Хегсет: Никой не ни плаши, ние застрашаваме другите - това е нашата работа

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви пред CBS News, че "изобщо" не е обезпокоен от твърденията, че Русия може да споделя разузнавателна информация с Иран.
Той беше помолен да коментира свързана публикация в The Washington Post и дали това може допълнително да застраши американските военни. „Никой не ни застрашава. Ние застрашаваме другите: това е нашата работа. Поради тази причина не се тревожим за това. Минимизираме рисковете, ако е необходимо. Нашите командири вземат всичко това предвид. Но единствените хора, които трябва да се тревожат в момента, са иранците, които си мислят, че ще оцелеят“, отговори шефът на Пентагона.
Тръмп отказа да коментира въпросите на журналистите относно предполагаемото споделяне на разузнавателна информация от Русия с Иран, наричайки въпроса „глупав“.
„Това е глупав въпрос в сравнение с това, което правим тук. Но мога ли да бъда честен? Изпитвам най-голямо уважение към вас. Винаги сте били много мили с мен. Но какъв глупав въпрос в този момент. Обсъждаме нещо друго“, каза той в отговор на въпрос от медиите по време на събитие, посветено на младежкия спорт.
По-рано The Washington Post публикува статия, в която се твърди, че Русия споделя разузнавателна информация с Иран, за да помогне за коригиране на ударите.
08:07 07.03.2026
08:08 07.03.2026
08:08 07.03.2026
08:08 07.03.2026
08:09 07.03.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:11 07.03.2026
10 Гончар Романенко
....Бравос бе,хуманоид!
Ми 90 милиона иранци се надяват и си мислят ,че ще оцелеят !
Коментиран от #14
08:11 07.03.2026
13 Баста
08:13 07.03.2026
17 иван костов
Коментиран от #24
08:15 07.03.2026
До коментар #11 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":Си изденал ! САЩ бяха посочили за враг едни афганистанци......, преди това едни виетнамци...... преди това едни корейци...... сега сочат за враг едни китайци, и едни руснаци.....
Коментиран от #19
08:15 07.03.2026
До коментар #18 от "Много":То и Югославия, Сирия, Ирак, Венецуела са посочени за врагове в...21 ВЕК...
08:18 07.03.2026
До коментар #11 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":Розово неграмотно пони, само гледай тепърва какво изтрезняване предстои за промитите мозъци в западния блок. Най-добре се смее този, който се смее последен
08:18 07.03.2026
08:18 07.03.2026
Израел и САЩ са изгубили умът си и просто избиват хора наред.
За Европа и останалия свят просто не ми се говори.
Коментиран от #28
08:19 07.03.2026
Гледайте наживо залеза му и пристигането с белезници при Мадуро.
08:19 07.03.2026
До коментар #17 от "иван костов":САЩ от 250 години си търсят майстора и се го нема. Що ли???
08:20 07.03.2026
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #32
08:20 07.03.2026
08:21 07.03.2026
28 Геноцида на Путин
До коментар #22 от "Спорт":Е ненадминат...над два МИЛИОНА избите славяни. Спрямо него, Тръмп е....хуманист.
08:21 07.03.2026
До коментар #9 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Сатаняхоу..!?????
Коментиран от #34
08:21 07.03.2026
32 Учат са от
До коментар #26 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":От Путин...
.
Коментиран от #47
08:22 07.03.2026
До коментар #29 от "Димяща ушанка":Как е железният гевгир? Потокът с ракети и дронове тече ли, тече ли?
Коментиран от #38
08:23 07.03.2026
34 Натаняху
До коментар #30 от "А къде е":Е Израел....чертае нови планове за бомбене на Иран.
08:24 07.03.2026
Коментиран от #42, #44
08:24 07.03.2026
37 Посочи ли е Америка за враг свършен си!
Милошевич
Кадафи
Асад
Мадуро
Хмейни
Коментиран от #41
08:24 07.03.2026
38 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Гръмнала кипа":Купола е добре....ама руското ПВО в Иран, изчезна за ден....
08:25 07.03.2026
Йелоустоун ще ви върне където ви е мястото.
В каменната ера!
След него америка ще стане национален парк на Мексико!
08:26 07.03.2026
Коментиран от #51
08:26 07.03.2026
До коментар #37 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":Пропусна...Путин.
08:26 07.03.2026
42 Нарциса-Тръмп!
До коментар #35 от "Кукуруку":Като не ми дадохте Нобела за мир,сега ще видите вие ,,Кон-боб яде ли?!"...!
08:26 07.03.2026
Срамнли Ви е да го напишете 🤔❓
Проверете, ако не знаете или не вярвате❗
Коментиран от #46
08:27 07.03.2026
До коментар #35 от "Кукуруку":Къде го Путин да спре Тръмп......
08:27 07.03.2026
Коментиран от #50
08:28 07.03.2026
До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Все тая как са води. Важно е че мачка в Иран.
08:28 07.03.2026
До коментар #32 от "Учат са от":"Учат сА"?!?
А ти от кого сЕ учиш, от някой третокласник ли?
08:28 07.03.2026
08:29 07.03.2026
08:29 07.03.2026
До коментар #45 от "Всичко се връща!":Над 1,2 милиона избити руснаци....честито на Путин...
08:29 07.03.2026
До коментар #40 от "Омазана ватенка":Шекелджийчетата на Оземпика нали щяхте да трепете руснаци? Гледам, че още мишкувате тука, даже глигито не е в обоза на източния фланг.
08:29 07.03.2026