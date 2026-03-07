Израел не планира сухопътна операция на територията на Иран

Израелската армия съобщи, че е засекла поредна атака от Иран и прехваща ракетите.

Военна база близо до град Ербил, където са разположени американски сили, е била атакувана от няколко дрона, според портала Safaq News.

Според него, най-малко три мощни експлозии са станали в непосредствена близост до летище Ербил, близо до което се намира базата. Това е втората атака срещу американски обект през последните няколко часа. Противовъздушни оръдия са открили огън по атакуващите дронове. Няма информация за последствията от атаката.

Израелският президент Исак Херцог заяви в интервю за Fox News, че не планира да изпрати войски за започване на сухопътна операция на иранска територия.

Няколко петролни хранилища в северната и западната част на Техеран бяха атакувани от Израел и САЩ, съобщи информационната агенция Fars.

Израел продължава да нанася удари по Иран с пълна сила и плановете му за тази кампания все още съдържат „много изненади“, каза Нетаняху. Израел започна следващата фаза на операция „Лъвски рев“ срещу Иран, фокусирайки атаки върху промишлени съоръжения в републиката.

Това заяви на брифинг говорителят на Израелските отбранителни сили бригаден генерал Ефи Дефрин.

„Ние преминахме към следващата фаза на операцията, разширявайки атаките срещу ключовите индустриални съоръжения на режима“, каза той.

Според Дефрин, „през последните месеци израелската разузнавателна агенция наблюдава усилията на иранския режим да възстанови индустриалната си инфраструктура и да увеличи броя на ракетите, с които разполага.“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поиска от ливанското правителство незабавно да разоръжи шиитските военни сили на Хизбула.

Няколко петролни хранилища в северната и западната част на Техеран бяха атакувани от Израел и САЩ, съобщи информационната агенция Fars.

Според източници на медията в иранското министерство на петрола, обстрелът е повредил съоръженията за съхранение на петрол в столичното предградие Карадж, както и в кварталите Шахран и Кухак. Все още няма информация за мащаба на щетите.

В същото време агенцията твърди, че петролната рафинерия в южен Техеран, за която по-рано се съобщаваше, че е била ударена, не е повредена и че рафинирането на петрол там продължава както обикновено.