Имат си всички документи, това да не е първия Инкасо превоз на пари в света. Дори и в момента докато си пишем си пътуват милиарди евро и килограми злато между банки в Европа, както и самолети с ценни пратки злато и кеш. Вие все едно сте пещерната епоха. Има информация, прочетете.
Коментиран от #59
23:36 07.03.2026
57 Атина Палада
До коментар #52 от "Глупости":Аз на теб ли ще вярвам или на правилата,които са въведени още преди пет години в ЕС и може всеки що годе грамотен да ги намери и прочете ..
Я бегай от тук и не ръси повече п.росто.тиите си..
Ти не знаеш правилата в ЕС,ама ръсиш тук н.елепости.
23:36 07.03.2026
58 Отряд1
До коментар #54 от "Каква Украйна, прочети какъв е случая":Защо?
Къде отиват тези пари, човече?
Не че нещо, ама може да ни дадат някой друг милион по схема.
За отряд1 - 1 милион евро.
За отряд2 - 2 милиона евро.
23:38 07.03.2026
59 Атина Палада
До коментар #56 от "То си пише в статията":А ти прочети правилата как се изнасят пари от ЕС!
И над каква сума са задължени да се декларират.
Абе толкова е просто...Трябва само да погледнете митническите тарифи,там всичко е описано..ама вие...чукча писател.....:)
Коментиран от #61
23:39 07.03.2026
61 Много сте
До коментар #59 от "Атина Палада":заблудена г-жо. Вместо да си гледате внуците, упорито пишете едно и също по 100 пъти, но от това не ставате по-компентентна, а дори напротив - излагате се. Вместо да защитите действията на Орбан, каквато ви е целта, се получава обратния ефект.
23:43 07.03.2026
62 Атина Палада
До коментар #60 от "Мнение":При недекларирана кешовица се конфискува 25% от сумата от митническите власти за физически лица а за юридически ,теслата беше още по голяма..
23:47 07.03.2026