Хегсет: Никой не ни плаши, ние застрашаваме другите - това е нашата работа

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви пред CBS News, че "изобщо" не е обезпокоен от твърденията, че Русия може да споделя разузнавателна информация с Иран.

Той беше помолен да коментира свързана публикация в The Washington Post и дали това може допълнително да застраши американските военни. „Никой не ни застрашава. Ние застрашаваме другите: това е нашата работа. Поради тази причина не се тревожим за това. Минимизираме рисковете, ако е необходимо. Нашите командири вземат всичко това предвид. Но единствените хора, които трябва да се тревожат в момента, са иранците, които си мислят, че ще оцелеят“, отговори шефът на Пентагона.

Тръмп отказа да коментира въпросите на журналистите относно предполагаемото споделяне на разузнавателна информация от Русия с Иран, наричайки въпроса „глупав“.

„Това е глупав въпрос в сравнение с това, което правим тук. Но мога ли да бъда честен? Изпитвам най-голямо уважение към вас. Винаги сте били много мили с мен. Но какъв глупав въпрос в този момент. Обсъждаме нещо друго“, каза той в отговор на въпрос от медиите по време на събитие, посветено на младежкия спорт.

По-рано The Washington Post публикува статия, в която се твърди, че Русия споделя разузнавателна информация с Иран, за да помогне за коригиране на ударите.