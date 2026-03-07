Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хегсет: Никой не ни плаши, ние застрашаваме другите - това е нашата работа

Хегсет: Никой не ни плаши, ние застрашаваме другите - това е нашата работа

7 Март, 2026 08:02, обновена 7 Март, 2026 08:05 953 51

  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • пентагон-
  • иран

Единствените хора, които трябва да се тревожат в момента, са иранците, които си мислят, че ще оцелеят, заяви шефът на Пентагона

Хегсет: Никой не ни плаши, ние застрашаваме другите - това е нашата работа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви пред CBS News, че "изобщо" не е обезпокоен от твърденията, че Русия може да споделя разузнавателна информация с Иран.

Той беше помолен да коментира свързана публикация в The Washington Post и дали това може допълнително да застраши американските военни. „Никой не ни застрашава. Ние застрашаваме другите: това е нашата работа. Поради тази причина не се тревожим за това. Минимизираме рисковете, ако е необходимо. Нашите командири вземат всичко това предвид. Но единствените хора, които трябва да се тревожат в момента, са иранците, които си мислят, че ще оцелеят“, отговори шефът на Пентагона.

Тръмп отказа да коментира въпросите на журналистите относно предполагаемото споделяне на разузнавателна информация от Русия с Иран, наричайки въпроса „глупав“.

„Това е глупав въпрос в сравнение с това, което правим тук. Но мога ли да бъда честен? Изпитвам най-голямо уважение към вас. Винаги сте били много мили с мен. Но какъв глупав въпрос в този момент. Обсъждаме нещо друго“, каза той в отговор на въпрос от медиите по време на събитие, посветено на младежкия спорт.

По-рано The Washington Post публикува статия, в която се твърди, че Русия споделя разузнавателна информация с Иран, за да помогне за коригиране на ударите.


  • 1 я какво стана

    44 2 Отговор
    брейй тоя си призна че са терористи

    08:07 07.03.2026

  • 2 Краварски

    39 1 Отговор
    Палячо, хахахахахах

    08:08 07.03.2026

  • 3 Да,бе

    45 0 Отговор
    Иранците страхливо чакат сухопътната операция,а американците смело не искат да я провеждат...

    08:08 07.03.2026

  • 4 Пич

    41 1 Отговор
    И тоА става за военен министър, колкото нашия старчок !!! Ни знае къде се намира, ни знае какво да прави, ни знае какво да говори...!!!

    08:08 07.03.2026

  • 5 Абе с

    32 0 Отговор
    Иран го понагризкахте

    08:09 07.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 0 Отговор
    Тази т.н. американска нация трябва да бъде изтрита от лицето на земята...

    08:11 07.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гончар Романенко

    25 1 Отговор
    ".....Но единствените хора, които трябва да се тревожат в момента, са иранците, които си мислят, че ще оцелеят“, отговори шефът на Пентагона......"
    ....Бравос бе,хуманоид!
    Ми 90 милиона иранци се надяват и си мислят ,че ще оцелеят !

    Коментиран от #14

    08:11 07.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баста

    26 0 Отговор
    Време е светът да измете краварската тор

    08:13 07.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 иван костов

    18 1 Отговор
    И вие ще си намерите майстора, особено с темповете с които го търсите!🤔

    Коментиран от #24

    08:15 07.03.2026

  • 18 Много

    23 2 Отговор

    До коментар #11 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":

    Си изденал ! САЩ бяха посочили за враг едни афганистанци......, преди това едни виетнамци...... преди това едни корейци...... сега сочат за враг едни китайци, и едни руснаци.....

    Коментиран от #19

    08:15 07.03.2026

  • 19 Я пъ тоа

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Много":

    То и Югославия, Сирия, Ирак, Венецуела са посочени за врагове в...21 ВЕК...

    08:18 07.03.2026

  • 20 Охохохо

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":

    Розово неграмотно пони, само гледай тепърва какво изтрезняване предстои за промитите мозъци в западния блок. Най-добре се смее този, който се смее последен

    08:18 07.03.2026

  • 21 Дзак

    6 1 Отговор
    Иран със сигурност ще има много разрушения. След такава война най-много ще загубят монархиите от района. Те ще станат ненужни.

    08:18 07.03.2026

  • 22 Спорт

    13 0 Отговор
    Тея са тръгнали да избиват хора, това са по-брутални хора и от фашистките.
    Израел и САЩ са изгубили умът си и просто избиват хора наред.
    За Европа и останалия свят просто не ми се говори.

    Коментиран от #28

    08:19 07.03.2026

  • 23 Знаем

    12 0 Отговор
    Никога досега толкова неуко и тъпо парче не е управлявало Америка! Даже изпрати Мис Епщайн Гащи да го представлява в СС на ООН. ...

    Гледайте наживо залеза му и пристигането с белезници при Мадуро.

    08:19 07.03.2026

  • 24 Голем смех

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "иван костов":

    САЩ от 250 години си търсят майстора и се го нема. Що ли???

    08:20 07.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 1 Отговор
    Сбъркана нация - да живееш, за да застрашаваш другите...

    Коментиран от #32

    08:20 07.03.2026

  • 27 Путин

    7 1 Отговор
    Вече не сте хегемония, просто приключихте и затова хапете наред....

    08:21 07.03.2026

  • 28 Геноцида на Путин

    1 9 Отговор

    До коментар #22 от "Спорт":

    Е ненадминат...над два МИЛИОНА избите славяни. Спрямо него, Тръмп е....хуманист.

    08:21 07.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А къде е

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Сатаняхоу..!?????

    Коментиран от #34

    08:21 07.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Учат са от

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    От Путин...
    .

    Коментиран от #47

    08:22 07.03.2026

  • 33 Гръмнала кипа

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Димяща ушанка":

    Как е железният гевгир? Потокът с ракети и дронове тече ли, тече ли?

    Коментиран от #38

    08:23 07.03.2026

  • 34 Натаняху

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "А къде е":

    Е Израел....чертае нови планове за бомбене на Иран.

    08:24 07.03.2026

  • 35 Кукуруку

    5 0 Отговор
    “Миротворецът” Тръмп се оказа много войнствен. Тази откачалка безчинства и убива, за да си начеша егото, че и той го може.

    Коментиран от #42, #44

    08:24 07.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Посочи ли е Америка за враг свършен си!

    1 4 Отговор
    Пропагандата няма да те спаси.
    Милошевич
    Кадафи
    Асад
    Мадуро
    Хмейни

    Коментиран от #41

    08:24 07.03.2026

  • 38 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гръмнала кипа":

    Купола е добре....ама руското ПВО в Иран, изчезна за ден....

    08:25 07.03.2026

  • 39 коки

    2 0 Отговор
    Боклуци!
    Йелоустоун ще ви върне където ви е мястото.
    В каменната ера!
    След него америка ще стане национален парк на Мексико!

    08:26 07.03.2026

  • 40 Омазана ватенка

    0 2 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умирът за лева? Гледам още мърдат.

    Коментиран от #51

    08:26 07.03.2026

  • 41 Така де

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":

    Пропусна...Путин.

    08:26 07.03.2026

  • 42 Нарциса-Тръмп!

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Кукуруку":

    Като не ми дадохте Нобела за мир,сега ще видите вие ,,Кон-боб яде ли?!"...!

    08:26 07.03.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Пит-ко ХАКсета е МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА❗
    Срамнли Ви е да го напишете 🤔❓
    Проверете, ако не знаете или не вярвате❗

    Коментиран от #46

    08:27 07.03.2026

  • 44 Така требе

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Кукуруку":

    Къде го Путин да спре Тръмп......

    08:27 07.03.2026

  • 45 Всичко се връща!

    0 0 Отговор
    А руснаците го връщат десетократно!Това очаква всеки дръзнал да воюва срещу Русия!

    Коментиран от #50

    08:28 07.03.2026

  • 46 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Все тая как са води. Важно е че мачка в Иран.

    08:28 07.03.2026

  • 47 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Учат са от":

    "Учат сА"?!?
    А ти от кого сЕ учиш, от някой третокласник ли?

    08:28 07.03.2026

  • 48 Най-после

    1 0 Отговор
    Фамилните монархии в Залива вече разбраха , че краварите не ги пазят от никого и че те заедно с Израел са единствената заплаха за тях. Бахрейн вече ги почна с трите умишлено свалени от тях американски ф-15, следва Голямото краварско бягство от Залива...

    08:29 07.03.2026

  • 49 Знаете ли защо го правят?

    0 2 Отговор
    Защото могат! Защото са МОЖАЧИ

    08:29 07.03.2026

  • 50 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Всичко се връща!":

    Над 1,2 милиона избити руснаци....честито на Путин...

    08:29 07.03.2026

  • 51 Гръмнала кипа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Омазана ватенка":

    Шекелджийчетата на Оземпика нали щяхте да трепете руснаци? Гледам, че още мишкувате тука, даже глигито не е в обоза на източния фланг.

    08:29 07.03.2026