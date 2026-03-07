Иран поиска подкрепа от Путин, декларира, че обстрелва само военни цели ВИДЕО

По време на разговори с руския си колега Владимир Путин, иранският президент Масуд Пезешкиан поиска от Москва да подкрепи законните права на Техеран на международната сцена.
Иран е суверенна държава и никога няма да позволи на чуждестранни сили да се намесват във вътрешните ѝ работи, подчерта постоянният представител в ООН Амир Саид Иравани.
"Не искаме война или ескалация на конфликта, но никога няма да се откажем от суверенитета си", заяви той.
Той заяви, че Иран не атакува цивилни и разследва съобщения за удари по невоенни цели.
Най-малко 1 332 цивилни са убити в Иран в резултат на американски и израелски удари, сподели дипломатът.
Повече от 20 училища са повредени в Иран от американски и израелски удари, а 13 медицински заведения са били атакувани, каза той.
