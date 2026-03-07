Новини
Израел не планира сухопътна операция на територията на Иран

Израел не планира сухопътна операция на територията на Иран

7 Март, 2026 23:08, обновена 7 Март, 2026 23:17 669 17

Нетаняху призова Бейрут да разоръжи бойците на Хизбула

Израел не планира сухопътна операция на територията на Иран - 1
Нетаняху и Херцог, Снимка: YouTube
Израелската армия съобщи, че е засекла поредна атака от Иран и прехваща ракетите.

Военна база близо до град Ербил, където са разположени американски сили, е била атакувана от няколко дрона, според портала Safaq News.

Според него, най-малко три мощни експлозии са станали в непосредствена близост до летище Ербил, близо до което се намира базата. Това е втората атака срещу американски обект през последните няколко часа. Противовъздушни оръдия са открили огън по атакуващите дронове. Няма информация за последствията от атаката.

Израелският президент Исак Херцог заяви в интервю за Fox News, че не планира да изпрати войски за започване на сухопътна операция на иранска територия.

Няколко петролни хранилища в северната и западната част на Техеран бяха атакувани от Израел и САЩ, съобщи информационната агенция Fars.

Израел продължава да нанася удари по Иран с пълна сила и плановете му за тази кампания все още съдържат „много изненади“, каза Нетаняху. Израел започна следващата фаза на операция „Лъвски рев“ срещу Иран, фокусирайки атаки върху промишлени съоръжения в републиката.

Това заяви на брифинг говорителят на Израелските отбранителни сили бригаден генерал Ефи Дефрин.

„Ние преминахме към следващата фаза на операцията, разширявайки атаките срещу ключовите индустриални съоръжения на режима“, каза той.

Според Дефрин, „през последните месеци израелската разузнавателна агенция наблюдава усилията на иранския режим да възстанови индустриалната си инфраструктура и да увеличи броя на ракетите, с които разполага.“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поиска от ливанското правителство незабавно да разоръжи шиитските военни сили на Хизбула.

Няколко петролни хранилища в северната и западната част на Техеран бяха атакувани от Израел и САЩ, съобщи информационната агенция Fars.

Според източници на медията в иранското министерство на петрола, обстрелът е повредил съоръженията за съхранение на петрол в столичното предградие Карадж, както и в кварталите Шахран и Кухак. Все още няма информация за мащаба на щетите.

В същото време агенцията твърди, че петролната рафинерия в южен Техеран, за която по-рано се съобщаваше, че е била ударена, не е повредена и че рафинирането на петрол там продължава както обикновено.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Янинко

    13 3 Отговор
    Не планира защото не може....

    23:18 07.03.2026

  • 2 Да не е т.п

    3 5 Отговор
    като Путин, че да се излага.

    23:20 07.03.2026

  • 3 хахаха

    15 3 Отговор
    Тези страхливи терористи само могадда убиват деца и са толкова страхливо племе че само бомбят отгоре и постоянно реват че са жертва имали право да се отбраняват независимо че винаги те почват войните и крадат и трепат наред. И после като ги почнат и реват ......
    Жалки същества

    23:21 07.03.2026

  • 4 Как така сухопътна

    10 2 Отговор
    На сухо много боли

    23:23 07.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Очевидно е

    1 2 Отговор
    В ре Dak ци A ta са Травестити

    23:27 07.03.2026

  • 7 Пич

    5 3 Отговор
    Ех...... да беше жив Нетаняху, да види какви Аслани са израелците! Щото това Нетаняху прилича на ИИ!!!

    23:28 07.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор
    Хахахаха - като да кажаеш че нема таковаш готината съседка щото много уважаваш мъжа и... за да не кажеш, че не ти ставал!

    Античовеците даже не могат да си помислят крака им да стъпи в Иран!

    23:31 07.03.2026

  • 10 AI пита

    7 2 Отговор
    Ушите на циониста по-големи ли да правя, щото Иран ги мислят за радар и пускат ЯКО по мен

    23:31 07.03.2026

  • 11 Хеми значи бензин

    1 4 Отговор
    Гейрманофилите газ пи каят от Велия Израел.

    23:32 07.03.2026

  • 12 Oня с коня

    1 10 Отговор
    След като Иран заприлича на Украйна след масовите бомбардировки по всички военни съоръжения и инфраструктура,ще влязат Амер. Пехотинци и Кюрди,подпомогнати от Въоръжени Формирования на Иранската Опозиция.

    23:34 07.03.2026

  • 13 Е КАК ДА ПЛАНИРА

    7 2 Отговор
    КАТО ЕВРЕЙСКИЯ НЕУСПЕХ Е ГАРАНТИРАН.

    23:37 07.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаха🤣

    1 1 Отговор
    сухопътните аперации са дядо Вовчик, още боксува в донецк 🤣 🤣 🤣

    23:45 07.03.2026

  • 16 Тлъб

    1 0 Отговор
    Иран е заплашил Съединените щати с убийството на американския президент Доналд Тръмп, заяви Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран. Той заяви, че това може да е отговор на убийството на Хаменей, според информационната агенция Тасним.

    „Тръмп уби нашия лидер и ние няма да го пуснем да си ходи. Няма да го пуснем да си ходи, докато не отговорим със същото“, каза Лариджани.

    Коментиран от #17

    23:45 07.03.2026

  • 17 Мда

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тлъб":

    Този път няма да му се размине само с разпорено ушенце.
    Директно в Десятката!

    23:50 07.03.2026

