Иран поиска подкрепа от Путин, декларира, че обстрелва само военни цели ВИДЕО

7 Март, 2026 04:47, обновена 7 Март, 2026 04:53 667 8

"Не искаме война или ескалация на конфликта, но никога няма да се откажем от суверенитета си", заяви постоянният представител на Ислямската република в ООН Амир Саид Иравани.

Иран поиска подкрепа от Путин, декларира, че обстрелва само военни цели ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на разговори с руския си колега Владимир Путин, иранският президент Масуд Пезешкиан поиска от Москва да подкрепи законните права на Техеран на международната сцена.

Иран е суверенна държава и никога няма да позволи на чуждестранни сили да се намесват във вътрешните ѝ работи, подчерта постоянният представител в ООН Амир Саид Иравани.

"Не искаме война или ескалация на конфликта, но никога няма да се откажем от суверенитета си", заяви той.

Той заяви, че Иран не атакува цивилни и разследва съобщения за удари по невоенни цели.

Най-малко 1 332 цивилни са убити в Иран в резултат на американски и израелски удари, сподели дипломатът.

Повече от 20 училища са повредени в Иран от американски и израелски удари, а 13 медицински заведения са били атакувани, каза той.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Андропов

    7 2 Отговор
    Путин вече ги подкрепи и декларира, че съчувства на Иран!

    04:55 07.03.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    1 6 Отговор
    Ама разбира се....
    Москва моментално ще прати два самольотоносача в персийския залив. Око си давам 😁

    04:58 07.03.2026

  • 3 Русия

    5 5 Отговор
    Винаги е действала подмолно. Иран от къде знаят как се строят ракети ? А пък сега кой ли им казва кои са целите за обстрел? Въобще не се заблуждавайте, че Русия не участва . Тя винаги стои в сянка . Не обича много да приказва като Америка .

    Коментиран от #5

    05:00 07.03.2026

  • 4 Оня с коня

    6 2 Отговор
    дано скоро вдигнат цената на бензина във бг или поне гръъмне АЕЦ козлодуй да затрие тоя продаажен боклукчив ген български

    05:01 07.03.2026

  • 5 Оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Русия":

    колкото повече ги бият краварите на мене толкова по-хубаво ми става

    само мъртввия крават е песен за ушите ми

    05:03 07.03.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    сбогом пропаднaл сайт !
    отивам в днес беге

    05:03 07.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор
    Имам хубави, чудесни вcпoминaния как Масква помогла на Югославия, Либия, Ирак, Армения, Сирия. Руската помощ aнaлoгoвнeт ☝️😁

    05:15 07.03.2026

